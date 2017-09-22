DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- BAŞSAVCILIK\'TAN \"JET\" SORUŞTURMASI

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, TC-KON tescilli Cessna Citation VII tipi iş jetin pistten çıkarak yanması ve 4 kişinin yaralanmasına sonuçlanan olayla ilgili soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında jetin bağlı olduğu şirketin yetkilisinin emniyette bugün ifadesine başvuruldu. Öte yandan Ankara\'dan gelen kaza kırım ekibi, jet üzerinde inceleme yaptı. Kırım ekibinin olayla ilgili nihai rapor hazırlayacağı belirtildi. Soruşturma kapsamında kuleyle jet pilotu arasındaki konuşmalar, hava durumu ve itfaiye raporlarının da soruşturma dosyasına ekleneceği öğrenildi. Olayla ilgili savcılığın araştırma ve soruşturması devam ediyor.

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2- TARKAN VE KIZIL ORDU KOROSU AYNI SAHNEDE

Haber: Orhan SENCER - İSTANBUL DHA

Deniz Bank 20. yılını kutladı. 1997\'den bu yana bankanın bütün sahiplerinin bulunduğu gecede Kızıl Ordu Korosu, Tarkan ve Ajda Pekkan da sahne aldı.

DenizBank\'ın 20. kuruluş yıldönümü için Zorlu Center\'da düzenlenen özel etkinliğe iş dünyasının, kültür-sanat ve medya camiasının önde gelen isimleri katıldı. Yaklaşık 2000 davetlinin ağırlandığı gecede, DenizBank\'ın 20 yıllık öyküsü ve gelecek planları konuşuldu.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş konuşmasına başlamadan önce Frank Sinatra\'nın My Way isimli şarkısını söyledi.

Gecede sahne alan Tarkan, Kızılordu korosu ile \'Dudu dudu\' şarkısını söyledi. Ajda Pekkan da gecede sahne aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Geceden görüntüler

-Konuklar

-Ateş\'in şarkı söylemesi

-Tarkan ve Kızıl Ordu Korosu\'nun konseri

-Pekkan\'ın konseri

22.09.2017 - 17.19 Haber Kodu : 170922152

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3- GAZİOSMANPAŞA\'DA ÖZEL HALK OTOBÜSÜ KAZA YAPTI: 4 YARALI

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Gaziosmanpaşa\'da kontrolden çıkan özel halk otübüsü bariyerlere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Küçükköy Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. Özel Halk Otobüsü A.Ş.\'ye bağlı özel halk otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı. Kazada şoför araçta sıkışırken, 3 yolcu da yaralandı. İtfaiye ekipleri şoförü sıkıştığı yerden çıkardı. 4 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Otobüsün yoldan kaldırılması

-Genel ve detaylar

22.09.2017 - 16.38 Haber Kodu : 170922146

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4- TÜRK TELEKOM\'U İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASINDA İKİNCİ KEZ MÜTALAA

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Gayrettepe\'deki Türk Telekom binasını ele geçirmeye teşebbüs eden 4\'ü tutuklu 13 askerin yargılandığı davada, ikinci kez mütalaa verildi. Savcı değişikliği nedeniyle verilen mütalaada, Alay Komutanı Albay Nurullah Zeki Atmaca dahil 7 sanığın \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından ayrı ayrı 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve \"Terör örgütü üyesi olmak\" suçundan 15\'er yıla kadar değişen oranlarda hapis cezaları istendi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Albay Nurullah Zeki Atmaca, yarbay Birol Keskinkılıç, astsubaylar Muhammet Mustafa Çelik, Serdar Uzel ile tutuksuz sanıklar eski yarbay Cem Doygun ve Uzman Erbaş Murat Karataş katıldı. Şikayetçi taraf olarak Başbakanlık, TBMM Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı\'nı ise avukatları temsil etti.

