DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

(havadan görüntü)

1- YEDİKULE\'DE BİNA ÇÖKTÜ (2)

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Yedikule\'de bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Çöken binanın altında kalan bir kişiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Fatih Yedikule\'de sabaha karşı yanan binanın bitişiğindeki binada çökme meydana geldi. Göçükte Turgut Peker enkaz altında kaldı.

Peker\'in evde bulunan eşyalarını iki kişiyle birlikte almak için içeri girdiği bu sırada çökme meydana geldiği öğrenildi. Diğer iki kişinin kaçmayı başardığı öğrenilirken Peker\'i kurtarma çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Kurtarma çalışmaları

DHA FEED

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2- KARADENİZ\'DEN DÖNEN İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİ SİRKECİ\'YE DEMİRLEDİ



Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL, (DHA)

Rusya ile Ukrayna arasındaki Kerç Boğaz\'ı geriliminden sonra NATO müttefiki İngiltere\'nin Karadeniz\'e gönderdiği savaş gemisi geri döndü. İstanbul Boğazından geçiş yapan gemi Sirkeci\'de demirledi.

İngiltere, H 87 borda numaralı HMS \'Echo\' adlı savaş gemisini geçtiğimiz günlerde Karadeniz\'e göndermişti. Yaklaşık 17 gün kalan gemi ilk olarak Ukrayna\'nın Odessa Limanını ziyaret etti. Daha sonra Romanya\'nın Köstence Limanına demirleyen gemi son olarak Gürcistan\'ın Batum Limanını ziyaret etti.

Bugün öğlen saatlerinde Karadeniz\'den gelerek İstanbul Boğazı\'nı geçen gemi, Sirkeci\'de demirledi.

Görüntü Dökümü:

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-İngiliz savaş gemisinden genel görüntü

-Savaş gemisinden yakın detaylar

-Sirkeci Limanından detay görüntü

-Gemideki askeri personelden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar



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(ÖZEL)

3- PROFESÖR ATAKURT, ÜNİVERSİTENİN MİSAFİRHANESİNDE ÖLÜ BULUNDU

Haber -Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHA

Prof.Dr. Yıldır Atakurt (75) görev yaptığı üniversitenin misafirhanesinde ölü bulundu.

Tuzla\'daki özel bir üniversinin tıp fakültesinde dekan yardımcılığı yapan Prof.Dr. Yıldır Atakurt aynı zamanda üniversitenin misafirhanesinde kalıyordu. Kendisinden haber alınamayınca Atakurt\'un kaldığı odaya girildi. Atakurt\'un yerde hareketsiz yattığını gören üniversite görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Üniversitenin sağlık görevlilerince yapılan ilk kontrollerde Atakurt\'un öldüğü belirlendi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Yıldır Atakurt\'un cenazesi Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Üniversitenin kapısı

-Tıp fakültesi tabelası

-Okul önünde bekleyen öğrenciler

-Okula giriş çıkış yapan polis araçları

-Öğrenciyle röp

-Ölen profesörün fotoğrafı

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(aktüel görüntüyle)

4- BEYOĞLU\'NDA OTELDE YANGIN (3)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Tansu Edip GÖKBUDAK - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

BEYOĞLU\'nda bulunan bir otelde yangın çıktı.

Beyoğlu Tepebaşı\'nda bulunan 7 katlı otelin -2. katında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. SPA merkezinden çıkan duman üzerine otel personeli ve müşteriler dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan yangına müdahale etmek isteyen otel personeli Abdullah Yıldız dumandan etkilendi.

