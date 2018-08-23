DHA İSTANBUL BÜLTENİ 2

(geniş haber)

1- HADIMKÖY\'DE FABRİKANIN ASİT KAZANI PATLADI

*Bölgede yapılan ölçümlere göre sağlık açısından risk bulunmuyor.

*Yangına 16 itfaiye aracı ile 42 personel müdahale etti.

Haber-Kamera:Ersan SAN-Murat SOLAK- Özgür DENİZ KAYA-Güven USTA-İSTANBUL,(DHA)

Arnavutköy\'de bir deterjan fabrikasının asit kazanı patladı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.

Hadımköy\'de Deliklikaya Mahallesi\'nde deterjan fabrikasında kullanılan asit kazanı patladı. Asit kazanının patlamasıyla birlikte fabrikada bulunan işçiler hemen fabrikadan çıktı. 08.30\'da meydana gelen olayda herhangi bir yaralanan olmazken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, fabrikanın çatısından ve yerden müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Olay yerine AFAD ekipleri de sevk edildi.

Öte yandan çevrede bulunan bazı vatandaşlar evlerinde ayran yaparak, olaya müdahale eden itfaiye ve zabıta ekiplerine verdi.

SAĞLI AÇISINDAN RİSK BULUNMUYOR

İstanbul Valiliği\'nden edinilen bilgiye göre ise olayın meydana geldiği bölgede yapılan ölçümlere göre sağlık açısından risk bulunmuyor.

Yangına Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Akşemsettin, Kocasinan, Fatih, Kıraç gruplarından 16 itfaiye aracı ile 42 personel müdahale etti. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.

Görüntü Dökümü:

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HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Fabrikadan görüntü

-Yükselen dumanlar

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-İtfaiye ekipleri

-Yükselen dumanlar

-Fabrikadan detaylar

-Vatandaşların ayran vermesi

-Güvenlik şeridi

-Vatandaşla röp

-Detaylar

23.08.2018 - 08.50 Haber Kodu : 180823008

23.08.2018 - 09.02 Haber Kodu : 180823009

23.08.2018 - 09.13 Haber Kodu : 180823010 (HAVADAN)

23.08.2018 - 09.21 Haber Kodu : 180823013 (HAVADAN)

23.08.2018 - 10.43 Haber Kodu : 180823021 (HAVADAN)

23.08.2018 - 10.44 Haber Kodu : 180823022

23.08.2018 - 12.48 Haber Kodu : 180823046

23.08.2018 - 12.53 Haber Kodu : 180823047

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(havadan görüntülerle)

2- KİLİMLİ KOYU\'NU KİRLETİP GİTTİLER

* Kağıttan, pet şişeye, karpuz kabuklarından, kilime kadar sahilde bırakılan çöp yığınları görenleri şaşkına çevirdi.

Haber-Kamera: Ersan SAN İstanbul DHA

Şile Ağva Kilimli Koyu\'nda kamp kuranlar ve günübirlikçi turistlerin çöplerini bırakıp gitmelerine çevreciler tepki gösterdi. Kağıttan, pet şişeye, karpuz kabuklarından, kilime kadar sahilde bırakılan çöp yığınları görenleri şaşkına çevirdi. Turistlerin fotoğraflarını burada çektiğini söyleyen Onur Uğur ise fotoğraf çekiminden önce çevrede bir süre temizlik yaptıktan sonra çekime başlayabildi. Duruma tepki gösteren Uğur, \"Burayı bize çok methetmişlerdi. Burası bildiğiniz bir kamp alanı. İstanbul\'da bulabileceğiniz nadir mekanlardan bir yer. Fakat misafirlerimizi buraya getirdiğimizde o kadar kötü karşılanıyorlar ki; insanların burada kamp yaptıktan sonra ya da günübirlik tatillerini geçirdikten sonra geride bıraktıkları çöpler. Bu durum sadece Türkleri değil yabancı insanları da çok etkiliyor. Güzelim İstanbul\'u bu şekilde mahvetmemeleri lazım. insanlardan istediğimiz, çöplerinizi bir poşete koyun daha sonra da belediyelerin sağlamış olduğu çöp kovalarına bırakın\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-(HAVADAN GÖRÜNTÜ)

-Sahilden detaylar

-Kıyıya vuran çöpler

-(AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)

-Pet şişeler

-Koyunların karpuz kabuğu yemesi

-Uğur\'un temizlik yapması

-Kıyıdaki çöpler

-Çöp yığınları

-Çekim yapmaları

-Uğur ile röp

-Genel ve detaylar

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3- TOPKAPI SARAYI\'NIN MÜZE ALANI 5 KATINA ÇIKIYOR

Haber-Kamera: Merve DUNDAR -Gökçe KARAKÖSE- Özgür KUMANOVALI- Hüseyin ÇAKMAK/ İSTANBUL DHA

