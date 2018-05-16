DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1 - ESENYURT\'TA KADIN CİNAYETİ DAVASI\'NDA KARAR (1)

- SANIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

- DAVANIN ARDINDAN ADLİYE ÖNÜ KARIŞTI: 3 KİŞİ YARALANDI

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

Esenyurt\'ta 2016 yılında iki çocuk annesi Netice Taşdelen\'in (31) ölümüne ilişkin, eşi Abdulhakim Taşdelen (32) ve

5 kardeşi hakkında açılan dava karara bağlandı. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Abdulhakim Taşdelen\'in \"Eşi kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırdı. Mahkeme heyeti, sanık Taşdelen\'e verilen cezada \"iyi hal\" indirimi de uygulanmadı. Öte yandan 5 tutuksuz kardeş ise, \"Kasten öldürmek suçuna katılmak\" ve \"Suç delillerini yok etmek\" suçları sabit olmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Kararın ardından Bakırköy Adalet Sarayı önünde kimliği belirsiz kişilerce, 2 tutuksuz sanık ile bir yakınları bıçaklandı. Ambulansa konulan yaralılar hastaneye götürüldü. Olaya karışan kişi ya da kişilerin ise olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Adliye önünden görüntü

-Yaralıların ambulansa konulması

-Yaşanan hareketlilik

Genel ve detaylar

16.05.2018 - 17.50 Haber Kodu : 180516167

16.05.2018 - 17.44 Haber Kodu : 180516166

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2- (geniş haber)- ÜNLÜLERİN UYUŞTURUCU DAVASINDA KARAR

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Aralarında ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, şarkıcı Cenk Eren ve menajer Selin Boronkay\'ın da bulunduğu 34 kişinin yargılandığı uyuşturucu davası 5 yıl sonra karara bağlandı. Mahkeme Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca\'ya \"Uyuşturucu madde ticareti yapmak\" suçundan 4\'er yıl 2\'şer ay hapis cezası verdi. Sanık Cenk Eren ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki karar duruşmasına, başka suçtan tutuklu sanıklar Ferdi Özer ve Şeref Deniz katıldı. Başka suçtan tutuklu sanıklar Mehmet Akgün ile Necati Fidan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken 6 tutuksuz sanık da hazır bulundu. Davaya ilişkin görüşü sorulan savcı, daha önce hazırladığı mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Savcı, yakalanan firari sanıklarından Mehmet Akgün ile ilgili ek mütalaasını okudu. Mütalaada, sanık Akgün\'ün diğer sanıklardan Şeref Deniz\'e ait Şişli\'deki evde 4 ay kaldığı, polislerce arama yapılan bu evde 4.4 gram kokain ve 2.5 gram esrar ele geçirildiğini belirtilerek, \"Zincirleme şekilde uyuşturucu ticareti yapmak\" suçundan 22.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Bu sanığın \"Suç örgütü üyeliği\" suçundan ise beraati talep edildi.

BERAATLERİNİ TALEP ETTİLER

Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanıklar, beraatlerini talep ettiler. Sanıklardan oyuncu Yusuf Hakan Akgün\'ün avukatı Erol Şahin, mütalaanın maddi gerçeklere aykırı olarak hazırlandığını belirterek \"Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca\'ya \'Uyuşturucu madde kullanmak\' suçundan hapis cezası isteniyor. Aynı konumda bulunan müvekkilime ise \'Uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan ceza isteniyor. Aynı konumda oldukları için benim müvekkilime de \'Uyuşturucu kullanmak\' suçundan ceza istenmelidir\" dedi. Sanıklardan Ergun Taş\'ın avukatı ise, \"Müvekkilim, Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca ile aynı dizide oynamıştır. Aynı yerde beraber uyuşturucu kullanmıştır. Ama onlara uyuşturucu kullanmaktan ceza istenirken, müvekkilime uyuşturucu ticareti yapmak suçundan ceza isteniyor. Böyle bir farklılık olmamalıdır, müvekkilime de \'uyuşturucu kullanmak\' suçundan ceza istenmesi gerekir\" diye konuştu. Söz alan Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren\'in avukatları ise müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini, beraat kararı verilmemesi durumunda CMK\'nın 231. maddesinde yer alan lehe hükümlerinin (erteleme) uygulanarak bir cezaya hükmolunmasını talep etti.

YAKLAŞIK İKİ SAATLİK ARANIN ARDINDAN KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme, son savunmaların ardından kararını açıklamak üzere ara verdi. Yaklaşık iki saatlik aranın ardından mahkeme kararını açıkladı.

