DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1- ARNAVUTKÖY\'DEKİ ÖĞRENCİ SERVİSİ KAZASINDA ÖLÜ SAYISI 2\'YE YÜKSELDİ

Haber: İbrahim YILDIZ - / İstanbul DHA

Arnavutköy\'de meydana gelen öğrenci servisi kazasında ağır yaralan kız öğrenci tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi\'nde meydana geldi. Otomobille çarpışan servis minibüsünün yol kenarındaki vincin ayağına çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada İrem Öztürk öğrenci hayatını kaybederken 12 kişi de yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan öğrencilerden Rümeysa Aslan da hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2\'ye yükseldi. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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//DÜN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

-Olay yerinden görüntüler

-Kazaya karışan araçlar

-Devrilen servis minibüsü

-Jandarma ekiplerinin incelemeleri

-İrem Öztürk\'ün fotoğrafı

-Genel ve detaylar

03.03.2018 -15.54 Haber Kodu : 180303110

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2- İSTANBUL\'DA FIRTINA, DOLU VE YAĞMUR...

* Bir anda hava karardı.. Önce fırtına çıktı, ardından dolu ve yağmur etkili oldu.

* Taksim Meydanı\'nda dolu ve yağmura yakalananlar zor anlar yaşadı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Zeki GÜNAL - Alper KORKMAZ -İSTANBUL DHA

İstanbul\'da dolu ve sağanak yağmur etkili oluyor. Taksim Meydanı\'nda önce fırtına ardından dolu ve sağanak yağmur etkili oldu. Bir anda dolu ve sağanak yağmura yakalananlar ne yapacaklarını şaşırdı. Bir çok kişi meydandaki tramvay durağına sığındı. Koşarak ilerlemeye çalışanlar ıslanmaktan kurtulamadı. Meydandaki seyyar tezgahı bulunanlar da hızla sığınacak yer aradı.

Görüntü Dökümü:

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TAKSİM

-Dolu ve sağanak yağmur

-Duraklara sığınanlar

-Koşanlar

-Seyyar tezgahıyla uzaklaşanlar

YENİBOSNA

-Dolu ve sağanak yağmur

-ÜSKÜDAR KISIKLI

-Yağan dolu

03.03.2018 - 13.34 Haber Kodu : 180303068

03.03.2018 - 14.04 Haber Kodu : 180303084

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3- MARMARA\'DA FIRTINA DENİZ SEFERLERİNDE AKSAMALARA NEDEN OLUYOR

* Üsküdar-Eminönü vapur seferi ile İDO ve BUDO\'nun bazı seferleri iptal edildi.

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBIL-DHA

Marmara Denizi\'ndeki fırtına nedeniyle İDO ve BUDO\'nun bazı seferleri ile Üsküdar-Eminönü vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. İskeleye gelenler, görevliler tarafından ve anonslar yapılarak uyarıldı. Üsküdar sahilde yürüyüş yapanlar ise fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Denizde oluşan dalgalar kıyıyı vurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün yaptığı uyarıda, \"Marmara denizinde rüzgarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor\" demişti.

Bugün ise şiddetli yağış uyarısı var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"Bugün İstanbul\'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, il genelinde yer yer kuvvetli (20-40 Kg/m2) olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir\" denildi.



İDO ve BUDO\'nun iptal edilen seferleri şunlar:

İDO SEFERLERİ

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 16:30

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 14:30

Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 15:00

Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 14:00

Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 13:00

Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 18:00

Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 17:00

Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 16:00

BUDO SEFERLERİ

13:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

15:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)



Görüntü Dökümü

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-İskeleden görüntü

-İskeleye gelen vatandaşlardan görüntü

-Vatandaşlardan röp

-Yapılan anonslar

-Kız kulesinden görüntü

-Kıyıya vuran dalgalardan görüntü



03.03.2018 - 12.19 Haber Kodu : 180303048

03.03.2018 - 14.04 Haber Kodu : 180303084

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4- İSKİ\'DEN 4 İLÇEDE SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

*Pazartesi günü Kağıthane, Beyoğlu, Kartal ve Pendik\'teki bazı bölgelere 12 saat süreyle su verilemeyek

Haber: İstanbul DHA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı yazılı açıklamayla; Pazartesi günü Kağıthane, Beyoğlu, Kartal ve Pendik\'teki bazı bölgelere 12 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi.

