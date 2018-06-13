DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- POLİS İLE BABA OĞULUN KAVGASI KAMERADA

- TELEFONLA ÇEKİM YAPAN KİŞİYE BİBER GAZLI MÜDAHALE

Haber: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Ankara\'da maddi hasarlı trafik kazasına gelen polis ile bir sürücü arasında tartışma çıktı. İtişmeler sırasında bir polis, sürücüye tokat atınca ortalık karıştı.

Gölbaşı Cumhuriyet Caddesi\'ndeki olay dün akşam saatlerinde yaşandı. Nuh Kaymak kullandığı iş makinesi ile önündeki belediye otobüsüne çarptı. Maddi hasarlı kaza sonrası gelen polis, anlaşamayan tarafları polis merkezine götürmek istedi. İftar saatinin yaklaştığını söyleyen ve polis merkezine gitmek istemeyen Nuh Kaymak ve polisler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir polis memuru Nuh Kaymak\'a tokat attı. Tartışmada orada bulunan ve babasının tokat yediğini gören Ahmet Yesevi Kaymak da vurdu. Bir anda ortalık karıştı. Nuh Kaymak ve oğlu Ahmet Yesevi Kaymak gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Darp raporu alan baba oğul polislerden şikayetçi oldu. Polisler de Nuh Kaymak ve oğlu Ahmet Yesevi Kaymak\'dan şikayetçi oldu. Kavga anı çevredeki bir kişi tarafından görüntülendi. Polis görüntü çeken kişiye de biber gazı sıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Polis ve Nuh Kaymak\'ın tartışması

-Polisin Nuh Kaymak\'a tokat atması

-Ahmet Yesevi Kaymak\'ın babasına vuran polise tokat atması

-Çıkan arbede

-Polisin tarafları gözaltına almaya çalışması



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(aktüel görüntüyle)

2- AYAZAĞA\'DA FABRİKA YANGINI (5)

- Yanan fabrika havadan da görüntülendi.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Ali AKSOYER - Zeki GÜNAL- İSTANBUL DHA

Sarıyer Ayazağa\'da havuz ürünlerinin imalatının yapıldığı fabrikada yangın çıktı

Yangın saat 14.57\'de çıktı. Ayazağa Cendere Yolu Çakırlar Sokak\'ta bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanlar birçok ilçeden görüldü. 9 bin metrekarelik alana kurulu bir fabrikadaki yangına havadan da müdahale edildi.

Fabrikada havuz malzemeleri üretildiği ve içeride çok miktarda kimyasal maddenin olduğu belirtildi. Yangına Seyrantepe, Kağıthane, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Bakırköy, Şişli itfaiye ekiplerinin yanı sıra Anadolu yakasından da Ümraniye ve Çavuşbaşı itfaiye ekiplerinin de aralarında bulunduğu 50 araç 125 personelle müdahele ediliyor.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, araçların ve vatandaşların yangın bölgesine girişine izin vermiyor. Yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.

Görüntü Dökümü;:

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-YANGININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

-Yükselen dumanlar

-Yangından görüntüler

-İtfaiyenin müdahalesi-

-Helikopter ile müdahale

-Görgü tanıkları ile röp.

-Detaylar

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3- OTOGARDA BAYRAM DENETİMİ

* Şehirlerarası otobüsleri durduran polisler hem yolcuları hem de sürücüleri bilgilendiriyor.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle otogarda denetleme başlattı. Bayrampaşa\'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı çıkışında şehirlerarası otobüslerini durduran ekipler hem yolcuları hem de sürücüleri bilgilendirdi. Yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarında bulunan trafik ekipleri, sürücüye de yolculuk esnasında telefon kullanmaması, sürüş süresi ve trafik kurallarına uyma konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Görüntü Dökümü:

-Otobüslerden görüntü

-Polis araçlarından görüntü

-Polis ekiplerininin otobüslere binmesi

-Yapılan uyarılar

-Diğer detaylar



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(geniş haber)

4- SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ\'IN ŞEHİT EDİLMESİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA TAMAMLANDI

*3 yıl sonra tamamlanan soruşturmada 14 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz\'ın İstanbul Adalet Sarayı\'ndaki makam odasında 31 Mart 2015 tarihinde DHKP/C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından şehit edilmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

14 ŞÜPHELİ VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu\'nca hazırlanan iddianamede DHKP-C silahlı terör örgütünün üst düzeydeki karar organı olan merkez komitesinde Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, yine örgütün genel komitesinde Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ve Musa Aşoğlu ile Mustafa Koçak, Deniz Özel, Cengiz Özel, Mithat Öztürk ve Murat Canım \"şüpheli\" olarak yer aldı.