Yere düşerek başını çarpan Yıldız, itfaiye tarafından dışarıya çıkarıldı. Yıldız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Otelden çıkan turistlerden genel ve detaylar

- Otelden genel ve detay

- Otel çalışanlarıyla röportaj

- Otelden çıkarılan Abdullah Yıldız\'ın ambulansa bindirilmesi

- Ambulanstan detay görüntü

02.01.2019 - 15.01-Haber Kodu : 190102118

02.01.2019 - 15.18-Haber Kodu : 190102127

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5- MALTEPE\'DE ORMANLIK ALANDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

-Ormanlık alanda silahla vurulmuş 30\'lu yaşlarda bir erkeğe ait ceset bulundu.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL DHA

Maltepe, Başıbüyük yolunda ormanlık alanda silahla vurulmuş 30\'lu yaşlarda bir erkeğe ait ceset bulundu.

Maltepe, Başıbüyük yolunda ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden sürücüler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede silahla vurulmuş sırtında 3 kurşun yarası olan adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil aradı. Üzerinden kimlik çıkmayan 30\'lu yaşlardaki erkeğin başka bir yerde öldürülüp, buraya atıldığı değerlendirilirken, ceset savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Genel ve detaylar

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6- İSTANBUL\'DA YILBAŞINDA 6 BİN 363 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesi 20 kazaya müdahale ederken, 1 kişi hayatını kaybetti. 6 bin 363 sürücü ve aracına para cezası uygulanırken bu sürücülerden 268\'ine alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi yaptığı çalışmalar kapsamında toplam 20 kazaya müdahale etti. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 22 kişi ise yaralandı.

YILBAŞINDA 6 BİN 363 SÜRÜCÜYE VE ARACA CEZA KESİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı trafik denetimlerinde ise 9 bin 398 aracı ve sürücüyü kontrol etti. Bu kişiler ve araçlardan 6 bin 363\'üne çeşitli suçlardan ceza kesildi.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN 268 SÜRÜCÜYE CESA KESİLDİ

Trafik polisleri yılbaşı gecesi yaptığı alkol denetimlerinde ise 2 bin 733 aracı durdurarak uygulama yaptı. Bu araçları kullanan 268 sürücünün alkolmetre ile yapılan test sonucunda 0,50 promilin üzerinde alkollü oldukları tespit edildi. Bu sürücülere ayrıca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu\'nun 48/5 maddesinden işlem yapılarak para cezası kesilerek, ehliyetlerine ise 20 ceza puanı uygulandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yılbaşı gecesi yapılan trafik kontrolleri(ARŞİV)

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7-İÇTİKLERİ PURODAN YAKALANDILAR

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul\'da evlere girerek hırsızlık yapan 3 şüpheli, son işlerinde hırsızlık için girdikleri evde içtikleri puro sayesinde yakalandı. Polis, puro izmaritinde bulduğu DNA örneklerinin incelemesi sonucu isimlerini belirlediği üç şüpheliyi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Ataşehir\'de 6 Ekim 2018 tarihinde mağdur D.A.K. adlı kişinin evinde yaşanan hırsızlık üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemede hırsızların evde buldukları cep telefonu, 240 lira, 20 dolar ve 50 Euro\'yu alarak kaçtıkları öğrenildi. Yapılan inceleme sonucu hırsızların evden ayrılmadan önce içerde bulunan puroları içtikleri tespit edildi.

ÖNCE BİRİ DAHA SONRA DİĞERLERİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bu gelişme üzerine puro izmaritleri polis kriminal laboratuarına gönderildi. Burada yapılan incelemede puroların birinden elde edilen DNA profilinin, hırsızlıktan daha önceden polise geliş kaydı olan Engin O. adlı suçluya ait olduğu tespit edildi. Polisin takibe aldığı bu kişinin hırsızlığı iki suç ortağı ile birlikte yaptığı ortaya çıktı. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler Engin O. ile birlikte Veysel D. ve Emin Y.\'yi de gözaltına aldı.

