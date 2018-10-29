DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 

(ek görüntü ve bilgiyle)

1- SUUDİ BAŞSAVCI, İSTANBUL ADALET SARAYI\'NDA

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER- Özden ATİK - Gökhan ÇELİK - Alper KORKMAZ / İstanbul, DHA

İstanbul\'a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmek üzere İstanbul Adalet Sarayı\'na geldi. Başsavcı Muceb, saat 11.00 sıralarında beraberindeki heyet ile birlikte protokol kapısından adliyeye giriş yaptı. Başsavcı İrfan Fidan ile Suudi Arabistan Başsavcısı Muceb\'in görüşmesi başladı. Suudi Başsavcı Muceb, Başsavcı İrfan Fidan ve gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasını yürüten Başsavcıvekili Hasan Yılmaz ile başsavcılık makam odasında görüşüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Başsavcı Muceb ve Suudi yetkililerin araçlarından görüntü

-Adliyeye girişleri

-Genel ve detaylar

29.10.2018 - 11.07 - Haber Kodu : 181029035

29.10.2018 - 11.16 - Haber Kodu : 181029041

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2- VATAN CADDESİ\'NDE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI (1)

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Vatan Caddesi\'nde gerçekleştiriliyor. Fatih\'teki Vatan Caddesi\'nde resmi geçit töreni düzenleniyor.Kutlamalar kapsamında resmi geçit töreni düzenlenirken, vatandaşlar alana ellerinde Türk bayraklarıyla geldi. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Görüntü dökümü:

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-Vali Şahin\'in konuşması

-Vatandaşlar

-Protokolden görüntüler

-Genel ve detaylar

29.10.2018 - 11.42 - Haber Kodu : 181029052_

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3- VALİ ŞAHİN TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Harun UYANIK, İSTANBUL (DHA)

Yeni kararname ile Ankara Valisi olarak atanan İstanbul Valisi Vasip Şahin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliği\'nde düzenlenen törende tebrikleri kabul etti. İstanbul Valiliği Kabul Salonu\'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sebebiyle tören düzenlendi. Törene, 1\'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, dini cemaat liderleri, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, başkonsoloslar ve farklı kurumlardan temsilciler katıldı.

Öte yandan, İstanbul Valisi Vasip Şahin törende Ankara Valisi olarak atanmasına ilişkin tebrikleri de kabul etti. Şahin, tebriklerin ardından kutlama töreni ve geçiş töreni için Vatan Caddesi\'ne geçti.

Görüntü dökümü:

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-İstanbul Valisi Vasip Şahin\'in tebrikleri kabul etmesi

-Genel ve detaylar

29.10.2018 - 10.41 - Haber Kodu : 181029031

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4- HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE KIRMIZI-BEYAZ İSTANBUL

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İstanbul\'da birçok binaya Türk bayrakları asıldı. Maslak ve çevresinde bulunan bina ve gökdelenlere asılan Türk Bayrakları ile Atatürk posterleri havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Gökdelen ve binalardaki posterler ile bayraklar

DHA FEED

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5- TARİHİ AÇILIŞ ÖNCESİ YENİ HAVALİMANI HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

DÜNYANIN sıfırdan inşa edilen en büyük havalimanı unvanına sahip İstanbul Yeni Havalimanı\'nın açılışı bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Açılışa konuk cumhurbaşkanlarının yanı sıra, sanatçılar ve çok sayıda davetli katılacak. Tarihi açılış öncesi yeni havalimanı havadan DHA tarafından görüntülendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda açılışı gerçekleştirilecek İstanbul Yeni Havalimanı\'nda son hazırlıklar devam ediyor. Bugün havalimanının 90 milyon yolcu kapasiteli ilk fazı faaliyete başlayacak. İstanbul Yeni Havalimanı\'nın terminal büyüklüğü 1.3 milyon metrekare, toplam inşaat alanı ise 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Bütün fazlar tamamlandığında İstanbul Yeni Havalimanı 6 bağımsız pist, 500 uçak kapasitesi 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcusu ile dünyanın en büyük havalimanı olacak. Buradan 250 havayolu şirketi uçuşlarını gerçekleştirecek.

