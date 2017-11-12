DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1

1- İSTANBUL\'DA DEAŞ OPERASYONU: 34 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul\'da 6 ilçede düzenlenen DEAŞ operasyonunda 34 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik gece saatlerinde 6 ilçede operasyon düzenledi. TEM ekipleri; Tuzla, Ümraniye, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde bulunan 7 adrese yaptığı baskınlarda, DEAŞ adına çeşitli bölgelerde savaşlara katılmış ve İstanbul\'da faaliyetlerine devam eden \'Yabancı Terörist Savaşçı\' olduğu öne sürülen 34 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin eylem arayışında olan kişiler olduğu ileri sürüldü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldı.

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2- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA-

39. Vadafone İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 04.00\'dan itibaren çift yönlü araç trafiğine kapatıldı. Maratonun yapılacağı güzergahlar da kademeli olarak trafiğe kapatıldı. Sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi. Bu yıl 39\'uncusu yapılacak olan Vadafone İstanbul Maratonu nedeniyle hazırlıklar gece saatlerinde başladı. Görevliler maratonun yapılacağı güzergahlara demir bariyerler yerleştirdi. Saat 04.00\'dan itibaren ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa ve Avrupa- Anadolu yakası çift yönlü araç trafiğine kapatıldı. Maratonun yapılacağı güzergahlar da kademeli olarak araç trafiğine kapatıldı. Kapanan yollar nedeniyle sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi. Anadolu yakasına geçmek isteyen sürücüler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'ne yönlendirildi.

Görüntü Dökümü

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-15 Temmuz Şehitler Köprüsü

-Köprüdeki çalışmalar

-Genel ve detay

12.11.2017 - 04.31 Haber Kodu : 171112009

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3- NAİM SÜLEYMANOĞLU ACİL AMELİYATA ALINDI

Haber: Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHA

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 1.5 saat sürdü. Süleymanoğlu\'nun doktorları \"Durumu stabil ancak hayati tehlikesi devam ediyor\" açıklaması yaptı. Bir ay kadar önce karaciğer nakli olan olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu tedavi gördüğü hastanede saat 19.00 sıralarında beynindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle acil ameliyata alındı. Hastaneden yapılan ilk açıklamada, \"Nakil sonrası karaciğer fonksiyonları sağlıklı düzeye ulaşan ve nakil kaynaklı önemli bir problemi olmayan Süleymanoğlu, beyin kanamasına bağlı ödem nedeniyle bir ayı aşkın süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Süleymanoğlu, beynindeki artan ödeme müdahale edilmek üzere acil ameliyata alındı. Ameliyat, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Akdemir ve ekibi tarafından gerçekleştiriliyor\" denildi.

AMAÇ ÖDEMİ RAHATLATMAKTI

Yaklaşık bir buçuk saat süren, beynin basıncını azaltmaya yönelik bir ameliyatın ardından, operasyonu gerçekleştiren doktorlar açıklama yaptı. Ameliyatı yapan doktorlar, Süleymaoğlu için yapılan işlemi ödemi rahatlatmak olarak ifade etti. Durumun stabil olduğu ancak hayati tehlikenin devam ettiği belirtildi.

\"BEYNİN SOL KISMINDA 1 BUÇU-2 SANTİMLİK İNFAKTUS ALANI GÖRDÜK\"

Süleymaoğlu\'nun karaciğer naklini yapan hastanenin Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat, Süleymanoğlu\'nun durumu ile ilgili olarak şunları söyledi: \"Bildiğiniz gibi Naim Süleymanoğlu\'na bir ayı aşkın bir süre önce karaciğer koması nedeniyle acil karaciğer nakli yapmıştık. Karaciğer takıldığı andan itibaren çalışmaya başladı. Ancak bu tür büyük ameliyatlardan sonra ameliyat sonrası takip çok önemli. Ameliyattan 5 gün sonra bir takım nörolojik bulgulardan dolayı, beyin tomografisine gitmek durumunda kaldık. Burada gördük ki beynin sol kısmında 1 buçuk-2 santimlik infaktus alanı gördük. Takibe aldık, zaman zaman enfeksiyon problemleri yaşadık. Yaklaşık 10 gün önce infaktus alanında bir kanama oluştu. Bugün yapılan bazı tetkikler sonucu Naim Süleymanoğlu\'nun tekrar beyin tomografisi çekildi. Bunun sonucunda bu eski odak ve buna ilave olarak bazı yeni odakların görülmesi üzerine ameliyat kararı alındı. Çünkü bu onun için hayati tehlike arz ediyordu. Ameliyat işlemi gerçekleştirildi. Yapılan işlem beyni rahatlatmak, ödemi rahatlatmaktı. Şu anda durumu stabil ancak hayati tehlikesi devam ediyor. Her şeyini kontrol ediyoruz. Diğer organ fonksiyonlarında önemli bir şey yok. Karaciğer nakli ağır bir ameliyat.\"

\"BEYNİN BASINCINI AZALTMAYA YÖNELİK BİR AMELİYAT YAPTIK\"

