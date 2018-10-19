DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

(olay sırasında çekilen görüntüler)

1- EMİNÖNÜ\'NDE POLİS İLE ŞÜPHELİLER ARASINDA ARBEDE: 1 POLİS YARALANDI (3)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Eminönü\'nde polis ile şüpheliler arasında çıkan arbedede bir polis yaralandı

Edinilen bilgiye göre, güven timleri şube müdürlüğüne bağlı ekipler, dün uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle şüpheli bir hakkında adli işlem yaptı. Şüpheli kişi, bugün yanında babası ve ağabeyle işlemi yapan polis memuruna saldırdı. 3 kişi polis memurunu darp etmek istedi. Bu sırada diğer polis memurları olaya müdahale etti. Görevli bir polis memuru, şüphelileri korkutmak için havaya uyarı ateşi açtı. Bu sırada seken mermi polis memuru O.K.\'yi el ve dizinden yaraladı. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken yaralı polis hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü;:

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Olay sırasında çekilen hareketli görüntüler (ek)

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-olay yerinden görüntü

-Polisin incelemesi

-Detaylar

19.10.2018 - 16.01 Haber Kodu : 181019173

19.10.2018 - 15.25 Haber Kodu : 181019163

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2 - (Ek Bilgilerle)TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ 3 SAAT SONRA KURTARILDI

Haber -Kamera: Alper KORKMAZ /İSTANBUL , (DHA)

Beylikdüzü\'nde kazı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi 3 saat sonra kurtarıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site önüne gelen işçiler caddede bulunan kanalizasyon borusuna bağlantı için kazı yapmaya başladı. Kepçe yardımıyla yaklaşık 4 metre kazı yapan işçilerden biri, çalışma yapmak için açılan çukura girdi. Bu sırada toprak kaydı ve Mustafa Demirkol adlı işçi toprak altında kaldı. İşçinin yardımını arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar koştu.

\"HİÇ GÖRÜLMÜYORDU\"

Toprağın bir bölümünü işçiler ve vatandaşlar tarafından çukurdan dışarı atılsa da Demirkol sıkıştığı yerden çıkarılamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis, güvenlik şeridi çekerek önlem alırken itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu Mustafa Demirkol sıkıştığı yerden 3 saat sonra çıkarıldı. 112 ekiplerine teslim edilen işçi, sedyeye konularak ambulansla hastaneye götürüldü.

Görgü tanıklarından Atilla Özdoğan, \"Ben burada arabamla uğraşıyordum birden bir bağırış oldu. Koştuk. İçeride toprak kaymış. Hiç gözükmüyordu. Uğraştık kafasını çıkardık, nefes almaya başladı. Hemen ekiplere haber verdik. Bir boru döşüyorlardı\" diye konuştu.

Tedavisi süren işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntü

Ekiplerden görüntü

Vatandaşlar ile röportaj

İşçinin çıkarılışı

Sedyeyle ambulansa taşınışı

Diğer detaylar

19.10.2018 - 15.05 Haber Kodu : 181019153

19.10.2018 - 14.29 Haber Kodu : 181019138

19.10.2018 - 12.43 Haber Kodu : 181019080

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3- İLBER ORTAYLI: ANDIMIZIN KALKMASI YANLIŞTI

Haber-Kamera: Gül KABA-Özgür KUMANOVALI-İSTANBUL DHA

Danıştay\'ın Öğrenci Andı\'nı kaldıran hükmü iptal etmesini değerlendiren ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, \"Andımız herhalde geri gelecek, yok gelmeyecekti. Öyle şeylere dokundurtmak ayıp. Kalkması yanlıştı\" dedi.

Mektebim Okulları Silivri kampüsümüzde düzenlenen \"Dünden Yarına Tarih Konuşmaları\"nın konuğu olan ünlü tarihçi İlber Ortaylı, soru üzerine andımız tartışmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. İlber Ortaylı, \"Andımız herhalde geri gelecek, yok gelmeyecekti. Öyle şeylere dokundurtmak ayıp. Kalkması yanlıştı ve küstahlıktı\" diye konuştu.