CENK EREN\'E 6 YIL 3 AY HAPİS

Kararda, asıl adı Yüksel Venedik olan sanık Cenk Eren\'e \"Uyuşturucu madde ticareti yapmak\" suçundan önce 5 yıl hapis cezası verildi. Ancak uyuşturucu maddenin kokain olması nedeniyle ceza yarı oranında artırılarak 7 yıl 6 aya çıkarıldı. Bu ceza ise sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle sonuç olarak 6 yıl 3 ay hapse indirildi. Eren\'e 100 lira da adli para cezası verildi.

ÇAĞATAY ULUSOY, GİZEM KARACA\'NIN ARASINDA BULUNDUĞU 5 ÜNLÜYE 4 YIL 2 AY HAPİS

Oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Yusuf Hasan Akgün, senarist Hüseyin Orçun Benli, menajer Ayşe Selin Borankay da \"Uyuşturucu madde ticareti yapmak\" suçundan 4 yıl 2\'şer ay hapis cezası ve 80\'er lira adli para cezasına çarptırıldılar. Mahkeme diğer 27 sanığın da yine \"Uyuşturucu madde ticareti yapmak\" suçundan değişik oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Öte yandan haklarında \"Örgüt kurma ve örgüt üyeliği\" suçundan dava açılan tüm sanıklara bu suçtan beraat kararı verilirken; duruşma salonunda bulunan ve değişik hapis cezalarına çarptırılan Ferdi Özer, Şeref Deniz, Aydın Sarıoğlu ile SEGBİS ile duruşmaya katılan Mehmet Akgün\'ün tutuklanmalarına karar verildi. Sanıklar Murat Özgener, Cihan Şenyüz ve Aslı Keskin hakkında ise yakalanarak tutuklanmaları kararı verildi. Dava dosyası, İstinaf Mahkemesi\'ne gönderilecek. Karar onanırsa, mahkumiyetine karar verilen sanıklar hapis yatacak.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Emniyete getirilmeleri

-Detaylar

16.05.2018 - Haber Kodu : 180516145

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3- TAKSİNİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Murat SOLAK-İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de taksinin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza saat 15.30 sıralarında Atakent Mahallesi Kent Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 TAD 98 plakalı taksi bulvar üzerindeki kavşakta Furkan Avcı yönetiminde ki 34 BEV 488 plakalı motosiklete çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Avcı, kaldırıma çarparak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içerisinde yerde yatan Avcı\'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İsmi öğrenilemeyen taksi şoförü ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Furkan Avcı\'nın cenazesi olay yerinde ki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden Furkan Avcı\'nın arkadaşları, taksicilerin motorcuları fark etmesi gerektiğini, taksici ve minibüsçülerin onlarını fark etmediğini belirtti.

Görüntü Dökümü

-Olay yerinden görüntü

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Hayatını kaybeden Furkan Avcı\'nın cansız bedeni

-Genel ve detaylar

16.05.2018 - 17.23 Haber Kodu : 180516158

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4 - BAKAN SERIEROĞLU: 2 BİN 500 ENGELLİ KARDEŞİMİZİN ATAMASINI YAPACAĞIZ



Haber - Kamera: Cansel KİRAZ - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Koç Topluluğu ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle \"Engellerin ötesinde bir hayat için geleceğe hazırlanıyoruz\" adıyla başlatılan projenin protokolü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İŞKUR Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç\'un katılımıyla Taksim\'de bir otelde imzalandı.

\"KADIN İSTİHDAMINDA GÜÇLÜ BİR ARTIŞIMIZ VAR\"

TÜİK Hane Halkı İş gücü Anketi sonuçlarının dün açıklandığını aktaran Bakan Sarıeroğlu, \"Yaklaşık 1 milyon 210 bin kişilik bir istihdam artışımız var Şubat Ayı verilerine göre. Bu rakamın Mart\'tan itibaren daha da iyi seviyelere geleceğine inanıyoruz. İşsizlik oranlarımızda 2 puanlık bir düşüş, benim en çok önemsediğim boyutu kadın istihdamında güçlü bir artışımız var. 493 bin kadın istihdamında bir artışımız gerçekleşmiş durumda\" şeklinde konuştu.

