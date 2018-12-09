DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1-KUYUMCU, SOYGUNCUYU ETKİSİZ HALE GETİRİP POLİSE TESLİM ETTİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHA

Beykoz\'da bulunan bir kuyumcuya silahla giren 1 kişi soygun girişiminde bulundu. Kuyumcu, silahlı kişiyi etkisiz hale getirerek polise teslim etti.

Olay saat 19.00 sıralarında Paşabahçe Caddesi\'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan bir kuyumcuya silahlı soygun girişiminde bulunuldu. Kuyumcuya giren soyguncu elindeki silahı dükkan sahibine doğrulttu. İkili arasında arbede yaşandı. İtiş, kakış sırasında kuyumcu soyguncunun elinden silahı alarak, etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Kuyumcu etkisiz hale getirdiği şüpheliyi polise teslim etti. Polis çıkan arbedede yaralanan şüpheli tedavi için Beykoz Devlet Hastanesi\'ne ardından da polis merkezine götürdü. Olay yerine gelen ekipler dükkanda inceleme yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın meydana geldiği cadde

-Kuyumcudan görüntüler

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar

08.12.2018 -20.26- Haber Kodu : 181208186

08.12.2018 - 20.34-Haber Kodu : 181208190

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2-\"YORGANLAR FORA\" SERGİSİ AÇILDI

Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK/ Onur MERİÇ /İSTANBUL (DHA)

İstanbul\'da sanatçı anneannesi ve babaannesinin geleneksel yorganlarından etkilenen Ayça Sarç, Türkiye\'nin dört bir yanında ustalara yaptırdığı yorganların yer aldığı \"Yorganlar Fora\" sergisini açtı.

Sergi Sultanahmet\'te bulunan Abud Efendi Konağı\'nda açıldı. Ayça Sarç, çocukluğunda babaannesi ve anneannesinin yanında naftalin kokulu yorganlar arasında büyüdü. Her biri yorgan ustaları tarafından el emeği göz nuru işlenen yorganlar onu o kadar etkiledi ki hem büyüklerinden yadigar kalan bu yorganları yaşatmak hem de yok olmaya yüz tutan yorgan ustalarını onurlandırmak için kitap yazmaya karar verdi. Fakat bir gün İstanbul Sultanahmet\'te bulunan Abud Efendi Konağı\'nı görünce sergi açmaya karar verdi. Sergiye de kendi bulduğu slogan olan \"Yorganlar Fora\" ismini verdi.

TÜRKİYE\'NİN DÖRT BİR YANINDA YAPTIRDI

Sarç, bunun üzerine Türkiye\'nin dört bir yanındaki yorgan ustalarına zevk ve renklerine hitap geleneksel yorganlar diktirdi. Sarç, \"Yorgan tutkum arttıkça bunları daha da renk ve desen çeşitleriyle değerlendirerek güzel bir koleksiyon oluşturdum. Aslında amacım yorganlar üzerine bir kitap yapmaktı. Böyle büyüleyici bir ortamı bulunca kaçınılmaz bir sergi kararı aldım. Tesadüfen kardeşimin aracılığıyla gördüm konağı. Koleksiyonum yüksek olduğu için sayılarını biraz daha artırdım. Kendi zevk ve renklerimi ön plana çıkararak Türkiye\'nin çeşitli yerlerinde Diyarbakır, Kilis, Sakarya\'da yorgan ustalarına yaptırdım\" dedi.

AMAÇ ORTAK NOKTADA BULUŞMAK

Amacının bütün yorgan desenlerini ortak bir noktada buluşturmak olduğunu kaydeden Sarç, \"Yöresel yorganlar da var. Türkiye\'nin genelindeki bütün desenler ortak bir noktada buluşmak. Yeni nesle bırakmak adına projem. Türkiye\'nin dört bir yanından inanılmaz güzel mesajlar alıyorum\" diye konuştu.

ZİYARETÇİLERDEN TAM NOT

Sarç\'ın bugün açılan sergisine büyük-küçük çok sayıda ziyaretçi geldi. Ziyaretçiler Sarç\'ın topladığı yorganlarla unutulmaya yüz tutmuş yorganları tekrar gün yüzüne çıkardığını, bu sayede önemli bir kültürü hatırlattığını söyledi. Sergi 16 Aralık saat 17.00\'a kadar açık kalacak.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sergilenen yorganlardan görüntüler

- Sergiyle ilgili görselden görüntü

- Sanatçı Ayça Sarç ile röportaj

- Ziyaretçilerle röportaj

- Sergiden detay görüntü

- Sergi logosunun görüntüsü

08.12.2018 -17.58- Haber Kodu : 181208166

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3-ERDOĞAN\'DAN HASAN KAÇAN\'A ZİYARET

İlkay DİKİCİ / İstanbul, (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar\'daki açılış programının ardında Üsküdar Belediyesi\'ni ziyaret etti. Buradan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Hasan Kaçan\'ın yine Üsküdar Beylerbeyi\'nde bulunan evine ziyaret etti. Ziyarette sanatçı İpek Tuzcuoğlu da bulundu. Burada yaklaşık 1 saat kalan Erdoğan daha sonra Beylerbeyi\'nde bulunan çalışma ofisine geçti.

Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan\'ın konvoyundan görüntüler

- Erdoğan\'ın çıkışı

- Ziyaretten fotoğraflar

- Detaylar

08.12.2018 - 18.21-Haber Kodu : 181208172

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4-ERDOĞAN ARNAVUTLUK BAŞBAKANINI KABUL ETTİ

İlkay DİKİCİ / İstanbul, (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama\'yı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Beylerbeyi\'nde bulunan ofisinde basına kapalı olarak Rama ile görüştü.

Görüntü Dökümü:

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- Görüşmeden fotoğraflar

08.12.2018 -18.27- Haber Kodu : 181208173

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5-AVCILAR\'DA AFRİKA FESTİVALİ

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL (DHA)

Avcılar\'da Afrika kültürünü tanıtmak amacıyla, \'Afrika Konviction Festivali\' düzenlendi. Festival kapsamında düzenlenen yürüyüş renkli anlara sahne oldu.

Festival yürüyüşü Marmara Caddesi\'nde başladı. Türkiye\'deki ilk Afrikalı futbol kulübü Konviction\'un adını taşıyan \'Afrika Konviction Festivali\' etkinlikleri kapsamında tamtamları çalan, üzerlerinde yöresel kıyafetleri bulunan Afrikalılar, müzik ile sokakta dans etti. Marmara Caddesi\'nde yürüyenler de dans edenleri ilgiyle izledi. Aralarında Nijerya, Kamerun, Gabon, Senegal gibi ülkelerden gelen dansçıların bulunduğu yürüyüş Avcılar Belediyesi Havuz Meydanı\'na kadar sürdü. Etkinlik kapsamında akşam da Barış Manço Kültür Merkezi\'nde 4 Afrikalı sanatçı konser verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Yürüyüşten detaylar

08.12.2018 - 21.51-Haber Kodu : 181208198

