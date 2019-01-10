DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- O DOKTORUN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

- \"Hocalarıma göstermek için çektim\" dedi serbest kaldı

- Polis görüntüleri paylaşılan onlarca kadına ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Müslim SARIYAR - İstanbul DHA

İzmir\'de meme muayenesi sırasında hastalarının görüntülerini çeken doktor E.B.Ç\'nin ifadesinde, \"Görüntüleri hocalarıma göstermek için çekmiştim\" dediği öğrenildi.

ONLARCA KADINA AİT GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde meme muayenesi sırasında bir doktor tarafından çekilen onlarca kadına ait görüntülerin bir sosyal paylaşım sitesinde yayınlanmasının ardından ortaya çıkan skandalla ilgili soruşturma sürüyor. Skandalın ortaya çıkmasının ardından görüntüleri çeken doktor E.B.Ç, gözaltına alındı. Adliyeye sevkedilen doktor, tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi. Mahkemece adli kontrolle serbest bırakılan E.B.Ç\'nin savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

E.B.Ç.\'nin ifadesinde görüntüleri çektiğini kabul ettiğini ancak siteye kendisinin yüklemediğini belirttiği öğrenildi. Görüntüleri neden çektiği sorusuna ise E.B.Ç.\'nin, \"Hocalarıma göstermek için çekmiştim\" dediği öğrenildi.

POLİS MUAYENE LİSTESİNDEN KADINLARA ULAŞACAK

Öte yandan İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Polisin hastaneden, doktorun muayene ettiği hastalardan görüntüleri yayınlananlara ulaşmak için kayıt listesini de talep edeceği öğrenildi. Doktorun ev, araç ve işyerinde yapılan aramalarda el konulan 3 hardisk ve 2 telefon da incelemeye alınmıştı.

Görüntü Dökümü:

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Doktorun görüntüleri

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(geniş haber)

2- FETÖ\'NÜN FUTBOL YAPILANMASI DAVASI: EMRE BELÖZOĞLU HAKKINDA FETÖ SORUŞTURMASI YÜRÜTÜLÜYOR

Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA

Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç\'ın da aralarında yer aldığı 6 sanıklı FETÖ\'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, futbolcu Emre Belözoğlu hakkında FETÖ kapsamında soruşturma yürütüldüğüne ilişkin savcılık yazısı mahkemeye ulaştı. Soruşturmayı yürüten savcılıkça gönderilen cevap yazısında, Alper Potuk, Orhan Şam, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal hakkında ise takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi bugün görülen duruşmada, tutuklu sanık Zafer Biryol getirildi. Tutuksuz sanık Ömer Çatkıç da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın, önceki celse sanık ifadeleri üzerine bazı futbolcular hakkında FETÖ soruşturması yürütülüp yürütülmediğine ilişkin Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca 7 Ocak 2019 tarihli yazı gönderildiğini tutanağa geçti. Söz konusu yazıda, sanık Bekir İrtegün\'ün ismini verdiği kişilerden, futbolcu Emre Belözoğlu hakkında FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü\'ne yönelik İstanbul\'da soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. Ayrıca sanık Ömer Çatkıç\'ın ismini verdiği öğretmen olan Uğur Kepir hakkında ise Antalya Cumhuriyet Savcılığı\'nca soruşturma yürütüldüğü, futbolcu Erkan Özbey hakkında ise halen İstanbul\'da bir FETÖ soruşturmasının devam ettiği belirtildi. Yazıda, futbolcular Alper Potuk, Orhan Şam, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal hakkında takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

\"İSMİ VERİLEN BAZI ŞAHISLAR HAKKINDA BİR SORUŞTURMA YOK\"

Yine sanıklar tarafından isimleri verilen futbolcular Gökhan Tokgöz, Ümit Bozkurt, Mehmet Çakır, Uğur Kavuk, Hakan Özmert, Orhan Ak, Emrah Başsan, Cihat Arslan, Sedat Yeşilkaya, Alicansun Begeçarslan, Serdar Kulbilge, Kerim Zengin, Barış Durmaz, Ertuğrul Taşkıran hakkında ise herhangi bir soruşturma bulunmadığına yer verildi. Baykal Çelik, Özgür Koç, Erhan Erkoç ve Ali Şenel hakkında ise yakalamalı olarak soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