\"2 BİN 500 KARDEŞİMİZİN ATAMASINI YAPACAĞIZ\"

Bakan Sarıeroğlu, engelli vatandaşlar ile ilgili yeni bir perspektifin ortaya konulduğunu belirterek, \"İŞKUR ailesi olarak 16 yılda 372 bin engelli kardeşimizin işe yerleştirilmesine aracılık etmişiz. 2002 yılında bir senede 25 bin kişinin işe girişine aracılık eden İŞKUR, bugün 1 yılda 1 milyon 57 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık eder hale gelmiş. Diğer taraftan 2002 yılında engellilerin kamuda istihdam oranı yaklaşık 5 bin 500 kadarken bugün 10 kat daha artmış ve 55 bin kişiye ulaşmış durumda. Geçtiğimiz aylarda 2 bin 500 kişilik bir engelli ataması daha gerçekleştirdik. Yılın son çeyreğinde 2 bin 500 engelli kardeşimizin atamasını yapacağız. KPSS sınavlarına geçtiğimiz aylarda girdiler\" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, engelli vatandaşların istihdamının 1\'inci öncelikleri olduğunun altını çizdi. Bakan Sarıeroğlu, \"Girişimci olarak da çalışma hayatında yer almaları da yine öncelik verdiğimiz başlıklarda. Bu anlamda 36 bin Liralık bir hibemiz söz konusu, yeni iş kuran engelli kardeşlerimize geri ödemesiz olarak. Bunu 50 bine yükseltmiş durumdayız. Tüm bu çabalarımıza Koç Grubu\'yla bugün imzalayacağımız bu anlaşma da çok daha ciddi katkı sağlayacak. Yapacağımız bu iş birliği protokolüyle Koç Grubu\'yla ortak olarak 5 yılda 10 bin engelli kardeşimizin eğitimini gerçekleştirmiş olacağız. Bin engelli kardeşimizin de yine Koç Grubu içerisinde insan onuruna yaraşır, sendikalı ve çalışana kıymet veren çalışanların şartlarıyla alakalı büyük hassasiyet gösteren bir kuruluşumuzda istihdamlarını sağlamış olacağız\" dedi.

5 YILDA 10 BİN VATANDAŞA MESLEKİ EĞİTİM

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ise \"Çeşitliliğin gücüne inanan ve herkesin işe katkısını önemseyen bir topluluk olarak engelli bireylerin istihdamını çok değerli buluyoruz. Engelli dostu çalışmalarımıza 2012 yılında \'Ülkem için\' projemiz ile hız verdik. Türkiye\'nin en büyük projesi olan \'Ülkem için\' projemizi 2012-2015 yılları arasındaki döneminde \'engel tanımıyorum\' diyerek pek çok çalışmayı hayata geçirdik. Bugüne kadar 19 okulun fiziki şartları, engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirildi. İŞKUR ile 5 yılda 10 bin engelli vatandaşımıza programlama, imalat, hizmet sektörü, çağrı merkezi ve benzeri ihtiyaç alanlarında mesleki eğitim vereceğiz\" diye konuştu.

İŞKUR Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya da konuşmasında, İŞKUR olarak engellilerin istihdamına yönelik çalışmaların ve eğitimleri ciddi anlamda önemsediklerini aktardı. Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç protokol imzası attı.



Görüntü dökümü

-Bakan Jülide Sarıeroğlu ve Ömer M. Koç

-Bakan Sarıeroğlu\'nun konuşması

-Cafer Uzunkaya\'nın konuşması

-Protokol imzaları

-Hatıra fotoğrafı çekilmesi

-Genel ve detaylar

16.05.2018 - 17.35 Haber Kodu : 180516160

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5- ADLİYEYE ÇIKARILAN BARIŞ ATAY YENİDEN EMNİYETE SEVK EDİLDİ...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek bu sabah gözaltına alınan ve öğleden sonra adliyeye sevk edilen oyuncu Barış Atay, cep telefonunun incelememiş olması nedeniyle yeniden emniyete götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'nca hakkında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar nedeniyle \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik\" suçlamasıyla soruşturma başlatılan oyuncu Barış Atay, bugün saat 16.00 sıralarında da Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na getirildi. Ancak Barış Atay, ifadesi alınmadan yeniden emniyete gönderildi. Atay\'ın avukatı Efkan Bolaç, müvekkilinin gözaltına alındığında cep telefonunun yanında olmadığını, daha sonra getirildiğini, savcının da cep telefonunun incelenmesi için Atay\'ı tekrar emniyet müdürlüğüne gönderdiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Atay\'ın arşiv görüntüsü

16.05.2018 - 09.55 Haber Kodu : 180516021