Geçtiğimiz çarşamba akşamı hayatını kaybeden Usta Foto Muhabiri Ara Güler ile aralarındaki dostluğa da değinen Ortaylı, \"Biz Ara Gürel ile onun son 10 yılında ahbaptık. Kendisi son zamanlarda hasta ve yorgundu, haftada 3 kez diyalize giriyordu, yürüme güçlüğü çekiyordu. Ama beyni çok iyi çalışıyordu, espri yapıyordu, doyulmaz biriydi. Birlikte fotoğraflarımız, anılarımız var çünkü çok sık görüşüyorduk\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-Ortaylı\'nın konuşması

-Detaylar

19.10.2018 - 15.57 Haber Kodu : 181019169

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(geniş haber)

4- ATAKÖY\'DE \"MİLLET PARKI\" HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sinem ERYILMAZ -Hüseyin ÇAKMAK - Ali AKSOYER / İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Ataköy\'de Baruthane arazisinde yapımı süren \"Millet Parkı\"nın 8 Kasım\'da açılacağını söyledi. Parkın son hali havadan görüntülendi.

Ataköy\'deki tarihi Baruthane arazisinde bulunan Millet Bahçesi\'nin yapım çalışmaları başladı. Alanı yerinde inceleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve TOKİ Başkanı Ergün Turan parkın açılışı için 8 Kasım tarihini verdi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne (İBB) devredilen ve Ataköy\'deki Baruthane arazisinde yapımına başlanan 60 dönümlük \'Millet Bahçesi\'nin tanıtımı yapıldı.

Proje alanını yerinde inceleyen İstanbul Büyükşehir BelediyeBaşkanı Mevlüt Uysal ve TOKİ Başkanı Ergün Turan yapımı süren Millet Bahçesinin açılışı için tarih verdi.

\"ÖRNEK TEŞKİL EDECEK\"

Baruthane Millet Bahçesi\'nin 8 Kasım\'da açılacağını ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, \"TOKİ Başkanımıza teşekkür ediyorum. Burada bu kadar değerli ve güzel bir alanı büyükşehirimize tahsis etti. Biz de Millet Bahçesi olarak şekillendirip milletimizin hizmetine sunuyoruz. Millet Bahçesi olarak ilk Millet Bahçesi kimliği ile yapmış olduğumuz bu alan diğer yapılacaklar için de bir örnek olacak. 8 Kasım\'da burayı bitirmiş olacağız. Zaten şu an da önemli bir aşama kaydedildi. Şunu da belirtmek lazım: Biz sadece sit alanı olarak belirlenen alanların dışındaki toplamda 50 dönüme yakın olan yeşil alan kısımlarıyla ilgili bu tarihi veriyoruz. Arazideki tarihi yapıların proje çalışmaları ise devam ediyor. Millet Bahçesinde yaptıklarımızı, daha sonra yapılacak Millet Bahçelerimize burası bir örnek teşkil edecek\" diye konuştu.

TOKİ\'NİN PORTFÖYÜNDEKİ EN DEĞERLİ ARAZİ

TOKİ\'nin portföyündeki en değerli arazi olan Ataköy sahilindeki bu alanın, İstanbul halkına yeşil alan olarak hizmet edeceğini belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, \"Burası 1991 yılından beri ve hali hazırda turizm-ticaret alanı imarlı bir yer. Fakat Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte buranın yeşil alan olmasıyla alakalı fikrimizi Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle TOKİ\'nin portföyündeki bu en değerli arazi İstanbul halkına yeşil alan olarak hizmet edecek. 28 gün önce inşaatı başladı ve projeyi bu hale getirdiler. 8 Kasım\'da da bu projenin teslimi yapılacak. 60 bin metrekare alan var. İstanbul\'un ilk defa sahile 3 kilometrelik bir yürüyüş alanı olacak. Önemli bir proje\" dedi.

