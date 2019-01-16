DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- ARNAVUTKÖY\'DE KADIN KUAFÖRÜ GÖRÜNÜMLÜ KÜRTAJ MERKEZİNE BASKIN

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHA

Arnavutköy\'de yasadışı kürtaj yapılan kadın kuaförü görünümlü işyerine operasyon düzenlendi. Baskında Suriyeli bir doktor ve işyeri sahibinin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Nurbanu Sokak\'ta bulunan kadın kuaförü görünümlü işyerinde yasadışı kürtaj yapıldığının belirlenmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri pazartesi öğle saatlerinde operasyon düzenledi. Tabelasında, \"Bayan kuaförü\" yazan adrese giren ekipler, içeri girdiklerinde büyük şok yaşadılar. Çünkü içerisi hastane görünümündeydi. Yapılan çalışmalarda, kürtaj operasyonlarında kullanılan medikal malzemelerle çok sayıda ilaç da ele geçirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baskın düzenlenen adresteki kasiyer olarak çalışan Suriyeli Sidra M., ruhsatsız işletmenin sahibi olduğu öne sürülen Suriyeli Aldo M. ve muayene olmak için sıra bekleyen 3 kişi, gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramalarda ayrıca tıbbi malzemeler dışında 800 TL civarında da nakit para ele geçirildi. İş yeri kapatılarak mühürlenirken emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-İşyerinin dıştan görüntüsü

-Baskın

İçeriden detaylar

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2 - NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDE YOĞUNLUK

Haber Kamera Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHA

Vatandaşların, yaklaşan yerel seçimler için adres değişikliği bildiriminde bulunmalarına 2 gün kaldı. Maltepe Nüfus Müdürlüğü\'nde adres kaydı olmayanlar, bildiriminde bulunmak için sıraya girdi. Seçmen listesinde ismini bulamayan bir kadın, \"Benim seçmen listelerinde adım çıkmadı. Şimdi müracaat edeceğim. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ne gerekiyorsa onu yapacağım. Adresim yeni değil 26 senedir aynı adreste oturuyorum. Müracaat ettim herhalde düzeltecekler\" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI\'NDAN \'ADRES BİLDİRİMİ\' UYARISI

İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan; adres kaydı olmayan 363 bin 555 kişiye \'ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek güncel adres bildiriminde bulunmaları\' yönünde bilgilendirme yapıldığını hatırlatılarak şu ifadelere yer verilmişti:

\"Bu bilgilendirme sonucunda 40.804 kişi güncel adres bildiriminde bulunmuştur. Adres kaydı olmayan vatandaşlarımızın 17 Ocak saat 17.00\'a kadar ilçe nüfus müdürlüklerimize adres bildiriminde bulunmaları büyük önem arz etmektedir.\"

Görüntü Dökümü

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-Nüfus müdürlüğünde sıra bekleyen vatandaşlar

-Müdürlükte oluşan yoğunluk

-Memurun konuşması

-Kadın ile röp

-Genel ve detay

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3 - KUYUMCUNUN İÇİNDEKİ GÜVENLİK KAMERASINDAN SOYGUN GİRİŞİMİ



Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKÇEKMECE\'de 3 soyguncu, kuyumcunun silah çekmesi üzerine ateş ederek kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Büyükçekmece Tepecik\'te bir kuyumcu dükkanı, silahlı 3 kişi tarafından soyulmak istendi. Yağmurluklu 3 soyguncu, saat 08.30 sıralarında kuyumcu dükkanına girdi. Bu sırada 2 arkadaşıyla kahvaltı yapan kuyumcu ve bir arkadaşı, tezgah altındaki silahlarını almak için hareketlenince soyguncular paniğe kapıldı. Bir el ateş açan soyguncular hızla kaçtı.

İhbar üzerine yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri, kuyumcu ile çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kuyumcu kahvaltısını yaparken içeriye 3 soyguncu giriyor ve biri silahını doğrultuyor. Kuyumcu bunun üzerine ellerini havaya kaldırıyor. Bu sırada kuyumcunun esnaf arkadaşı Levent A. girişteki kasada bulunan silahı almak için hareketlenince, paniğe kapılan soygunculardan biri pompalı tüfekle ateş ediyor. Tam bu sırada yere eğilen Levent A., hedef olmaktan son anda kurtuluyor. Soyguncular, içeriye giremeden kaçıyor.

Görüntü Dökümü:

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-İÇERİDEKİ GÜVENLİK KAMERASI

-Kuyumcu ve arkadaşlarının kahvaltı yapmaları

-Soyguncuların gelişi

-Kuyumcunun elini havaya kaldırması

-Soyguncuların ateş etmesi

-Kuyumcunun eğilmesi

-Duvar ve vitrindeki saçma izleri

-Kaçışları

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-Soyuncuların gelişleri

-İçeri girmeleri

-Kaçmaları

-akütel görüntüler

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4- İBRAHİM TATLISES ANNESİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLUYOR (1)

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İstanbul DHA

İbrahim Tatlıses\'in annesi Leyla Tatlı son yolculuğuna uğurlanıyor.

Leyla Tatlı, Zincirlikuyu Camii\'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Leyla Tatlı, Zincirlikuyu Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeden görüntüler

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5 - SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI\'NDAN \"EĞİTİME DEVAM\" PROJESİNDEKİ GENÇLERE İSTANBUL TURU

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER -Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) SULTANBEYLİ Kaymakamlığı \"Eğitime Ara Veren Gençlerimizin Eğitime Devamı ve İşe Yerleştirilmesi Projesi\" kapsamında eğitim gören öğrencileri İstanbul turuna çıkardı. Tur kapsamında Yıldız Korusu içinde bulunan Malta Köşkü\'nde Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ile kahvaltı yapan gençler daha sonra Beşiktaş\'ta bulunan Deniz Müzesini gezdi. Öğrenciler son olarak 15 Temmuz Şehitler Abidesi\'ne gelerek, dua etti.