İSKİ\'den yapılan açıklama şöyle:

Kağıthane - Beyoğlu ve Kağıthane Nurtepe Ana İsale Hatlarında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 5 Mart 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su Alamayacak Bölgeler:

Kağıthane İlçesi: Merkez, Nurtepe, Gürsel ve Mehmet Akif Ersoy Mahalleleri ile Talatpaşa Mahallesi\'nin alt kodları.

Beyoğlu İlçesi: Örnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piripaşa, Keçecipiri, Camii Kebir, Kulaksız, Kadı Mehmet Efendi, Bedrettin, Çatma Mescit Mahallelerinin tamamı ile Küçük Piyale ve Yahya Kemal Mahalleleri\'nin alt kodları.



Kocabayır Terfi Merkezi\'nde gerçekleştirilecek olan debimetre montaj ve bağlantı çalışmaları nedeniyle; 5 Mart 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su Alamayacak Bölgeler:

Pendik İlçesi: Yenişehir, Çamlık, Kurtköy, Şeyhli, Sülüntepe, Ertuğrulgazi, Yayalar, Velibaba ve Çınardere Mahalleleri.

Kartal İlçesi: Hürriyet Mahallesi\'nin bir kısmı.

İstanbullulara önemle duyurulur.



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5- YERLİ UÇUŞ BİLGİ EKRANLARI BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

*Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda kullanılan yerli üretim uçuş bilgi ekranları ile uçaklar Marmara hava sahasından itibaren takip edilip inişi ve kalkışı sanal olarak izlenebiliyor.

Haber-Kamera: Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda kullanılan yerli üretim uçuş bilgi ekranları yolcular tarafından ilgiyle kullanılıyor.

Türkiye\'nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı\'nda kullanılan yerli üretim uçuş bilgi ekranları yolcular tarafından ilgiyle kullanılıyor. Türkiye\'de sadece Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda kullanılan sistemde gelen yolcularını bekleyen misafirler, bekledikleri uçakları Marmara hava sahasından itibaren takip etmeye başlıyorlar. Ayrıca uçağın inişini sanal olarak izleyebiliyorlar. Yolcularını gönderen misafirler ise uçakların kalkışını ve Marmara hava sahasından ayrılışını takip edebiliyorlar. Türkiye\'de ilk kez İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı\'nda kullanılan sisteme diğer havalimanlarından yoğun ilgi olduğunu belirten İSG Bilgi İşlem ve Otomasyon Direktörü Gürkan Altıner: \"Daha önce birkaç havalimanının yetkilileri buradan geçerken beğenip kendilerinin nasıl alabileceklerini talep ettiler. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz\" dedi.

130 BİN YOLCUYA BİLGİ VERİLİYOR

Yolcuların, havalimanlarında bulunan ekranlar üzerinden bekledikleri uçakların konumlarını görebildiklerini belirten İSG Bilgi İşlem ve Otomasyon Direktörü Gürkan Altıner: \"Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda günlük 100 bin yolcuya hizmet vermekteyiz. Bunun dışında yolcularını bırakmaya, yolcularını karşılamaya gelenleri kattığımız zaman 130 bin yolcunun geçtiği bir yerden bahsediyoruz. Biz burada yeni bir proje geliştirdik. Özellikle yakınlarını karşılamaya gelenler geliş katında ekranlar üzerinden uçakların nerede olduğunu tespit etmek için bizim koyduğumuz ekranlara bakarak görsel olarak uçakların konumunu görebilmekteler. Uçakların hangi sırada olduğunu ve ne zaman ineceği hakkında tahmin üretebiliyorlar. \" dedi.

