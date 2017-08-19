DHA İSTANBUL BÜLTENİ -3 

1 - BAYRAMPAŞA\'DA BİR İŞ YERİNDE PATLAMA : 1 ÖLÜ, 10 YARALI

Haber-Kamera: Ersan SAN - Enver ALAS- İSTANBUL DHA

Bayrampaşa\'da bir sanayi sitesindeki işyerinde patlama sonrası yangın çıktı. Olayda 1 kişi ölürken aralarında Suriyeliler\'in de bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Dokumacılar Sitesi Sokak\'ta bulunan Dokumacılar Sanayi Sitesi\'ndeki kapı menteşesi üretimi yapan bir işyerinde saat 13.00 sıralarında patlama sonrası yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle 4 katlı sitede çok sayıda kişi mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti, mahsur kalanlar dışarıya çıkarıldı. İlk belirlemelere göre 1 kişi ölürken 10 kişi de yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İŞ YERİNİ ALEVLER SARDI

Öte yandan alev alev yanan işyeri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayın meydana geldiği yerin yakınında bulunan bir büfede çalışan ve olay anında sitede sipariş için bulunduğunu söyleyen Celil Deriner, büyük bir gürültüyle patlama sesini duyduğunu ve ardından yangın çıktığını ifade etti. Deriner, \"Büyük bir gürültüyle patlama sesini duydum. Sonra hemen 4 tane yangın tüpünü alarak olay yerine yetiştirdim ve binadakilere attım. İtfaiye ekipleri ve ambulans geldi. Yaralılar çıkarıldı\" dedi.

Bir esnaf ise yangının çıktığı yerin penceresinden aşağıya atlayanları gördüğünü belirterek, \"Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ancak burada kapı menteşesi yapıyorlardı. Çalışanlar arasında Suriyeliler de vardı\" ifadelerini kullandı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan işyerinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralılar

-İtfaiye ve sağlık ekiplerini çalışması

-İşyerinden çıkarılan ağır yaralı

-Çevredekilerin görüntüsü

-Ağlayanlar

-Yangının olduğu yer

-Polis ve itfaiye ekipleri

-Görgü tanıkları

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Genel ve detaylar

19.08.2017 - 13.49 Haber Kodu : 170819072

19.08.2017 - 14.19 Haber Kodu : 170819077

19.08.2017 - 14.44 Haber Kodu : 170819086



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2- ESENLER\'DE SALDIRIYA UĞRAYAN KADINA KADINLARDAN DESTEK EYLEMİ

* Esenler\'de tacize uğrayıp darp edildiği belirtilen 31 yaşındaki kuaför P.Ö.\'ye destek olmak için bir araya gelen kadınlar saldırının yaşandığı yerde eylem yaptı.

* Saldırıya uğrayan P.Ö\'nün ablası Derya Ö. de eyleme katılanlar arasındaydı.

* Derya Ö. , \"Biz artık sokaklarda rahat yürüyemiyoruz. Kimsenin kimseye müdahale etmediği, herkesin rahatça sokakta yürüyebildiği huzur içinde bir ülke istiyoruz\" dedi.

Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul,DHA

Esenler İnönü Caddesi\'nde 9 Ağustos tarihinde ablasının evine yürüyerek giden bir çocuk annesi 31 yaşındaki kuaför P.Ö., iddiaya göre onlarca kişinin ortasında, uyuşturucu başta olmak üzere birçok suçtan sabıkası bulunan Ferhat T.\'nin tacizine uğradı. Olay üzerine genç kadın, tacizciye tepki gösterdi. İkili arasında yaşanan boğuşmanın ardından saldırgan, genç kadını darp edip olay yerinden kaçtı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Kafası kaldırım taşına çarpan ve kanlar içerisinde kalan P.Ö., ambulansın çağrılmasıyla hastaneye kaldırıldı. Şikayet üzerine saldırgan Ferhat T. gözaltına alınarak adli kontrol ile serbest bırakıldı. Savcılığın itirazının ardından şüpheli önceki gün tekrar yakalanarak tutuklandı ve Metris Cezaevi\'ne gönderildi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Olayın meydana geldiği yere yakın noktada bugün \'Kıyafetime Karışma Hareketi\' adı altında bir araya gelen kadınlar, eylem yaptı. Eyleme, şehir dışında bulunan P.Ö katılmazken, ablası Derya Ö. destek verdi. \'Kıyafetime Karışma\' yazılı pankart açan grup, basın açıklaması yaptı.

\"ÖZGÜRLÜĞÜMÜZDEN VAZGEÇMİYORUZ\"

Grup adına konuşan Çağıl Övençoğlu, \"Geçtiğimiz hafta kadın arkadaşımız burada önce tacize ardından kıyafeti bahane edilerek saldırıya uğradı. Bu saldırı ve kıyafet bahanesiyle yapılan hiçbir saldırı münferit değildir. Bu saldırılar tüm kadınlara yapılmaktadır. Kadınlara karışma hakkını kendinde görenler bu cesareti cezasızlıktan ve çağdışı siyasetten almaktadır. Şortlarımızla eteklerimizle kadınların mücadelesinin ne kadar güçlü olduğunu göstermek için kadınlar bir arada olmalıdır\" dedi.

