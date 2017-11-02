DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- BATAN GEMİDE DALGIÇLARLA ARAMA

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Nurcan KIRCALI - İSTANBUL DHA

Şile açıklarında batan geminin kayıp mürettebatı aranıyor. Arama-kurtarma çalışmaları kapsamında TCG Alemdar Kurtarma gemisinin dalgıç personeli tarafından çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Çalışmalardan fotoğraflar

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02.11.2017 - 15.47 Haber Kodu : 171102142

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2- ENERJİ BAKANI ALBAYRAK: KİMSE AKDENİZ\'İ KENDİ KARASULARI ZANNETMESİN

Haber: Özgür ALTUNCU/ Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul (DHA)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 7. Uluslarası Doğalgaz Kongre ve Fuarı\'nın açılışında konuştu.

Türkiye\'nin en kötü güne hazırlıklı olması gerektiğini söyleyen Albayrak, \"Niye en kötü güne hazır olacağız? Kapımızdan savaş eksik olmuyor. En kötü senaryoya, Türkiye, A, B değil Z senaryosuna da hazır olacak bir stratejiyle yürümek zorunda. \'Kışın kıyamet koptu veremedik\'. Bahanesi olur mu ? Olmaz\" dedi.

DOĞALGAZ İLÇELERE DE UZANACAK

2002\'de 6 ilde olduğunu, 2017 sonu itibariyle 78 ile ulaştırıldığını söyleyen Albayrak, \"2018\'de inşallah Türkiye\'de, doğalgazın ulaşmadığı il kalmayacak\" dedi. Sadece şehir merkezlerine değil, özellikle ilçelere doğalgazı götürmek için yoğun bir yatırım hamlesi içinde olduklarını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak,\" Doğalgaz konforundan yararlanan insan sayımızı 2019\'da 50 Milyona çıkararak, şu önümüzdeki 2 yılla yaklaşık 5 Milyar TL\'lik yatırımla, tarihin en kısa sürede en güçlü yatırımını gerçekleştirmiş olacağız\" şeklinde konuştu.

KİMSE AKDENİZ\'İ KENDİ KARASULARI ZANNETMESİN

Türkiye\'nin iktidarları döneminde neye ihtiyacı varsa, neyi hak ediyorsa ona ulaştığını söyleyen Bakan Albayrak, \" Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hepsini tek tek gerçekleştirdik. Enerjide de inşallah bunu başaracağız. Kimse Akdeniz\'i kendi babasının denizi, kendisinin karasuları falan zannetmesin. Türkiye olarak biz, gerek uluslararası hukuktan kaynaklı, kendi münhasır ekonomik alanlarımız başta olmak üzere, gerekse KKTC\'nin ruhsatlı sahaları başta olmak üzere bu aramaları, bu sismik çalışmaları, bu sondaj çalışmalarını bu kuyuları kazacağız. Kimse kusura bakmasın. Eski Türkiye yok\" diye konuştu,

GAZ BULUNSA İLK BEN AÇIKLARIM

Gaz ve petrolün bulunmasının en büyük temennileri olduğunu söyleyen Albayrak, \"Bulduğumuzda ilk müjdeyi biz haber vereceğiz. Dedikodularla diyorlar ki, \'gaz bulundu söylemiyor\'. Gaz bulunsa ben söylerim. Petrol bulunsa ilk ben derim yani, başkasına bırakır mıyım\" şeklinde konuştu.

KÖMÜRDE YENİ SÜRECİ BAŞLATIYORUZ

\"Ne zaman yerli kömür yatırımından bahsetsek, kıyamet kopuyor. İşte bu çevrecilik maskesi altında istemezukcu bir zihniyet var ya, bağırıyor\" diyen Bakan Berat Albayrak, \" İşin komik tarafı ne biliyor musunuz ? İthal kömürle ilgili bir yatırım, bir santral falan yapılacağında ses yok. İthal kömürden ben bir eylem görmedim yani. Kömür kapasitesindeki yerli oranını arttıracağız. Ama bağıranlara bakıyoruz. Sonra \'Elhamdülillah\' diyoruz, doğru yoldayız diyoruz, devam ediyoruz. Özellikle son günlerde bu Zonguldak muhabbetini yaptılar. Sadece Zonguldak değil, tüm kömür üretim alanlarında istihdamı, üretimi ve katma değeri arttıracak bir modelin sürecini başlatıyoruz\" dedi.