Yüzyıllarca Osmanlı Hanedanına ev sahipliği yapmış Topkapı Sarayı tarihinin en büyük restorasyonuyla yenileniyor. 80 bin metrekare olan müze alanı çalışmalar sonunda 400 bin metrekareye ulaşacak. Restorasyonu tamamlanan yapılar ve yenilenen sergi salonları ziyaretçilerle buluşmaya başladı. Son olarak III. Ahmed Kütüphanesi, Altın Yol ve Matbah-ı Amire/Saray Mutfaklarının ziyarete açıldığı sarayda önümüzdeki günlerde ise Saray Mutfakları\'nın Koğuşları, Hamamı, Mescidi ve Kalayhanesi; Padişah, şehzade ve sultanların kıyafetleri ile aksesuarlarının sergileneceği Seferli Koğuşu açılacak.

Restorasyon çalışmaları sırasında geçmişin izleri dondurularak günümüze aktarılıyor ve farklı yüzyıllara ait yapılar bir arada sergileniyor. Bu kapsamlı onarım, başında 3 kadının yer aldığı büyük bir ekip tarafından yürütülüyor.

\"MÜZE ALANI 400 BİN METREKARE OLACAK\"

Çalışmaları yürüten Topkapı Sarayı Müze Müdürü Ayşe Erdoğdu, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürü Dr. Olcay Aydemir ve Topkapı Sarayı Kontrol Amiri restorasyon uzmanı Yüksek Mimar Nevhiz Koyukan çalışmanın detaylarını ve bugüne kadar nelerle karşılaştıklarını DHA\'ya anlattı. Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü\'nce yürütülen 71 uygulama işi bulunduğunu söyleyen Olcay Aydemir, bunlardan 17\'sinin Topkapı Sarayı\'nda olduğunu dile getirdi. Gerçekleşen kapsamlı onarımla 80 bin metrekarelik müze alanının restorasyonla 400 bin metrekareye çıkacağına dikkat çeken Aydemir, \"Bu çalışmalar bilimsel özellik taşıyor ve büyük bir ekiple gerçekleşiyor. Müze alanının 400 bin metrekareye çıkacak olması çok önemli. Biz bu yeni dönemde restorasyonlar esnasında da ziyaretçilerimizle, şehirle hatta dünyayla ilişki kurarak daha da büyümek istiyoruz. Bu şu demek; daha paylaşımcı, mekanla ilişki kuran bir yaklaşım içinde olmak, böylece değer bilmeyi artırmak ve yaptıklarımızı, yayınlarımızla, sempozyumlarla, bilim dünyasıyla paylaşmak\" dedi.

\"DOKUNDUĞUMUZ HER YERDE YÜZYILLIK İZLER GÖRÜYORUZ\"

Topkapı Sarayı\'nın aslında bir tasarım merkezi olduğunu söyleyen Aydemir, \"Burada dokunduğumuz her yerde yüzyıllık katmanları, izleri görüyoruz. Bu, restorasyon sürecini de doğrudan etkileyen bir faktör. Burada geçmişten gelen bu izleri müdürlük olarak koruyarak sürdürüyoruz. Saray yapılarında çok ciddi bir bilgi birikimi var. Bu bilgileri okumak, paylaşmak duygusal anlamda da bir mimar için çok onur verici bir duygu. Saray yapıları, uygarlığın en önemli katmanlarının izlerini, eserlerini taşıyor. Düşünün çinileriyle, yazılarıyla, kullanılan renkli taş ve mermerleriyle o kadar zengin bir yapı ki, sadece bir tarihi barındırmakla kalmıyor, bugünün biz mimar ve restoratörlerine de ışık tutuyor, ilham veriyor. Saray bu anlamda da bir yapının ötesinde bizim için de çok ciddi bilgileri barındırıyor\" diye konuştu.

\"İŞİN ZAMANINA DEĞİL, BİLİMSEL OLMASINA ODAKLANMAK ÖNEMLİ\"

Aydemir, restorasyon sürecinde zaman sınırlaması yapılmaması gerektiğini ve bir süre vermenin kolay olmadığını ifade etti. Ziyarete açık mekanda restorasyon çalışması yapmanın zor bir süreç olduğunu dile getiren Aydemir, \"Biz burada ciddi planlamalar ve stratejilerle bu işi yürütüyoruz. Ziyaretçilere engel olmamaya çalışarak, bazı işleri sadece sarayın kapalı olduğu zamanlarda yapıyoruz. Biz bir süreci yönetmeye ve bunu da bilimsel bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Süreyi esas uzatan şey, bilimsel bir restorasyonda gördüğünüz izlerin belgelenmesi, sergilenmesi ve bunların ziyaretçi ile buluşmasının tasarlanmasıdır. Sarayın yapımında hiçbir şey nasıl tesadüfî değilse, bizim restorasyondaki planlamamız, koruma, sergileme ve bunu gösterme planlamamız da tesadüfî değil. Bu çalışmaları bilimsel toplantılar, onaylar ve kararlarla yapıyoruz. Bu nedenle işin iyi ve bilimsel olmasına konsantre olmamız, zamanına konsantre olmamızdan daha büyük önem taşıyor\" dedi.

