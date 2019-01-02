DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 

(havadan görüntü)

1- YEDİKULE\'DE BİNA ÇÖKTÜ : ENKAZ ALTINDA KALAN KİŞİ KURTARILDI



Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Yedikule\'de bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Çöken binanın altında kalan bir kişiyi yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Fatih Yedikule\'de sabaha karşı yanan binanın bitişiğindeki binada çökme meydana geldi. Göçükte Turgut Peker enkaz altında kaldı.

Peker\'in evde bulunan eşyalarını iki kişiyle birlikte almak için içeri girdiği bu sırada çökme meydana geldiği öğrenildi. Diğer iki kişinin kaçmayı başardığı öğrenilirken Peker yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Kurtarma çalışmaları

-Kurtarılan kişi

-Havadan görüntüler

DHA FEED

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2- KÜÇÜKKÖYSPOR TARAFTARININ ÖLDÜRÜLMESİ: 12 KİŞİ GÖZALTINDA

- Bıçaklama sonrası kıyafetlerini arkadaşlarıyla değiştirmişler

Ali AKSOYER/İSTANBUL (DHA) KÜÇÜKKÖYSPOR taraftarı 17 yaşındaki Muhammed Yücel\'in öldürülmesiyle ilgili olarak 3\'ü çocuk 12 kişi adliyeye sevkedildi. Şüphelilerin olay sonrası belirgin kıyafetlerini arkadaşlarıyla değiştirdikleri hatta bazılarını ise stadın tuvaletine sakladıkları öğrenildi.

İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup\'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında geçtiğimiz hafta sonu oynanması beklenen maç öncesi çıkan kavgada bıçakla yaralandıktan sonra hayatını kaybeden Küçükköy taraftarı 17 yaşındaki Muhammed Yücel ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3\'ü çocuk 12 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 3 kişi Çocuk Şube Müdürlüğü\'nden, 9 kişi ise Asayiş Şube Müdürlüğü\'nden çıkarılarak adliyeye sevkedildi.

Emniyetteki sorgularının ardından Şişli Hamidiye Eğitim Araştırma Hastanesi\'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevkedilen 12 kişiden bazılarının olay sırasında üzerinde bulunan kıyafetleri, stadda bulunan arkadaşlarıyla değiştirdikleri hatta bazılarının ise üzerindeki mont, şapka gibi belirgin şeyleri de stad tuvaletine sakladıkları öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye gönderilmesi

Olayla ilgili görüntüler

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3- KUMPAS DAVASI\'NDA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ ÇAPKIN TANIK OLARAK İFADE VERDİ



Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)

Takipsizlikle sonuçlanan \"17 Aralık soruşturması\"nda kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı firari Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri ve ABD\'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz\'ın da aralarında bulunduğu 10\'u tutuklu 5\'i firari 67 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. FETÖ\'nün Mülkiye yapılanmasına yönelik davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın tanık olarak dinlendi.

Balıkesir, Ayvalık\'ta ailesiyle birlikte yaşayan Çapkın\'ın video kayıt sistemiyle bağlandığı duruşmada, 17 Aralık soruşturmasından hiçbir şekilde bilgisinin olmadığını söyledi. Çapkın, tutuklu sanık eski Organize Suçlar Şube Müdürü Nazmi Ardıç\'ın \"Organize ve Mali Şube müdürleri, yolsuzluk dosyalarıyla ilgili size bilgi verseydi ne yapardınız?\" şeklindeki sorusuna \"Sizi görevden alırdım\" şeklinde cevap verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, eski Emniyet Müdürü Nazmi Ardıç\'ın bulunduğu 10 tutuklu sanık ve avukatları katıldı. Tüm sanık savunmalarının tamamlanmış olması nedeniyle bu celse tanıkların dinlenmesine geçildi. Bu kapsamda daha önce FETÖ\'nün Mülkiye yapılanmasına yönelik davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan ve yattığı süre göz önüne alınarak hakkında denetimli serbestlik hükümleri uygulanan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Balıkesir\'den Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak ifade verdi.

