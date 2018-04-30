DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- ÖZDEN ÖRNEK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

Haber-Kamera: Taner YENER - Harun UYANIK / İstanbul DHA

Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Özden Örnek\'in naaşı Levent Afet Yolal Camii\'nde getirildi. Örnek için, ikindi namazının ardından cenaze namazı kılınıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Camiden detaylar

-Cenaze namazı

-Genel ve detaylar

30.04.2018 - 17.27 Haber Kodu : 180430134

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2- ÖZDEN ÖRNEK İÇİN KUZEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI\'NDA TÖREN

Haber-Kamera: Taner YENER - Harun UYANIK / İstanbul DHA

Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek için Kasımpaşa\'daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı\'nda askeri tören düzenlendi. Özden Örnek\'in Türk bayrağına sarılı tabutunun önüne, hayata geçirilmesinde büyük emekleri geçtiği ilk MİLGEM (Milli Gemi) Heybeliada Korveti\'nin maketi konuldu. Törene; Örnek\'in eşi Sevil ve oğlu Tolga Örnek\'in de arasında bulunduğu aile fertlerinin yanı sıra, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Sahil Güvenlik Komutan vekili Tuğamiral Bülent Tuncay, muvazzaf ve emekli askerler katıldı. Tören basına kapalı gerçekleştirildi. Özden Örnek\'in naaşı Levent Afet Yolal Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Özden\'in naaşının getirilmesi

-Askeri tören

-Genel ve detaylar

30.04.2018 - 14.19 - Haber Kodu : 180430079

30.04.2018 - 14.30 - Haber Kodu : 180430081

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3- (Havadan görüntülerle)

ŞEHİT İTFAİYECİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Güven USTA-Can EROK / İstanbul DHA

Sultanahmet\'te bir otelde çıkan yangına müdahale ettiği sırada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şehit itfaiyeci Taner Çebi (42) Fatih Camii\'ndeki cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit itfaiyeci Taner Çebi için düzenlenen cenaze törenine, annesi Tüncay Çebi, babası Mehmet Çebi, eşi Ayla Çebi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Fransa İstanbul Başkonsolosu Yardımcısı Daniel Droz-Vincent, Çebi\'nin arkadaşları ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Tören öncesinde Fransa İstanbul Başkonsolosu Yardımcısı Daniel Droz-Vincent, şehit itfaiyeci Taner Çebi\'nin eşi Ayla Çebi\'ye çiçek verdi. Daniel Droz-Vincent yaptığı açıklamada, şehit itfaiyeciye şükranlarını sunduğunu belirterek tüm itfaiye personeline başsağlığı dileğinde bulundu.

İSTANBUL İTFAİYESİNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Tören, Taner Çebi\'nin naaşının itfaiye araçlarının eşliğinde Fatih\'teki İstanbul İtfaiyesi\'ne getirilmesiyle başlandı.

Yakınları, arkadaşları ve meslektaşları, cenaze töreni sırasında gözyaşlarını tutamadı. Şehit İtfaiyeci Çebi, Fatih Camii\'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği\'nde toprağa verildi.

ŞEHİT İTFAİYECİ ALEVLERİN ARASINA GİRİP 3 KİŞİYİ KURTARDI

Geçtiğimiz cuma günü Sultanahmet\'te çıkan yangında olay yerine giden Fatih İtfaiyesi\'nde onbaşı olarak görev yapan Taner Çebi, 3 turisti yangının ortasında çıkarmayı başarmış son 1 kişiyi daha çıkarmak için yeniden alevlerin arasına girmişti. Dengesini kaybederek düşen Çebi, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Dumandan da etkilendiği belirlenen Taner Çebi iki gün hastanede yoğun bakımda tedavi edilmiş ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

2 ÇOCUĞU VARDI

1 yaşında Metehan Çebi ve 3 yaşında Berin Çebi adlarında iki çocuğu olan Şehit İtfaiyeci Çebi için İBB tarafından yapılan başsağlığı mesajında, şöyle denildi:

