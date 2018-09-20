DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

- (araç içi kameralarından yarış anı)

1- TEKNOFEST\'TE MERAKLA BEKLENEN DEV YARIŞIN KAZANANI KENAN SOFUOĞLU OLDU



Haber-Kamera: Enver ALAS - İbrahim MAŞE / İSTANBUL,DHA

Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali\'nde dev yarış gerçekleşti. Festival kapsamında düzenlenen ve bir formula aracı, Solotürk F-16 uçağı, bir iş jeti, bir Kawasaki model motosiklet ile spor araçların katıldığı yarışı Kenan Sofuoğlu motosikletiyle 9,43\'lük derecesiyle kazandı. Yarış anı 7 aracın kamerasından kaydedildi.

TEKNOFEST \'YARIŞLARIN YARIŞI\'NA SAHNE OLDU

Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı ünvanına sahip olacak İstanbul Yeni Havalimanının en büyük uçak pistlerinden birinde, birbirinden hızlı 7 araç aynı anda yarıştı. Yarışa dünyanın en hızlı otomobillerinden Red Bull Racing Formula 1 yarış aracından, SoloTürk F-16\'ya, özel jet Challenger 605, Aston Martin: The New Vantage, Lotus Evora 410 ve Kawasaki H2R\'den Tesla PL 1000DL\'ye kadar 7 sıradışı araç katıldı. Yarış pistlerinde ilk kez bir araya gelen araçların yarışı izleyicilere görsel bir şov yaşattı.

Tarihi yarışta Kawasaki motosikleti AK Parti Milletvekili ve eski dünya motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu, Tesla\'yı ünlü sürücü Emma Kimilainen, Formula 1 aracını ise takımın test pilotlarından Jake Dennis kullandı. 402 metrelik pistte gerçekleşen dev yarışı 9,43 saniyede tamamlayan Kenan Sofuoğlu kazandı. Sofuoğlu, formula 1 aracına 0.04 saniye fark atarak bu özel yarışın galibi oldu. Ayrıca Dünya Supersport Şampiyonası\'nı 5 kez kazanan Kenan Sofuoğlu da F16 ve Red Bull Racing Formula 1 aracıyla yarışarak hayalini gerçekleştirdi.

KENAN SOFUOĞLU: YARIŞ KARİYERİMİ SONLANDIRSAM DA HIZ TUTKUM SONLANMIŞ DEĞİL

Yarış öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Kenan Sofuoğlu, festivalin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İlginç yarış ile esas amaçlarının yeni havalimanının tanıtımına katkı sağlamak olduğunu kaydeden Sofuoğlu, \"Selçuk Bey bizi buraya davet ettiğinde kendisine, motosiklet, F-16 uçağı ve formula 1 aracını yarıştırabileceğimizi söylemiştim. Bugün zor bir projeyi gerçekleştiriyoruz. Dün yaptığımız deneme yarışında da çok yakın bir sonuç çıkmıştı. Yarış kariyerimi sonlandırsam da hız tutkum sonlanmış değil. Dün 330 kilometre hıza çıktım\" diye konuştu.

Sofuoğlu, \"Özellikle burada Türkiye\'nin ses getirecek işler yaptığını dünyaya gösterebilmekten dolayı onur ve gurur duyuyorum. Tabiki bu yarış çok farklı bir yarış. Buradaki bir amacımız da gösteri yapmak\" dedi.

Öte yandan yarış öncesi ve sonrası formula aracının drift gösterisi ile SoloTürk F16\'nın gösteri uçuşları nefes kesti.

Görüntü Dökümü

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EK GÖRÜNTÜ

-Araç kameralarından yarış anı

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Yarışacak araçların görüntüleri

-Formula aracından detaylar

-Kenan Sofuoğlu\'nun motoru

-Diğer araçlar

-Pilotların araçlarına geçişi

-Yarış öncesi gösteri

-Drift gösterisi

-Pilotlara yoğun ilgi

-Kenan Sofuoğlu\'nun motosikletiyle yaptığı şov

-Dev yarışın görüntüsü

-Genel ve detaylar

-Yarışın görüntüleri



20.09.2018 - 14.18 Haber Kodu : 180920103

20.09.2018 - 15.14 Haber Kodu : 180920124

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2- BAKAN VARANK: İNŞALLAH BU FESTİVALİMİZİ ULUSLARARASI BİR ÇAPTA DÜNYA FESTİVALİ HALİNE GETİRİRİZ

* Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,

\"Herkesin bir araya gelerek böyle bir şeyi başarmış olması da mutluluk verici. İnşallah bu festivalimizi uluslararası bir çapta dünya festivali haline getiririz\"

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açılış töreni sonrasında TEKNOFEST alanında bulunan stantları dolaştı. Bakan Varank, Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş.\'nin standında bulunan insanız hava araçlarını inceledi. Ardından festivalle ilgili kısa bir açıklama yapan Mustafa Varank, \"Bizim burada amacımız, gençlerin gönlüne teknoloji ve havacılık ateşini düşürmek. Buralarda gördüğümüz bu heyecanı gören gençlerimiz ileride çok önemli projelere imza atacaklar. Çok büyük bir organizasyon. Sivil toplum kuruluşlarının ve şirketlerin, devletin ve kamunun desteği var. Herkesin bir araya gelerek böyle bir şeyi başarmış olması da mutluluk verici. İnşallah bu festivalimizi uluslararası bir çapta dünya festivali haline getiririz. Bütün umudunuz gençlerimiz\" dedi.