\"17 ARALIK\'TAN OPERASYON YAPILDIKTAN SONRA HABERDAR OLDUM\"

Bu olaya ilişkin daha önce verdiği ifadelerin doğru olduğunu belirten Çapkın, 17 Aralık soruşturmasından hiçbir şekilde bilgisinin olmadığını söyledi. Çapkın, \"17 Aralık\'tan operasyon yapıldıktan sonra haberdar oldum\" dedi. Mahkeme Başkanı\'nın \"17 Aralık sabahı polis evinde ikamet ederken Yakub Saygılı ve Nazmi Ardıç ile görüştüğünüzü söylemişsiniz?\" sorusu üzerine Çapkın, \"Operasyonu duyunca sormak için Nazmi Ardıç\'ı aradım. Kendisi de bana bilgi vermek üzere Yakub Saygılı ile geldiklerini söyleyip aşağıda beklediklerini söyledi. Bana büyük büyük şeyler anlattılar. \'Benim niye haberim yok\' dedim. Tabii ki çok şaşırtıcı bir şeydi. Yolsuzlukla ilgili 4 bakanın dinlendiğini öğrenince tepkim daha da büyüdü tabii ki\" diye cevap verdi.

\"ŞUBE MÜDÜRLERİNİ DEĞİŞTİRME TEKLİFİM OLMADI\"

Hüseyin Çapkın, dönemin KOM Daire Başkanı Mehmet Yeşilkaya\'nın, \"17 Aralık\'tan birkaç gün önce Hüseyin Çapkın\'a gelerek İstanbul ekibinin başına buyruk davrandığını, uyumsuz olduklarını belirterek şube müdürlerini değiştirme teklifinde bulunduğunu, ancak Çapkın\'ın bunlar başbakanla direk görüşüyor diyerek görevden almadığını söylediği\" sorulunca \"Mehmet Yeşilkaya ile böyle bir görüşmem olmamıştır. Onun bana \'Bunlar uyumsuz, bunları alalım\' gibi bir teklifi olmadı\" şeklinde yanıt verdi.

Hakimin, Nazmi Ardıç\'ın kendisi hakkında \"İyi ki bana bilgi vermediniz. Bilgi vermemekle beni korumuşsunuz\" şeklindeki sözleri sorulduğunda Çapkın, \"Hayır. Bunlar uydurma\" dedi. Çapkın, \"17 Aralık\'tan önce Rıza Sarraf ismini duydunuz mu?\" şeklindeki soruya ise \"Rıza Sarraf\'ı şimdiki bilgilerle bilmiyorduk. İş adamı diye biliyorduk.Takip edildiği söylenince daha önce Çeçen cinayetleri olmuştu ve çok uğraşmıştık, ben de İstihbarat Şube Müdürü Ahmet Arıbal\'ı araştırması için görevlendirdim. O araştırma yaparken Mali Şube ile kafa kafaya gelmiş. Meğer Mali Şube, takip ediyormuş Rıza Sarraf\'ı. Arıbal hakkında görevi engellediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundular. Bu olaydan dolayı, panikle 17 Aralık operasyonunu öne aldıklarını söylediler. Operasyonun adı da böyle çıkmış\" şeklinde konuştu.

ÇAPKIN\'DAN ARDIÇ\'A \"SİZİ GÖREVDEN ALIRDIM\"

Daha sonra duruşma salonunda bulunan tutuklu sanık Nazmi Ardıç da Çapkın\'a soru yöneltti. Ardıç, \"Organize ve Mali Şube müdürleri yolsuzluk dosyalarıyla ilgili size bilgi verseydi ne yapardınız?\" diye sordu. Çapkın da \"Sizi görevden alırdım. Hükümeti düşürme niyetiyle yaptığınız ve dışarıdan talimat aldığınız belli. Polis tarihinde böyle bir operasyon yok. 13 ay dinleme yapmışsınız. İyi niyetli olmadığınız belli. Kesinlikle görevden alırdım\" şeklinde cevap verdi. Duruşma, tanık dinlenmesine devam etmek üzere yarına bırakıldı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturma dosyasında usulsüz işlem yapıldığı iddiasıyla aralarında eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Nazmi Ardıç, Hamza Tosun ve Yasin Topçu\'nun da bulunduğu 67 sanığa yer veriliyor. İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte dönemin bakanlarının aralarında bulunduğu 30 kişi de müşteki-mağdur sıfatıyla yer alırken, Fetullah Gülen de bir numaralı sanık olarak yer alıyor.