Süleymaoğlu\'nun beyin ameliyatını yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Akdemir ise operasyonla ilgili şöyle konuştu: \"Bugüne kadar çekilen kontrol filmlerinde ve yapılan nörolojik muayenelerinde beyindeki odakların devam ettiği ancak henüz beyni sıkıştırmadığı ve Naim beyi rahatsız etmediği şeklinde takiplerimiz vardı. Bugün yapılan kontrol ve beyin tomografisi görüntülerinde beynin sol tarafındaki ödemin arttığını ve beyni kafatasının içerisinde sıkıştırmaya neden olduğunu gördük. Ve beynin basıncını azaltmaya yönelik bir ameliyat yaptık. Kendisi şu an yoğun bakımda.\"

Görüntü Dökümü:

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-Süleymanoğlu\'nun arşiv görüntüleri

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-Prof. Dr. Yalçın Polat\'ın açıklaması

-Prof. Dr. Gökhan Akdemir\'in açıklamaları

-Detaylar

11.11.2017 - 19.37 Haber Kodu : 171111178

11.11.2017 - 22.21 Haber Kodu : 17111119



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4- (ÖZEL) ESENYURT\'TA GÜNLÜK KİRALANAN REZİDANS DAİRELERİNE OPERASYON: 35 GÖZALTI

* Polis, rezidansa girince bazı dairelerden aşağıya şüpheli eşyalar atıldı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - DHA/İSTANBUL

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği\'ne bağlı polis ekipleri, günlük kiralandığını tespit edilen 42 lüks rezidans dairesine operasyon düzenledi. Operasyon sonunda 35 şüpheli gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN KADINLARIN TAMAMI YABANCI UYRUKLU

Esenyurt\'ta adresleri daha önceden fiziki takip sonucu belirlenen ve günübirlik kiralandığı tespit edilen 42 lüks rezidans dairesine fuhuş operasyonu düzenlendi. Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, lüks rezidans dairelerine eş zamanlı olarak akşam saat 21.00 sıralarında girdi. Operasyona, Özel Harekat ekipleri de katıldı. Özel Harekat Polisleri\'nin, \"Akrep\" diye tabir edilen zırhlı polis araçlarıyla çevrede önlem aldığı görüldü. Operasyon yapılan adreslerdeki bazı dairelere polis ekipleri çilingir yardımıyla girdi. Polis ekipleri dairelerde arama yaparken, bazı dairelerin pencerelerinden aşağıya eşyaların atıldığı görüldü. Bahçeye giren polis ekipleri aşağıya atılan eşyaları tek tek inceleyerek suç unsuru aradı. Operasyonda, 20\'si de yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi uyuşturucu ticaretinden işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

BAZI DAİRELERDE RUHSATSIZ SİLAH İLE ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Polis ekiplerinin yaptıkları operasyonda, 1 ruhsatsız silah ve yaklaşık 1 kg uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere \'geri gönderme merkezine\' gönderileceği öğrenilirken, diğerlerinin de sorguları bittikten sonra savcılığa sevk edileceği bildirildi.

Baskın yapılan adreslerdeki aramalar bittikten sonra, daireler zabıta ekiplerince mühürlendi.

Görüntü Dökümü:

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- Operasyon yapılan site

- Polis ekiplerinin içeri girmesi

- Daire kapılarının çilingir yardımıyla açılarak girilmesi

- Gözaltına alınan şüpheliler

- Polis ekiplerinin dairelerdeki araması

- Zabıta ekiplerinin daireleri mühürlemesi

- Özel harekat polisinin önlemi

- Genel ve detaylar

12.11.2017 - 05.49 Haber Kodu : 171112010

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5- AVCILAR\'DA TRAFİK KAZASI: 2\'Sİ AĞIR 3 YARALI

* Üst geçitin ayaklarına çarpan araçtaki 3 kişiyi sıkıştıkları yerden itfaiye kurtardı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA

Avcılar\'da gece saat 02.05 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, üst geçitin ayaklarına çarptı. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. 2\'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Avcılar D-100 Karayolu, Üniversite Mahallesi, Esenyurt istikametindeki üniversite kavşağında saat 02:05 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TF 9654 plakalı aracı kullanan Murat Çakır, beraberindeki iki arkadaşı ile Küçükçekmece\'den Esenyurt istikametine doğru seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek Avcılar Firuzköy ayrımında bulunan üst geçitin ayaklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Murat Çakır, Elvan Çağlar ve Rıdvan Çilingiroğlu araç içinde sıkışarak yaralandı.

Kaza mahali yakınlarında müşteri beklemek üzere duraklama yapan ticari taksi sürücüleri ve çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta bulunan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıların taşındığı ambulanslar çevre hastanelere hareket etti. Bu sırada polis ekipleri de olay yerinde yol güvenliği önlemi aldı.

Kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Kazaya karışan aracın görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Sağlık ekiplerinin ambulansta müdahalesi

- Aracın çekilmesi

- Görgü tanığı ile röp.

- Genel ve detaylar

12.11.2017 - 03.45 Haber Kodu : 171112007



