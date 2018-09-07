DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- HELİKOPTERİN DÜŞME ANI KAMERADA

Cansel KİRAZ-İSTANBUL DHA

Bostancı\'da helikopterin düşme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Görüntü Dökümü:

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-Düşme anı

06.09.2018 - 19.17 Haber Kodu : 180906217

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2- HELİKOPTER KAZASININ YARALILARI BÖYLE KURTARILDI

İstanbul DHA

Bostancı açıklarında, düşen helikoperin içindekilerin kurtarılma anı görüntülendi. Çevrede bulunanlar kazanın hemen ardından olay yerine giderek, denizdekileri kendi çabalarıyla kurtardı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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- Yaralıların kurtarılma anı

- Detaylar

06.09.2018 - 18.10 Haber Kodu : 180906186

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3- HALİL ÜNVER\'İN HAYATINI KAYBETMESİNİN ARDINDAN HASTANE BAŞHEKİMİNDEN AÇIKLAMA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA

Bostancı açıklarında Ünver Havacılığa ait helikopterin düşmesi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Halil İbrahim Ünver ile ilgili başhekim açıklama yaptı. Fatih Sultan Mehmet Hastanesi Başhekimi Kaan Gideroğlu, \"Değerli basın mensupları, saat 17.20 sularında acil servisimize 112 aracılığıyla getirilen hastamızın saat 18.50 sularında yapılan bütün tıbbi müdahalelere rağmen canlandırma çabalarına rağmen ne yazık ki kaybettik. Allahtan rahmet diliyoruz. Konuyla ilgili gerekli detaylı bilgilendirmeler gerekirse bakanlığımızca yapılacaktır\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Başhekimin hastaneden çıkışı

-Açıklaması

-Ayrılması

-Genel ve detay

06.09.2018 - 21.29 Haber Kodu : 180906247

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4- HALİL ÜNVER\'İN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİ

Haber-Kamera:Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Bostancı sahilinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Halil İbrahim Ünver\'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu\'na getirildi.

İstanbul Bostancı sahilinde meydana gelen helikopter kazasında ağır yaralı olarak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan, Ünver burada yapılan tüm müdahalalere rağmen hayatını kaybetmişti. Ünver\'in cezanesi Yenibosna\'da bulunan Adli Tıp Kurumu\'na getirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Adli tıp kurumundan görüntü

-Cenaze aracından görüntü

-Cenaze aracının gidişi

-Genel ve detaylar

06.09.2018 - 23.27 Haber Kodu : 180906258

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5- HASTANEDE ÜNVER\'İN AİLESİNE ZİYARETLER

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

Bostancı açıklarında Ünver Havacılığa ait helikopterin düşmesi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Halil İbrahim Ünver için ziyaretler sürdü. Ataşehir\'deki Fatih Sultan Mehmet Hastanesi\'ne Otokar yönetim kurulu başkanvekili olan Ünvar\'ın iş arkadaşları geldi. Öte yandan bazı dizi oyuncuları da Ünver\'in ailesini ziyaret etti.

KOÇ HOLDİNG\'DEN BAŞSAĞLIĞI

Bostancı açıklarında yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Halil Ünver ile ilgili Koç Holding\'den yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"Koç Holding Halil ÜnverKoç Topluluğu Şirketleri\'nden Otokar\'ın bugünlere ulaşmasında büyük emekleri olan, ülkemize otomotiv ve savunma sanayinin gelişimine önemli katkılar sağlayan değerli iş ortağımız, Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekil Satın Halil İ. Ünver\'in bugün yaşanan elim bir helikopter kazasının ardından kaybettiğimizi üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Kederli ailesine, Topluluğumuza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza baş sağlığı ve sabır dileriz. Merhum Halil İ. Ünver\'i her zama rahmet şükran ve özlemle hatırlayacağız. kazada yaralanan ve tedavisi devam etmekte olan pilot sayın İsmet Öztürk\'e acil şifalar dileriz\"

OTOKAR\'DAN AÇIKLAMA

Bostancı açıklarında yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Halil Ünver ile ilgili OTOKAR\'dan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: \"Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Satın Halil İ. Ünver\'i, bugün İstanbul Bostancı\'da meydana gelen helikopter kazası sonrası tedavi altına alındığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere karşın kaybettiğimizi üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Derin bir üzüntü içerisindeyiz. ailesine, çalışma arkadaşlarımıza ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz\"