\"2005 yılından beri İstanbul İtfaiyesi\'nde görev yapan Şehit Onbaşı Taner Çebi, uluslararası itfaiye yarışmalarında pek çok ödül almış ve arkadaşları arasında sevilen birisiydi. Türkiye\'nin ve Dünyanın birçok bölgesinde görev yapan birçok insanın hayatını kurtaran Çebi aynı zamanda itfaiyenin su altı arama kurtarma (İSAK) dalgıç ekibinde uzman görevliydi. İtfaiye onbaşı Çebi, Bosna, Nepal, Makedonya, Van, Soma ve Çaycuma da meydana gelen olaylarda görev almıştı. Evli ve biri 3 diğerİ 1 yaşında olan 2 çocuğu bulunan Çebi\'nin ailesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak baş sağlığı diliyoruz.\"

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye araçlarının gelişi

-Cenaze namazına katılanlar

-Cenaze namazının kılınması

-Ağlayanlar

-Tabutun omuzlara alınması

-Genel ve detaylar

HAVADAN GÖRÜNTÜLER

Cenaze namazı

cenaze konvoyu

30.04.2018 - 17.41 Haber Kodu : 180430143

30.04.2018 - 15.09 - Haber Kodu : 180430090

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4 - İSTANBUL\'DA \"GÜVEN HUZUR\" DENETİMİ

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

İstanbul\'da 360 noktada \"Huzur Güven\" denetimi yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı çeşitli birimlerinden bin 800 polis, daha önceden belirlenen 360 noktada \"Huzur Güven\" denetimi gerçekleştirdi. Polis ekipleri şüpheli gördüğü kişilere üst araması ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Şüpheli görülen araçlar da durdurularak didik didik arandı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinin şüpheli gördüğü kişileri durdurması

-GBT kontrolü

-Üst aramaları

-Polis helikopteri

-Genel ve detaylar

30.04.2018 - 16.38 Haber Kodu : 180430125

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5- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA \"GÜVEN HUZUR\" DENETİMLERİ

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı\'nda \"Huzur Güven\" denetimleri yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü\'nün çeşitli birimlerinden ekipler, de Atatürk Havalimanı\'nda da, \"Huzur Güven\" denetimleri yaptı. Ekipler, İç Hatlar Gidiş Terminali\'nde araçları durdurarak aramalar yaparken araçta bulunan yolcuların GBT kontrolleri de yapıldı. Bu arada aramalara narkotik köpekleri de katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinin araçları durdurması

-Yolculara yapılan GBT kontrolü

-Üst aramaları

-Araç içi aramalar

-Narkotik köpeği aramaları

-detay görüntüler

30.04.2018 - 16.22 Haber Kodu : 180430119

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6- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI\'NDA \"GÜVEN HUZUR\" DENETİMLERİ

Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA)

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı\'nda \"Huzur Güven\" denetimleri yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün çeşitli birimlerinden ekipler tarafından Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı\'nda, \"Güven Huzur\" uygulaması kapsamında denetimler yapıldı. İç hatlar gidiş terminalinde yapılan denetimlerde ekipler, gelen araçları durdurarak narkotik köpeği ile arama yaptı. Ekipler, araçlardan indirdikleri kişiler ile yolcuların GBT kayıtlarına baktı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis GBT kontrolü detayları

-Polis Üst arama detayları

-Köpek valiz arama

-Köpek Araç Arama

-Detaylar

30.04.2018 - 16.13 Haber Kodu : 180430115

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7- SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ FIRAT DELİBAŞ GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARIL - Kamera: İstanbul DHA

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 yıldır firari olarak aranan suç örgütü lideri Fırat Delibaş ve E.Y. isimli bir adamıyla birlikte Beyoğlu\'nda yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 1 Nisan 2017\'den beri firari olarak aranan suç örgütü lideri Fırat Delibaş\'ın Beyoğlu\'nda bir adreste olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. Polis ekipleri 1 saat önce yaptığı baskında Delibaş ve E.Y. isimli adamıyla gözaltına aldı. Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirilen Delibaş ve E.Y.\'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GEÇEN YIL 10 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

