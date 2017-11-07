DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 

1- ŞİLE\'DE BATAN GEMİ: 3 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNDU (1)

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI - İSTANBUL DHA

Şile\'de batan gemiyle ilgili yapılan çalışmalarda 3 kişinin daha cesedi bulundu. Sabah saatlerinde de ikinci kaptan Cüneyd Yedican\'ın cenazesi bulunmuştu. Daha önce ise 3 mürettebatın cesedine ulaşılmıştı. Böylece toplam 7 mürettebatın cansız bedenine ulaşılmış oldu.

Görüntü Dökümü;:

-------------------

- Cüneyd Yedican\'ın cenazesinin çıkarılması

=====================

2- BATAN GEMİNİN MÜRETTEBATINDAN CÜNEYT YEDİCAN\'IN CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

*Şile açıklarında batan gemi mürettebatından Cüneyt Yedican\'ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı.

Haber-Kamera:İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK/İstanbul,(DHA)

Geçtiğimiz hafta Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisinin kayıp mürettebatlarını bulmak için yapılan arama çalışmasında 53 yaşındaki Cüneyt Yedican\'ın cesedine ulaşıldı. Yedican\'ın cenazesi, incelenmek üzere Yenibosna\'daki Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Yedican\'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Saat 16.30 sıralarında alınan cenaze, Yedican ailesinin ikamet ettiği Kavacık\'a götürüldü. Cüneyt Yedican\'ın cenazesinin yarın öğlen namazından sonra Anadolu Hisarı Camii\'nde kılınacak cenaze namazından sonra Anadolu Kavağı Mezarlığı\'na defnedileceği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

-------------------------

-Yedican\'ı taşıyan cenazenin Adli Tıp Kurumu\'ndan çıkışı

-Yedican\'ın ailesinden görüntü

-Cenaze aracının Adli Tıp Kurumu\'ndan ayrılması

-Kurum önünden detay görüntüler



================================

3- ENİS BERBEROĞLU DOSYASI İSTİNAF MAHKEMESİNE İADE EDİLDİ

* İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin iade kararından,

\"(İstinaf Mahkemesi) Adeta kendini yüce Yargıtay\'ın yerine koyarak esastan bozma yapmış, mahkememizin bağımsızlığına, karar verme özgürlüğüne müdahale etmiştir\"

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen 25 yıllık hapis cezasına ilişkin hükmü bozan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi\'nin kararı, \"usul ve yasaya aykırı olduğu\" gerekçesiyle yerel mahkemece iade edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin iade kararında, \"(İstinaf Mahkemesi) Adeta kendini yüce Yargıtay\'ın yerine koyarak esastan bozma yapmış, mahkememizin bağımsızlığına, karar verme özgürlüğüne müdahale etmiştir. Hatta Bölge Adliye Başsavcılığı dahi bu hatalı uygulama karşısında sessiz kalmamış, itiraz yetkisi olmamasına rağmen \'görüldü\' yaparken dile getirdiğimiz hususlarda eleştirilerde bulunma zarureti hissetmiştir\" ifadelerine yer verildi.

\"YARGILAMAYI KENDİSİNİN YAPMASI GEREKMEKTEDİR\"

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, istinaf mahkemesince bozularak kendilerine gönderilen dava dosyası üzerindeki incelemesini tamamladı.

Mahkeme heyeti kararında Bölge Adliye Mahkemesi\'nin kararı esastan inceleyerek delil tartışmasına girdiğini belirterek \"Eylemin hukuki nitelendirmesinde hata olduğunu düşünüyorsa, CMK\'nin 280. maddesi uyarınca bizatihi davayı görmesi durumu ortaya çıkmaktadır. Gerekli tedbirleri aldıktan sonra davanın hazırlık işlemlerine başlayarak bizzat yargılamayı kendisinin yapması gerekmektedir. Yargılamayı bizatihi Bölge Adliye Mahkemesi yapması gerekirken, söz konusu eksiklikleri CMK\'nin 289. maddesi kapsamına sokarak kararı bozarak, mahkememize göndermiştir\" denildi.

\"KENDİNİ YÜCE YARGITAY\'IN YERİNE KOYARAK ESASTAN BOZMA YAPMIŞ\"

Mahkeme kararını gerekçesiz olduğundan bahisle bozulmasının kanun maddelerine aykırılık teşkil ettiği vurgulananan kararda, \"Adeta kendini yüce Yargıtay\'ın yerine koyarak esastan bozma yapmış, mahkememizin bağımsızlığına, karar verme özgürlüğüne müdahale etmiştir. Hatta Bölge Adliye Başsavcılığı dahi bu hatalı uygulama karşısında sessiz kalmamış, itiraz yetkisi olmamasına rağmen \'görüldü\' yaparken dile getirdiğimiz hususlarda eleştirilerde bulunma zarureti hissetmiştir\" ifadelerine yer verildi.