\"HOCAM KENDİNİ GÜNCELLE\"...

Türkiye\'nin 20 Milyar Dolar kömür rezervini toprak altında bırakmayacaklarını söyleyen Albayrak,\" Koca koca profesör; \'Türkiye\'nin kömürleri bir kademi düşük\'. Sen demek ki eski Türkiye\'de kalmışsın. Biraz hocam kendini güncelle, biraz oku araştır. Yeni kömürlerimiz, 2000, 2500, 3000, 4000 bin kalori kömürler çıkıyor artık\" diye konuştu.

100 SENE BEKLEDİK

Muhalefetin kullandığı dilin yurtdışındaki terör diasporasıyla aynı olduğunu söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü: Yeni bir dil yok. Ne diyorlarsa aynı, Geçen birileri dedi ki, \'bunlar söylüyor, onlar kullanıyor\'. Yo, onlar söylüyor, onlar kullanıyor. İçiçe geçmiş. Aynı mantık. Kim bu ülkeye ihanet içinde yurtdışında Türkiye\'ye bu dili kullanıyorsa, nasıl bir dil kullanıyorsa, bunlar da aynı dili kullanıyor. Öyle bir resimle karşı karşıyayız ki, Türkiye\'de yeni bir resim olsa, yeni travma olsa, antidemokratik bir operasyon olsa, bunlar zil takıp oynayacaklar. Söz şu; \'Ak Parti gitsin de, bu iktidar gitsin de, Cumhurbaşkanımız gitsin de, nasıl giderse gitsin de, ülke batarsa batsın\'. Bu hezeyanlar, bu son çırpınışları artık üzülerek de izleyemiyorum. Allah\'a havale ediyorum. Her zamankinden fazla çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü başımızda öyle bir lider var ki, öyle bir tempoyla çalışıyor ki, bizim az çalışma lüksümüz yok. Çıta çok yukarıda, Sadece bakanlık değil. İstanbul, İGDAŞ, tüm kurumlarımız...100 sene bekledik yani, 100 sene biraz istirahat ettik. Yeni dönemde daha fazla...O 100 senenin açığını kapayacaksak eğer... Hamdolsun çok iyi bir çağdayız. Aradaki farkın çok hızlı kapanabildiği bir çağdayız. Türkiye\'yi bu güçlü dayanışma ve birliktelik bir üst lige çıkaracak\"

Görüntü Dökümü:

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- Albayrak\'ın konuşması

- Detaylar

02.11.2017 - 16.01 Haber Kodu : 171102151

02.11.2017 - 16.01 Haber Kodu : 171102152

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3- KADIKÖY\'DE GENÇ KIZA TUVALETTE TECAVÜZ DAVASINDA GARSONA 10 YIL CEZA VERİLDİ

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

KADIKÖY\'de közde kahve yapan işyerine giden P.K. isimli 20 yaşındaki genç kıza işyerinin tuvaletinde tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan garson H.A., ilk duruşmada oy çokluğu ile \"Nitelikli cinsel saldırı\" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. H.A. hakkında, \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçundan ise beraat kararı verildi.

Kadıköy Osmanağa Mahallesi\'nde 19 Mayıs 2017 tarihinde közde kahve yapan işyerinin tuvaletinde P.K. (20) isimli genç kıza tecavüz ettiği iddia edilen 17 yaşındaki garson H.A.\'nın yargılandığı davanın ilk duruşmasında karar çıktı. H.A., ilk celsede, \"Nitelikli cinsel saldırı\" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya, Suça Sürüklenen Çocuk H.A., şikayetçi P.K. ile avukatları katıldı.

SUÇU KABUL ETMEDİ

Sorgusu yapılan sanık H.A., şikayetçinin olay günü kahveye geldiğini, bir adet kahve siparişi verdikten sonra lavaboyu sorduğunu, kendisinin de lavaboyu gösterdiğini belirterek, ilk hamlenin şikayetçiden gelmesi üzerine kendisinin karşılık verdiğini ve rıza ile cinsel birlikteliğin yaşandığını iddia etti. Şikayetçinin birliktelikten sonra erkek arkadaşını aradığını savunan tutuklu sanık H.A., \"Telefonu bana verdi. Erkek arkadaşı, \'P. hanıma tacizde bulunmuşsun\' dedi. Sonra da, \'1.000 TL para ver, şikayetçi olmasın\' dedi. Ben de vermeyeceğimi söyledim. Sonra bu olay başıma geldi\" dedi.

