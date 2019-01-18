DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 



1- KARTAL\'DA CİP ÇALAN HIRSIZI VURAN KORUMALAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) KARTAL\'da dün sabah Bedrettin Dalan\'ın oğluna ait bir aracı çaldıktan sonra kaçarken takip eden korumalar tarafından başından vurularak öldürülen Cemil Ö.(38)\'in suç ortağı yeğeni Emrah Y.(23) polis tarafından gözaltına alındı. Olay sırasında farklı bir araçla kaçtığı belirlenen şüphelinin dayısının durumunu öğrenmeye geldiği Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesinde yakalandığı öğrenildi. Öte yandan polise teslim olan korumalar C.G. ile E.Ç. Cinayet Büro Amirliğinden adliyeye sevk edildi.

KORUMALAR TESLİM OLMUŞTU

Kartal, Orhantepe Mahallesi, Orhangazi Caddesi üzerinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda Bedrettin Dalan\'ın oğlu Barış Dalan\'a ait cip çalan şüpheliler hızla kaçmaya başlamıştı. Bedrettin Dalan\'ın yakın korumaları takip ettikleri araca ateş ederek durdurmaya çalışırken direksiyonda bulunan şüpheli Cemil Ö. başından vurularak hayatını kaybetmişti. Olayı gerçekleştiren yakın korumalar ise bir süre sonra polise teslim olmuşlardı.

POLİS BAŞKA ARAÇLA KAÇAN İKİNCİ ŞÜPHELİYİ TESPİT ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto hırsızlığı Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelilerin cip çalmaya çalıntı lüks bir araçla geldiğini tespit etti. Bu araçta bulunan Cemil Ö.\'ün araçtan inerek çaldığı cipi kullanmaya başladığı diğer araçla birlikte hızla kaçmaya çalıştıkları öğrenildi. Korumaların açtığı ateş sonucu Cemil Ö.\'nün vurulmasının ardından şüphelilerin kullandığı diğer lüks aracın hızla olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.

HASTANE ÖNÜNDE GÖZALTINA ALINDI

Oto hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri kaçan kişinin hastanede arkadaşını aramaya geleceği ihtimali üzerine Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesi önünde pusu kurdu. Bir süre sonra yine çalıntı başka bir aracın içinde hastane önüne gelen şüpheli Emrah Y. polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan tahkikatta Emrah Y.\'nin ölen Cemil Ö.\'nün yeğeni olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin olay yerindeki ikinci araçla kaçtıktan sonra Kartal, Kurfalı mahallesine gittiği burada o aracı terk ederek daha önceden çaldığı başka bir otomobile bindiği öğrenildi. Şüphelinin dayısının durumunu öğrenmek için hastane önüne geldiği tespit edildi.

DAHA ÖNCE 22 KEZ GÖZALTINA ALINMIŞ

Oto hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri süren Emrah Y.\'nin aralarında oto hırsızlığı, kişiyi hürriyetinden mahsun bırakma, evden hırsızlık gibi suçlardan toplam 22 kez polis tarafından yakalandığı belirtildi. Poliste ifadesi süren şüphelinin iddiaları kabul etmeyerek olay sırasında olay yerinde olmadığını söylediği belirtildi. Emrah Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KORUMALAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan olayın ardından polise teslim olan korumalar C.G. ile E.Ç. ise Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Anadolu adliyesine sevk edildi. İki korumanın işlemlerinin Anadolu Adliyesinde sürdüğü belirtildi.

Yetkililer olayla ilgili bir kişinin arandığını soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirttiler.