ZAFER BİRYOL TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Daha sonra söz alan tutuklu sanık Zafer Biryol, \"İlk mahkemede üzerime atılı suçların tümüne cevap vermiştim. Hiç bir zaman bylock yüklemedim, kullanmadım. Talimatla Bankasya\'ya para yüklemedim. Sadece sohbetlere katıldım. Örgüt üyesi olmadım, örgüte destek vermedim. Örgüt de bana destek vermedi. Futbol kariyerim bunun ispatı niteliğindedir.\" dedi. Biryol, tanınmış biri olduğu için kaçarak yaşayamayacağını belirterek tahliyesini talep etti. Zafer Biryol avukatı ise diğer sanıklarla ilgili uygulanan etkin pişmanlık hükümlerinin Zafer Biryol için de uygulanması gerektiğini söyledi. Diğer sanık avukatları da müvekkilleri hakkındaki yurtdışı yasağı şeklindeki adli kontrol kararlarının kaldırılmasını talep etti.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Zafer Biryol\'un tutukluluk halinin devamına ve diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının da devamına karar verdi. Duruşma, 19 Mart\'a bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

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3- BAKAN ALBAYRAK KOBİ DEĞER KREDİSİ TANITIM TOPLANTISINDA KONUŞTU (1)

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - Can EROK - İstanbul DHA

KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı\'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, \"Bu paket ile imalat ve ihracat sektöründeki işletmelere azami 1 milyon TL, diğer ticaret ve hizmet sektörlerindeki firmalara azami 500 bin TL\'lik kredi verilecek. 6 ay anapara ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve aylık 1,54 faiz oranı ile bu kredi katılımcı bankalarımız tarafından kullandırılacak. Toplamda 20 milyar TL\'lik bu paketin tüm KOBİ\'lerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum\" dedi.

İstanbul\'daki toplantıda konuşan Bakan Albayrak, \"Eylül ayında açıkladığımız Yeni Ekonomi Programı ile birlikte 3 yıllık projeksiyonumuzu ortaya koyduk. Bunun ilk fazını hepinizin malumu \'dengelenme\' adımı olarak ifade ettik. Çok şükür özellikle son 3-4 ayda yaşadığımız süreç ve bunun çıktıları dengelenme sürecinin başarılı şekilde adım adım devam ettiğini gösteriyor. Özellikle enflasyon ve döviz kuru gibi önemli başlıklarda ortaya koyduğumuz hedeflerin de ötesinde başarılı bir performans sergiledik ve devam ediyoruz. Bu tek başına ekonomi yönetiminin işi değil, bu bir ekip işi. Dengelenme sürecinde pozitif bir başarı varsa hep birlikte başardık. Hepinizi ayrı ayrı tebrik etmek istiyorum. Enflasyon, kur, faizler ve CDS primlerinde sağladığımız iyileşme ile 2018 yılı hedeflerimizi tutturduk ve 2019 motivasyonumuzu daha üst noktaya taşıdık\" dedi.

\"KOBİ\'LERİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ\"

KOBİ Değer Kredisi\'nin detayları hakkında bilgi veren Bakan Albayrak, \"Bugün tanıtımı yapılan kredi paketi ile birlikte, başta imalatçı ve

ihracatçılar olmak üzere tüm sektörlerden, yıllık cirosu 25 milyon TL\'nin altında olan mikro ve küçük ölçekli KOBİ\'lere yönelik uygun şartlarda finansman desteği başlatıyoruz. Söz konusu kredi ürünüyle KOBİ\'lerimizin işletme sermayesi finansmanına erişiminin kolaylaştırılması, mali yapılarıyla beraber üretim, istihdam, ticaret, ihracat imkan ve kabiliyetinin güçlendirilmesini amaçlıyoruz.