Lavaboyu sorduğu sanığın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyen şikayetçi P.K., kilitlediği lavabo kapısının sanık tarafından bıçakla açıldığını öne sürdü. Bıçak olduğu için korktuğunu söyleyen P.K., sanığın olaydan sonra yanına gelerek, \"Nefsime hakim olamadım, özür dilerim\" dediğini öne sürdü. Para konusunun geçmediğini söyleyen P.K., ardından polisi aradıklarını söyledi.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, \"Nitelikli cinsel saldırı\" suçundan cezalandırılmasını, \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçundan da beraatini istedi.

10 YIL CEZA ALDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanığa oy çokluğu ile \"Nitelikli cinsel saldırı\" suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Sanığın bu suçu bıçak kullanarak işlediğini gerekçe gösteren mahkeme, cezayı 18 yıla çıkardı. Sanığın suç tarihinde 18 yaşından küçük olmasını gerekçe göstererek bu cezayı da 12 yıla, iyi hal indirimi ile de 10 yıla indirdi.

HÜRRİYETİ TAHDİT SUÇUNDAN BERAAT ETTİ

Mahkeme, \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçundan ise, \"H.A.\'nın mağduru cinsel saldırı eyleminin gerektirdiği sınırlı süre içerisinde alıkoymuş olması karşısında bu suçun yasal unsurları oluşmadığı\" gerekçesi ile sanığın beraatine karar verdi. Mahkemenin bu kararına üye hakim Dursun Fatih Kaymaz muhalefet etti.

Kaymaz, çoğunluk kararına düştüğü muhalefet şerhinde şikayetçi P.K.\'nın soruşturma ve kovuşturma aşamalarında beyanlarında farklılık bulunduğunu, bu beyanlara üstünlük tanınamayacağını belirtti. Şikayetçinin iddiasının tanık ile de doğrulanmadığını belirten hakim Kaymaz, \"Suça sürüklenen çocuk (SSÇ) H.A.\'nın kendisine yüklenen suç tarihinde 18 yaşından büyük olduğu anlaşılan mağdura P.K.\'nın rızası hilafına ve bıçakla zorlamak suretiyle cinsel ilişkide bulunduğunu gösteren somut delil elde edilemediğinden, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği SSÇ\'nin aşamalarda değişmeyen savunmasına itibar edilmesi gerekeceği, SSÇ\'nin samimi bir biçimde baştan beri mağdure ile rızası dahilinde bıçak olmaksızın cinsel ilişkide bulunduğunu savunduğu, SSÇ ile mağdure arasında cinsel ilişki gerçekleştiği sabit ise de mağdurenin yaşı ve varlığı iddia edilen bıçak zorunun ıspatlanamadığı göz önüne alınarak SSÇ\'nin nitelikli cinsel saldırı suçundan beraatine ve tahliyesine karar verilmesi görüşündeyim\" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler

02.11.2017 - 16.00 Haber Kodu : 171102149

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4- BAKAN SARIEROĞLU: TÜRKİYE\'DE BİR KPSS GERÇEĞİ MAALESEF VAR

*Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, \"Türkiye\'de bir KPSS gerçeği maalesef var. Ben hayatında KPSS\'ye girmemiş birisiyim. Maalesef şu anda gençlerimiz eğitimlerinden sonra bir iki sene boyunca evlerinde sınava hazırlanan ve ailelerinde hayatını buna göre düzenlediği kötü bir durumla karşı karşıyayız. Gençlerimizi bu durumun içinden hep birlikte çıkarmamız gerekiyor.\"