Görüntü dökümü:

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-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Emrah Y.\'nin adliyeye sevk edilmesi

-ARŞİV GÖRÜNTÜLER

-Olay yeri

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2- İSTANBUL - ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA SÖMESTİR TATİLİ YOĞUNLUĞU

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Milyonlarca öğrencinin karnelerini almasının ardından bugün başlayan sömestir tatili nedeniyle seyahate çıkanlar, Atatürk Havalimanı\'nda yoğunluğa neden oldu. Karnelerini alıp aileleriyle birlikte havalimanına gelen öğrenciler, gidecekleri yurt dışı ve yurt içi tatil merkezlerinde 15 günlük tatilin tadını çıkaracaklarını ifade ettiler

Atatürk Havalimanı\'nda iç hatlar ve dış hatlar terminallerinde öğle saatlerinde, bugün başlayan sömestir tatilinin de etkisiyle yoğunluk görüldü. Terminal giriş noktalarında, check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında hareketlilik yaşandı. Yetkililer pasaport noktalarında yoğunluk yaşanmaması için tüm bankoları açık tuttu.

ÖNCE KARNE ALDILAR SONRA TATİLE UÇTULAR

Karnelerini aldıktan sonra aileleriyle birlikte havalimanına gelen Ada ve Nil Keskin kardeşler, 4 günlük tatil için ABD\'nin yolunu tuttu. Kuzenlerini ziyarete gittiklerini söyleyen Nil Keskin, \"Karnem çok iyi, \'takdir\' aldım. Kuzenlerimizle vakit geçireceğiz. Karne hediyesi de sayılabilir\" ifadelerini kullandı. Sömestir için Eskişehir\'e giden Ayça Melike Aydemir de \"Takdir aldım, sınıf birincisiyim. 15 tatilde Eskişehir\'e gideceğiz. Bu çok iyi oldu. Ödev vermediler\" diye konuştu.

Londra\'ya tatile giden 3. sınıf öğrencisi Baran da seyahati nedeniyle bugün karne alamadığını belirterek, şunları söyledi:

\"Erken çıktığım için bugün karnemi alamadım. Ancak öğretmenim göstermişti, hepsi çok iyiydi. Öğretmenim tatil için bir kitabı ödev olarak verdi, onu çalışacağım.\"

Görüntü Dökümü

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-Havalimanında yaşanan yoğunluk

-Terminal girişlerindeki kuyruk

-Öğrenciler ve ailelerinin check-in yaptırması

-Bilet bagaj işlemleri

-Öğrenciler ile röp

-Nil ve Ada Keskin kardeşler ile röp

-Ayça Melike Aydemir\'in açıklamaları

-Baran ile röp

-Pasaporttan görüntüler

-Genel ve detaylar

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3- VATAN ŞAŞMAZ\'IN CESEDİNİN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYANLARIN DAVASINA DEVAM EDİLDİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Beşiktaş\'ta bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülen oyuncu Vatan Şaşmaz\'ın cansız bedeninin görüntüsünü çekerek kamuoyuna sızdırılmasına ilişkin biri polis 4 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada dinlenen sanık Didem Ç. \"Ben internete girdiğimde zaten bu video yayılmıştı. Nereden, nasıl yayıldığını bilmiyorum\" dedi.

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki ikinci duruşmaya, tutuksuz sanıklardan polis memuru Faruk K. ve eşi Sibel K. hazır bulundu. Sanıklardan Didem Ç. ise Antalya\'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmada hazır bulundu. Sanık Yakup İ. ise duruşmaya gelmedi.

\"BEN ÜCRET İSTEMEDİM, İNTERNETE GİRDİĞİMDE ZATEN BU VİDEO YAYILMIŞTI\"

