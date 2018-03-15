DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- MİNA BAŞARAN VE 2 ARKADAŞI SON YOLCULUKLARINA UĞURLANIYOR (1)

BABA HÜSEYİN BAŞARAN\'IN GÖZYAŞLARI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

İran\'da düşen uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran ve Burcu Gündoğar Urfalı\'nın cenazeleri Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii\'ne getirildi. Mina Başaran\'ın babası Hüseyin Başaran, annesi Beril Başaran, kardeşi Can Başaran da camiye geldi. Güçlükle ayakta durduğu görülen baba Başaran, kızının tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Başaran tabut başında bir yakına sarılarak ağladı.

Görüntü Dökümü:

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- Başaran\'ın görüntüsü

- Başaran\'ın ağlaması

- Yakınına sarılması

- Yakının tepki göstermesi

- Detaylar



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2- KILIÇDAROĞLU MİNA BAŞARAN\'IN CENAZE TÖRENİNE KATILIYOR

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran\'da düşen Başaran Holding\'e ait uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı\'nın cenaze töreni için Ataköy\'deki camiye geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Kılıçdaroğlu\'nun aracından inişi

-Camiye girişi

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3- METROBÜS DURAĞINDAKİ CİNAYETLE İLGİLİ BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Haber: Ali AKSOYER Kamera: Alper KORKMAZ /İSTANBUL(DHA)

SEFAKÖY\'de metrobüs köprüsü altında bıçaklanarak öldürülen 24 yaşındaki Gürkan Aras\'ın katil zanlısı olduğu iddia edilen Mehmet A., gözaltına alındı. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştıma Hastanesi\'nde tedavi altında tutulan Mehmet A.\'nın da kavga sırasında yaralandığı öğrenildi. Daha önceden uyuşturucu madde kullanmak suçundan polise geliş kaydı bulunan şüphelinin, ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Sefaköy, Metrobüs köprüsü altında pazartesi akşamı meydana gelen olayda, iş görüşmesinin ardından evine döndüğü öğrenilen Gürkan Aras, kavga ettiği bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Gürkan Aras\'ın ailesi olayın bölgeyi mesken tutan tinerciler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etmişlerdi.

FAİL YARALI OLARAK HASTANEDE BULUNDU

İstanbul polisi tarafından olayla ilgili yürütülen soruşurmada olayın meydana geldiği gün kalçasında ve sırtındaki bıçak yaraları ile Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gelen Mehmet A.\'nın olayın faili olduğu iddasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Daha önceden uyuşturucu kullanmak suçundan polise geliş kaydı bulunan Mehmet A.\'nın, cinayet işlediği yönündeki suçlamaları kabul etmeyerek, başka bir yerde tanımadığı kişiler tarafından bıçaklandığını söylediği öğrenildi.

KAN İZLERİ İNCELENİYOR

Olayla ilgili yapılan soruşturmada polis olay yerinden alınan kan örneklerinin şüpheliden alınan örneklerle karşılaştıralacağını ayrıca bölgedeki tüm kameraların incelendiği öğrenildi. Şüphelinin tedavisinin tamamlanmasının ardından Emniyet Müdürlüğü\'nde sorguya alınacağını belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-Gürkan Aras\'ın fotoğrafı

-Olay yerinden detaylar

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4- BEŞİKTAŞ\'TA BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL ASILI KALDI

* Beşiktaş\'ta bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere girdi

* Otomobil bariyerlerde asılı kaldı.

Haber: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Kaza öğlen saatlerinde Beşiktaş Levazım Tünel\'i çıkışında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol ayrımındaki bariyerlere çarparak bariyerlerde asılı kaldı. Otomobilde bulunan iki kişi o sırada yoldan geçen Beşiktaş Belediyesi zabıta ekiplerinin yardımı ile dışarı çıkartıldı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri kazazedelere ayakta tedavi uyguladı. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile götürülürken polis soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Bariyerlere giren otomobil

-Otomobilin askıda kalmış hali

-Kaza yerindeki zabıta, polis ve sağlık ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

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5- BEŞİKTAŞ\'TA ŞÜPHELİ ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Murat DELİKLİTAŞ- Özgür EREN İSTANBUL DHA

Beşiktaş İskelesi\'ndeki otobüs duraklarına bırakılan şüpheli çanta nedeniyle İskele Caddesi araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Fünye ile patlatılan çantadan poşet çıktı.

Saat 15.30 sıralarında Beşiktaş İskele Caddesi önündeki otobüs duraklarında sahipsiz bir kadın çantası olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler çanta etrafına güvenlik şeridi çekerek Bomba İmha Uzmanına haber verdi. İskele Caddesi ise çift taraflı olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Güvenlik nedeniyle otobüs seferleri bir süreliğine yapılamadı.

Olay yerine gelen uzman ekip, özel kıyafetini giyerek çantaya fünye yerleştirdi. Çevredeki vatandaşlar \"kontrollü patlama yapılacak\" şeklinde uyarıldıktan sonra patlama gerçekleştirildi. Çantadan poşetler çıktı. Bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonu ile görüntüledi.

Kapatılan cadde ise bir süre sonra araç ve yaya trafiğine açıldı.

Görüntü Dökümü:

-Duraktaki şüpheli çanta

-Güvenlik şeridi

-Polisin vatandaşları uzaklaştırması

-Uzman ekibin özel kıyafeti giyerek çantaya fünye yerleştirmesi

-Çantanın patlatılması

-Olayı görüntülemeye çalışanlar

-Çantadan poşetlerin çıkması

-Yolun açılması

-Genel ve detaylar