Görüntü Dökümü:

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-Hastaneye gelenlerden görüntü

-Hastanenin dış görüntüsü

-Genel ve detaylar

06.09.2018 - 20.53 Haber Kodu : 180906244

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(geniş haber)

6- ÜNVER KRİTİK SAVUNMA SANAYİ PROJELERİNİ YÜRÜTÜYORDU



Gökhan ARTAN - İSTANBUL DHA

Bostancı açıklarında Ünver Havacılığa ait helikopterin düşmesi sonucu yaralanan Halil İbrahim Ünver hastanede hayatını kaybetti.

Halil İbrahim Ünver (68), Otokar\'ın yönetim kurulu başkanvekiliydi. Ünver, Otokar bünyesindeki kritik savunma sanayi projelerini yürütmekteydi.

OTOKAR\'I BABABI KURDU

Halil İbrahim Ünver, İsmet İnönü\'nün terzisi ve Türkiye\'nin ilk şehirlerarası otobüsünü üreten Otokar\'ın kurucusu Bodrumlu İzzet Ünver\'in oğlu. 1963 yılında kurulan Otokar\'a Koç grubu ortak oldu. Otokar\'ın yüzde 45\'i Koç grubunun, yüzde 25\'i Ünver Holding\'in yüzde 30\'u ise halka açık. Şirket hissedarı Ünver Holding A.Ş., Ünver Ailesi tarafından kontrol edilmektedir. 1970 yılında Koç Holding tarafından yönetilmeye başlanan Otokar, savunma sanayi projeleri ile dikkat çekiyor. Otokar, Sakarya\'daki 552 bin metrekarelik alana kurulu fabrikasında 2 binden fazla çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Otokar, toplu taşımacılık alanında otobüs, nakliye ve lojistik sektörü için semi-treyler ve hafif kamyon, savunma sanayii için tekerlekli zırhlı ve paletli zırhlı araçlar üretiyor. Yüzde yüz Türk sermayeli bir şirket olan Otokar, otomotiv ve savunma sanayiinde fikri mülkiyet hakları kendisine ait ürünleri ile yer alıyor. Türkiye\'de otobüs sektöründe ve savunma sanayii kara araçlarında lider kuruluş olan Otokar, Türkiye\'nin milli ana muharebe tankı ALTAY Dönem-1\'de ana yüklenici olarak görev aldı.

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7- HALİL ÜNVER, TÜRKİYE\'NİN LİSANSLI İLK HELİKOPTER PİLOTU

İlknur SARGUT-Gül KABA/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Bostancı açıklarında düşen helikopterde bulunan Otokar yönetim kurulu başkan vekili Halil İbrahim Ünver\'in Türkiye\'nin lisanslı ilk helikopter pilotu olduğu öğrenildi.

Otokar yönetim kurulu başkanvekili Halil İbrahim Ünver\'in de içinde olduğu helikopter bugün akşam saatlerinde Bostancı açıklarında düştü. Vatandaşlar tarafından kurtarılan Halil İbrahim Ünver\'in kim olduğu merak konusu olmuştu. Ünver\'in Otokar\'ın Yönetim Kurulu üyesi olduğu belirtildi. Düşen helikopterin Halil İbrahim Ünver\'e ait Ünver Havacılık adına kayıtlığı olduğu öğrenildi.

HAVA TAKSİCİLİĞİ DE YAPTI

2006 yılında verdiği bir röportajda hayatını anlatan Ünver, 1996 yılında Türkiye\'de kurs görüp lisans alan ilk helikopter pilotu olduğunu söylemişti. Ünver Havayolları adında bir havayolu şirketi kurduğunu ve hava taksiciliği yaptığını belirten Ünver, röportajda şunları söylemişti:

\"Şu anda bir helikopterimiz var, 2007 senesinde alacağımız uzun menzilli ve çift motorlu helikopterle uzun menzilli İstanbul-Antalya, İstanbul-Bodrum gibi uçuşlar yapacağız. Havacılığı yeni gelişen bir pazar. Türkiye\'nin altyapısı ve coğrafi konumu helikopterlere imkan sağlıyor. Çünkü helikopterle havaalanı dışında da müsait alanlara inip kalkabilme imkanı olduğundan her yere inebiliyorsunuz. Bir de Türkiye\'de havaalanlarının özellikle turizm sezonunda trafiği çok yoğun oluyor.\"

