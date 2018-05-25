DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

(geniş haber)

1- İBB\'Yİ İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI

* FETÖ\'nün 15 Temmuz\'da İBB\'yi işgal girişimi sırasında 14 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin yargılanan sanıklardan 10\'u ağırlaştırılmış müebbet hapis, 31\'i ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 11 sanık ise beraat etti.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

FETÖ\'nün 17 Temmuz Darbe girişimi gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nde 14 kişinin şehit olduğu, 182 kişinin de yaralandığı olaylara ilişkin, 42 er, 1 albay, 3 teğmen, 1 asteğmen, 2 uzman çavuş, Eski Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) İstanbul İl Müdürü Gökay Atilla Bostan ile eski Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç\'un yargılandığı davada karar açıklandı.

8 RÜTBELİ 15\'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin Kartal\'da bulunan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi\'nin büyük salonunda açıklanan kararda, sanıklar eski Albay Zeki Demir, eski Yüzbaşı Ramazan Ertürk, eski Yüzbaşı Yakup Karaçelik, eski Yüzbaşı Mustafa Alper Şengören, eski Teğmen Ömer Sevim, eski Asteğmen Fatih Sultan Mehmet Samancı, Uzman Onbaşı Sercan Met ve Uzman Çavuş Ömer Er, \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldılar. Aynı sanıkların, 14 kişinin öldürülmesine ilişkin olarak da, \"Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürmek\" suçundan ise 14\'er kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildi.

8 RÜTBELİNİN HER BİRİ 182 KİŞİYİ YARALAMA SUÇUNDAN DA 2 BİN 912\'ŞER YIL CEZA ALDI

Bu 8 sanık, 182 kişinin yaralanmasına ilişkin olarak da, 182 kere 16\'şar yıl hapis cezası ile cezalandırıldılar. Böylece bu her sanık bu suçtan 2 bin 912\'şer yıl ceza almış oldu.

31 ERE 15 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 2 BİN 420\'ŞER YIL CEZA ALDI

Tamamı tutuklu yargılanan 42 erden 31\'i ceza alırken 11 er hakkında tüm suçlardan beraat kararı verildi. Mahkeme 31 eri, \"Anayasayı ihlal\" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırdı. Bu 31 er 14 kişinin şehit edilmesine ilişkin suçtan 14\'er kez müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 182 kişinin yaralanmasına ilişkin olarak da ayrı ayrı 182\'şer kez 13\'er yıl 4\'er ay hapis ile cezalandırıldılar. Böylece her sanık bu suçtan 2 bin 420\'şer yıl 6\'şar ay ceza aldı.

SİVİL SANIKLARA DA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Davanın iki sivil sanığı da ceza aldı. Mahkeme, eski Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç ve eski Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) İstanbul İl Müdürü Gökay Atilla Bostan\'ı, \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mehmet Tunç ayrıca Ateşli Silahlar Kanunu\'na muhalefet suçundan da 3 yıl hapis ve 3 bin 750 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntü

25.05.2018 - 15.51 Haber Kodu : 180525115

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2- TUTUKLANAN EZHEL\'İN İLK İFADESİ...



Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

\"Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirmek\" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanan müzik dünyasında \'Ezhel\' adıyla tanınan ünlü rapçi Serdar İpekçioğlu\'nun ifadesi ortaya çıktı. İpekçioğlu\'nun ifadesinde, \"Amacım uyuşturucu madde kullanmayı özendirmek değildi. Suçlamayı kabul etmiyorum\" dediği öğrenildi.

BİMER\'E İHBARDA BULUNULMUŞ

Serdar İpekçioğlu hakkında, 28 Şubat 2018 tarihinde BİMER\'e suç ihbarı yapıldı. Suç ihbarında Ezhel adlı şahsın, Youtube\'den yapmış olduğu yayınlarda uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği, gençleri uyuşturucu kullanımına, şiddete özendirme nitelikli yayınlar yaptığı öne sürüldü. İhbar üzerine yapılan araştırmada \'Ezhel\' rumuzlu şahsın şüpheli Serdar İpekçioğlu olduğu tespit edildi. Şüpheli İpekçioğlu\'nun kullandığı \'Ezhel06\' isimli İnstagram hesabında şüphelinin hint keneviri bitkileri ile çekilmiş fotoğrafının olduğu, bu fotoğrafın 5 bin 182 kişi tarafından beğenildiği belirlendi. Yine İpekçioğlu tarafından şarkı sözü olarak yazıldığı belirtilen \'Esrarın da etkisiyle ışık daha parlak çekilir nefesler\' sözünü yazdığı belirlendi.



