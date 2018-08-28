DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

(geniş haber)

1-HALKALI\'DA \'SÜLFİRİK ASİT\' ALARMI...

Haber- Kamera: Ersan SAN-Enver ALAS - Gökhan ÇELİK / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de seyir halindeki bir kamyonetin kasasındaki varil içinde bulunan sülfirik asit yola döküldü. Olay anında yolda yürüyen iki kişi, sülfirik asidin vücuduna temas etmesi sonucu \'yanma\' şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Çevreyi bir anda kaplayan sülfirik asit kokusu mahallede paniğe neden oldu.

Olay Halkalı Dereboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki kapalı kasa bir kamyonetten sülfirik asit, bidonun devrilmesiyle yola döküldü. Bu sırada arkadan gelen bazı araçlar ile iki kişi de asitin üzerinden geçti. Asidin vücutlarına temas ettiği öğrenilen iki kişinin bacaklarının bazı bölümlerinde \'yanma\' meydana geldiği bildirildi.

\"CADDE YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI\"

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD, Küçükçekmece ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ekipler de olay yerine geldi. İki kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bir süre sonra gelen İBB ekipleri de yolda kumlama çalışması yaptı.

Olayın ardından ekipler, kamyonette incelemelerde bulunurken, polis ise sürücünün ifadesini aldı. Araçta yakıcı ve yanıcı madde taşınmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmadığı gerekçesiyle sürücüye idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

\"MAHALLELİ PANİK YAŞADI\"

Görgü tanığı Nevruz Seyhan, olay anında yaşananları anlatarak şunları söyledi:

\"Yan tarafta çay içiyorduk. Kamyoncu yokuştan yukarı çıkarken arkasındaki bidon düştü. Bir anda kokudan asit olduğunu anladık ve o anda hemen kaçtık. Mahalleli de paniğe düştü. Bir çocuk bilmeden aside bastı. Ayağı yanınca kaçtı. İkinci kişinin pantolonu yandı içeriye alıp ona yardımcı olduk. Ondan sonra da çok sayıda ekip buraya geldi. Ambulans ile yaralılar hastaneye kaldırıldı.\"

Öte yandan ekiplerin caddeyi temizleme çalışmaları da devam ediyor. Kumlama çalışmalarının ardından cadde yıkanarak yeniden trafiğe açılacak.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Kamyonetin görüntüsü

-Kamyonetin kasasında bulunan sülfirik asit tankeri

-Devrilen Tankerden görüntüler

-Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması

-Yolun şerit çekilerek kapatılması

-Kumlama çalışması

-Görgü tanığı Nevruz Seyhan ile röp

-Çalışmalar

-Genel ve detaylar

28.08.2018 - 15.42 Haber Kodu : 180828109

28.08.2018 - 15.44 Haber Kodu : 180828110

28.08.2018 - 16.30 Haber Kodu : 180828125

28.08.2018 - 16.37 Haber Kodu : 180828129

28.08.2018 - 17.09 Haber Kodu : 180828142



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(Geniş Haber)

2- PARKTAKİ ÇOCUĞUN VURULMASINA İLİŞKİN SORUŞTURMA: ŞÜPHELİ MAHKEMEYE SEVK EDİDİ

Haber: Serpil KIRKESER - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Pendik\'te bayramın birinci gününde parkta oynayan çocukları \"sessiz olun\" diye uyaran ve ardından havaya açtığı ateş sonucu

7 yaşındaki Hiranur Demircan\'ın sırtıdan yaralanmasına neden olan şüpheli B.B. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce serbest bırakılan şüpheli B.B. hakkında yeninden gözaltı kararı verdi. Savcılığın

kararının ardından tekrar gözaltına alınan şüpheli B.B. Kartal\'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi\'ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından şüpheli B.B. \'Korku kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme\' ve \'Olası kasıtla kasten yaralama\' suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv görüntüler

-Aktüel görüntüler

-Zanlının adliyeye girişi

28.08.2018 - 17.07 Haber Kodu : 180828140

28.08.2018 -15.23 - Haber Kodu : 180828104

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3- TIR\'IN DORSE MİLİ KIRILDI, YOL İKİ YÖNDE KAPANDI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL DHA

Sarıyer\'de, sürücüsü manevra yaptığı sırada dorse mili kırılan TIR devrilme tehlikesi geçirdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafikte yoğunluk yaşandı.

Olay, saat 16.15 sıralarında, Maslak Ayazağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayazağa\'daki bir depoya malzeme getiren 59 RL 245 plakalı TIR\'ın sürücüsü Rahmetullah Aycan, yolu karıştırınca geri dönmek istedi. Aycan, U dönüşü yaptığı sırada, yük nedeniyle dorsenin mili kırıldı. Bu sırada devrilme tehlikesi yaşayan TIR, dorse destek ayakları sayesinde devrilmekten kurtuldu.

Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, TIR\'ın her iki yönü de kapatması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. TIR sürücüsü Aycan, \"Dönüş yaptık. Bizim adres aşağıda. Ben buranın yabancısıyım. Aşağı döneceğim sırada, böyle oldu işte. Araç, devrilme tehlikesi geçiriyor. Polisi aradık, itfaiyeyi aradık. İtfaiye şu an bir şey yapamıyor. Vinçle kaldırılacak\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kavşakta kalan TIR

-Trafikten görüntü

-TIR\'ın dorsesi

-TIR şoförü ile röp

-Genel ve detaylar

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4- KONUT SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ YENİ KAMPANYADAN UMUTLU

Haber-Kamera: Sinem ERYILMAZ -Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Yarından itibaren 31 Ekim\'e kadar sürecek kampanyayı değerlendiren Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Elmas, konut kredi maliyetlerinin yüzde 2\'lere çıktığı bu günlerde faiz oranlarının 0.98\'e çekilmesinin çok daha büyük bir indirim fırsatı olduğunu belirtti.

Gayrimenkul sektöründe stokların eritilmesi ve vatandaşın ev sahibi olabilmesi için yeni bir konut kampanyası başlatıldı. Buna göre konut kredisi faizleri, bir önceki kampanya döneminde olduğu gibi yüzde 0.98\'e çekildi ve yüzde 10 indirim yapıldı, 120 ay vade uygulandı.

Konutta yeni kampanyanın detaylarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı. Emlak Konut GYO, İller Bankası AŞ (İlbank), KİPTAŞ, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ile birçok şirketin kampanyaya destek olacağı ifade edildi.

Sektör temsilcileri tıpkı bir önceki kampanya gibi bu kampanyadan da umutlu olduklarını dile getirdi.

Konuya ilişkin görüşlerini açıklayan KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, \"Gayrimenkul sektörü çok proaktif bir sektör. Günün şartları neyi gerektiriyorsa onu uygulayabilen bir yapımız var. Bu kampanyada diğerlerinden farklı olarak sayın bakanımız da destek verdi.Emlak Konut da aynı şekilde kampanyanın içinde. Bütün dernek ve kuruluşlarımızın desteğiyle de yaklaşık 50 firma ile 100 bin konutluk büyüklüğe hitap eden bir portföy içerisinde, 25 bin konutu satmaya dönük bir kampanya\" dedi.

Elmas açıklamalarının devamında mayıs ve haziran ayında yapılan kampanya gibi kredi vade farkı oranını 0.98\'e çektiklerini anımsatarak, \"Bu sefer banka, kefil, masraf, hayat sigortası, BSMV yok. Yani yan ilave masraflar da yok. Direk firmalarımıza konut kredisi kullanır gibi 0.98 oranla borçlanacaklar. Konut kredi maliyetlerinin yüzde 2\'lere çıktığı günümüzde faizlerin 0.98\' olması çok daha büyük bir indirim. Ve bunu da peşinatı yüzde 10\'a çekerek yapıyoruz. Yüzde 40\'lık bir dilimi 24 ay vade farksız taksitlendirmiş bulunuyoruz. Tamamı üzerinden de yüzde 10 indirim yapıyoruz. Yüzde 10\'luk aldığımız peşinat kısmına da şöyle bir teşvik veriyoruz: Doları, euroyu boşuna tutmayın elinizde. Bugünkü rakamlara göre bozdurun, sabitleyelim. Bir yıl sonra eğer dolar kurunda bir artış varsa, artış miktarını borçtan düşelim. Dolayısıyla dolar, euro ve altının artış beklentisini kırmak istiyoruz\" diye konuştu.

\"Geçmiş kampanyaların tamamında çok büyük başarı elde ettik. Mayıs ve haziranda 3-3.5 milyar TL gibi beklenti varken 12 milyar TL\'ye ulaşan ciddi bir kampanya oldu\" ifadelerini kullanan Elmas satış rakamlarına ilişkin olarak; bu kampanyada da 10 milyar liranın altına düşülmeyeceğini belirtti.

Sur Yapı\'nın kampanyaya İstanbul, Antalya ve Bursa\'daki bütün projeleri ile katılacağının bilgisini veren Elmas, \" Biz Sur Yapı olarak da bin konut satmayı planlıyoruz. Projeden projeye farklı uygulamalarımız olabilir. Ama genel anlamda bu kampanyanın içinden faydalandıracağız. Bütün projelerimizde 0.98 oranını uygulayacağız. Sadece konut değil ofis ve dükkanlarımızı da bu kampanyaya dahil edeceğiz. Kampanyadan 650- 700 milyon TL\'lik bir ciroyu yakalayabileceğimizi ümit ediyoruz. Şu an için ümitliyiz. İnşallah halkımız da bu fırsatı doğru değerlendirir ve kaçırmaz\" dedi.

Yeni konut kampanyasıyla ile vatandaşların daha uygun koşullarda konut sahibi olmalarının yanı sıra yatırımların da milli ekonomiye katkı sağlaması amaçlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Detay görüntüler

Altan elmas röportaj

28.08.2018 - 17.11 Haber Kodu : 180828141

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