Duruşmada avukatların taleplerinin ardından Mahkeme Başkanı Hulusi Pur, bir önceki savcının görev yerinin değiştiğini belirterek mahkemeye atanan duruşma savcısı Halil İbrahim Kuş\'a mütalaasını sordu.

ERLERİN BERAATI TALEP EDİLDİ

Bir önceki celse verilen mütalaaya kısmen katıldığını belirten savcı Kuş, sanık erler İzzet Uğur Alp, Emre Aslan, Sinan Aslan, Fatih Özbek, Cengiz Taşhan ve Kadir Kars\'ın FETÖ ile bir ilişki ve iltisaklarının bulunmadığı, askerlik görevlerini ifa ettikleri rütbesiz ve er olmaları nedeniyle darbe eylemini yönetme ve yönlendirme kabiliyetlerinin bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerini talep etti.

RÜTBELİLERE 3\'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Savcı, rütbeli sanıklar yönünden ise Albay Nurullah Zeki Atmaca, yarbaylar Birol Keskinkılıç, Cem Doygun, astsubaylar Muhammet Mustafa Çelik, Serdar Uzel, Uğur Alpay ile Uzman Erbaş Murat Karataş\'ın \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından ayrı ayrı 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı rütbeli sanıklar için \"Terör örgütü üyesi olmak\" suçundan 7,5\'er yıldan 15\'er yıla kadar hapislerini istedi. Savcı, tutuksuz yargılanan rütbeli sanıklar eski yarbay Cem Doygun, astsubay Uğur Alpay ve Uzman Erbaş Murat Karataş\'ın ise tutuklu yargılanmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Cem Doygun ve Murat Karataş\'ın tutuklanmasına karar veren heyet, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi. Davanın 23 Haziran\'da görülen duruşmasında verilen mütalaada, Albay Nurullah Zeki Atmaca, yarbay Birol Keskinkılıç, astsubaylar Serdar Uzel, Muhammed Mustafa Kılıç\'ın birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15\'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti. Sanık 6 er hakkında ise beraat istenmişti.

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5- GASP AMAÇLI CİNAYETTE 12 YIL SONRA 5 GÖZALTI



Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

Bağcılar\'da 12 yıl önce gasp amacıyla sigara dağıtım aracı içinde tabancayla vurularak öldürülen Özkan Penzeroğlu cinayetiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında cinayet tarihinde de gözaltına alınıp serbest kalan Özkan Penzeroğlu\'nun bir arkadaşının da bulunduğu öğrenildi. Cinayetle ilgili iddiaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

MİNİBÜSÜN İÇİNDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Bağcılar, Yüzyıl mahallesinde 20 Haziran 2005 tarihinde meydana gelen olayda minibüs ile sigara dağıtım işi yapan Özkan Penzeroğlu, vurularak öldürülmüştü . Polis o tarihte yaptığı araştırmada araçta bulunan 750 liranın alındığını tespit etmişti. Olayla ilgili yapılan tahkikatte Özkan Penzeroğlu\'nun arkadaşı olan A.T. adlı kişi gözaltına alınmış ancak delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı.

CİNAYET DOSYASI TOZLU RAFLARDAN İNDİRİLDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından faili meçhul cinayet dosyası raflardan indirilerek tekrar araştırılması sonucu 5 kişi gözaltına alındı. A.T.\'ninde aralarında bulunduğu şüpheliler polisin sorduğu sorulara \"Hatırlamıyoruz\" diyerek cevap verdikleri cinayetle bir ilgilerinin bulunmadığını söyledikleri öğrenildi.

SİLAHI ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN ARKADAŞI GETİRMİŞ

Polis yaptığı çalışmada A.T.\'nin cinayette kullanılan ve daha önce başka bir yaralama olayında kullanılan silahı şüphelilere getirdiği, gözaltına alınan şahıslar arasında bulunan B.G. adlı kişininde cinayeti gasp amacıyla işlediğini tespit etti.Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

22.09.2017 - 16.32 Haber Kodu : 170922145