YOLCULAR YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Ürettikleri sistemin yolcular tarafından olumlu karşılandığını belirten Altıner \"Projenin tamamlanması için birkaç fazda çalışmalar yaptık. Öncelikle radar sisteminden uçakların konumunu alabilmemiz için TÜBİTAK yardımıyla yerli üretimi alıcı anten kurulumu yapıldı. Burada bizim ISG Teknik ekipleri ve TÜBİTAK ortak bir çalışma yaptı. Konumlarını almaya başladıktan sonra, bu görüntüleri yolcuya sunulması için 3D modelleme ile yazılı bir çalışma yapıldı. Bu çalışma toplam 4-5 ay içerisinde tamamlandı. Yaklaşık 6 aydır yolcularımıza bu hizmeti veriyoruz . Bu ekranlarda 3 farklı mod mevcut. Bunların birincisi, Marmara bölgesinde ki uçakları izleyebiliyoruz. İkincisi Sabiha Gökçen\'in etrafında ki uçakları gösterebiliyoruz. Üçüncü olarak uçak tam indiği anda uçağın inişi 3D olarak simüle edilerek yolcularımıza gösterilmektedir. Bu projeyle birlikte yolculardan çok olumlu tepkiler aldık. Yolcular bunları beğendiklerini söylüyorlar. Hatta cep telefonlarıyla bunları çekip kaydediyorlar. Bu tamamen yolcuların ekstra bilgileri güvenli bir şekilde almaları için yapılmış bir hizmet. Buna benzer bilgilendirme ekranlarını daha başka yerlerde konumlandırmayı düşünüyoruz\" dedi.

TAMAMIYLA YERLİ ÜRETİM

Üretimin ve yazılımın yerli üretim olduğunu belirten Altıner \"Tamamen alıcıların kurulması, hatta alıcılarda kullanılan teknik ekipmanlar TÜBİTAK tarafından üretildi. Yazılımı ise yerli yazılımcılar ve bizim kendi kadromuz tarafından gerçekleştirildi. Daha önce birkaç havalimanının yetkilileri buradan geçerken beğenip kendilerinin nasıl alabileceklerini talep ettiler. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bildiğim kadarıyla buna benzer bir uygulama diğer havalimanlarında yok\" dedi.

VALİZLERİN HANGİ AŞAMADA OLDUĞU GÖSTERİLİYOR

Ekranlara bagajların hangi aşamada olduğunu gösteren görseller yerleştirdiklerini de belirten Altıner \"Bu ekranlarda görsel olarak verdiğimiz bilginin yanı sıra bütün havalimanlarında görülen uçakların iniş, kalkış saatlerini gösteren görüntüleme ekranlarının yanına valizlerin hangi aşamada olduğunu gösteren renkli görseller de yerleştirdik. Bu görseller sayesinde yolcusunu bekleyen kişilerin, yolcusunun valizleri beklediğini ya da valizlerin bittiğini gösteren bilgileri görmesini sağlıyoruz\" dedi



Görüntü Dökümü

-İç hatlar iniş ekranı

-İç hatlar valiz bilgilendirme

-Dış hatlar iniş ekranı

-İSG Bilgi İşlem ve Otomasyon Direktörü Gürkan Altıner röp

-Detaylar



03.03.2018 -13.36 Haber Kodu : 180303069_

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6- İSTANBUL\'DA \'GENÇ KADIN KARİYER GÜNÜ\' BULUŞMASI

* Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken,

\"Bütün konuşmacılar yaşam öykülerini, başarı öykülerini, genç arkadaşlarımızla paylaşacaklar. Bunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum\"

Haber-Kamera: Enver ALAS - Taner YENER / İSTANBUL,DHA

TurkishWIN tarafından bu sene dördüncüsü düzenlenen, Türkiye\'deki ilk ve tek kadın odaklı kariyer etkinliği \'Genç Kadın Kariyer Günü\'ne Türkiye\'nin dört bir yanından gelen çok sayıda üniversiteli kız öğrenci katıldı.