\"İstanbul özelinde gelecek dönemde özel bir çalışma olacak. İstanbul\'da 890 bin işsizimiz var. Türkiye\'deki işsizlerin neredeyse dörtte biri İstanbul\'da. İstanbul\'da işsizlik sorunuyla alakalı olarak sıkıntıyı bertaraf edebilirsek bunun etkisinin Türkiye üzerinde çok büyük olacağına inanıyoruz.\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Tarafından düzenlenen \"Türkiye İhracat Haftası\" programına katıldı. Programda bir konuşma yapan Bakan Sarıeroğlu, \"Türkiye\'de bir KPSS gerçeği maalesef var. Ben hayatında KPSS\'ye girmemiş birisiyim. Maalesef şu anda gençlerimiz eğitimlerinden sonra bir iki sene boyunca evlerinde sınava hazırlanan ve ailelerinde hayatını buna göre düzenlediği kötü bir durumla karşı karşıyayız. Gençlerimizi bu durumun içinden hep birlikte çıkarmamız gerekiyor. Ülkemizin işçiye de, çiftçiye de ihtiyacı var, mühendislerimizin de fabrikalarda çalışmasına ihtiyacımız var. Her alanda gençlere ihtiyacımız var. Ama gençlerimizin tamamı kamuda çalışmak gibi bir hedef önüne koymuş durumda. Bu durumdan gençlerimizi hep birlikte çıkarmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımızı daha etkili şekilde yürüteceğiz. Önümüzdeki dönemde Türkiye açısından en büyük risk olarak görüyorum. Ancak bu genç iş gücümüzden alacağımız enerji ile biz güçlü adımlar atabiliriz diye düşünüyoruz\" dedi.

KADINLARIN İSTİHDAMI

Bakan Sarıeroğlu, \"Kadının çalışma hayatına girişte ve çalışma hayatına devam etmesi ile ilgili sorunlarla alakalı çok ciddi adımlar atıldı. Başta iş ve aile yaşamını uyumlaştırma olmak üzere, iş gücü piyasasına girişte karşılaşmış oldukları sorunlar olmak üzere atmamız gereken adımlar hala mevcut. Olduğumuz aşama da çok kıymetli bir aşama. 10 sene içerisinde 6.5 milyonluk istihdam yaratmışız ve bunun 3 milyonunu kadınlar oluşturuyor. Bu önemli bir başarı hikayesidir. İnşallah kadın gücüyle, kadın dayanışmasıyla, yeni politika uygulamalarıyla son on yılda aldığımız aşamayı çok daha ileri bir seviyeye getirebileceğimize inanıyorum\" şeklinde konuştu.

ENGELLİLERİN ATAMASI

Jülide Sarıeroğlu, \"Çok güncel bir konu, taşeron konusu. Sayın Başbakanımız da grup toplantısında ifade etti. Kamu boyutu ile alakalı olarak inşallah yakın zaman içerisinde, bu sene bitmeden bu konuyla ilgili bir aşama kaydetmiş olacağız. Engelli kardeşlerimizin atanma talepleri vardı, üçüncü atama diye. Göreve geldik ikinci atamalarını gerçekleştirdik. Ama bazı teknik kısıtlamalarda bir eşleşme sorunumuz vardı. Rakamımız kısıtlı olmuştu. Son Bakanlar Kurulu Toplantısı\'nda yaptığımız sunum sonrasında 5 binlik bir ek engelli kardeşlerimize atama imkanı oluşturduk. Yarısını 2018\'in ilk çeyreğinde yarısını, 2018\'in son çeyreğinde gerçekleştireceğiz. Bu bir üçüncü atama\" diye konuştu.

İSTİHDAMA İSTANBUL MODELİ

Bakan Sarıeroğlu, \"İş ve meslek danışmanlarımızın bir talebi var. İş-Kur\'un kurumsal kapasitesini güçlendirmek bizim için temel öncelik. Bu bağlamda İstanbul özelinde gelecek dönemde özel bir çalışma olacak. İstanbul\'da 890 bin işsizimiz var. Türkiye\'deki işsizlerin neredeyse dörtte biri İstanbul\'da. İstanbul\'da işsizlik sorunuyla alakalı olarak sıkıntıyı bertaraf edebilirsek bunun etkisinin Türkiye üzerinde çok büyük olacağına inanıyoruz. Yeni bir örgütlenme modeliyle, yeni bir çalışma modeliyle, iş dünyamızla ortaklık ve işbirliğiyle, çözüm ortağı olarak birbirimizi görüp İstanbul\'a özel bir çalışma planını gerçekleştiriyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Sarıeroğlu\'nun konuşması

- Detaylar

02.11.2017 - 16.41 Haber Kodu : 171102182

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5 - DEAŞ ÜYELERİ YANGINLAR ÖNCESİNDE BOMBALARI OTOMOBİLE TAŞIDI



Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Geçtiğimiz cumartesi günü Bayrampaşa\'daki bir alışveriş merkezinin otoparkına bırakan bombalı otomobille ilgili gözaltına alınan DEAŞ üyesi olduğu belirtilen şüphelinin, Esenyurt ve Arnavutköy\'deki evlerde yangın çıkartmadan önce evden bazı malzemeleri otomobile taşımasının kameralara yansıdığı o anlardan alınan fotoğraflar, yetkililer tarafından basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin malzemeleri otomobile taşıması fotoğrafı

02.11.2017 - 16.58 Haber Kodu : 171102192

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6- BAKAN ARSLAN AÇIKLADI, BANLİYÖ HATTI 2018 SONUNA KALMADAN BİTECEK...