2017 yılında Delibaş ve şebekesine yönelik 9 ilde yapılan yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 kişi hakkında, \'Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak\', \'Rüşvet\', \'Yağma\', \'Tehdit\', \'Uyuşturucu madde temin ve ticareti yapmak\', \'İhaleye fesat karıştırma\', \'Suç uydurma\' ve \'Adli mercileri yanıltma\' gibi suçlardan işlem yapılarak tutuklanmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-2017 yılında şebekeye yapılan operasyon

30.04.2018 - 16.01 - Haber Kodu : 180430108

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8- (Geniş Haber) SAVCI DEMİRTAŞ VE ÖNDER\'İN ÖRGÜT PROPAGANDASINDAN CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında, \"Terör örgütü propagandası\" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, her iki sanığın atılı suçtan cezalandırılmalarını istedi. Duruşmaya sağlık raporu sanan Selahattin Demirtaş katılmadı. Demirtaş, mahkemenin SEGBİS bağlantısı ile duruşmaya katılması yönündeki talebini de reddetti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen duruşmaya, Selahattin Demirtaş kaldığı cezaevinin doktoru tarafından verilen 3 günlük raporu gerekçe göstererek duruşmaya katılmadı. Diğer sanık Sırrı Süreyya Önder ve tarafların avukatları duruşmalarda hazır bulundu.

Duruşmayı HDP\'li milletvekilleri Celal Doğan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Ziya Pir, Erol Dora, İsveç Sosyal Demokrat Parti milletveikili Yılmaz Kerimoa, Dielenke Partisi milletvikili Hakan Taş, İsviçre Konsolosluğu temsilen bir heyet, eski milletvekili ve EMEP MYK üyesi Levent Tüzel, sanatçı Ferhat Tunç da duruşmayı takip ettiler. Demirtaş ve Önder\'i savunmak için yaklaşık 60 avukat duruşma salonunda bulundu.

DEMİRTAŞ SEGBİS İLE BAĞLANMAYI KABUL ETMEDİ

Mahkeme başkanı, Selahattin Demirtaş\'ın bulunduğu cezaevi doktoru tarafından 3 günlük yatak istirahatine ilişkin 3 günlük rapor sunarak duruşmaya katılmadığını, 09.15\'te cezaevine müracaat edilerek SEGBİS bağlantısı istendiğini, ancak Selahattin Demirtaş\'ın SEGBİS yoluyla savunma yapmayı kabul etmediğini beyan eden bir sayfalık dilekçe sunduğunu söyledi.

Söz alan sanık Sırrı Süreyya Önder, bu davanın siyasi müdahale davası olduğunu savundu. Savcının usule uygun bir mütalaa vermesini umduğunu söyleyen Önder, \"Ondan sonra savunmamı yapacağım\" dedi. Mahkeme heyetinin burada kuracağı cezanın kendileri için önemli olmadığını söyleyen Önder, \"Her koşulda sözümüze sahip çıkarız, bağlamından koparılmasına da karşı çıkarız. Cezayla hak, adalet, özgürlük talebinden cayacak değiliz. Benim derdim demokrasi ve barışın yara almaması. Üzerimizde bir baskı var\" dedi.

\"DEMİRTAŞ TÜRKİYE\'NİN GELECEĞİDİR\"

Selahattin Demirtaş\'ın Cumhurbaşkanlığı için yarışacak olan 4 adaydan biri olduğunu söyleyen Önder, \"Hangi siyasal oluşuma bakarsanız bakın; Türk milliyetçisinden Ezidisi\'ne, Ermenisinden Laz\'ına herkesin kalbine dokunur. Sayın Demirtaş Türkiye\'nin geleceğidir. Bunun biricik temel söylemi barış. Bu ülkedeki müesses nizamını derinden sarstı, telaş bundandır. Biz siyasetçiyiz, bu dava siyasi davadır. Siyasetçinin işi konuşmaktır, vahim şeyler söyleyebilir\" dedi.