Ne dedik? KOBİ\'lerimizi güçlendireceğiz ki, değişim dönemi, yani yüksek katma değerli üretim döneminin altyapısını hazırlamış olalım. İşte bugünün en önemli noktası hacim ve şirket profili noktasında doğru noktalara dokunmak olduğu kadar, 3-4 ay öncesinin yıkıcı faiz maliyetlerinin artık anlamlı şekilde düştüğünü, reel sektörün de nefes alabileceği bir ekosistemin oluşmasında önemli sacayağı oluşturacaktır\" diye konuştu.

\"TOPLAMDA 20 MİLYAR TL\'LİK\"

\"Reel ve özel sektör yaşayacak ki, güçlü ve sağlam temel üzerine işini inşa edecek ki bankacılık sektörü de bu güçlü temel üzerine daha da güçlü yükselebilsin\" diye konuşan Albayrak, \"İşte KOBİ Değer Kredisi adını verdiğimiz bu paket ile imalat ve ihracat sektöründeki işletmelere azami 1 milyon TL, diğer ticaret ve hizmet sektörlerindeki firmalara azami 500 bin TL\'lik kredi verilecek. Bu da

kabaca asgari 20 ila 40 bin adet işletmemize, minimum dokunacağız demektir. 6 ay anapara ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve aylık 1,54 faiz oranı ile bu kredi katılımcı bankalarımız tarafından kullandırılacak. Toplamda 20 milyar TL\'lik bu paketin tüm KOBİ\'lerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Albayrak\'ın açıklamaları

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4- SULTANGAZİ\'DEKİ YANGINDA \"ÇOCUKLAR MAHSUR KALDI\" PANİĞİ

* Sultangazi\'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın korkuttu.

* Yangında evde olduğu düşünülen anne ve 3 çocuğunun kendi imkanları ile dışarı çıktığını öğrenen polis ve apartman sakinleri rahat bir nefes aldı.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi\'de 5 katlı apartmanın bodrum katında elektrik sobasından çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangında, evde mahsur kaldığı düşünülen 3\'ü çocuk 4 kişi polisi ve apartman sakinlerini alarma geçirdi.

Cebeci Mahallesi 2465 sokakta Suriyeli ailenin yaşadığı bir apartmanın bodrum katında yangın paniğe neden oldu. Alevler evi sararken, dumanlar da tüm apartmana yayıldı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangın sonrası yanan evde eşyalar kullanılamaz hale geldi.

KORKU DOLU ANLAR

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında apartman sakinleri, evde bulunan çocukların apartmanın arka tarafına çıkarak yardım istediğini polise söyledi. Apartmanın çevresini dolaşan ekipler, anne ve çocukları aramaya başladı. Anne ve çocukların kendi imkanlarıyla dışarı çıktığını öğrenen ekipler ve apartman sakinleri rahat bir nefes aldı.

ELEKTRİK SOBASINDAN ÇIKMIŞ

İtfaiye ekipleri yangını kontrol ettikten sonra dairede yaptıkları ilk incelemede yangına elektrik sobasının neden olduğunu belirledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından alevli görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yükselen dumanlar

-Çocukları arayanlar

-Mahalle sakini ile röp

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5- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul DHA

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı\'nda, Kolombiya\'dan aktarmalı olarak Ukrayna\'ya giden yolcunun valizinde 5 kilogram 490 gram kokain ele geçirildi.

Atatürk Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği bünyesinde görev yapan ekipler, risk analizi çalışmaları sonucunda Bogota (Kolombiya)\'dan İstanbul aktarmalı olarak Kiev\'e gidecek olan Ukraynalı kişiyi şüpheli olarak değerlendirildi.

İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinden yapılan sorgulamalarda söz konusu kişinin bir başka kişiyle birlikte seyahat ettiği, el bagajının yanı sıra bir valizinin olduğu belirlendi. Şüphelinin uçağının Atatürk Havalimanına gelmesinin ardından valizi X-Ray taramasından geçirildi. Narkotik dedektör köpeklerinin eşliğinde yapılan aramada valizin taban kısmında şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Pasaport kontrolünün ardından şüpheliler eşyalarla birlikte detaylı kontrol için Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğine götürüldü. Burada yapılan aramada valizin taban kısmında sonradan yapıştırıldığı anlaşılan siyah renkli plastik parça söküldüğünde poşetlere sarılı vaziyette 6 paket bulundu.

