DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- O CİP SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI

Ramazan EĞRİ -Çağatay KENARLI-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

D-100 Karayolu Haliç Köprüsü Topkapı istikametinde arka kısmında uçaksavar silahı ile görüntülenen eski model askeri araç görünümü verilen cip Kadıköy\'de bulundu ve sürücüsü gözaltına alındı. Hakkında işlem yapılarak para cezasına çarptırılan ve aracı trafikten men edilen Murat T. polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Haliç Köprüsü\'nden Topkapı istikametine ilerleyen 34 KYM 30 sivil plakalı cip ve arkasındaki uçaksavar silahını görenler gözlerine inanamamış, araç içindeki iki kişi ve aracın bu durumu merak konusu olmuştu. Cipin sürücüsü yolda giderken fuara gittiğini söylemişti.

KADIKÖY\'DE YAKALANDI

Haberin yayınlamasının ardından sivil trafik ekipleri, plakasından hareket ederek aracı, Kadıköy\'de evin önünde buldu. Aracın sürüsü Murat T. evinden gözaltına alınarak Kadıköy Polis Merkezi\'ne getirildi. Araçta bulunan silahın maket olduğu anlaşılırken, Murat T.\'ye araç kullanırken cep telefonu ile konuşmaktan 235; emniyet kemerini takmamaktan 108 ve araçta teknik değişiklik yapmak suçundan da 108 TL para cezası kesildi. Araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

\"ÜZERİNDEKİLER OYUNCAK\"

Basın mensuplarının soruları üzerine Murat T. \"Başkan cipi olarak bu araçları 29 Ekim, 30 Ağustos törenleri için hazırlıyoruz. Halka özel yapıyoruz bu araçları. Üzerindekiler de oyuncak yani tamamen imitasyon. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Üzerinin kılıfı rüzgardan uçtu, uçunca biz de duramadık. Normalde kılıfı var, o şekilde kullanmıyoruz.\" dedi.

Murat T.\'nin fuara gitmediği, özel bir partiye katılmak için yola çıktığı öğrenildi. Murat T, polisteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Haliç Köprüsü üzerinde ilerleyen cip

-Uçaksavardan detay

-Araçta bulunan kişinin silahın maket olduğunu ve cip fuarına gittiklerini söylemesi

-Aracın fotoğrafları

-Murat T.\'nin polise merkezine getirilmesi

-Konuşması

-Araçtan detay görüntüler

04.11.2018 - 21.02 Haber Kodu : 181104144



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2- ÜSKÜDAR BİLİM MERKEZİ TEKNOLOJİ BAKANI VARANK\'IN KATILIMIYLA AÇILDI

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İstanbul DHA

Üsküdar Bilim Merkezi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank\'ın katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan Varank, \"Bilimi ve teknolojiyi ithal eden taklit eden bir toplum olmak bize yakışmaz.\" dedi.

Üsküdar Bilim Merkezi\'nde yapılan açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile çok sayıda öğrenci ve aile katıldı.

Açılışta kısa bir konuşma yapan Bayraktar, \"Ülkemizin müreffeh ve bağımsız gelecek hedefleri doğrultusunda, milli teknoloji hedefleri kapsamında yüksek teknolojiyi sadece üreten değil hayal eden, araştıran, geliştiren bir topluma dönüşmesi yolunda önemli bir köşe taşlarından biri olacağına inandığımız bu bilim merkezinin açılması öncelikle Üsküdar\'ımıza sonrasında İstanbul\'umuza sonrasında da tüm ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen tüm herkese ve bizlerle birlikte bu açılış heyecanını yaşamak üzere sizlere tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum.\" ifadelerini kullandı.

Ardından söze alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, \"Bilimi ve teknolojiyi ithal eden, taklit eden bir toplum olmak bize yakışmaz. Unutmayın bilim aynı zamanda bir yarıştır. ABD ile Sovyetler Birliği\'nin uzay yarışı olmasaydı belki de insanoğlu aya insan göndermeyecekti. Bu yarış bugün daha da hızlı devam ediyor. Biz de millet olarak sonuna kadar bu yarışın içinde olacağız. Çünkü hem tarihi hem de geleceğe karşı sorumluluğumuz var. İşte bunun için milli teknoloji hamlesi diyoruz. Milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmenin yolu da bilimin toplum tarafından özümsenmesi ve sevilmesi ile mümkündür\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Varank ve beraberindekiler, bilim merkezini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detaylar

-Selçuk Bayraktar konuşması

-Bakan Varank\'ın konuşması

-Bakanın sergiyi gezmesi

-Genel ve detaylar

04.11.2018 - 18.22 Haber Kodu : 181104132

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3- MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN PİLOT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / İSTANBUL(DHA)

Zongulduk\'ta motosiklet kazasında ölen pilot Serdar Halil Girgin, İstanbul\'da son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul\'dan Amasra\'ya arkadaşlarıyla geziye çıkan pilot Serdar Halil Girgin, Zonguldak\'ın Ereğli ilçesinde motosikletinin kaya parçalarına çarparak takla atması sonucu hayatını kaybetmişti. Girgin için Bakırköy\'de bulunan Ataköy 5\'inci Kısım Camii\'nde cenaze töreni düzenledi. Törene başta deneyimli pilotun ailesi yanı sıra çok sayıda pilot arkadaşları, Deniz Harp Okulu\'ndan sınıf arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Cami bahçesinde Girgin\'in ailesi taziyeleri kabul etti. Ardından ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Serdar Halil Girgin\'in cenazesi askerlerin omzunda cenaze aracına götürüldü. Girgin\'in cenazesi Gürpınar mezarlığına defnedildi.

TARİHE GEÇMİŞTİ

Pilot Serdar Halil Girgin, 7 Eylül 2013 tarihinde o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı Rusya\'nın St. Petersburg kentinden Arjantin\'in başkenti Buenos Aires\'e 16 saat kesintisiz uçuşla götüren uçaktaki 23 kişilik ekipte yer almıştı. Erdoğan ve beraberindekilerin THY\'nin Boeing 777-300 ER uçağıyla yaptığı seyahat tam 16 saat sürmüş, bu uçuş, THY\'nin bugüne kadar iniş yapmaksızın gerçekleştirdiği en uzun uçuş olarak tarihe geçmişti.

Görüntü dökümü

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- Pilot Serdar Halil Girgin\'in cenazesi

-Ailenin taziyeleri kabul etmesi

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun askerlerin omzunda araca konulması

04.11.2018 - 17.04 Haber Kodu : 181104121

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