İLK SEFER BOEİNG 777 TİPİ UÇAKLA YAPILACAK

Açılışın ardından ilk sefer, 31 Ekim\'de saat 11.30\'da gerçekleştirilecek Türk Hava Yolları\'nın (THY) İstanbul-Ankara seferi olacak. THY ilk seferini Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçakla icra ederken, ikinci sefer ise Boeing 737-800 tipi uçakla Ercan Havalimanı olacak. İstanbul Yeni Havalimanı\'na ilk iniş yapacak olan Ankara-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının saat 14.15\'de piste teker koyması planlanıyor. THY, İstanbul Yeni Havalimanı\'ndan Ankara, Ercan ve Bakü seferlerini gerçekleştirecek. Seferler zamanla kademeli olarak attırılacak.

Görüntü Dökümü:

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-Yeni havalimanının havadan görüntülenen son durumu

29.10.2018 - 08.18 Haber Kodu : 181029011_

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6- İSTANBUL YENİ HAVALİMANI ÜZERİNDE UÇUŞ YASAĞI

Gökhan ARTAN / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın resmi açılışını yapacağı İstanbul Yeni Havalimanı\'nın içinde olduğu büyük bir alan üzerinde bugün 11 saatliğine uçuş yasağı getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birçok devlet başkanın da katılacağı İstanbul Yeni Havalimanı\'nın bugün yapılacak resmi açılışı nedeniyle havadan da önlem alındı.Dev merkezin de içinde olduğu büyük bir alana uçuş yasağı getirildi. NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notunda 13:00 ile 23:59 saatleri arasında bölgeye helikopter gibi görerek uçuş yapan (VFR) trafiklerin de aralarında olduğu görevli olmayan devlet ve sivil hava araçları trafiklerinin bölgeye yaklaşmasına, girişine ve kalkışına yasaklandı.NOTAM\'da, uçuş yasağının koordinatları ve bilgi notu paylaşıldı.

KONUYLA İLGİLİ YAYILAN NOTAM ŞÖYLE:

Konuyla ilgili yayınlanan NOTAM\'da, \"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafınca görevlendirilen Devlet Hava Araçları, ambulans,şehit nakli,arama kurtarma, organ nakli\'yangınla mücadele,terörle mücadele,Türk yıldızları ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı\'na, istanbul Atatürk Havalimanı\'na,Tekirdağ Çorlu Havalimanı\'na iniş ve kalkış yapan ve geçiş müsaadesi olan sivil trafikler hariç görevli olmayan devlet hava araçlarının IFR/VFR ve tüm sivil VFR trafiklerin bölgeye yaklaşmasına,girişine ve kalkışına müsaade edilmeyecektir.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından görev yapması istenilen devlet hava araçlarının IFR/VFR uçuşları ve izin verilen sivil VFR trafiklerin NOTAMLI sahada uçuş yapabilmesi için koordine kurarak gerekli müsaadeyi alması gerekmektedir. İzin verilmesini takiben koordinatör tarafından ilgili ATC birimine bilgi verilerek uçuş serbest kılınacaktır\" bilgileri yer aldı.



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7- DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Haber: İstanbul DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile bir araya geldi.

Türkiye- Azerbaycan-Gürcistan dışişleri bakanları toplantısı öncesi Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov\'u Dolmabahçe Ofisi\'nde bir araya geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Görüşmeden görüntü

29.10.2018 - 10.36 - Haber Kodu : 181029030

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8- KÜÇÜK ÇOCUKLARIN MOTOSİKLETLE OYUNU FACİAYLA SONUÇLANIYORDU

- O anlar güvenlik kamerasında

İstanbul DHA

Sultangazi\'de bir kebapçının kuryesi motosikletin anahtarını üzerinde bırakınca meraklı 2 çocuk motosikleti çalıştırdı. Hareket eden motosikletteki çocuk 1 metreden aşağı düştü. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Gazi Mahallesi\'nde meydana gelen olayda siparişten dönen kurye anahtarı üzerinde bıraktı. 2 çocuk motosikletin yanına gelerek incelemeye başladı. Çocuklardan biri motosiklete bindi. Diğer çocuk ise gaz vermeye başladı. Bu sırada motosikletteki çocuk anahtarı çevirince motosiklet hareket etti. Önündeki dubaya çarpan motosiklet devrildi. Çocuk ise bir metreden aşağı düştü.Küçük çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntü Dökümü:

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-Motosikletten görüntü

-Çocukların gelişi

-Motosikletle oynaması

-Çalıştırmaları

-Devrilmesi

-Çocuğun düşmesi

-Detaylar

29.10.2018 - 11.02 - Haber Kodu : 181029034