Bakan Varank, Türk Yıldızları ve Solo Türk gösterileri hakkında ise \"Bende HÜRKUŞ\'la bir gösteri yapacaktım ancak fırsat olmadı. Gösterilerin hepsi çok güzeldi. Herkes çok memnun. Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız da festival alanını ziyaret edecek. İnşallah güzel neticelerde elde edeceğiz\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Varank\'ın stantları gezmesi

- Varank\'ın açıklaması

- Detaylar

20.09.2018 - 15.55 Haber Kodu : 180920134_

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3- ATAK HELİKOPTERLERİNDEN \'HARMAN DALI\'...

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA / İstanbul DHA

ATAK helikopterleri TEKNOFEST\'te \'harman dalı\' gösterisi düzenledi. 3. Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST kapsamında yerli ve milli helikopter ATAK\'lar bir gösteri yaptı. Gösteride iki ATAK helikopteri karşılıklı harman dalı oynadı. İki helikopterin bu gösterisi izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Görüntü Dökümü:

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- Helikopterlerin görüntüsü

- Harman dalı oynamaları

- İzleyicilerin görüntüsü

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4- ŞİŞLİ\'DEKİ DÖVİZ BÜROSU SOYGUNUNDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

*3 kişi adliyeye sevk edildi

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Şişli\'de bir döviz bürosunu silahlarla basarak, işyerinde bulunan 500 bin lira değerindeki döviz gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis soygunla ilgili yeni görüntüler paylaştı.

Olay, 19 Mayıs Mahallesi Halaskargazi Caddesi 186 numarada bulunan döviz bürosunda 15 Eylül\'de meydana gelmişti. İddiaya göre, döviz bürosunun önüne gelen araçtan inen 3 maskeli soyguncu havaya 5 el ateş ettikten sonra, 2 kişi döviz bürosuna girerek 500 bin lira değerinde döviz çalmıştı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, soyguncuları yakalamak başlattığı çalışmalarda şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasından otomobilin kiralık olduğunu belirledi. Otomobili kiralayan şüphelinin kimlik bilgilerinden ilerleyen polis ekipleri Esenyurt\'ta bir daire kiraladıklarını tespit etti.



EV SAHİBİ POLİSTEN KAÇIP ÇORUM\'A GİTTİ

Ev sahibi Metin K. iddiaya göre, kendisiyle iletişime geçen polis ekiplerini oyalayarak şüphelilerin kaçmasına yardım etti. Polis ekipleri Metin K.\'nın şüpheli davranışları ve Çorum\'a kaçması sebebiyle suça yardım ettiğini belirleyerek gözaltına aldı.



YAKALANMAMAK İÇİN ÇOK SAYIDA OTELE REZERVASYON

Soyguna karışan şüphelilerin kimlik bilgilerini belirleyen polis, kaçmak ve dikkatleri dağıtmak için önce Kadıköy\'de bir otele rezervasyon yaptırdığını kısa süre sonra ise Bursa\'nın Orhangazi ve Gemlik ilçelerindeki otellerde de eş zamanlı rezervasyon yaptırdıkılarını belirledi.



KALDIKLARI OTELDE YAKALANDILAR

Gasp Büro Amirliği ekipleri Gemlik\'teki otele baskın düzenleyerek Rusya uyruklu Khalik B. ve Ermenistan uyruklu Gevorg A.\'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde ve tuttukları otel odasında yapılan aramada 144 bin lira değerinde döviz ele geçirildi.



KRİMİNAL EĞİTİMİ GÖRDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Gayerttepe\'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde detaylı sorgulaması yapılan şüphelilerden Rus vatandaşı Khalik B.\'nin ülkesinde 3 buçuk yıl polis akademisinde Kriminal eğitimi gördüğü, polislik mesleğine başlamadığı öğrenildi.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Soyğunu gerçekleştirdiği idda edilerek gözaltına alınan Rus vatandaşı Khalik B. ve Ermenistan vatandaşı Gevorg A. ile şüphelilere yardım ettiği tespit edilen ev sahibi Metin K. Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adliyesine sevk edildi. Polis ekipleri soyguna karıştığı belirlenen yabancı uyruklu 2 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen paraların görüntüsü

-Sergiden görüntü

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Şüphelilerin polis araçlarına binmesi



(Güvenlik Kamerası)

-Soygun anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri

-Genel ve detaylar

20.09.2018 - 15.19 Haber Kodu : 180920122_

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5- \"SULTANGAZİ TERÖRDEN ARINDIRILDI\"

* Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karaca,

\"Geçmişte terörle anılan Sultangazi emniyetin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde terör örgütlerinden temizlendi\"

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe protokolü ve muhtarların katılımıyla huzur toplantısı yapıldı.