\"ESKİ YAPILAR SARAYA GERİ DÖNÜYOR\"

Mustafa Kemal Atatürk\'ün emriyle 1924\'te müzeye dönüştürülen Topkapı Sarayı\'nın son yıllarda kapsamlı bir restorasyon sürecinden geçtiğini ifade eden Topkapı Sarayı Müze Müdürü Ayşe Erdoğdu da 700 bin metrekare bir alanı kapsayan Sur-i Sultani içinde geçmişte saraya ait olan ancak başka kurumlara tahsis edilmiş yapıların 2000\'li yıllardan itibaren tekrar saraya kazandırıldığını belirtti. Buna örnek olarak Gülhane Hastanelerini, Matbaa-i Amire yapılarını, Darphane-i Amire\'nin bir kısmını ve askeri depoları veren Erdoğdu, yakın bir gelecekte Topkapı Sarayı\'nın hem avlu ve bahçeleri ile mimarisinin, hem de koleksiyonlarının sergileneceğini söyledi.

MEKANLAR ASLINA UYGUN YAPILIYOR

Sarayda yakın zamanda ziyarete açılan ve açılacak yerler hakkında da bilgi veren Erdoğdu, \"Saray yapıları ve Harem\'de kapsamlı bir restorasyon çalışması sürüyor. Harem\'de hizmete mahsus yapılar taşınarak restorasyon çalışmaları başlatıldı. İlk olarak Hünkar Sofası\'nın restorasyonu tamamlanarak ziyarete açıldı. Zülüflü Baltacılar Dairesi, Altın Yol ve Karaağalar Taşlığı bu açılışı takip etti. Son olarak Haziran ayında III. Ahmed Kütüphanesi ziyarete açıldı. Restorasyonları tamamlanan yapıların teşhir-tanzim ve tefrişleri yapılarak ziyarete açılmaya devam edecek\" dedi.

PADİŞAH VE SULTAN KIYAFETLERİ DE GÖRÜLEBİLECEK

Yakın zamanda Saray Mutfakları\'nın ziyarete açıldığını ifade eden Erdoğdu, \"Önümüzdeki 3 ay içinde mutfak koğuşlarını ziyarete açacağız. Saray Mutfağı konseptine uygun olarak Sarayda kahve, Kiler-i Amire\'ye atfen saklama ve depolama kapları ile mutfak araç gereçleri sergilenecek. Yine Seferli Koğuşu\'nda padişah elbiseleri, aksesuarları, şehzade ve sultan kıyafetleri sergilenecek, Osmanlı kumaşlarına da ışık tutulacak. Bunlar sergilenirken Seferli Koğuşu\'nun restorasyonu esnasında çıkan mimari kalıntılar da sergilenmiş olacak\" diye konuştu.

\"YENİ ESERLER GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR\"

Ana saray yapılarında tematik, yeni tahsis edilen mekanlarda ise daha çok kronolojik-tematik sergilemeler planladıklarını söyleyen Erdoğdu, \"Hazine koğuşu, geçmişte de Yazma Eserler Kütüphanesi\'nin sergi salonu olarak kullanılmıştı. Yine aynı şekilde hem mekanı anlatan, mimariyi gösteren hem de yazma eserler koleksiyonunu tanıtan bir düzenlemeyle ziyarete açılmış olacak. Sadece mekânlar değil, avlu ve bahçelerin de aslına uygun peyzajları yapılarak açık sergileme alanları oluşturulacak\" dedi.

\"HER NOKTADA UMULMADIK DETAYLAR\"

22 yıldır Topkapı Sarayı\'nda Kontrol Amiri olarak görev yapan Nevhiz Koyukan da , hem tezyinat hem de yapım tekniği ve malzeme kullanımı açısından umulmadık detaylarla karşılaştıklarını söyledi. Dört yüzyılın mimari katmanlarının Topkapı Sarayı\'nda gizlendiğini belirten Koyukan, \" Yemiş Odası olarak bilinen III. Ahmed Hasodası\'nda farklı dönemden izlere rastladık. Oda 16 metrekarelik küçük bir mekan olmasına rağmen 4.5 yıldır detaylı ve özenli çalışmalarla onarımına devam etmekteyiz. Her bir ahşap tezyinatlı panonun arkasından 16. , 17. ve 18. yüzyıla ait mimari detaylar ortaya çıkarttık. Gerekli konservasyon çalışmaları yapılarak koruma altına alınan bu detaylar, sarayın önceki yüzyıllardaki kullanımına ait izler olup belge niteliği taşımaktadırlar. Sultan İbrahim Odası\'nda da 17. yüzyıla tarihlenen zengin malakari detayları sıva altından gün ışığına çıkardık\" ifadelerini kullandı.

Tavan sıvalarının altından çıkan taşıyıcı sistemde, dövme demir elemanlar arasında yer alan T şeklindeki yaprak tuğlaların ilk defa tespit edildiğini ve bu sistemin o döneme ait bir volta döşeme sistemi olduğunu belirten Koyukan, III. Selim Dua Odası\'nda karşılaştıkları 18. yüzyıla ait \'sgrafitto tekniği\'nde altın varak uygulamasını, yine şimdiye kadar Topkapı Sarayı\'nda yalnızca bu mekânda tespit ettiklerini açıkladı.

Altın Yol ve Hamamlarda çatılarından toplanan suyun kanal ve sarnıçlara iletildiği künkler (su yolları) tespit ettiklerini ve bunları cam muhafazalar arkasında koruyarak ziyaretçiye gösterdiklerini söyleyen Koyukan, \"Bu çalışmalar biz mimarlar için ve Topkapı Sarayı\'nın tarihi gelişiminin izlenmesi açısından yeni kazanımlardır\" dedi.



Görüntü Dökümü:

-Topkapı sarayı

-Topkapı Sarayı Müze Müdürü Ayşe Erdoğdu ile röp

-Nevhiz Koyukan ile röp

23.08.2018 - 10.48 Haber Kodu : 180823023

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4- POMPALI TÜFEKLE HIRSIZLARI KOVALADI

Haber:Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL-DHA

Tuzla\'da bir benzin istasyonunun marketini soymaya çalışan hırsızlar market sahibi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Soygun girişimi ve market sahibinin ateş açma anları kameralara yansıdı.

Olay geçen hafta Tepeören\'de bulunan bir benzin istasyonunun marketinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah 05.30 sıralarında yüzleri maskeli ve elleri eldivenli 4 kişi lüks bir otomobille benzin istasyonunun önüne geldi. Araçta bir kişi beklerken 3 kişi de araçtan inip markete doğru yönelds. Markette bulunan görevliyi fark etmeyen hırsızlar, kapı kilidini yanlarında getirdikleri levye ile kırıp içeri girdi. O esnada hırsızları fark eden market sahibi ruhsatlı tüfeğini çıkartıp ateş etmeye başladı. Ateş edilmesiyle korkan hırsızlar otomobillerine binerek kaçmaya başladı.Yaşanan hırsızlık girişimi ve market sahibinin ateş açması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde hırsızların lüks otomobille marketin önüne geldikleri görülüyor. Araçtan inen hırsızların levye ile kapıyı açtıkları görülüyor. Dükkan sahibinin ateş açmasıyla hırsızların koşarak araçlarına bindikleri görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hırsızların araçla benzin istasyonuna gelmesi

-araçtan inmeleri

-Marketin kapıısn açmaya çalışmaları

-İçeri girmeleri

-Market sahibinin tüfekle ateş etmesi

-Hırsızların kaçması

-Genel ve detay görüntüler

23.08.2018 - 13.09 Haber Kodu : 180823049

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5- AKARYAKIT ALMAK İÇİN MANEVRA YAPAN TAKSİYE MİNİBÜS ÇARPTI

*Kaza anı kamerada

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Pendik\'te akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yapan taksiye arkadan gelen minibüs çarptı. Kazada takside bulunan bir yolcu yaralanırken o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza Pazar günü Yenişehir Mahallesi, Ankara Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Ankara Caddesi\'nde seyir halinde olan 34 TDE 90 plakalı taksiye yol üzerindeki akaryakıt istasyonuna gireceği sırada arkadan gelen minibüs çarptı. Kazada takside bulunan bir yolcu hafif şekilde yaralanırken, akaryaktı istasyonunda çalışan görevliler ise yaralının yardımına koştu. Kazada yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yapan taksiye o sırada arkadan gelen minibüsün çarpıyor. Kazanın ardından ise akaryakıt istasyonundaki görevlilerin kaza yapan araçların yanına koştuğu görülüyor

Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

-Taksinin manevra yapması

-Minibüsün çarpması

-Yardıma koşanlar

-Detaylar

23.08.2018 - 13.06 Haber Kodu : 180823048_

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