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

İstanbul\'da düzenlenen 10\'uncu Transist 2017 Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı\'nın açılışında konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, \"2018 sonuna kalmadan sistemin tamamını bitireceğiz. Her iki yakayı da Halkalı\'dan Gebze\'ye birbiri ile entegre edeceğiz\" dedi.

\"TOPLU TAŞIMAYI TEŞVİK ETMEK DURUMDAYIZ\"

Türkiye\'nin ulaşıma çözüm üretmek zorunda olduğunu söyleyen Arslan \"Ülkemizde bu sene içerisinde 8 ayda 773 bin araç dışarı çıkmış günde ortalama 3 bin 700 araç anlamına geliyor. Bu kadar çok aracın trafiğe çıktığı bir ortamda elbette hem çözüm üretmek durumundayız hem de toplu taşımayı teşvik etmek durumdayız. Zamandan tasarruf, akaryakıttan tasarruf anlamında, karbondioksit salınımlarını azaltmak anlamında bunu teşvik etmek durumdayız. Nitekim İBB Başkanlığımızın yaptığı bu\" diye konuşu.

\"2018 SONUNA KALMADAN SİSTEMİN TAMAMINI BİTİRECEĞİZ\"

İstanbul\'da kapatılan banliyö hatlarının yeniden hizmete açılması için gece gündüz aralıksız çalışıldığını söyleyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, \"Banliyö sistemlerini metro standardına döndürülmesi Gebze\'den Halkalı\'ya kadar Marmaray kalitesinde ve Marmaray\'ın araçları ile taşımacılık yapmak adına gecemizi gündüzümüze katıyoruz. 2018 sonuna kalmadan sistemin tamamını bitireceğiz. Her iki yakayı da Halkalı\'dan Gebze\'ye birbiri ile entegre edeceğiz\" diye konuştu.

FUARI GEZDİ, OTOBÜSLERİ İNCELEDİ

Açılış töreninin ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan kendisine eşlik eden İBB Başkanı Mevlüt uysal\'la birlikte stantları gezdi. Yerli üretim otobüsleri inceleyip basın mensuplarına poz verdi.

Görüntü Dökümü:

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- Bakan Arslan\'ın konuşması

- Fuarı gezmesi

02.11.2017 - 16.25 Haber Kodu : 171102175

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7- (ÖZEL HABER)TRAMVAY YOLUNA GİREN KONSOLOSLUK ARACI YAYAYA ÇARPTI



Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK - Ersan SAN / İSTANBUL DHA

Fatih\'te, tramvay yolunda ilerleyen konsolosluk aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Bazı vatandaşlar, araç sürücülerinin tramvay yolunu kullanmasına tepki gösterdi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Sirkeci durağı yakınında meydana geldi. Tramvay yoluna girerek Sultanahmet yönüne doğru ilerleyen 34 CD 1049 plakalı hangi konsolosluğa ait olduğu öğrenilemeyen araç, Sirkeci durağına yakın noktada yolun karşısına geçmeye çalışan 28 yaşındaki Emrah Yalçın\'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere yığılan Yalçın\'ı görenler durumu hemen 112 ya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle, Sultanahmet yönüne doğru tramvay seferleri bir süre aksadı. Görgü tanıkları, tramvay yolunda ilerleyen aracın aniden Emrah Yalçın\'a çarptığını belirtti. Vatandaşlar, araçların tramvay yolunu kullanmalarına tepki gösterdi. Bu arada, kazanın ardından da bazı araçların tramvay yolunu kullanarak ilerlediği görüldü.



Görüntü dökümü:

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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ:

-Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralının sedyeyle ambulansa taşınması

-Kazaya karışan konsolosluk aracından görüntü

-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER:

-Olayın meydana geldiği noktadan görüntü

-Tramvayların geçişinden görüntüler

-Görgü tanıklarıyla röportajlar

-Tramvay yolunda ilerleyen araçlardan detaylar

-Genel görüntüler

02.11.2017 - 17.14 Haber Kodu : 171102196