ŞÜPHELİLERİN EYLEMDEN SORUMLU TUTULMALARI GEREKTİĞİNİN ANLAŞILDIĞI KAYDEDİLDİ

Şüphelilerin olay tarihinde ve halen aktif olarak yurtdışında faaliyetlerine devam ettikleri belirtilen iddianamede, şüphelilerin örgütsel konumları gereği en üst düzey karar alma makanizmasını oluşturdukları, örgüt yapısı içerisinde kendisine suç işlemek gibi örgütün amacına uygun görev verilen kişinin bu görevi yerine getirmemesi halinde hemen yerine bir diğer örgüt üyesinin ikame edilebileceği anlatıldı. Somut olayda terör örgütünün hiyerarşisi, yapısı ve işleyişi hakkında örgüt mensuplarınca verilen ifade içerikleri de dikkkate alındığında, somut olaya konu eylemin örgütün Merkez ve Genel Komitesi içerisinde aktif olarak faaliyet yürüten şüphelilerin bilgisi, kabulü ve talimatı olmaksızın işlenmesinin mümkün bulunmadığı ifade edildi. Örgüt içerisinde en üst düzey karar alma mekanizmasında bulunmalarına göre dolaylı faillik kurumu nedeniyle terör örgütünün şehirlerdeki silahlı eylemlerini gerçekleştiren \"Silahlı Propaganda Birlikleri Yapılanması\" mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından örgütün faaliyetleri çerçevesinde ve önceden yapılan planlama gereği Savcı Mehmet Selim Kiraz\'ın görevinden dolayı ve görevi sırasında makam odasında 2 terör örgütü mensubu tarafından (örgüte ait ruhsatsız ve vahim nitelikte olmayan) silahla rehin alınarak öldürülmesi eylemlerinin vücut verdiği suçlardan sorumlu tutulmaları gerektiğinin anlaşıldığı kaydedildi. İddianamede ayrıca şüpheli Mustafa Koçak\'ın olay öncesinde eylemde kullanılan tabancayı temin ederek, Şafak Yayla\'ya ulaştırdığı da belirtildi.

HAPİS TALEPLERİ

Şüpheliler, Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ve Musa Aşoğlu\'nun \"Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs\" ve \"Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme\" suçlarından 2\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. 9 şüphelinin ayrıca \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" ve \"6136 sayılı kanuna muhalefet\" suçlarından da cezalandırılmaları istendi.

Şüpheliler Mustafa Koçak ve Murat Canım\'ın, \"Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs\" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Koçak ve Canım\'ın \"Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme yardım\" , \"Ateşli silahlar kanununa muhalefete yardım\" ve \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım\" suçlarından 28 yıl ile 48.5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması da talep edildi. İddianamede, şüpheliler Deniz Özel, Cengiz Özel ve Mithat Öztürk\'ün ise \"Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapsi cezası talep edildi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi.

Görüntü dökümü:

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Arşiv görüntüler

13.06.2018 - 16.19 Haber Kodu : 180613169

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(ek bilgilerle)

5-15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINA MÜZE, MESCİT VE DENETLEME BİNASI YAPILIYOR



Haber-Kamera: İbrahim MAŞE- Ali AKSOYER - İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA

15 Temmuz Şehitler Abidesi\'nin yanına 15 Temmuz Şehitler Müzesi ve mescit yapılıyor. Hızla ilerleyen çalışmalar havadan görüntülendi.

İstanbul\'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 2 polis ile ünlü reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok\'un da aralarında bulunduğu 34 kişinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nün Anadolu Yakası ayağında şehit edilmesinden sonra geçtiğimiz sene Şehitler Abidesi yapılmıştı. Abide beş kollu yıldıza atıfla, Türk üçgenlerinden oluşan, beşgen bir plana oturan yine beşgenden üretilen bir kubbeden inşa edilmişti.

ABİDENİN HEMEN ALTINDA ŞEHİTLER MÜZESİ

15 Temmuz Şehitler Abidesine ilaveten başlatılan 1500 metrekarelik 15 Temmuz Şehitler Müzesinin inşaatı ise köprü girişinde abidenin hemen altında hızla devam ediyor. Abideye gelecekler için bir mescit de planlandı. 180 metrekarelik mescit, Mimar Muharrem Hilmi Şenalp ve ekibi tarafından çizilen müzenin bitişiğinde yer alacak. 15 Temmuz darbe girişiminin en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olan, köprünün Anadolu yakasında inşa edilen müzede, darbe gecesi gösterilen destansı direniş tüm yönleri ile anlatılacak, 250 şehidin ve gazilerin hatıraları yaşatılacak. Müzenin alt katında; dünya darbeler tarihi ile sebepleri, sömürgecilik ve kolonyalizm tarihi ile ilgili bilgilendirmelerin yapılacak. Müze ve Trafik Merkezinin 15 Temmuz\'a kısmen, ağustos ayı sonuna ise tamamen açılması planlanlanıyor.

Müze inşaatı daha önce de bir çok önemli projeye imza atan Hassa Mimarlık tarafından çizildi. Hassa Mimarlığın yaptığı projeler arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii ve Kültür Merkezi, Tokyo Camii ve Kültür Merkezi, Eminönü Hezarfen Ahmed Çelebi, Katib Çelebi ve Evliya Çelebi İskeleleri, Ataşehir Mimar Sinan Camii, Bostancı Oruç Reis İskelesi, Çengelköy Kerem Aydınlar Mescidi gibi eserler bulunuyor.

İSTANBUL TRAFİĞİ BU BİNADAN KONTROL EDİLECEK

Bu arada eskiden Köprü Koruma Şube Müdürlüğünün bulunduğu yerin ön tarafına ise Trafik Denetleme Şube binası yapılıyor. Yapılan yeni denetleme binası ile tüm İstanbul trafiği görüntülü olarak izlenecek ve tüm trafik mobese kameraları bu binadan yönlendirilecek. Binaların etrafında 15.000m²\'lik yeşil alan yer alacak.

Görüntü Dökümü:

HAVADAN GÖRÜNTÜ

-Köprüden görüntü

-Çalışmalardan görüntü

-Anıttan görüntü

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Anıttan görüntü

-Çalışmalar

-Detaylar

13.06.2018 -14.43 Haber Kodu : 180613121

13.06.2018 - 14.43 Haber Kodu : 180613124

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