DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1



1-KISIKLI\'DAKİ HOLDİNG BİNASINDA ZAMAN AYARLI BOMBA BULDU

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Yılmaz BEZGİN/ İstanbul DHA

Üsküdar Kısıklı\'da bulunan Cengiz Holding binasında duvara iple bağlanmış pet şişede zaman ayarlı bomba düzeneği bulundu. Bomba imha uzmanı ekipler, düzeneği etkisiz hale getirdi.

Kısıklı\'da bulunan Cengiz Holding binasının güvenlik görevlisi, saat 20.00 sıralarında binanın duvarlarının iç kısmında bir pet şişenin iple bağlanmış olduğunu görerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bina etrafındaki sokak yaya ve araç trafiğine kapattı. Ekipler, ipe bağlanmış pet şişeyi şüpheli bularak bomba imha uzmanı ekipleri çağırdı. Olay yerine gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı incelemede duvarda asılı olan pet şişenin saat 22.30\'a ayarlanmış zaman ayarlı bir bomba olduğunu tespit etti. Bomba düzeneğini etkisiz hale getiren bomba imha uzmanı ekipleri, incelemenin ardından olay yerinden ayrıldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, pet şişe üzerinde parmak izi çalışması yaptı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, holding binası kameraları, MOBESE ve çevredeki işyeri kameralarını incelerken olayla ilgili çalışma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Binadan detaylar

-Polis ekipleri

-Bomba arama köpeğinin araca bindirtilmesi

-Ekiplerin olay yerinden ayrılması

-Olay yerinden genel görüntü

12.12.2018 - 22.24-Haber Kodu : 181212316

12.12.2018 -22.47- Haber Kodu : 181212319

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2-FATİH\'TE 2 KİŞİ EVDE ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

Fatih\'te, yabancı uyruklu biri kadın iki kişi, evde ölü bulundu.

Saraç İshak Mahallesi Mollabey Sokak\'ta bulunan 4 katlı bir binanın 2. katında oturan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 40 yaşlarında biri kadın iki kişinin kaldığı evden uzun süre çıkan olmaması ve ses gelmemesi üzerine, apartman sakinleri durumdan şüphelendi. Durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, iki kişinin evde öldüğünü belirledi.

\"CESETLERİ GÖRDÜM POLİSE HABER VERDİM\"

Apartman sakini Osman Karavaş \"Ben bu binada oturuyorum. Birinci kattaki komşum burada biri kadın iki kişinin öldüğünü söyledi. Biri Bangladeşli biri Nepal, Tüpten mi zehirlendi? Ne olduğu belli değil araştırılıyor. Ben gördüm cesetleri. Polise haber verdim. Ambulans geldi. Durum bundan ibaret. Ön taraf ayakkabıcı arkada tarafta da onlar kalıyormuş\" dedi.

Hayatını kaybeden kişilerin tüplü sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldüğü değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri inceleme

-Ambulanstan görüntü

-Röportaj

-Genel ve Detaylar

12.12.2018 - 21.39-Haber Kodu : 181212313

12.12.2018 -23.10- Haber Kodu : 181212321

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3-HATALI PARK EDEN ARAÇLAR İTFAİYEYE ENGEL OLDU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Kağıthane\'de 4 katlı binanın bodrum katında bulunan dairede yangın çıktı. Dar sokaklar ve hatalı park edilen araçlar nedeniyle itfaiye ekipleri daireye ulaşmakta zorlanırken, yangın mahalleli tarafından söndürüldü.

HORTUMLU MÜDAHALE

Hürriyet Mahallesi Çınaraltı Sokak\'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede saat 23:00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İçeride bulunan ve aralarında çocuklarında bulunduğu 5 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yangına ilk müdahale komşular tarafından yapıldı. Karşı dairelerden hortumla yangına müdahale eden vatandaşlar yangının büyümesini engelledi.



İTFAİYE ARAÇLARI SOKAĞA GİRMEKTE ZORLANDI

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından söndürülen yangına müdahale etmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokakların dar olması ve hatalı park eden araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlandı.

Binadan çıkan dumanları gören mahalle sakinleri sokağa döküldü. Yangının çıktığı dairede oturan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasını bir binanın merdivenine oturarak izledi.



DUMANDAN ETKİLENENLER AMBULANSTA TEDAVİ EDİLDİ

Dumandan etkilenen daire sakinleri olay yerine gelen Ambulansta tedavi edildi. Bir kişinin de ayağından yaralandığı olayda, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.



Görüntü Dökümü:

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-Yanan daireden görüntü

-Komşuların yangını hortumla söndürme çalışması

-Mahalle sakinlerinden görüntü

-Ayağından yaralanan vatandaşın ambulansa götürülmesi

-İtfaiyenin olay yerine gelmesi

-İtfaiye araçlarının sokağa girmekte zorlanması

-Daire sakinlerinin çalışmaları merdivenden izlemesi

-Genel ve detay görüntüler

13.12.2018 -00.23- Haber Kodu : 181213004

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4- SULTANGAZİ\'DE İKİ KİŞİYİ YARALAYAN SALDIRGAN YAKALANDI; KAÇIŞ ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi\'de bugün iki ayrı noktada düzenlenen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi Murat Ç. silahıyla birlikte yakalandı. Şüphelinin saldırının ardından kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.

VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA HASTANEYE KALDIRILDI

İsmetpaşa Mahallesi\'nde gerçekleşen saldırıda bir kişi, Gökhan Çokdüşünür(33)\'ün 69 sokakta bulunan tekstil atölyesine geldi. Kısa bir süre sonra silah seslerini duyan sokak sakinleri dışarı çıktığında Gökhan Çokdüşünür\'ü yerde kanlar içerisinde yatarken gördü. Vatandaşların yardımıyla Çokdüşünür, özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çokdüşünür, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

AK PARTİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİNE SİLAHLI SALDIRIYA

Aynı saatlerde gerçekleşen bir başka silahlı saldırı da ise, Ak Parti Sultangazi Belediye Melis Üyesi Ahmet Yıldız, yaralandı.

Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi\'nde Yıldız\'a ait işyerine araçla gelen kişi, silahlı saldırı düzenledi. İki el ateş edilmesi sonucu, mermilerden biri Yıldız\'ın göğsüne isabet etti. Yıldız, olay yerine çağrılan ambulansla İstanbul Üniversitesi Çapa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ahmet Yıldız\'ın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Saldırgan ise olay yerinde kaçtı. Saldırıya uğrayan Ahmet Yıldız\'ın arkadaşı Cengiz Gündüz, ofiste oturduğu sırada iki el silah sesi duyduğunu ve koşarak olay yerine geldiğini söyledi. Gündüz, \"Kapının önünde Ahmet ağabey bir silahlı saldırıya uğramış. Kardeşi falan buradaydı. Çapa\'ya kaldırmışlar. Kimin olduğunu bilmiyorlarmış tabi. Saldırganlar iki tane kurşun atmışlar. Durumu iyiymiş. Çok şükür bir sıkıntısı yokmuş\" dedi. Bir başka görgü tanığı ise, \"Hareket halindeyken iş yerine sıkmışlar. Silah seslerini duyduktan sonra dışarı çıktı ve Ahmet ağabeyin vurulduğunu gördük\" dedi.

İKİ OLAY BİRBİRİYLE BAĞLANTILI

Polis, aynı saatlerde gerçekleşen saldırıların birbiri ile bağlantılı olduğunu tespit etti. Saldırıların gerçekleştiği güzergahlardaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, olayın ardından elinde silahla bir kişinin kaçtığı görüntülere ulaştı. Görüntülerdeki kişinin kimliğini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheli Murat Ç.\'yi saldırılarda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete getirilerek sorgulaması yapılan Murat Ç\'nin silahla yaraladığı kişilerle husumetli olduğu belirlendi. Murat Ç.\'nin polisteki işlemleri sürüyor.

EK GÖRÜNTÜ

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Güvenlik kamera görüntüler

-Şüphelinin elinde silahla koşarak kaçış anı

Görüntü Dökümü:

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-Cebeci mahallesindeki saldırı

-İsmetpaşa Mahallesi\'ndeki saldırı

12.12.2018 - 13.33 - Haber Kodu : 181212058

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5- İNTİHAR GİRİŞİMİNİ FİLM GİBİ İZLEDİLER

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi\'de inşaat halindeki bir binanın çatı katına çıkan Yasin Altunhan (21), 1,5 saat burada kaldıktan sonra, güvenlik güçleri tarafından ikna edilerek indirildi. İntihar girişimini, çevrede toplananlar cep telefonlarına kaydederek izledi.

Sultangazi\'de uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen Yasin Altunhan, saat 17.30 sıralarında 50.Yıl Mahallesi\'nde inşaat halindeki bir binanın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Yasin Altunhan\'ın atlama ya da düşme ihtimalini göz önünde bulundurarak zemine şişme branda açtı. Olayı duyan mahalleli çoluk çocuk sokağa dökülerek olan biteni film izler gibi izleyip cep telefonları ile görüntü çekti. Havanın kararmasına rağmen her dakika artan meraklı kalabalık adeta bir tribün oluşturdu.

Polis, uzun süre uğraşsa da genci ikna edemedi. Bunun üzerine gencin annesi olay yerine çağrıldı. Olay yerine gelen anne oğlunu bir süre boyunca polisle birlikte ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren intihar girişimi Yasin Altunhan\'ın ikna edilmesiyle son buldu. Bulunduğu yerden inen Altunhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan kalabalık

-İntihar girişimi

-Polislerin ikna çalışmaları

-İtfaiye ekipleri

-Yere açılan şişme branda

-Vatandaşların film gibi izlemesi

-Annesinin gelmesi

-Gencin indirilerek ambulansa alınması

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- (ÖZEL)

6- ŞİŞLİ BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ\'NE ATEŞ AÇILDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Şişli Belediyesi Derviş Eroğlu Kültür Merkezi \'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Binanın camlarına kurşun isabet ederken polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Feriköy Mahallesi Çobanoğlu Sokak\'ta bulunan Şişli Belediyesi Derviş Eroğlu Kültür Merkezi ve Nikah Dairesi\'ne saat 03:30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Güvenlik görevlisinin bina içerisinde bulunduğu sırada gerçekleşen olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Güvenlik görevlisinin polisi aramasının üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bölgede arama yaptı. Polis ekiplerinin olay yerinin yakınında bulunan bir bahçede yaptığı aramada turuncu renkli bir yelek bulundu. Yelek incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Olay yerinde ilk yapılan incelemede, kültür merkezi binasının otopark girişinde 3, ana giriş kapısında ise 6 olmak üzere toplam 9 mermi izi bulundu. Polis olay yerinde bulunan boş mermi kovanlarını da incelenmek üzere emniyete götürdü. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, bölgede bulunan güvenlik kameraları tespit edildi. Polis, olay yerini gören kameralara ait görüntülere el koyarak, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekiplerinin çalışması

-Yerdeki boş kovanlar

-Mermi isabet etmiş cam ve otopark kapısı

-Polislerin olay yerine güvenlik şeridi çekmesi

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

-Polis ekiplerini bahçede arama yapması

-Ekiplerin bulduğu turuncu yeleği olay yerine getirmesi

-Genel ve detay görüntüler

13.12.2018 -06.21- Haber Kodu : 181213009