Sultanbeyli Kaymakamlığı düzenlediği ve İstanbul Çocukları Vakfı\'nın destek verdiği \"Eğitime Ara Veren Gençlerimizin Eğitime Devamı ve İşe Yerleştirilmesi Projesi\" kapsamında projede yer alan 40 öğrenci için İstanbul turu düzenlendi. Yıldız Korusu içinde bulunan Malta Köşkü\'nde verilen kahvaltı ile başlayan programa Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Gülten Terzi ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi ve projede yer alan 40 öğrenci katıldı.

\"PROJENİN AMACI EĞİTİME ARA VERMİŞ GENÇLERİMİZİ TEKRAR EĞİTİME DEVAM ETTİRMEK\"

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay Malta Köşkü\'ndeki programda öğrencilere hitaben bir konuşma yaptı. \"Bu projenin amacı eğitime ara vermiş gençlerimizi tekrar eğitime devam ettirmek\" diyen Kubilay, \"Onları bir işe yerleştirmek. Özellikle de lise eğitimlerinin bitirmelerine imkan sağlamak. Bu projemizi yürütürken siz sevgili gençlerimizle beraber İstanbul\'umuzun dini, tarihi ve kültürel mekanlarını gezme imkanını elde ediyoruz. Bu projeyi İstanbul Çocukları Vakfı ile beraber yürütüyoruz. Daha doğrusu hazırladığımız bu projeye maddi açıdan destek oldular\" ifadelerini kullandı.

\"ÖZELLİKLE MESLEKİ EĞİTİME VURGU YAPIYORUZ\"

Kubilay, \"Özellikle lise çağında olan eğitime ara vermiş gençlerimiz mesleki eğitim merkezimizdeki atölyelerde haftanın bir günü okulumuza geliyorlar. Orada eğitimlerini görüyorlar. Yine diğer zamanlarda da bazı yerlerde istihdam ediliyorlar. Bu şekilde hem daha iyi geleceğe hazırlanıyorlar hem de aile ve kendi bütçelerine katkıda bulunmuş oluyorlar. Özellikle mesleki eğitime vurgu yapıyoruz\" dedi.

\"EN ESASLI MESELEMİZ EĞİTİMDİR\"

Kubilay eğitimin önemine vurgu yaparak, \"Amacımız iyi eğitim almış, lise eğitimini tamamlamış gençler yetiştirmek. Gençlerimizin özellikle sosyalleşmesi açısından bu programın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu geziler vasıtasıyla hem kendi aralarındaki dostluklar gelişmiş oluyor. Hem de kadim İstanbul şehrini daha iyi tanıma imkanını elde etmiş oluyoruz. Sizler şanslısınız. Bizler bütün enerjimizi bütün gücümüzü en iyi şekilde sizlerin yarınlara en iyi şekilde hazırlanmanız için gecemizi gündüzümüze katmış durumdayız. Her nefes alıp verişimizde sizlerin en iyi yetiştirilmesinin sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz. Her zaman ifade ediyoruz, en esaslı meselemiz eğitimdir. Sizlerin geleceğe hazırlanmanızdan, ülkemize, milletimize , devletimize faydalı ailenize faydalı birer vatandaş olarak yetiştirilmenizden daha önemli bir husus yok\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay öğrencilere hediye dağıtarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

DENİZ MÜZESİNİ GEZDİLER

Projede yer alan öğrenciler Beşiktaş\'ta bulunan deniz müzesini gezdi. Geziye Kaymakam Metin Kubilay da katıldı. Müze gezisinin ardından 15 Temmuz Şehitler Abidesi\'ne gelen öğrenciler burada 15 Temmuz şehitlerinin ruhlarına dualar okudu.

Projede yer alan öğrenciler bu projenin kendileri için çok yaralı olduğunu belirterek, yetkililere teşekkür ettiler.

PROJE HAKKINDA

Sultanbeyli Kaymakamlığı\'nın düzenlediği ve İstanbul Çocukları Vakfı\'nın destek verdiği \"Eğitime Ara Veren Gençlerimizin Eğitime Devamı ve İşe Yerleştirilmesi Projesi\" kapsamında Sultanbeyli\'de yaşayan lise çağında eğitimine ara vermiş dezavantajlı gençlerin eğitim, öğretim sürecine dahil edilerek, mesleki yönlendirmelerinin sağlanması ve istihdam edilmeleri amaçlanıyor. Proje kapsamında 2017-2018 eğitim öğretim yılında 330 öğrenci işe yerleştirilirken, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminde 185 öğrenciye eğitim verilerek, işe yerleştirildi. Projeye dahil olan gençler bu kapsamda açık öğretim lisesine kaydedilerek, eğitimlerinin devamı sağlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrencilerden detay

-Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Gülten Terzi\'nin konuşmasından detay

-Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay\'ın konuşması

-Kubilay\'ın öğrencilere hediye vermesi

-Kubilay\'ın öğrencilerle fotoğraf çekilmesi

-Öğrencilerin Deniz Müzesi\'ne girmeleri

-Öğrencilerin 15 Temmuz Şehitler Abidesi\'ni ziyaret etmeleri

-Dua okumaları

-Öğrencilerle röportaj

-Genel ve detaylar