\"BOZMA KARARI USUL VE YASAYA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEKLE...\"

Kararda, istinafın yetkisi ve görevi dahilindeki bir konuda söz konusu yetkiyi kullanmayıp görev ve yetkisini ilk karar veren mahkemeye devretmesinin usul ve yasaya açıkça aykırılık teşkil ettiği kaydedilerek \"Her ne kadar Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi bozma kararlarına karşı ilk derece mahkemelerinin direnemeyeceğini, direnme yasağı olduğunu içtihat altına almışsa da bu içtihadın, kanuna uygun şekilde yapılmış bozma kararlarına münhasır olduğunun kabulü gerekecektir\" denildi. Kararda, tüm bu nedenlerle \"bozma kararının usul ve yasaya aykırılık teşkil etmekle verilen bozma kararı yönünden mahkemece yapılacak bir işlem olmadığından\" karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi. Dosyanın, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi\'ne iadesine karar verildi.

Görüntü Dökümü:

----------

-Berberoğlu\'nun arşiv görüntüsü

==================================

4- ŞİŞLİ\'DEKİ SİLAHLI ÇATIŞMA: ŞÜPHELİ YAKALANDI

- ÇATIŞMA ANI KAMERADA

Haber- Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHA

Şişli\'de bir kafedekilerle, dışardan gelen bir grup arasında, Ağustos ayında 1 kişinin ölümü 1 kişinin yaralanması olayının şüphelisi yakalandı. Çatışma anının kameralara yansıdığı ortaya çıktı.

Şişli Gülbahar Mahallesi\'nde 29 Ağustos\'ta bir otelin kafesinde çıkan silahlı çatışmada, Kaan Özcan hayatını kaybetmiş O.H. de yaralanmıştı. Güvenlik kameralarınca da görüntülenen olayın ardından şüpheliler kayıplara karışmıştı.

Güveni Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısı M.Ç.\'yi 2 gün önce yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan tabanca da Şişli Kuştepe Mahallesi\'nde ağaçlık alanda gömülü halde bulundu.

Polisteki sorgusu tamamlanan M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü dökümü:

-------------------------

-Olay anının güvenlik kamera kaydı

ARŞİV

//////////////

-Olayın olduğu kafe

-Olay yerindeki polisler

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

-Yerdeki tabanca

-Röportaj

-Genel ve detaylar

===============================

(ek bilgiyle)

5- AYAZAĞA\'DA İNŞAATTAKİ GÖÇÜK: TOPRAK ALTINDAKİ İŞÇİ 6 SAAT SONRA YARALI ÇIKARILDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Sarıyer Ayazağa\'da bir inşaatta meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi kurtarıldı.

Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerindeki bir inşaat sahasındaki göçük nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çalışmalara AFAD ekibi de katıldı. Yaşanan göçükte vücudunun bir kısmı göçük altında kalan Kahraman Sıcakyüz, 6 saatlik çalışma sonucu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------

EK GÖRÜNTÜ

-Yaralı işçinin çıkarılması

/////////////

-Şantiyede itfaiyenin çalışması

-Bekleyen ambulans

-İşçilerin görüntüsü

-Çalışmalardan detaylar

07.11.2017 - 11.02 - Haber Kodu : 171107040

07.11.2017 - 11.27 - Haber Kodu : 171107054

==========================

6- NARKOTİK KÖPEĞİ \'GOLD\' UYUŞTURUCUYU İŞTE BÖYLE BULDU



Haber - Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Beyoğlu\'nda operasyon yapıldı. Sokak satıcılarına yönelik yapılan özel harekat polislerinin de destek verdiği baskınlarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Kalyoncu Kulluğu Mahallesi\'nde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hacı Hüsrev Akkiraz Sokak üzerindeki eve yapılan baskında narkotik köpekli arama yapıldı. \'Gold isimli narkotik köpeğin 2. Kattaki evin kapısı önündeki mangalda saklanan uyuşturucu maddeyi bulması DHA kamerasına yansıdı.

Öte yandan, çevrede bulunan metruk binalarda da aramalar yapıldı. Sokak satıcılarına yapılan operasyonların hız kesmeden devam edeceği bildirildi.



Görüntü dökümü:

-----------------

-Operasyondan görüntü

-Özel harekat polisleri

-Apartmana girilmesi

-Köpeğin apartmana girmesi

-Arama yapması

-Tepki vermesi

-Mangalın içindeki uyuşturucu madde

-metruk binalardaki aramalar

-Genel ve detaylar