İddianamede Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Nazmi Ardıç, Hamza Tosun ve Yasin Topçu hakkında \"Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme\", \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme\", \"Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, gizliliğin ihlali\" suçlarından ayrı ayrı hapis cezası verilmesi isteniyor. Diğer 62 şüpheli polisin ise \"Silahlı terör örgütüne üye olma\", \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme\", \"Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, gizliliğin ihlali\" suçlarından cezalandırılması talep ediliyor. Yakın tarihe 17-25 Aralık girişimi olarak geçen ve sözde soruşturma sürecinde elde edildiği iddia edilen delillerin basın yayın kuruluşları aracılığı ile yayınlatılarak ve yayınlanarak Türkiye Cumhuriyeti 61. hükümetinin ulusal ve uluslararası baskı altına alınıp istifa etmesini sağlama amacına yönelik olduğu ifade edildi. İşadamı Rıza Sarraf\'ın ABD\'de tutuklanmasına değinilen iddianamede 17 Aralık\'ta örgütün başarısız olmasının ardından, bu başarısız girişiminin ABD üzerinden yeniden canlandırılmaya çalışıldığı, örgüt mensupları tarafından yurt dışına çıkarılan bilgi ve belgelerin ABD\'de Preet Bharara isimli savcıya teslim edildiği belirtildi. Bu bilgi ve belgeler üzerinden ABD\'de iddianame hazırlanarak FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan 17 Aralık girişiminin yeniden sahneye konma çabasına girişildiği de ifade edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olaya ilişkin arşiv görüntüler

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(YENİDEN)

4- SULTANGAZİ\'DE YANGINDA MAHSUR KALAN ANNE VE ÇOCUKLARI İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL-İSTANBUL DHA

Sultangazi\'de 4 katlı binanın birinci katında başlayan yangında mahsur kalan anne ve 5 çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Cebeci Mahallesi 2538 sokaktaki 4 katlı binanın birinci katında saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

ANNE VE 3 ÇOCUĞU MAHSUR KALDI

Öte yandan apartmanın en üst katında oturan bir kadın ve 5 çocuğu mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri merdiven uzatarak mahsur kalan Hanife Döver ve 5 çocuğunu kurtardı. Büyük korku yaşayan anne ve çocukların birbirlerine sarılarak, ağladığı görüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-daireden yükselen dumanlar

-Mahsur kalan ailenin itfaiye tarafından kurtarılması

-Genel ve detaylar

DHA FEED

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5- İSTANBUL\'DA YILBAŞI GECESİ 89 BİN 140 KİŞİ SORGULANDI

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı günü yaptıkları çalışmalarda 89 bin 140 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrollerini yaptı. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 182 kişinin de arasında bulunduğu toplam 361 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere 36 bin 281 lira çeşitli suçlardan ceza kesildi.

Öte yandan, umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde 775 işyeri incelenirken, 24 işyerine 14 bin 230 lira para cezası kesildi. 1 işyerinin ise ruhsatı olmadığı için kapatıldığı öğrenildi. Yapılan çalışmalar kapsamında 178,14 gram uyuşturucu madde, 72 uyuşturucu hap, 14\'ü kurusıkı toplam 22 tabanca, 227 mermi ve fişek, 181 sahte içki, 1 çarkıfelek olarak bilinen kumar makinesi, 4 av tüfeği, 1 çalıntı motosiklet, 240 paket kaçak sigara, 32 kilo 700 gram tütün, 3 sahte kimlik ve 2 çalıntı cep telefonu ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yılbaşı gecesi denetimler(ARŞİV)