Yapılan analizde paketler içerisindeki beyaz renkli toz maddenin kokain olduğu anlaşıldı. Ele geçirilen 5 kilogram 490 gram kokainin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 200 bin lira olduğu belirlendi. İçerisinde uyuşturucu madde tespit edilen valizin sahibi ile birlikte seyahat ettiği kişi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan görüntü

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6- CEMAL KAŞIKÇI\'NIN SON GEÇTİĞİ SOKAĞA SEMBOLİK OLARAK ADINI VERDİLER

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi üyesi bir grup Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu\'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın kaybolmasının yüzüncü gününde Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binası önünde açıklama yaptı. Grup daha sonra Kaşıkçı\'nın öldürülmeden önce geçtiği sokağın ismini sembolik olarak \"Cemal Kaşıkçı Sokağı\" olarak değiştirdi.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesi üyesi bir grup saat 12.00\'da Cemal Kaşıkçı\'nın kaybolmasının yüzüncü yılı nedeniyle Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binası önünde açıklama yapmak için toplandı.

\"ÖLDÜRÜLEN CEMAL KAŞIKÇI İÇİN ADALET TALEP EDİYORUZ\"

Grup adına açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi kampanya sorumlusu Göksu Özahıshalı, \"Bugün İstanbul\'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'nda Suudi devlet görevlileri tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için buradayız. Uluslararası Af Örgütü aktivistleri ve hak savunucuları olarak, Arap dünyasının ifade özgürlüğü için sesini yükselten Kaşıkçı için adalet talep ediyoruz. 2 Ekim 2018\'de bu sokaktan geçerek Suudi Arabistan\'ın İstanbul\'daki Başkonsolosluğu binasına giren Kaşıkçı, Suudi yetkililer tarafından zorla kaybedildi. Kaşıkçı\'nın akıbetine daire bir soruşturma başlatan Türkiye yetkilileri, Kaşıkçı\'nın konsolosluk binasında boğularak öldürüldüğünü ve vücudunun parçalara ayrıldığı sonucuna vardı. Vahşice katledilen Kaşçıkçı\'nın bedeni halen bulunamadı. Tam da bu nedenle, katledilmesinin yüzüncü gününde Kaşıkçı\'nın son görüldüğü sokağın adını \"Cemal Kaşıkçı\" olarak değiştirdik. Bu sembolik eylemle Kaşıkçı için adalet talebimizi yineliyoruz\" dedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN SORUŞTUMA BAŞLATMASI İÇİN ÇAĞIRDA BULUNUYORUZ

Birleşmiş Milletler (BM)\'den Kaşıkçı cinayeti için soruşturma başlatılmasını isteyen Özahıshalı, \"Türkiye yetkililerinin Kaşıkçı cinayetinin cezai soruşturmasına dair çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Ama tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen Kaşıkçı cinayeti ayrıcı uluslar arası bir soruşturmaya da konu olmalıdır. Uluslar arası Af Örgütü olarak Kaşıkçı cinayetinin ve bu cinayet çerçevesinde işlenen işkence ile diğer suç ihlalleri hakkında bağımsız bir Birleşmiş Milletler soruşturması başlatılması için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kasım ayında Türkiye\'nin Birleşmiş Milletler\'den soruşturma talep edeceğini söylemiş, her türlü iş birliğine hazır olduklarını ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'da Aralık ayında Birleşmiş Milletler\'i de devreye sokabileceklerini belirtmişti. Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesi olarak 3 aydan uzun bir süre önce katledilen Kaşıkçı için BM\'den soruşturma talep edilmesine yönelik çağırımızı tekrarlıyoruz\" dedi.

SOKAĞIN İSMİ SEMBOLİK OLARAK CEMAL KAŞIKCI SOKAĞI OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Açıklamanın ardından grup üyeleri Cemal Kaşıkçı\'nın son olarak görüldüğü Akasyalı Sokağının tabelasının altına \"Cemal Kaşıkçı sokağı\" tabelası astı.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan gruptan görüntü

-Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan görüntü

-Göksu Özahıshalı\'nın açıklaması

-Sokağın isminin değiştirilmesi

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar