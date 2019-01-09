DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

1- DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ



İstanbul DHA

Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.

Şehit Hatları\'nın iptal seferleri şöyle:

-06.55 Bostancı-Karaköy

-07.45 Karaköy-Bostancı

-08.00 Ortaköy-Üsküdar

-08.00 Üsküdar-Ortaköy

-07.50 Kadıköy-Sarıyer

İDO\'nun iptal edilen seferleri:

-08.50 Bostancı-Beşiktaş

-08.45 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı

-08.10 Beşiktaş-Bostancı

-18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma

-09.51 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

BUDO\'nun iptal seferleri:

-07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

-09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

-10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

-12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

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2- İSTANBUL\'DA OPERASYON (1)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul genelinde daha önce belirledikleri adreslere gece saatlerinde operasyon düzenledi. Önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı baskın yapan mali polisler, girdikleri adreslerde uzun süre arama yaptı. Polis ekiplerinin adreslerdeki arama sonucunda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Şüphelilerin görüntüsü

- Genel ve detaylar

09.01.2019 - 07.21 Haber Kodu : 190109012

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(ÖZEL)

3- ÜSKÜDAR\'DA İTFAİYE ERİNİN ÇATIDAN DÜŞMESİ KAMERAYA YANSIDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA

Üsküdar\'da iki katlı bir yalının çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri, düşerek yaralandı.

Yangın, dün saat 17.30 sıralarında Üsküdar Paşalimanı Caddesi\'nde bulunan 2 katlı yalının çatısında çıktı. Dumanları gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Üsküdar ve Çenkelköy itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıyı saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma yaptığı sırada, Hakan Güney isimli itfaiye eri, kopan parça ile birlikte çatıdan yere düştü. Arkadaşları itfaiye erinin yardımına koştu. Bu sırada itfaiye erleri arasında panik yaşandı. Düşen itfaiye eri sedye ile yola çıkarıldı ve sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi. Arkadaşlarına yardım etmeye çalışan bazı itfaiye erlerinin ağladıkları görüldü.

Bir süre sonra gelen ambulansa konulan itfaiye eri, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. İtfaiye erinin de hastanedeki tedavisi sürüyor. Yangın tamamen söndürülürken çıkış nedeni araştırılıyor. Bu arada, itfaiye erinin düşme anı DHA kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye erinin düşme anı

-Binanın görüntüsü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yaralı itfaiye eri

-Ambulansa konulması



08.01.2019 - 18.25 Haber Kodu : 190108234

08.01.2019 - 18.55 Haber Kodu : 190108244

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4- ESENYURT\'TA YANGIN: 3\'Ü ÇOCUK 7 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Haber-Kamera: Ersan San-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Esenyurt\'ta 5 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 3 çocuk 7 kişi tahliye edildi.

Yangın, dün saat 16.40 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi 304. Sokak\'ta 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Daireden dumanların çıktığını gören çevredekiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan 3\'ü çocuk 7 kişiyi merdiven aracıyla tahliye etti.

Tahliye edilenler sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Esenyurt Devlet hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin dumandan etkilenen bir çocuğa olay yerinde gaz maskesi taktığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin mahsur kalanları tahliyesi

-Çocuğa maske takılması

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Binadan çıkan dumanlar

-Genel ve Detaylar

08.01.2019 - 19.36 Haber Kodu : 190108251

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5- YILDIRIM: AK PARTİ İKTİDARI İMAM HATİPLERİN AYAKLARINA BAĞLANAN PRANGALARI SÖKÜP ATTI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım

\"Ak Parti iktidarı imam hatiplerin ayaklarına bağlanan prangaları söküp attı. 28 Şubat\'ın karanlık mirası olan bu ayrımcılığı ortadan kaldırdı. Kat sayı zincirini milletle parçaladık.\"

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği\'nin bu yıl 3\'üncüsünü düzenlediği ÖNDER Kültür Sanat Ödülleri Cemal Reşit Rey Konser Salonu\'nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Törene gelenler önce Kültür Sanat Komisyonu Kadın üyelerinin yapmış olduğu sergiyi gezdi, ardından salondaki yerlerini aldı. Program Ender Doğan\'ın konseri ve Mustafa Karahüseyinoğlu\'nun Kur\'an-ı Kerim Tilâveti ile başladı.

\"KAT SAYI ZİNCİRİNİ MİLLETLE PARÇALADIK\"

Törende konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, \"Ak Parti iktidarı imam hatiplerin ayaklarına bağlanan prangaları söküp attı. 28 Şubat\'ın karanlık mirası olan bu ayrımcılığı ortadan kaldırdı. Kat sayı zincirini milletle parçaladık. Elbette Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın kararlı duruşu olmasaydı bu mümkün olmazdı. Evlatlarımızın bilimle yeniden buluşmasını sağladık. Biz tohumu toprakla buluşturduk gerisi gençlerimize kalmış. Okuyacağız, daha çok okuyacağız, daha çok dünyayı, daha çok insanları tanıyacağız. Çağı okuyacaksınız. Tıpta, mühendislikte, ekonomide, sanatta her alanda gerçek bir Müslüman\'ın nasıl olması gerektiğini göstereceksiniz. Her şeyden önce iyi bir insan olacaksınız.\" şeklinde konuştu.

\"BU KORKUNÇ SENARYOYU YIRTIP ATMANIN ZAMANI GELDİ\"

Yıldırım, \"Ülkemizin size daha çok ihtiyacı var. Biz bu belayı yakın bir zamanda yaşadık, sınavımız ağır oldu. Milletimizin dua ve desteğiyle üstesinden geldik. Biz, yalnız Allah\'a secde ederiz, özgürlüğümüzü asla kimseye teslim etmeyiz. FETÖ belası bize gösterdi ki, şeytan milenyum çağında taktik değiştirmiş. Allah adına konuşup kendisine secde ettiren suretlere bürünmüş. Bunun adı yerine göre DEAŞ oldu, bunun adı FETÖ oldu, bunun adı El Kaide oldu. Ruhlarına derin boşluklar oluştu, böylelikle kolayla kendilerine inanç diye sunulan şeytani senaryoların piyonu haline geldiler. Şimdi bu korkunç senaryoyu yırtıp atmanın zamanı geldi. Bunu siz yapacaksınız sevgili gençler.\" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Binali Yıldırım Önder Özel Ödül\'ünü Kenan Şurkoviç\'e takdim etti.

Gece de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ödüle layık görüldü. Kalın; Barbar, Modern, Medeni eseriyle Yılın Fikriyat ödülünü Halit Bekiroğlu\'nun elinden aldı. Ödül konuşması yapan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, \"Her şeyin araçsallaştığı, plastikleştiği, yüzeyselleştiği bir çağda bizim derin düşünceye, fikriyata, tefekküre her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.\" dedi.

Önder 3. Kültür Sanat Ödüllerinde; Önder özel ödülü, sanata hizmet ödülü, yılın geleneksel sanat ödülü, yılın edebiyat ödülü gibi 11 dalda çeşitli ödüller verildi.

GECEDE VERİLEN ÖDÜLLER:

Önder Özel Ödülü: Kenan Şurkoviç

Önder Sanata Hizmet Ödülü: Mustafa Kutlu, Hasan Aycın

Yılın Geleneksel sanat ödülü: Hüseyin Kutlu

Yılın Fikriyat ödülü: İbrahim Kalın

Yılın Edebiyat ödülü: Tarık Tufan

Yılın Müzik ödülü: Prof. Dr. Ruhi Ayangil

Yılın Sinema ödülü: Kardeşim İçin Der\'a

Yılın Kültür sanat TV programı: İnsanlık hali

Yılın Kültür sanat STK\'sı: İstanbul Tasarım Merkezi

Yılın Okul dergisi: Asım-Bursa Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi

Yılın Okul kültür sanat projesi: Gökyüzünde açan çiçekler-Diyarbakır Hani Borsa Anadolu İmam Hatip Lisesi, Pinokyo\'nun Kitaplığı-Tekirdağ Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi

Görüntü Dökümü:

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-Salona gelenlerden görüntüler

-Sergiyi gezenlerden görüntüler

-Konser ve kuran tilaveti görüntüleri

-Yıldırımın konuşması

-Ödül alanlar

-Kalının konuşması



09.01.2019 - 07.54 Haber Kodu : 190109015