Savunması sorulan Didem Ç. suçlamayı kabul etmediğini belirterek \"Bana olaydan bir gün sonra, gece saat 2-3 sıralarında Whatsapp\'tan mesaj geldi. Mesaj diğer sanık Yakup\'tandı. Kendisi arkadaşım ve uzaktan akrabamızdır. Görüntüyü anlayamadım. Çok net değildi. Sorduğumda da Vatan Şaşmaz\'a ait olduğunu söyledi. Bu videonun haber niteliği taşıdığını düşünerek ihbar hatlarıyla paylaşmak istedim. Bir ajansın ihbar hattını arayıp söyledim. O ajans, \'Böyle bir video varsa bize gönderin. Kimseye göndermeyin, bize gönderirseniz size ücret vereceğiz\' dedi. Ben ücret istemedim. Kesinlikle ücret almadım. Öyle bir ücret alma verme durumu yok. Ben internete girdiğimde zaten bu video yayılmıştı. Nereden, nasıl yayıldığını bilmiyorum\" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık Faruk K. ise \"20 senelik polis memuruyum. Adli soruşturma geçiriyorum. Buradan alacağım olumsuz bir karar mesleğimi etkileyecek\" dedi. Mahkeme, tarafların sunduğu yazılı savunmalarını incelemek için duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz\'ın, eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmada, kovuşturmaya yer olmadığına hükmederek takipsizlik kararı vermişti. Şaşmaz ile Aker\'in, otel odasındaki ceset görüntülerinin sosyal medyada ve basında yer almasına ilişkin soruşturma sonucunda Didem Ç., Yakup İ., Faruk K. ve Sibel K. hakkında \"Gizliliğin ihlali\", \"Görevi kötüye kullanma\" ile \"Ses ve görüntülerin kayda alınması\" suçlarından dava açılmıştı.

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4- ARIZA YAPAN HAFRİYAT KAMYONU CADDEYİ TRAFİĞE KAPATTI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer Hisarüstü Nispetiye Caddesi\'nde dönüş yapmak isteyen hafriyat kamyonu hava kompresörünün arızalanınca manevra yapamayıp kaldırıma çarptı. Yaşanan arıza nedeniyle cadde çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, manevra yapamayan hafriyat kamyonunu kurtarma çalışması sürüyor.

Sarıyer Hisarüstü Nispetiye Caddesi Rumeli Hisarı istikametine seyir halinde olan hafriyat kamyonu Boğaziçi Üniversitesi kampüsünün önüne geldiğinde dönüş yapmak istedi. Bu sırada hafriyat kamyonunun hava kompresörü patladı. Manevra yapamayan hafriyat kamyonu kaldırıma çarparak olduğu yerde kaldı. Arıza nedeniyle cadde çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. Kamyonu hareket ettiremeyen sürücü, arkadaşlarından yardım istedi. Bir süre sonra olay yerine başka bir hafriyat kamyonu geldi. Hava takviyesi yapılan hafriyat kamyonetinin bu sefer de marş motorunda arıza olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri caddedeki araçları farklı güzergahlara yönlendirdi. Hafriyat kamyonunun yoldan çekilmesi için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Arıza yapan hafriyat kamyonu

-Araç trafiğine kapanan cadde

-Yardıma gelen kamyon

-Hava takviyesi yapılması

-Oluşan trafikten görüntü

-Genel ve detaylar

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5- İLK KEZ KARNE ALAN ÖĞRENCİLERİN HEYECANI

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/ İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da 2018 - 2019 Eğitim Öğretim Dönemi ilk yarısında öğrenciler karnelerini aldı. Bahçelievler Yayla İlkokulu\'nda ilk kez karne alan 1. Sınıf öğrencileri heyecanlarını DHA ile paylaştı. Tatilde bol bol dinleneceklerini söyleyen öğrenciler, derslerini de ihmal etmeyeceklerini belirtti.

Birinci sınıfın ilk yarısında karne alan öğrencilerin heyecanına ortaokulda okuyan ağabeyleri de ortak oldu. Ortaokul 6\'ıncı sınıfta okuduğunu söyleyen Umut Çoban, \"Karnem iyi. Bu dönem biraz zorlandım. Tatilde de bütün derslere odaklanacağım. Notumu daha geliştirmeye çabalayacağım. Tabi tatil de yapacağım\" dedi. Takdir aldığını söyleyen Robin Çoban da, \"Bu dönem çok çabaladım. Her bir kademe de daha çok zorlaşıyor dersler. O yüzden daha çok çalışmam lazım. Tatilde de biraz tatil yapacağım, Kars\'a da gideceğim. Büyüklerimi ziyaret edeceğim. Uzaya meraklıyım. İnsanoğlunun henüz tam keşfetmediği bir yer uzay. Uzaya gidip orada araştırmalar yapmayı planlıyorum\" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü

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-Okuldan detaylar

-Öğrencilerin karneleri

-Öğrencilerle röportaj

-Genel ve detaylar