\"HDP OLARAK DEDİĞİM HER ŞEY HPG OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞ\"

Davaya konu konuşmalarına ilişkin polis çözümlemesi olduğunu söyleyen Önder, \"HDP olarak dediğim her şey HPG olarak değerlendirilmiş. Maddi hata var. \'Bu ülkeyi kabristana çevirmişler, gülistana çevireceğiz\' demişim, \'kabristana çevireceğiz\' diye yazılmış. Bu lafların hiçbirini söylemediğimizi göreceksiniz, çözümleme yapsaydınız\" dedi. Önder, davaya konu konuşmalarının TRT\'den istenecek kamera kaydının Adli Tıp\'a gönderilerek çözümlenmesini istedi.

Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu söyleyen Önder, \"Yargı bu sürece müdahil olmazsa sayın Demirtaş ikinci tura kalanlardan biri olacaktır. Yeter ki yargı bu işte kendini bir enstrüman olarak kullandırmasın\" dedi.

DEMİRTAŞ\'TAN 1 SAFYALIK DİLEKÇE

Mahkeme Başkanı Demirtaş\'ın duruşma sürerken 1 sayfalık dilekçe gönderdiğini belirterek dilekçeyi okudu. Demirtaş dilekçesinde, kendisine duruşma gününe ilişkin tebligat yapılmadığını, hiçbir şekilde adil yargılama yapamayacağı anlaşılan mahkemenin davadan çekilmesini istedi.

SAVCI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINI SUNMAK İÇİN DOSYAYI İSTEDİ

Duruşma savcısı, Demirtaş\'ın ilk üç duruşmada SEGBİS sistemi ile mahkemeye bağlanmayı kabul etmediğini, katıldığı dördüncü duruşmada esas hakkında savunmasını yapmayarak usule ilişkin konuştuğunu, bir önceki duruşmaya da rapor alarak katılmadığını, savunma hakkını kötüye kullandığını, diğer sanık Sırrı Süreyya Önder\'in de esas hakkında savunmasını yaptığını belirterek, esas hakkında mütalaasını sunması için dosyanın celse arası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na tebliğini istedi.

Mahkeme başkanı, Selahattin Demirtaş\'ın ilk üç duruşmaya SEGBİS sistemi ile katılmayı kabul etmediğini, katıldığı dördüncü duruşmada da esasa ilişkin beyanlar yerine usule ilişkin beyanlarda bulunarak mahkemeyi reddettiğini, bir önceki duruşmaya da rapor alarak katılmadığını, savunma hakkını kötüye kullandığını, bu nedenle daha önce Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde savunma yaptığını, bu savunmasının okunmasıyla savunma yapılmış sayılacağını beyan etti.

Mahkeme başkanı ayrıcı Sırrı Süreyya Önder\'in beyanları nedeni ile, \"Kimsenin seçim sürecine girmesini engellemek gibi bir amacımız yoktur\" dedi.

AVUKATLARIN DURUŞMA SALONUNDAN ÇIKARILMALARINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme başkanı, esas hakkındaki mütalaasını sunması için savcıya söz verdi. Demirtaş ve Önder\'in avukatları, buna itiraz ederek söz almak istediklerini beyan ettiler. Mahkeme başkanı ile avukatlar arasında söz verme tartışması yaşandı. Ortamın gerilmesi üzerine mahkeme başkanı, bir kısım avukatın kendisi tarafından söz verilmeden konuştuklarını belirterek, salonda bulunan tüm sanık avukatlarının duruşma disiplinine uymaları konusunda uyardı. Gerginliğin devam etmesi üzerine mahkeme başkanı iki avukat hariç kalan avukatların salondan çıkarılmasını istedi. Gerginlik sürünce duruşmaya 15 dakika ara verildi.

SALON BOŞALTILDI

Mahkeme başkanının bu kararı üzerine tüm avukatlar ve izleyiciler salonu boşaltırken sadece yabancı iki milletvekili ve gazeteciler salonda kaldı.

