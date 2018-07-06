DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 

1- (ÖZEL) - ABD SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZ\'DAN GEÇTİ

- ÖN VE ARKA BÖLÜMDE SİLAHLI ASKERLER NÖBET TUTTU

* ABD donanmasına ait güdümlü füze derstroyeri İstanbul Boğazı\'ndan geçerek Karadeniz\'e açıldı.

* Geminin geçişine sahil güvenlik botları eşlik etti.

* Savaş gemisinde füze rampaların olduğu ve askerlerin silahlarla nöbet tuttuğu görüldü.

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL (DHA)

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait 78 Borda numaralı \'USS Porter\' isimli güdümlü füze derstroyeri saat 16.30\'da Marmara\'dan İstanbul Boğazı\'na girdi. ABD donanmasına ait muhrip savaş gemisine sahil güvenlik botları da eşlik etti. Gemi saat 17.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet köprüsü altından geçti. ABD savaş gemisinin geçişi sırasında çok sayıda askerinin güvertede olduğu gözlendi. Geminin ön ve arka kısmında ağır makineli silahlar ile askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Savaş gemisinin orta kısmında füze rampalarının olduğu gözlenirken güvertedeki bazı askerlerin de dürbün ile kıyıyı izlediği görüldü. ABD savaş gemisi Karadeniz\'e açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-ABD savaş gemisinden genel görüntü

-ABD savaş gemisinden detay görüntü

-Geminin FSM Köprüsünün altından geçişi

-ABD askerlerinden detay görüntü

-Askerlerin ağır silahlar ile nöbet tutuması

-Gemideki füze rampalarından detay görüntü

-Askerlerin güvertede kıyıyı gözlemesi

DHA FEED

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2- ZAMAN GAZETESİ ESKİ YAZARLARININ YARGILANDIĞI DAVADA KARAR (2)

Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyıma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç\'ın da aralarında bulunduğu 4\'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 6 sanığa \"Silahlı terör örgütü üyesi olmak\" suçundan ceza verdi. Sanıklar Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal\'a herhangi bir indirim uygulanmadan 10 yıl 6\'şar ay hapis cezası verilirken; sanıklar Şahin Alpay, Ali Bulaç ve Ahmet Turan Alkan\'a 8 yıl 9\'ar ay hapis cezası verildi. Sanık İbrahim Karayeğen ise 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 5 sanık ise, tüm suçlardan beraat etti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İbrahim Karayeğen, Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal ile tutuksuz sanıklar Ali Bulaç, Mehmet Özdemir, Şahin Alpay, Nuriye Ural, Lalezer Sarıibrahimoğlu, Orhan Kemal Cengiz, İhsan Duran Dağı avukatları katıldı. İki gün boyunca görülen davada, sanıkların son sözleri alındı. Daha sonra karar için saat 16.00\'a kadar ara verildi.

6 SANIĞA CEZA

Mahkeme heyeti, sanıklar Şahin Alpay, Ali Bulaç ve Ahmet Turan Alkan\'ın \"Silahlı terör örgütü üyesi olmak\" suçundan yargılama sürecindeki davranışları ve pişmanlık hali içinde olmalarını dikkate alarak 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanık Ahmet Turan Alkan\'ın tahliyesine ve hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi. Diğer sanıklar Şahin Alpay ve Ali Bulaç hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının devamına da hükmeden heyet, bu sanıklar hakkındaki en yakın karakola imza atma adli kontrolünün kaldırılmasına da hükmetti. Sanık İbrahim Karayeğen\'e de \"Silahlı terör örgütü üyesi olmak\" suçundan yargılama sürecindeki davranışları ve pişmanlık hali içinde olmamasını dikkate alan heyet, 9 yıl hapis cezası vererek tahliyesine hükmetti.

MÜMTAZER TÜRKÖNE VE MUSTAFA ÜNAL\'A TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANMADI

Heyet, sanıklar Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal\'a ise \"Silahlı terör örgütü üyesi olmak\" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, bu sanıkların yargılama sürecindeki davranışları ve pişmanlık hali içinde olmamasını dikkate alarak haklarında herhangi bir indirim uygulamadı ve tutukluluklarının devamına hükmetti. Mahkeme, ceza alan tüm sanıklar hakkında \"Anayasal düzeni, TBMM\'yi hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından ise beraat kararı verdi.

