DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- CHP\'DEN ÜSKÜDAR\'DA SAHTE SEÇMEN İDDİASI

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı, Üsküdar\'daki seçmen listelerine itiraz etti. Yaklaşık 100 kişilik grup Üsküdar\'daki Selimiye Parkı\'na gelerek eylem yaptı. Parti üyesi avukat Ümit Isıgöllü, \"Üsküdar\'da bir hukuksuzluk yaşıyoruz. Üsküdar, 400 bin seçmeniyle il boyutlu bir ilçe. Üsküdar\'da oturan insan, kendi belediye başkanını, kendi belediye meclis üyesini, kendi muhtarını seçsin, diye bu süreç var. O süreci Cumhuriyet Halk Partisi çok kuvvetli bir çalışmayla değerlendirdi ve 7 bin seçmenin burada yaşamadığını, öldüğünü ya da göçtüğünü tespit etti\" dedi.

\"ONLAR HAKKINDA DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ\"

\"3 ilçe seçim kuruluna da bunları bildirdik\" diyen Isıgöllü, \"Birinci ilçe seçim kurulundan kabaca bizim ve diğer partilerin yaptığı itirazlarla 800 kişi, üçüncü ilçe seçim kurulundan hemen hemen aynı sayıda 800 kişi burada seçmen değil artık\" diye konuştu. \"Bizim yarın aslında üç seçim kurulu içinde ama özellikle ikinci ilçe seçim kurulu için konuyu Yüksek Seçim Kurulu\'na götüreceğimizi bilin. Yetmeyecek, bu işi yapan devlet memurları, nüfus idaresi onlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağız. Yetmiyor kendi evlerine fütursuzca insan yazıp adeta gümrükten mal kaçırırcasına 40 kişi, 16 kişi, 18 kişi aynı evde yaşaması mümkün olmayan insanlar ki bir çoğu da polis tespitiyle artık kesinleşti. Hatta listelerden düştü. Onlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağız\" şeklinde konuştu.

\"KIZ YURDUNDA 9 ERKEK SEÇMEN HALA LİSTELERDE MEVCUT\"

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Olcay Kurt da \"Birinci ve üçüncü bölgede kabul edilmeyen itirazlarımızın arasında Selimiye\'deki meclis üyesinin evindeki yığılma inşaat işçisi seçmenler var. Bunların kaydının düşürülmediğini saptadık. Aynı şekilde İcadiye\'deki bir vakıfta sizlere daha önce bahsettiğimiz 9 tane kız yurdunda 9 erkek seçmen hala listelerde mevcut. Düşürülmemişler, kendimiz tespit ettik. Yüzde 1500 eminiz bu seçmenler hala aynı adreste düşürülmeden duruyor. Bunlar da itirazlarımıza kısmi cevap veren birinci ve üçüncü bölge seçim kurullarının kayıtlarından alınmıştır. Yani ikinci bölgeye ait değildir\" dedi.

\"1200 KİŞİNİN KAYITLARINI BÖLGEDEN DÜŞÜRÜLMEDİ\"

CHP Eski milletvekili Barış Yarkadaş \" Üsküdar İlçe Başkanlığımız bölgede tespit ettiği tüm sahte seçmenleri ilçe seçim kuruluna bildirdi. Ancak ne yazık ki ilçe seçim kurulundaki görevli hakimler, tespitlerimize tutanaklarımıza rağmen, 1200 kişinin kayıtlarını bölgeden düşürmedi. Belli ki Üsküdar\'a yönelik özel bir çalışma var. Ve seçimi kazanamayacağını düşünenler sahte seçmenleri bölgeye getirerek kendileri açısından bir avantaj yaratmak istiyorlar\" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Basın açıklaması

-Bekleyen grup

-Barış Yarkadaş röp

-Genel ve detay

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2- RUS SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZ\'DAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN -Ersan SAN İSTANBUL (DHA)

Rus donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı\'ndan geçti. Savaş gemisinin geçişine sahil güvenlik botu eşlik etti. Gemi Akdenize gitmek için Marmara Denizi\'ne açıldı.

Rus donanmasına ait \'NM 56\' borda numaralı savaş gemisi saat 13.00 sıralarında Karadeniz\'den İstanbul Boğazı\'na girdi. Gemiye sahil güvenlik botu da eşlik etti. Geminin ön ve arka kısmında silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Yaklaşık 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayan geminin Akdenize gitmek için Marmara Denizine açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Rus savaş gemisinden genel görüntü

-Sahil güvenlik botundan detay görüntü

-Gemide bulunan askerlerden detay görüntü

-Geminin ön ve arka kısmından silahlı nöbet tutan askerlerden görüntü

-Gemiden detay görüntüler

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3 - EREN ERDEM\'İN İTİRAZINA RET

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

FETÖ\'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddia edilen kapanan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem\'in tahliye kararının ardından yeniden tutuklanmasına yapılan itiraz reddedildi.

Eren Erdem\'in avukatları Onur Cingil ve Zeynel Öztürk, yeniden tutuklanan müvekkillerinin tutuksuz yargılanması için üst mahkeme olan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne itirazda bulunmuştu. Mahkeme heyeti, Eren Erdem\'in tutuklanmasına yapılan itirazı reddetti.

8 OCAK\'TA YENİDEN TUTUKLANMIŞTI

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan Eren Erdem\'in 7 Ocak\'ta görülen duruşmada, tahliyesine karar verilmişti. Erdem hakkında aynı gün duruşma savcılığınca itirazda bulunulması üzerine üst mahkemece tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Erdem, 8 Ocak\'ta jandarmalar eşliğinde çıkarıldığı İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tutuklanmıştı.

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4- ATAŞEHİR\'DE KAFEDE SİLAHLI SALDIRI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)

Ataşehir\'de bir kafede silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçarken, ağır yaralı Emre D. hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 15.15 sıralarında Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede gerçekleşti. Araçla kafenin önüne gelen 4 kişiden biri yanında getirdiği silahla Emre D.\'ye ateş etmeye başladı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Emre D. ağır bir şekilde yaralandı. Saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçarken ağır yaralı Emre D., ambulansla Fatih Sultan Mehmet eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olay yeri güvenlik şeridiyle kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ederken, polis civardaki güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin kimliğini belirlemeye çalışıyor. Olayla ilgili polisin soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Güvenlik şeridi

-Polislerin incelemeleri

-Genel ve detaylar