\"AMACIM UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAYI ÖZENDİRMEK DEĞİLDİ\"

Şüpheli İpekçioğlu, 23 Mayıs 2018 tarihinde gözaltına alındı. İfadesinde paylaşımların kendisi tarafından yapıldığını beyan eden İpekçioğlu\'nun savcılık ifadesinde , \"Instagram ve Youtube isimli sosyal medya ortamında \'Ais Ezhel\' mahlası ile paylaştığım videoda amacım uyuşturucu madde kullanmayı özendirmek değildi. Ben müzisyenin, güfte yazdığım da oluyor. Bu nedenle bu şekilde bir video paylaştım. Suçlamayı kabul etmiyorum\" dediği öğrenildi. Tutuklama talebiyle Anadolu 2.Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edilen İpekçioğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü:

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-Arşiv görüntüler



25.05.2018 -16.44 Haber Kodu : 180525142

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3- ŞENOL GÜNEŞ\'E ÇAKMAK ATAN ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Haber: Yüksel KOÇ-İSTANBUL DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 3 kişi, aylık tutukluluk incelemesi yapan mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Fenerbahçe Ülker Stadyumu\'nda 19 Nisan 2018 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı sırasında çıkan olaylar nedeni ile tatil edilen Fenerbahçe ve Beşiktaş maçı sırasında çıkan olaylar sonucu 47 kişi gözaltına alınmıştı.

AYLIK TUTUKLULUK İNCELEMESİNDE SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan şahıslardan 43\'ü serbest bırakılırken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş\'e çakmak atan S.D.\'nin de aralarında bulduğu 3 kişi, \"Silahla kasten yaralama\" suçundan tutuklanmıştı. 26 Nisan 2018 tarihinde tutuklanan üç şüphelinin aylık tutukluluk incelemesi bugün yapıldı. İncelemeyi yapan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, S.D.\'nin de aralarında bulunduğu üç şüphelinin de adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Görüntü Dökümü:(arşiv)

-Adliyeye sevk edilenler

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(geniş haber)

4- ELEKTRONİK SİGARA LİKİDİ OPERASYONU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Maltepe\'de bir eve yapılan operasyonda, piyasa değeri 950 bin olan elektronik sigarada kullanılan likit ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi\'nde iki katlı bir evde elektronik sigaralarda kullanılan likit üretimi ve satışı yapıldığını belirledi. Adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 950 bin lira olan 8 bin elektronik sigara likidi, 7 bin 500 şişe elektronik sigara likit aroması, 750 litre gliserin, 200 litre kimyasal madde ile çok sayıda boş şişe ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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- Evin görüntüsü

- Kaçak likitler

- Malzemelerden görüntü

- Polisin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

25.05.2018 - 15.04 Haber Kodu : 180525090

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5- NECİP FAZIL KISAKÜREK MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber-Kamera: İSTANBUL DHA

Türk Edebiyat tarihinin önemli isimlerinden biri olan Şair ve Yazar Necip Fazıl Kısakürek, ölümünün 35.yılında Eyüpsultan\'da mezarı başında anıldı.

Türk Edebiyatına yüzlerce eser kazandıran ve 25 Mayıs 1983\'de hayata gözlerini yuman Necip Fazıl Kısakürek, Eyüpsultan Belediyesi tarafından ölümünün 35. yılında Eyüpsultan Mezarlığı\'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.Törende okunan Kuran-ı Kerim\'in ardından, dualar edildi.

\"ÜSTADI TANIMIŞ OLMAK AYRI BİR MUTLULUK\"

Törende açıklamalarda bulunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Kısakürek\'i son zamanlarında tanıdığını belirterek, \"Onun izinden yürümeye çalışan bir öğrenci olarak, onunla tanışma fırsatı bulmuştum. Buraya vefatından sonra defnedildiğinde de oradaydım. Benim için de ayrı bir mutluluk üstadı tanımış olmam. Necip Fazıl sayfalarca anlatılacak özellikleri olan biri. Bizim için, Türk milleti için, ümmet için, gençliğimiz için, kültür hayatımız için, örnek ve önder bir insandı. Vizyona yönelik, toplumların geleceklerine yönelik, hayati konulara yönelik çok önemli fikirler üreten; gerek siyasi, gerek kültür hayatımızda, gerekse medeniyet düzleminde çok isabetli fikirler üreten bir insandı\" diye konuştu.

26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul\'da dünyaya gelen Necip Fazıl Kısakürek, hayatı boyunca birçok esere imza atmış ve Türk Edebiyatı\'na önemli eserler kazandırmıştı. Necip Fazıl, 25 Mayıs 1983 tarihinde 79 yaşında İstanbul\'da hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü:

-Mezarlıktan görüntü

-Dua edilmesi

-Aydın\'ın konuşması

-Detaylar

25.05.2018 - 16,52 Haber Kodu : 180525145