5 SANIĞA BERAAT

Sanıklar İhsan Duran Dağı, Lalezer Sarıibrahimoğlu, Mehmet Özdemir, Nuriye Ural ve Orhan Kemal Cengiz\'in ise tüm suçlardan ayrı ayrı beraatlerine hükmedildi. Heyet, beraat eden sanıklar hakkındaki tüm adli kontrol kararlarının kaldırılmasına da hükmetti.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI

Karar oy çokluğuyla alınırken; sanıklara verilen tahliye kararları oy birliğiyle alındı. Üye hakim Abdullah Ok karara muhalefet şerhi düştü. Üye hakim Ok, sanıklar Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal\'ın tahliyesine karar verilmesi gerektiği ve sanıklar Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan ve Mustafa Ünal hakkında ayrıca \"Anayasa\'yı ihlal\" suçundan ceza verilmesi gerektiği yönünde karara muhalefet şerhi düştü.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

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Olaya ilişkin arşiv görüntüler

06.07.2018 - 16.38 Haber Kodu : 180706133

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3- OYUNCU ORAL ÖZER\'İN DE YARALANDIĞI BAR SALDIRISI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Ali Kerem BENGİ - İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de oyuncu Oral Özer\'in de yaralandığı bardaki olaylarla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kadıköy\'de önceki gün bir barda çıkan kavga sonrası ateş açılmıştı. Olaylar sırasında barda bulunan oyuncu Oral Özer da darp edilmişti. Özer ve bir kişinin yaralandığı olaylara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kavga sonrası bir kişinin bara ateş açtığı görülüyor. olaylar sırasında sokakta da büyük panik yaşanıyor. Kaçışanlar da güvenlik kamerasına yansıyor.

Özer, twitter hesabından yaptığı açıklamada; \"Dün gece müşterisi olduğum mekan kurşunlandı ve ben üzerinden bir dakika geçmeden ölesiye darp edildim. Suçsuz, sebepsiz...\" ifadelerini kullanmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Kaçışanlar

-Ateş eden kişi

-Sokakta kaçışanlar

-Detaylar

DHA FEED

06.07.2018 - 17.19 Haber Kodu : 180706150

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4- SİBER SUÇLAR POLİSİNE DOLANDIRICILIK GÖZALTISI; GÖZALTI ANI KAMERADA

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

İstanbul\'da Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğünde polis olarak çalışan 28 yaşındaki C.H., ev sahibini \"Hakkında FETÖ soruşturması var.\" diyerek 300 bin lira dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Paranın ilk taksiti olan 50 bin lirayı bir kafeteryada aldıktan hemen sonra suçüstü yakalanan polis memuru ifadesinde, \"Onun FETÖ\'cü olup olmadığını denemek istedim. Parayı aldıktan sonra müdürüme gidip durumu anlatacaktım.\" dedi. Şüphelinin, evsahibi ile kafeteryada buluşması ve polis tarafından gözaltına alınması güvenlik kameralarına yansıdı.

EV SAHİBİ BORÇ BULMAYA ÇALIŞIRKEN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İstanbul\'da polise başvuran 36 yaşındaki N.B., kiracısı olan polis memurunun kendisinden para istediğini söyleyerek şikayetçi oldu. Ev sahibi N.B. \"Benim kiracım olarak evimi tutmuştu. Siber Suçlar Büro Amirliğinde çalışıyordu. Bir gün yanıma gelip, benim hakkımda bir FETÖ dosyası olduğunu eğer 300 bin lira bulabilirsem dosyayı ortadan kaldıracağını söyledi. Boş yere hapis yatmamam için parayı bulmam konusunda tavsiyede bulundu.\" dedi. Bu teklifin ardından arkadaşlarından borç para istemeye başladığını anlatan ev sahibi N.B. \"Bir arkadaşımdan 30 bin lira borç isterken durumu anlattım. O da aynı şubede çalışan bir başka polis tanıdığını durumu bir de ona soracağını söyledi. Kısa süre sonra hakkımda hiç dosya olmadığını öğrendim.\" dedi.

POLİS OPERASYON BAŞLATTI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis ev sahibine, polis memuru C.H.\'yi arayarak teklifi kabul etmiş gibi yapmasını istedi. Bunun üzerine N.B. kiracısı polis memuruna telefon ederek ilk taksit olarak 50 bin lira vereceğini söyleyip Fatih\'te bir kafeteryada buluşmak için randevu verdi.

PARAYI ALDIKTAN SONRA GÖZALTINA ALINDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından önlem alınan kafeteryaya gelen polis memuru C.H., seri numaraları alınmış paraları aldıktan hemen sonra gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen polis memurunun ifadesi deneyimli dedektifleri bile şaşırttı.

POLİSİN İFADESİ POLİSLERİ BİLE ŞAŞIRTTI

Polis memuru C.H. \"Ben FETÖ yüzünden polis akademisine girememiştim. Ev sahibimin de FETÖ örgütünden olduğunu düşünüyordum. Bu nedenle onu denemek için bu teklifi yaptım. Eğer parayı vermeyi kabul etseydi. Durumu müdürüme anlatıp onu yakalatacaktım. Parayı aldıktan sonra müdürüme gitmek isterken polisler beni yakaladı.\" dedi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin, evsahibi ile kafeteryada buluşması ve polis tarafından gözaltına alınması güvenlik kameralarına yansıdı.



Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin emniyetten çıkışı

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Şüphelinin ev sahibiyle selamlaşması

-Bir masada karşılıklı oturmaları

-Şüphelinin gözaltına alınma anı

06.07.2018 - 16.44 Haber Kodu : 180706135