İstanbul\'da helikopter trafiğinin hızlandığını belirten Halil Ünver, helikopterlerin kısmen şu anda sağlık hizmetlerinde ambulans olarak kullanılmaya başladığını ve önümüzdeki günlerde 5 yeni helikopterin gelişiyle helikopter piyasasının büyüyeceğini ve ileriki tarihlerde çok kullanılan bir ulaşım aracı olacağına yer vermişti.

Görüntü Dökümü:

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-Ünver\'in fotoğrafları

06.09.2018 - 18.49 Haber Kodu : 180906212

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8- BAŞHEKİMDEN HELİKOPTER PİLOTU ÖZTÜRK\'ÜN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Haber Kamera: Ramazan EĞRİ DHA İSTANBUL l

Bostancı açıklarında düşen helikopterde yaralanan pilot İsmet Özgür\'ün kaldırıldığı Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan açıklama yaptı. Demirhan, \"Yaklaşık olarak 15-20 dakika önce hastanemize intikal etti. İlk muayeneleri yapıldıktan sonra tomografisi ve tüm vücut taramaları yapıldı. Hastamızın şu an itibariyle genel durumu orta düzeyde. Şuuru açık. Su yutmasına bağlı bir kimyasal pinomoni şüphemiz var. Onunla ilgili göğüs hastalıkları yoğun bakımda takibe alacak. Ayaklarında da yumuşak dokuya bağlı travma var. Tedavileri başlandı şu anda\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Demirhan\'ın konuşması

-Detaylar

06.09.2018 - 19.17 Haber Kodu : 180906215

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9- HELİKOPTERİ ARAMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA

Bostancı açıklarında helikopteri arama çalışmaları devam etti. Ekiplerin arama çalışmaları havadan böyle görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Teknelerden detaylar

-Helikopterin düştüğü bölge

-Genel ve detaylar

06.09.2018 - 19.53 Haber Kodu : 180906225

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10- HELİKOPTERİN KUYRUK PARÇALARI KIYIYA ÇIKARTILDI

İstanbul DHA

Bostancı açıklarında, düşen helikoperin kuyruk parçası ekipler tarafından Bostancı iskelesine getirildi. Ekipler tekneyle getirdikleri parçayı kıyaya çıkardı.Bostancı açıklarında düşen TC-HYU kuyruk tescilli Bell 430 tipi helikopterin Kartal\'daki Mermerler helipad\'inden havalandığı iniş yeri olarak da Büyükçekmece Göl Malikhaneleri\'ndeki helipad alanına iniş yapmak üzere plan yaptığı ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü:

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-Parçanın teknedeki görüntüsü

-Parçanın çıkarılması

06.09.2018 - 20.17 Haber Kodu : 180906232

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11- BOSTANCI\'DAKİ HELİKOPTER KAZASIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

* İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bostancı\'da düşen helikoptere ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamada, Bostancı\'da düşen helikoptere ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

\"06.09.2018 günü 17.00 sıralarında kuyruk numarası TC-HYU olan BELL 430 model bir helikopterin İstanbul ili Kadıköy ilçesine bağlı Bostancı sahiline düştüğü yönünde ihbar alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, ilk belirlemelere göre Ünver Havacılık adlı şirkete ait olan helikopterin Kartal\'dan kalkıp Sefaköy\'e hareket ettiği, helikopter içinde şirketin sahibi Halil İbrahim Ünver ile pilot İsmet Özgür\'ün bulunduğu, kazadan yaralı kurtulan Halil İbrahim Ünver\'in Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, İsmet Özgür\'ün de Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı, Halil İbrahim Ünver\'in 19.00 sıralarında hayatını kaybettiği, kazanın hava şartlarından kaynaklandığı izlenimi uyandıran teyide muhtaç duyumlar alınmakta ise de maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla gerekli inceleme ve araştırmaların titizlikle devam edildiği duyurulur.\"

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12- YILDIRIM 6 YIL ÖNCE DE UÇAK DÜŞÜRDÜ

Haber: Gökhan ARTAN - İstanbul DHA

Hezarfen Havaalanı\'ndan 2012 Ağustos\'unda kalkışından bir süre sonra irtibat kesilen ve Marmara Ereğlisi açıklarında düşen uçaktaki öğretmen pilot Hikmet Aral ile öğrenci pilot iş insanı Lisa Şener ölmüştü. Kötü hava şartlarına yakalanan Cirrus tipi uçağın pervanesine yıldırım isabet etmesi sonucu düştüğü belirlenmişti.