SAVCI ÖRGÜT PROPAGANDASI SUÇUNDAN CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ

Salon boşaltıldıktan sonra duruşmaya yeniden başlandı. Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, sanıklar Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder\'in 17 Mart 2013 tarihinde yapılan Nevruz etkinliğinde yaptıkları konuşmalarda terörü ve şiddeti övmek suretiyle, \"Terör örgütü propagandası\" suçundan cezalandırılmalarını istedi. Sırrı Süreyya Önder, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları amacıyla duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder\'in 17 Mart 2013 tarihinde Zeytinburnu\'nda BDP tarafından organize edilen Nevruz kutlamalarına katıldıkları, kutlamada PKK adına yasadışı sloganlar atıldığı, PKK/KCK bayrağının açılmasıyla yasadışı eyleme dönüştüğü, parti yöneticilerinin \"Öcalan\'a özgürlük, Kürtler\'e statü\" yazılı slayt perdesinin önünde konuşma yaptıkları belirtiliyor. Şüpheliler Demirtaş ve Önder\'in Abdullah Öcalan\'ın fotoğrafları önünde konuşma yaptıkları, konuşmalarda terör örgütü ve Öcalan\'ın propagandasının yapıldığı belirtilen iddianamede, her iki şüphelinin \"Terör örgütü propagandası\" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Salonun önünden genel görüntü

-Güvenlik önlemleri

-Milletvekilleri Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş ve Garo Paylan\'ın dışarıdan görüntüleri

-Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder\'in arşiv görüntüsü

30.04.2018 - 13.29 - Haber Kodu : 180430064

30.04.2018 - 15.24 - Haber Kodu : 180430097

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9- YAŞLI KADINA BAKICI DAYAĞI GÜVENLİK KAMERASINDA…

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Şişli\'deki evinde yalnız başına yaşayan yaşlı kadın, yabancı uyruklu bakıcısı tarafından darp edildi. Yaşanan darp anları evde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Şişli Eskişehir Mahallesi Tuzcu Murat Sokak\'ta 12 Mart\'ta meydana geldi. İddiaya göre, akrabaları 3 ay önce yalnız yaşayan 88 yaşındaki Şaziye Gündüz\'e yardımcı olması için Kırgızistan uyruklu Almakan Atagozieva\'yı tuttu. Bir süredir yaşlı kadına bakan Almakan Atagozieva, Gündüz\'ün yakınlarını arayarak yaşlı kadının gece tuvalete gitmek için kalktığı sırada düşerek yaralandığını ve durumunun ise iyi olmadığını söyledi. Bunun üzerine eve gelen yaşlı kadının yakınları, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadının ayağının kırıldığı belirlendi. Kırgızistan uyruklu bakıcı Almakan Atagozieva\'nın söylediklerine inanmayan Gündüz\'ün yakınları evde bulunan güvenlik kamera görüntülerini izledi. Görüntülerde, Şaziye Gündüz\'ün Kırgızistan uyruklu bakıcısından şiddet gördüğü ortaya çıktı. Gündüz\'ün yakınları güvenlik kamera görüntüleriyle Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne başvurdu. Polis ekipleri, bakıcı Almakan Atagozieva\'yı 20 Mart\'ta gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan bakıcı adliyeye sevk edildi. Almakan Atagozieva, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şaziye Gündüz\'ün hastanedeki tedavisi devam ederken, savcılık Almakan Atagozieva hakkında dava açtı. Davanın ilk duruşmasında Almakan Atagozieva tahliye edildi.



Görüntü Dökümü

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(Güvenlik Kamerası)

-Yaşlı kadının darp edilmesi

-Genel ve detaylar



30.04.2018 - 17.04 Haber Kodu : 180430128

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10- THY PİLOTU: KUŞA ÇARPTIK



Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

LJBULJANA-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları\'na (THY) ait yolcu uçağı, Atatürk Havalimanı\'na inişi sırasında kuşa çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları\'nın bugün TK-1062 sefer sayılı Ljubljana\'dan gelen uçağı, saat 12.00\'de Atatürk Havalimanı\'na inişi sırasında kuşa çarptı. THY\'nin Airbus 321 tipi uçağı sorunsuz iniş yaparken, o anların ses kaydı da ortaya çıktı. THY pilotu, Hava Trafik Kontrol Merkezi\'ne \"Son yaklaşmada pist üzerinde kuşa çarptık\" dedi. Trafik Kontrol Merkezi de \"Kontrol ediyoruz\" yanıtını verdi.



Görüntü Dökümü:

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Ses kaydı

30.04.2018 - 17.24 Haber Kodu : 180430133