\"KARDEŞİMİ KANLAR İÇERİSİNDE GÖRDÜM\"

Eyleme katılan P.Ö.\'ün ablası Derya Ö. ise olaydan kardeşinin psikolojisinin bozulduğunu söyleyerek yaşananlara tepki gösterdi. Derya Ö. , \"Olay günü kardeşim bana gelecekti. Evlerimiz bir birine yakın. Kardeşimi beklerken biri beni arayıp kardeşimin yaralı olduğu söyledi. Hastaneye götürülmüş, ilk tedavinin ardından ifade vermek için karakola getirilmişti. Ben de karakola gittiğimde kardeşimi gördüm. Her tarafı kanlar içerisindeydi. Kollarında ve bacaklarında morarmalar vardı. Kardeşim yolda yürürken bir kişi önce elle taciz etmiş. Kardeşim de tepki göstermiş. Bir boğuşma yaşanmış. Kardeşim onun yüzünü çizmiş. O da kardeşimi yere yatırarak kafasını öldüresiye kaldırıma vurmuş\" diye konuştu.

\"HUZUR İÇİNDE BİR ÜLKE İSTİYORUZ\"

Daha sonra polise giderek saldırganı teşhis ettiklerin belirten Derya Ö., saldırganın yakalanıp tutuklandığı bilgisini aldıklarını kaydetti. Olayın ardından psikolojisi bozulan kardeşini memlekete gönderdiklerini aktaran Derya Ö., \"Biz artık sokaklarda rahat yürüyemiyoruz. Doğru düzgün bir yaşam istiyoruz. Kimsenin kimseye müdahale etmediği, karışmadığı rahatça sokakta yürüyebildiği huzur içinde bir ülke istiyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Eylem yapan kadınlar

-Açılan pankart

-Döviz taşıyanlar

-Basın açıklamasının yapılması

-P. Ö\'nün ablası Derya Ö\'nün açıklamaları

-Genel ve detaylar

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3-ESKİ POLİSLERE FETÖ OPERASYONU

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce , İstanbul merkezli 9 ilde haklarında FETÖ/PDY\'nin gizli haberleşme programı Bylock kulandıkları suçlamasıyla gözaltı kararı bulunan KHK\'larla meslekten ihraç edilmiş 19 eski polise yönelik yapılan operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi yakalanırken diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor

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4 - SURİYELİLER İSTANBUL\'DA SURİYELİ\'Yİ KAÇIRDI

* Esenyurt\'ta rehine kurtarma operasyonu kamerada

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta Suriyeli bir genci kaçırarak ailesinden 50 bin lira fidye istediği öne sürülen 3 Suriyeli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Esenyurt İnönü Mahallesi\'nde bir eve zorla giren 3 Suriyeli, 19 yaşındaki Musaab Faruk Alyasin\'ı bıçakla tehdit ederek kaçırdı. Kaçırılan Alyasin\'in videolarını çekerek Suriye\'de yaşayan ailesine yollayan şüpheliler, 50 bin lira istedi. Çocuklarının kaçırıldığını öğrenen aile Alyasin\'in İstanbul\'da yaşayan bir akrabası aracılığıyla durumu polise bildirdi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine ve Müzakere Timi ihbar üzerine operasyon düzenlendi. Müzakere ekipleri, ilk olarak gencin ailesiyle irtibata geçerek şüphelilerle iletişim halinde kalınmasını ve istedikleri fidyenin verileceğini söylemelerini istedi.

Daha sonra adresi belirleyen ekipler Esenyurt\'taki siteye operasyon düzenledi.

Suriyeli Musaab E. (35), Hasan Z. (25) ve Amma D.\'yi (30) yakalandı. Kaçırılan Musaab Faruk Alyasin de kurtarıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilere yönelik operasyon

-Gözaltına alınmaları

-Gencin fotoğrafı

19.08.2017 - 15.05 Haber Kodu : 170819095

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(ÖZEL)

5 - ÇEKİCİNİN TAŞIDIKLARI SÜRÜCÜLERİ ŞAŞIRTTI

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

Basın Ekspres yolunda Atatürk Havalimanı\'ndan Mahmutbey yönüne seyreden çekiciyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çekinin üzerinde başka bir çekici, o çekinin üzerinde ise bir otomobil vardı. Trafikte ilerleyen çekici sürücüleri hem şaşırtı hem de hayrete düşürdü. Kilometrelerce bu şekilde ilerleyen çekici Halkalı sapağından girerek yoluna devam etti

Görüntü Dökümü

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- Çekiciden detay

- Üzerindeki araçlar

- Yoldan detay