Emniyet güçleri ile vatandaşlar arasındaki ilişkileri geliştirmek ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla huzur toplantısı düzenlendi. Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı\'nda düzenlenen toplantıya Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karaca\'nın yanı sıra ilçe Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sunay Balıklıkaya, emniyet mensupları ve muhtarlar katıldı.

\"SULTANGAZİ TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN ARINDIRILDI\"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan toplantıda ilk olarak İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karaca kürsüye çıktı. Kısa bir sunum yapan Karaca sunumda emniyetin şimdiye kadar yaptığı çalışmaları özetledi ve bundan sonra yapacakları çalışmalar hakkında da toplantıya katılanları bilgilendirdi. Karaca, Sultangazi\'nin terör örgütlerinden arındırıldığını da dikkat çekti. Göreve yeni atandığını belirten Karaca, \"Geçmişte terörle anılan Sultangazi emniyetin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde terör örgütlerinden temizlendi.Artık Sultangazi\'nin terörden arındırılmış, terör konusu unutulmuş, normal hayata dönmüş bir ilçe olması ve bunu böyle devralmam beni memnun etti\" diye konuştu.

KAÇAK HAFRİYATA ÖZEL EKİP

Sultangazi\'de kaçak hafriyat dökümüne karşı polis ve zabıta işbirliğiyle \'Kaçak Hafriyat Ekibi\'nin kurulduğunu dile getiren Karaca, \"Bugün bir Şişli veya Beşiktaş gibi ilçelerde kaçak hafriyat ekibi yok. Çünkü bu ilçelerin böyle bir sorunu yok. \'Kaçak Hafriyat Ekibi\' ilçemizde 7/24 saat çalışan ekiplerin başında geliyor. Sultangazi\'de boş arazilere ve ormanlara kaçak hafriyat dökümü yapan kamyonların peşine düşen \'Kaçak Hafriyat Ekibi\' son üç yılda yaptığı çalışmalar kapsamında kaçak döküm yapan yüzlerce kamyonu suçüstü yakaladı ve sürücüleri haklarında yasal işlem yapıldı\" şeklinde konuştu.

\"BATAKLIĞI KURUTMAYA ÇALIŞIYORUZ\"

Uyuşturucuya yönelik çalışmalar konusunda Asayiş Büro Amirliği bünyesinde yine özel \'uyuşturucu ekibi\'nin kurulduğunu ve bu ekibin son yıllarda birçok başarılı operasyona imza attığını söyleyen Karaca kendisinin de bu konuda hassas olduğuna değinerek, \"Uyuşturucu ile mücadele konusunda biz sinekleri kovalamıyoruz, biz bataklığı kurutmaya çalışıyoruz\" dedi.

\"ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ\"

Konuşmasında çocuklara ve onların güvenliğine özel önem verdiğini belirten Karaca, \"Göreve başladığım günden beri en önem verdiğimiz konu okulların açılmasıyla beraber öğrenci ve öğretmenlerimizin güvenliğinin sağlanacağı şekilde tedbirleri geliştirmek oldu. Bu devam edecektir. Çocuklar geleceğimiz olduğu için onları kötü alışkanlıklardan amacıyla trafik ekibi olsun , terör, asayiş unsurumuza kadar tamamıyla devreye girmiş şekilde, okul güvenliği konusunda çalışmaya devam ediyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması

Katılımcılardan görüntü

İlçe Emniyet Müdürü\'nün konuşması

Diğer detaylar

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6- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA CEP TELEFONU KAÇAKÇILIĞI

Haber: İbrahim YILDIZ-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

Hong-Kong\'tan gelen ve \'gemi motor aksanı\' olarak beyan edilen kargodan yurda kaçak yolla sokulmak istenilen piyasa değeri toplam 4 milyon 500 bin lira olan 13 bin 300 adet cep ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü\'ne gemi motor aksanı olarak beyan edilen kargodan şüphelendi. Ekipler bunun üzerine kargo ve işlemleri takibe aldı. Gümrük işlemlerini gerçekleştireceği beyan edilen müşavirlik firmasından eşyaların kendilerine ait olmadığı bilgisi üzerine kargo x-ray taramasından geçti. Yapılan tarama sonucu kargonun içinde beyan edildiği gibi gemi motor aksamı yerine, kolilerde 13 bin 300 adet cep telefonu bulundu. Ekipler piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira olan cep telefonlarına el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü dökümü:

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-Gümrük ekiplerinin çektiği görüntüler

-Cep telefonlarının görüntüsü

-Kargonun içindeki kutular

-Genel ve detaylar

20.09.2018 - 15.21 Haber Kodu : 180920120

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