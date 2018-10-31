DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1

(ÖZEL)

1- SUUDİ BAŞSAVCININ GECE YARISI MİT ZİYARETİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL /İstanbul DHA

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye\'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, saat 00.10 sıralarında İstanbul MİT Bölge Müdürlüğü\'ne gitti

Cemal Kaşıkçı soruşturması için iki gün önce Türkiye\'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, saat 00.10 sıralarında kaldığı otelden çıktı. Suudi Başsavcı, İstanbul MİT Bölge Müdürlüğü\'ne geçti. Bir süre burada kalan Suudi savcı tekrar kaldığı otele döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Araçların MİT Bölge Müdürlüğü\'ne girişi

-önceki gün çekilen takip görüntüleri



DHA FEED

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2- ÜMRANİYE\'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU (1)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA

Ümraniye\'deki birçok adreste uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyeti uyuşturucu tacirlerine yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri polis helikopteri ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda Ümraniye\'de çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda narkotik köpekleri de adreslerde arama yaptı. Adreslerdeki aramalar da bir süre devam ederken gözaltıların olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Dumlupınar Mahallesi Ünye sokaktaki baskın yapılan adres

-Polislerden görüntü

-Polis helikopteri görüntüsü

-Polis köpeklerinin araması

-Polislerin adrese girmesi

-Polisin bayrağı yerden aldığı Türk bayrağını katlaması(5. dakika)

-Genel ve detaylar

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3- SİLİVRİ\'DE YOL VERME TARTIŞMASI KANLI BİTTİ; SALDIRI ANI KAMERADA

İSTANBUL DHA

Silivri\'de, bir otomobilin sürücüsü, trafikte yol verme tartışmasına girdiği TIR sürücüsüne silahla ateş ederek yaraladı. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen hafta Selimpaşa D-100 Karayolu Tekirdağ istikametinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü ile konteynır taşıyan TIR sürücüsü arasında trafikte yol verme yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma sırasında TIR sürücüsü, durdurduğu aracından inerek otomobile yaklaştı. Bu sırada otomobilin sürücüsü, aracının içerisinden ateş ederek TIR sürücüsünü karnından yaraladı. Yaralanan TIR sürücüsü yere yığılırken, otomobil sürücüsü aracıyla kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, adı öğrenilemeyen TIR sürücüsünü hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili yaptığı çalışmanın ardından güvenlik kamera görüntülerinden tespit ettiği şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Adı açıklanmayan şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otomobil ve TIR görülürken, TIR sürücüsünün aracını durdurarak otomobile yaklaştığı, vurulan TIR sürücüsünün bir süre sonra yere yığıldığı ve otomobilin harekete ederek sağa sapı ortadan kaybolduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Otomobil ile TIR\'ın yolda seyretmesi

-TIR\'ın sağa yanaşarak durması

-TIR sürücüsünün aracından inerek otomobile doğru gelmesi

-TIR sürücüsünün vurularak yere yığılması



30.10.2018 - 23.25 Haber Kodu : 181030226

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4- EYÜP\'TE SİLAHLI MARKET SOYGUNU

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA)

Eyüp\'te gece saatlerinde yüzleri maskeli iki soyguncu silahla girdikleri markete kasadaki 600 lira parayı alarak kaçtı. Polis soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Alperenler Caddesi üzerinde bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yüzleri maskeli iki hırsız ellerinde silahla Alperenler Caddesi üzerinde bulunan bir makete girdi. Market sahibini etkisiz hale getiren soyguncular, kasadaki 600 lirayı alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak olay yeri incelemesi yaptı. Polis kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Genel ve detaylar

31.10.2018 - 00.40 Haber Kodu : 181031001

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5- VALİ ŞAHİN\'DEN İBB\'YE VEDA ZİYARETİ

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / İdris TİFTİKÇİ, İSTANBUL (DHA)

Yeni kararname ile Ankara Valisi olarak atanan İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal\'a veda ziyaretinde bulundu. Şahin ziyarette bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı Uysal\'a teşekkür etti.

Vali Şahin, dün 17.00 sıralarında Saraçhane\'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin Başkanlık binasına geldi. Vali Şahin\'i Mevlüt Uysal kapıda karşıladı. Girişte anı defterine yazı yazan Şahin daha sonra yaptığı açıklamada, “Aziz İstanbul\'dan kısa süre içerisinde Ankara\'ya tayin olmak için ayrılacağım. Ayrılmadan önce bu güzel şehrin kıymetli başkanı Sayın Mevlüt Uysal dostumuza da hem şahsi dostluğumuz adına, hem de İstanbul\'u temsil ediyor olması nedeniyle kendisine Allah\'a ısmarlamak için geldim. Çalışma sürem boyunca göstermiş olduğu yakın ilgili alaka ve desteklerinden dolayı kendisine ve şahsında bütün belediye yönetimine, çalışanlarına, aziz İstanbullulara teşekkür etmek istedim. Kendisine gönülden huzurlu mutlu bir çalışma hayatı diliyorum\" dedi.

\"AYRILMASINA ÜZÜLDÜK, YENİ GÖREVİNE SEVİNDİK\"

Ardından konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da, “Biz de sayın valimize teşekkür ediyoruz. Valimizle geçmişe dayalı dostluğumuza ilave olarak, Başakşehir Belediye Başkanı olduğum dönemde de başarılı bir çalışma dönemi geçirdik birlikte. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiğimde de iki idareci olarak uyumlu bir çalışma yaptık. Tabi ayrılmasına üzüldük, yeni görevine sevindik. Bir dostumuz olarak burada olmasını tercih ederdik ama görevler böyle, kimin ne zaman görevi bırakacağı belli olmuyor. Kendisine, geçmişte birlikte çalıştığımız dönemdeki hizmetlerinden dolayı İstanbullular adına teşekkür ediyoruz. Şehirlerimiz ayrı olsa da dostluğumuz devam edecek\" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü

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-Mevlüt Uysal\'ın Vasip Şahin ile kapıdan girmesi

-Vali şahin\'in anı defterine yazması

-Vasip Şahin\'in açıklaması

-Mevlüt Uysal\'ın açıklaması

-Genel ve detaylar

30.10.2018 - 18.01 Haber Kodu : 181030199