Şiddetli fırtınalarda uçaklar zaman zaman yıldırım isabet etmesi olaylarıyla karşılaşılıyor. Yolcu uçaklarında yıldırımın hasar vermesini önlemek için çeşitli dizayn uygulamaları bulunuyor.

Uçakların gövdesinde kullanılan alüminyumun yüksek iletkenliği sayesinde yıldırımın elektrik yükü uçağın her tarafına yayılarak hızla dağılıyor. Oluşan elektrik yükü kanat ve yatay stablizelerde bulunan \'static discharger\' adı verilen küçük parçalar yardımıyla uçaktan atılıyor.

EN ÇOK BURUN KISMI ÇEKİYOR

Yolcu uçaklarında en çok yıldırım çeken noktaların başında burun kısmı geliyor. İçerideki radarın ve diğer sistemlerin oluşturduğu akım, dış malzemenin kompozitten oluşması yıldırımı bazen kendisine çekebiliyor. Radom adı verilen burnun korunması için özel bir tasarım yapılıyor. Uzmanlar, \"Yıldırım potansiyeli genellikle yağmur bulutu denilen bulutlarda bulunur. Uçaklar, yıldırım çarpmalarından hasar almaması için kanat uçlarında bulunan deşarj püsküüskülleri ile korunur. Yıldırım uçağın gövdesini bu püsküller sayesinde terk eder\" diyor

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13- DEMİR KORKULUKLAR HAYATINI KURTARDI

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Kağıthane\'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce bariyerlere çarptı, savrulan araç 7 metre yükseklikteki istinat duvarının üzerindeki demir korkulukta asılı kaldı. Kendi imkanlarıyla araçtan inen sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, D-100 Karayolu Okmeydanı Mevkii havalimanı istikametinde saat 02:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce bariyerlere çarptı. Aşırı hızlı olduğu ileri sürülen araç Gürsel Mahallesi Zemheri Sokakta bulunan 7 metre yükseklikteki istinat duvarının üzerindeki demir korkuluklarda asılı kaldı.



KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

7 metrelik uçuruma düşmekten son anda kurtulan ve ismi öğrenilemeyen sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yola ulaştı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan sürücü daha sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



ARAÇ VİNÇLE KURTARILDI

Yaklaşık 20 metre savrularak demir korkuluğun üzerinde duran otomobil olay yerine gelen vinç ile kurtarıldı.



MAHALLE SAKİNLERİ CEP TELEFONLARIYLA GÖRÜNTÜ ÇEKTİ

Polis ve itfaiye ekipleri korkulukta asılı kalan aracı kurtarmaya çalışırken mahalle sakinlerinin de cep telefonlarıyla görüntü çekmesi dikkat çekti.



Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Ambulansın içindeki sürücü

-Polis ekipleri

-Sağlık ekipleri

-İtfaiye ekipleri

-Cep telefonu ile görüntü çeken vatandaşlar

-Korkulukta asılı kalan araç

-Aracın vinç ile kaldırılması

-D-100 karayolunda oluşan trafik

-Genel ve detay görüntüler

07.09.2018 - 03.12 Haber Kodu : 180907010

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14- KAĞITHANE\'DE MOTOSİKLET KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM / İSTANBUL DHA

Kağıthane Tüneli\'nde üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet devrildi. Kazada bir kişi ölürken bir kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 22.00 sıralarında Yahya Albayrak idaresindeki 34 HY 3867 plakalı motosiklet, Kağıthane Tüneli\'nde sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, motosiklette bulunan Batuhan A. olay yerinde öldü, sürücü Yahya Albayrak ise yaralandı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası olay yerinde hayatını kaybeden Batuhan A.,\'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Yahya Albayrak\'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yapan motosiklet