İSTANBUL\'A YEŞİL ALAN KAZANDIRILIYOR

TOKİ Başkanı Turan Büyükşehir Belediyesi ile eş güdümlü bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, Pendik\'te, Kayabaşı\'nda, Hoşdere\'de büyük araziler üzerinde inşaasına başlanacak ve yapımı devam eden 4-5 adet büyük yeşil alan çalışmalarının olduğunu kaydetti.

\"YEŞİL ALANI FAZLA OLAN YERLER YAPIYORUZ\"

Türkiye\'de şehircilikte yeni bir dönem başladığının altını çizen Turan sözlerini şöyle noktaladı:

\"Son beş yılda yaptığımız binaların yüzde 85\'i altı kat ve aşağısı olan binalar. Dolayısıyla biz zaten yeşil alanı fazla olan yerler imal ediyoruz. Ancak büyük kentlerde araziler kıymetli oldukları için oralarda zorlanıyorduk. Millet Bahçeleri ile beraber elimizdeki en değerli imarlı araziyi millete ait olarak onlara sunulacak.\"

SON HALİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Baruthane Millet Bahçesi\'nin son hali havadan görüntülenirken, proje alanında vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak restoran, kafeterya ve sosyal tesislerin de yapılacağı ifade edildi. Ayrıca Millet Bahçesi dışındaki yaklaşık 3 kilometrelik sahil vatandaşların yürüyüş yapacağı alan olarak kullanılacak.

Görüntü Dökümü:

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-Konuşmalar

-Parktan görüntü

-Parkın havadan görüntüleri

19.10.2018 - 15.10 Haber Kodu : 181019156

19.10.2018 - 12.46 Haber Kodu : 181019086

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5- YENİKAPI CİNAYETİNDE BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI

Haber:Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

Yenikapı\'da boğazı kesilerek öldürülen Afganistan uyruklu gencin katil zanlısı arkadaşı Muhibullah T.(34), Karaman\'da gözaltına aldı. Cinayet iddialarını kabul etmeyen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ OLARAK BULUNDU

Polis olayla ilgili bir kişiyi daha arıyor. Yenikapı Balıkçı Barınağı yanındaki boş alanda 29 Eylül 2018 tarihinde meydana gelen olayda sabah yerde yatan bir kişi gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri boğazı kesilerek öldürülen kişinin Afganistan uyruklu Abdülreşat Abdülaziz(20) olduğunu tespit etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE KATİLİYLE BİRLİKTE YÜRÜRKEN GÖRÜLDÜ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Kamera görüntülerinde öldürülen gencin iki kişi ile birlikte balıkçı barınağına doğru yürüdüğü ancak daha sonradan geri dönmediği tespit edildi. Onunla birlikte gelen iki kişinin ise gecenin ilerleyen saatlerinde bölgeden yürüyerek ayrıldığı görüldü.

CEP TELEFONUNU SATAN ARKADAŞI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler öldürülen Abdülreşat Abdülaziz\'in kayıp cep telefonunun peşine düştü. Bir telefon dükkanına satıldığı ortaya çıkan cep telefonunu satan kişinin Abdülreşat Abdülaziz\'le öldürüldüğü gece birlikte yürüyen Afganistan uyruklu Muhibullah T. olduğu tespit edildi.

KARAMAN\'DA OPERASYON YAPILDI

Polis önceki gün Karaman\'ın Kazım Karabekir ilçesi, Kestel köyünde düzenlendiği operasyonda Muhibullah T.\'yi gözaltına aldı. İstanbul\'a getirilen şüpheli cinayet işlediği iddialarını kabul etmeyerek suçu aynı gece yanında bulunan arkadaşının üzerine attı. Polis ortadan kaybolan ikinci şüpheliyi yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Zanlıların yürümesi

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Emniyetten çıkışları

19.10.2018 - 15.58 Haber Kodu : 181019171

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