\'Yarın için şimdi harekete geç\' sloganıyla gerçekleşen etkinlikte iş dünyasının rol model isimleri ile bir araya gelen katılımcılar, onlardan mesleki yolculuklarında ilham olacak tavsiyeler aldı.

Türkiye\'nin dört bir yanında gelen öğrenciler, katıldıkları programlarla bir yıl boyunca aldıkları tecrübeyi birbirleriyle paylaşmak ve iş dünyasının rol model isimleri ile bir araya gelerek mesleki bilgi ve birikimlerinden tavsiyeler almak amacıyla Maltepe Üniversitesi\'nde gerçekleşen \'Genç Kadın Kariyer Günü\'nde buluştu. TurkishWIN tarafından düzenlenen \'Genç Kadın Kariyer Günü\'nün açılış konuşmasını yapan Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, etkinliğin içinde yer almaktan son derece memnun olduklarını dile getirdi.

\"YÜKSEK ÖĞRENİM AŞAMASINDAKİ KADINLARA UMUT DOLU YOLLAR AÇIYOR\"

TurkishWIN\'i kız kardeşliğe yönelik \'çok samimi ve çok içten\' bir oluşum olarak değerlendiren Betül Çotuksöken, aynı zamanda yüksek öğrenim aşamasındaki kadınlara umut dolu yollar açtığını söyledi. Çotuksöken, \"TurkishWIN\'ın etkinliklerinde insan ve güç ilişkisi artık yalnızca erkeklerle birlikte anılır olmaktan çıkıyor, bu ilişki kadında insanca nitelikleri öne çıkan yeni bir ilişki olarak somutlaşıyor. Bunun kaynağı bilgi. Kadın gücünü, cesaretini bilgiden alıyor. Aynı zamanda sadece bilgi ile de değil bilgi ile sevginin birlikteliği de son derece önemli\" diye konuştu.

\"BURADAN ÇOK BÜYÜK BİR HEYECANLA AYRILACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM\"

Prof. Dr. Çotuksöken, \'Genç Kadın Kariyer Günü\'nde kamu ve özel sektör ile sivil toplumun birleştiğini aktararak, şunları söyledi:

\"Burada bütün bu işbirlikleri, gençlere oluşturacağımız çok anlamlı, çok önemli bir örnek olarak kendini sunuyor. Bütün konuşmacılar yaşam öykülerini, başarı öykülerini, genç arkadaşlarımızla paylaşacaklar. Bunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bundan sonrası için nasıl bir yolda yürüyebileceklerini, azim ve cesaretin, direncin, umudun nasıl bir arada, çok daha iyi bir dünyanın kapılarını her birinize açabileceğini çok iyi bir şekilde deneyimleyecekler. Buradan çok büyük bir heyecanla ayrılacaklarını düşünüyorum.

Maltepe Üniversitesi bünyesinde de \'TurkishWIN Öğrenci Topluluğu kurulduğunu vurgulayan Çotuksöken, bütün öğrencilerden bu topluluğa katılmasını beklediklerinin de altını çizdi.

TURKİSHWIN KURUCUSU: EL ELE TÜRKİYE\'Yİ DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

TurkishWIN ve BinYaprak kurucusu Melek Pulatkonak ise yaptığı konuşmada TurkishWIN\'ın dünyada birbirinden ilham almak isteyen kadınların bir araya geldiği bir organizasyon olduğunu söyledi. Kız kardeşlik ağı olan ve TurkishWIN\'ın kendileri için en değerli taşlarından birinin CampusWIN programı olduğunu kaydeden Pulatkonak, \"CampusWIN bir liderlik programıdır. Bu programa farklı üniversitelerden katılım sağlayabiliyorsunuz. Önce kendi liderliğinizi, sonra üniversitenizi dönüştürüyorsunuz ve hep birlikte el ele Türkiye\'yi dönüştürüyoruz. Biz sizin önünüzden giden değil yan yana giden genç kadınlarız\" ifadelerini kullandı.