-Yerdeki ceset

-Ambulanstan görüntü

-Polis ekiplerinin çalışması

-Trafikten görüntü

-Genel ve detaylar

07.09.2018 - 02.30 Haber Kodu : 180907009

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15- YANAN ARACA DAMACANA İLE MÜDAHALE ETTİLER

Eyüpsultan TEM Otoyolu Hasdal mevkinde seyir halindeki hafif ticari araç birden alev aldı. Motor kısmında çıkan yangın, diğer sürücülerin getirdiği damacanalarla söndürüldü.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL DHA

Yangın, TEM Otoyolu Hasdal mevki Edirne istikametinde saat 21.00\'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan Kopuz\'un kullandığı 34 TZ 0442 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Motor bölümünden alevlerin ve dumanların çıktığını gören sürücü, aracını sağ şeride çekti. Kopuz, aracındaki yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Sürücünün, yangın tüpü bitince imdadına, o sırada yoldan geçmekte olan bir su satıcısı yetişti. Sucunun, damacanalarla müdahale etmesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu, araçta maddi hasar meydana geldi.

İrfan Kopuz \"Durup dururken araç giderken alev aldı. Sağ şeride çektim.İtfaiye bekliyorum. Sağ olsun sürücüler yardım etti. Yangını söndürdü. Çocuğumla gidiyordum. Ne oldu anlamadım\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan araca müdahale edilmesi

-Damacana ile su dökülmesi

-Sürücülerin yardım etmesi

-Sürücü ile röp.

-Genel ve detaylar



07.09.2018 - 07.35 Haber Kodu : 180907011

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16- O GEMİ MARMARA\'YA AÇILDI

*İçerisinde şarbonlu hayvanların olduğu iddialarıyla gündeme gelen Panama bandıralı gemi Marmara\'ya açıldı.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul açıklarında bir süredir bekleyen ve şarbon hastalığı taşıyan büyükbaş hayvanların tutulduğu iddia edilen Panama bandıralı Rahmeh adlı gemi, Marmara\'ya doğru açıldı.

Ahırkapı açıklarında bir süredir bekleyen ve canlı hayvan taşımacılığı yapılan Panama bandıralı Rahmeh adlı gemide şarbon hastalığı taşıyan büyükbaş hayvanların olduğu iddia edilmişti. Panama bandıralı Rahmeh adlı yük gemisi akşam saatlerinde Ahırkapı açıklarından ayrılarak, Marmara\'ya doğru açıldı. Gündemdeki yük gemisi DHA kameraları tarafından hem karadan hem de havadan görüntülendi.

İSPANYA\'YA GİDİYOR

Gündeme gelen iddialar üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı bir açıklama yapmıştı. Açıklamada geminin boş olduğu belirtilerek;

Haberlere konu edinilen gemi, daha önce hayvan taşımacılığında kullanılmış olup, 20 Ağustos 2018 tarihinde boşaltılmıştır. Hayvan taşımacılığında kullanılan her araçta olduğu gibi, bahse konu olan gemide de koku vakası görülmüştür. Yayılan koku ve sineklenme gibi rahatsızlıklar için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ekipleri tarafından ilaçlama ve temizlik gibi rutin işlemler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu gemi bugün sefer talimatının hazırlanmasının ardından Marmara Denizini terk ederek İspanya\'ya doğru hareket edecektir.Olayın tamamı bundan ibaret iken kendilerini hayvan hakları örgütü olarak tanımlayan bazı maksatlı çevreler tarafından sosyal medya ve haber siteleri üzerinden kamuoyu yanlış yönlendirilmekte, gerçeği yansıtmayan kasıtlı bilgiler paylaşılmaktadır. Bu şekilde vatandaşlarımız paniğe sevk edilmektedir. Bakanlık olarak beklentimiz, halkımızın resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate alması ve toplumu paniğe sevk eden bu kişilere itibar etmemesidir. Bakanlığımızca, bu tür yasal dayanağı olmayan mesnetsiz iddiaların sürdürülmesi halinde bu iddialara yer veren haber siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında gerekli adli ve hukuki işlemler başlatılacaktır\" denilmişti.

Görüntü Dökümü:,

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-Gemiden detaylar

-Havadan geminin görüntüleri

06.09.2018 - 23.16 Haber Kodu : 180906256

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