DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- ÜMRANİYE\'DEKİ ÇÖKMEDE ÖLENLERİN FOTOĞRAFLARI

Ümraniye\'deki çökmede ölen Günay Halat ve Mehmet Altun\'ın fotoğrafları

Görüntü Dökümü;

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-ilk kare Mehmet Altun

-Diğerleri Günay Halat

DHA FEED

02.11.2018 - 17.10 Haber Kodu : 181102184

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(Ek bilgilerle)

2- SILA\'NIN TANIKLARI DİNLENDİ

Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) ŞARKICI Sıla Gençoğlu\'nun şoförü ve Ahmet Kural\'ın komşusu tanık olarak dinlendi.

Sıla\'nın avukatı Rezan Epzödemir, bugün olayla ilgili tanık dinletti. Sıla\'nın şoförü ve komşusu bir kadın tanık olarak soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu savcısına ifade verdi. Ahmet Kural\'ın tanık olarak dinlenilen komşusu, Sıla\'ya dayak olayıyla ilgili arkadaşına attığı whatsapp mesajını soruşturmayı yürüten savcılığa sundu. Tutanakla tespit edilen ve dosyaya delil olarak giren mesajda: \"Ahmet Kural evinde bir kızı dövüyor. Çok kötü dövüyor, polise haber versek mi?\" yazdığı belirtildi.

İfadelerini vererek adliyeden ayrılan tanıklar, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Görüntü Dökümü:

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-Tanıkların adliyeden ayrılması

-Komşususun whatsaap mesajı

02.11.2018 - 16.44 Haber Kodu : 181102170

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3- SILA\'NIN AVUKATI TANIKLARIN AYRILMASININ ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

Sanatçı Sıla\'nın avukatı Rezan Epözdemir, tanıkların ayrılmasnın ardından Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Avukatın açıklaması

02.11.2018 - 16.59 Haber Kodu : 181102181

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4- DRİFTÇİYE 5 BİN 10 LİRA CEZA VERİLDİ



Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

Eyüpsultan\'da asker uğurlaması sırasında yolu trafiğe kapatarak drift yapan şüpheli Şenol A., polis tarafından yakalandı. Otomobiline ve ehliyetine 60 gün süreyle el konan sürücüye ayrıca 5 bin 10 lira para cezası kesildi. Daha önceki ceza miktarının 235 lira olduğu öğrenildi. Alibeyköy polis merkezine sevk edilen Şenol A. \"Pişmanım bir daha yapmayacağım.\" dedi.

ASKERLERİ BÖYLE UĞURLAMIŞ

Sosyal medya üzerinde yayılan otomobille yolu kapatarak drift yapılan görüntüler üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Polis Eyüpsultan\'ın Mareşal Fezvi Çakmak caddesi üzerinde meydana gelen olayı Şenol A. adlı kişinin yaptığını tespit etti. Yapılan çalışmada bir asker uğurlaması sırasında çekildiği anlaşılan görüntülerde Şenol A.\'nın askere giden iki kişinin çevresinde drift yaptığı belirlendi.

POLİS GÖZALTINA ALDI 5 BİN 10 LİRA CEZA KESİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücü Şenol A. polis tarafından gözaltına alındı. Trafik ceza kanununda yapılan değişiklikler sonucu sürücü Şenol A.\'ya 5 bin 10 lira para ceza kesildi. Daha önceki ceza miktarının 235 lira olduğu öğrenildi.

OTOMOBİLİNE VE EHLİYETİNE 60 GÜN SÜRE İLE EL KONDU

Yaptığının karşılığı olarak sürücü Şenol A.\'nın otomobiline de 60 gün süreyle el kondu. Ayrıca ehliyetine de el konan Şenol A.\'nın akıl sağlığının yerinde olduğunu kanıtlamasının ardından 60 gün sonra ehliyetini geri alabileceği belirtildi.

SÜRÜCÜ \"PİŞMANIM BİR DAHA YAPMACAĞIM\"

Gayrettepe\'de bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde işlemlerinin ardından adli işlem yapılması için Alibeyköy polis merkezine gönderilen şüpheli Şenol A. \"Yaptığımdan çok pişmanım. Bir daha yapmayacağım.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Drift yaparken görüntü

-Şüphelinin emniyetten çıkışı

02.11.2018 - 17.11 Haber Kodu : 181102185

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5- CİHANGİR İSLAM\'A SUÇ DUYURUSU

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)

15 Temmuz Derneği üyesi bir grup, İstanbul Adalet Sarayı\'na gelerek Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şehit yakını ve gazilerden oluşan 15 Temmuz Derneği üyesi bir grup, Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na gelerek eylem yaptıktan sonra Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam hakkında suç duyurusunda bulundu. 15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik, \"Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam\'ın yapmış olduğu \'iki batılın mücadelesidir 15 Temmuz\' söylemine karşılık suç duyurusunda bulunduk. Biz biliyoruz ki, şehit ailelerimiz gazilerimiz 15 Temmuz günü vatan, millet, ezan diyerek meydanlara çıkmış oldu. Köprüye çıkmış oldu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nin önüne çıkmış oldu. Her yerde tüm meydanlarda bu manada aklını, zihnini bir dolara satmış ihanet şebekesinin karşısına dikilmiş oldu. 15 Temmuz ruhunun karşısında kim varsa biz de onun karşısındayız ve bugün suç duyurumuzda bulunduk\" diye konuştu. Eylem basın açıklamasının ardından son buldu.

Görüntü dökümü

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-Adliye önündeki grup

-Grubun adliye girişine yürümesi

-Açılan pankart ve dövizler

-15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik\'in basın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

02.11.2018 - 17.18 Haber Kodu : 181102192