\"BİNYAPRAK.COM ADLI YENİ BİR DİJİTAL PLATFORM KURDUK\"

Melek Pulatkonak \"Dedik ki el ele verelim Türkiye\'yi dönüştürelim. Bunu da kız kardeşlikle yapalım. Kadının istihdamda yer alması, iş hayatında yükselmesi için \'bende varım diyen herkesi bir araya getirelim. Bu hayali gerçekleştirmek için TurkishWIN olarak \'binyaprak.com adlı yeni bir dijital platform kurduk\" şeklinde konuştu.

Etkinlikle ilgili bilgiler veren Pulatkonuk, \"Etkinliğin bir özelliği farklı şehirlerden katılım var. Burada ilham veren konuşmaları izlemek, farklı şirketlerden fırsatları öğrenmek farklı eğitimler almak için bir gün yaşıyoruz. Kız kardeşlik ve birbirimizle olan dayanışmamız çok önemli. Burada da bunu görmüş oluyoruz.

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ KADIN DAVUL RİTİM GRUBU\'NUN GÖSTERİSİ COŞTURDU

Konuşmaların ardından \'Genç Kadın Kariyer Günü\' etkinliğinde Lüleburgaz Belediyesi Kadın Davul Ritim Grubu bir performans gösterisi yaptı. Kadın davulcular, \'tokmakları cinsiyet eşitliği\' için çaldı. Öğrenciler de alkışlarla tempo tutarken kimileri de müzik eşliğinde oynadı.

Etkinlik kapsamında \'Kız Kardeşlik\', \'Gelecek\', \'Doğru Bilinen Yanlışlar\' ve \'Yola Çık, Yolun Açık\' başlıklarında dört ana oturum gerçekleşti. Bu oturumlarda, öğrenciler, çeşitlilik ve yeni mezunlar için ipuçları, özgeçmiş hazırlama, mülakat ve sektör tanıtımı, çalışma gruplarıyla da pratik bilgilere ulaşma fırsatı buldu. İş dünyasına atılmaya hazırlanan bin 500 üniversite öğrencisi, bu oturumlarda iş dünyasının rol model isimleri ile bir araya gelerek, mesleki yolculuklarında ilham olacak tavsiyeler aldı.

Etkinliğe katılanlar kadın öğrenciler de kendi gelecek planları ve kariyerleri açısından \'Genç Kadınlar Kariyer Günü\'nün önemini anlattılar.

TURKİSHWIN HAKKINDA

TurkishWIN, Türkiye ile bağı olan dünya vatandaşı tüm kadınların birbirlerine ilham ve güç verdikleri fark yaratan bir kız kardeşlik networkudur. TurkishWIN\'in misyonu, benzer dünya görüşüne sahip, öğrenmeye açık kadınların içten paylaşımlarına ve birbirlerine fırsat yaratmalarına olanak tanımak. Cömertlik, cesaret, merak ve şeffaflık değerlerini benimseyen TurkishWIN\'in başlıca hizmetleri arasında özgün kadın hikayelerinin ve fikirlerinin paylaşıldığı Web TV, mentorluk programı ve üniversite kampüs liderlik programı bulunmaktadır. Çalışan kadın ve girişimciler için eğitim, mentorluk ve networking programları mevcut olmakla birlikte on şehirde faaliyettedir: İstanbul, Ankara, Londra, Zürih, New York, Boston, Washington DC, San Francisco, Los Angeles ve İzmir.

Görüntü Dökümü

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-Gen Kadın Kariyer Günü\'ne katılanlar

-Açılış konuşmaları

-Prof. Dr. Betül Çotuksöken\'in konuşması

-Melek Pulatkonak\'ın açılış konuşması

-Etkinlikteki Kız öğrenciler

-Etkinliği düzenleyen TurkishWINN ekibinin tanıtılması

-Davul gösterisi

-Davul çalan kadınlar

-Öğrencilerin oynaması

-Oturumlar

-İş dünyasının önemli isimlerinin hikayelerini anlatması

-Melek Pulatkonak ile röp

-Genel ve detaylar