Poliste sorgulanan şüphelilerin C.A. adlı mağdurun Sultanbeyli\'de bulunan evine de girerek hırsızlık yapan kişiler olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Engin O. tutuklanırken Veysel D. ve Emin Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelilerin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri

(AKTÜEL)

-Zanlıların şubeden çıkışları

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8- METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRÜ COŞKUN\'DAN KAR AÇIKLAMASI

Haber: Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHA

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Türkiye\'nin Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceğini söyledi.

Coşkun 3 büyük ilde beklenen hava durumunu şöyle açıkladı:

İSTANBUL

İstanbul\'da bugün akşam saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların;

Perşembe günü akşam saatlerinden sonra Silivri ve Çatalca gibi batı ilçelerinden başlayarak tipi şeklinde karla karışık yağmur ve kar,

Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ise aralıklarla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Aralıklarla görülecek kar yağışlarının; hafta başına kadar iç ve yüksek kesimlerde 5-15 cm, kıyı kesimlerde ise daha az olmak üzere örtü yapması tahmin ediliyor. Rüzgârın; Perşembe günü akşam saatlerinden Cuma günü öğle saatlerine kadar kuzey yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA

Ankara\'da bugün öğle saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Perşembe günü akşam ve Cuma sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Cumartesi ve Pazar günleri ise aralıklarla kar yağışı bekleniyor.

Rüzgârın; Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızın ve yetkililerin baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İZMİR

İzmir\'de bugün yağış beklenmiyor. Perşembe günü yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Cuma ve Cumartesi günlerinin ise aralıklarla yağmurlu ancak iç kesimlerinin yüksek yerlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın; Perşembe günü öğle saatleriyle Cuma sabah saatleri arasında güney yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

9- O HANIN ÜSTÜNDEKİ KAÇAK YAPILAR YIKILDI (2)

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Ali AKSOYER, İSTANBUL (DHA) FATİH Eminönü\'nde Eirene Kulesinin bitişiğindeki tarihi Sağır Han\'ın üzerinde bulunan kaçak yapılar Fatih Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Şapka imalatı yapan tekstil atölyesinin tamamen yıkımı ise malzemelerin tahliyesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Tarihi hanın çatısındaki kaçak yapıya beton döker ve tarihi duvarlara demir çakarken görüntülenen tarihi eser talancıları, kendilerini görüntüleyen DHA Drone\'nuna tüfekle ateş etmişlerdi.

Mercan Mahallesi\'nde bulunan Sağır Han\'ın üzerindeki kaçak yapıların yıkımı için, saat 10.00 sıralarında çok sayıda belediye ekibi geldi. Kaçak yapılarda işletmeleri bulunan bazı esnaflar ile ekipler arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Yıkımlara karşı olmadıklarını belirten esnaflar, belediyenin kendilerine daha önce yıkım tebligatı yapılmadığını iddia etti. Bir süre görüşmeden sonra kaçak yapılardaki eşyalar tahliye edildi. Yıkım saat 12.30 sıralarında tarihi Eirene Kulesi\'nin bitişiğindeki kaçak yapıda, Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEP) ekipleri nezaretinde balyozlarla yapıldı. Yıkım sırasında belediye ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Yıkımı yapılan kaçak yapılar arasında bir baraka ve çağ ocağı bulunuyor. Bir şapka imalatı yapan tekstil atölyesinin de sadece giriş kısmı yıkıldı. Atölyenin tamamen yıkımı ise içeride bulunan malzemelerin tahliyesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Kasım ayı başlarında Tarihi Sağır Han\'ın çatısındaki kaçak yapıya beton dökerken ve tarihi duvarlara demir çakarken görüntülenen tarihi eser talancıları, kendilerini görüntüleyen Demirören Haber Ajansı (DHA) Drone\'nuna tüfekle ateş etmişlerdi. Kaçak tadilat yaparken kendilerini görüntüleyen drone\'a ateş eden yağmacıların tarihi Eirene Kulesi\'nin bitişiğine inşa ettiği kaçak yapı yıkılmış, kulenin bitişiğindeki yapımı tamamlanan diğer kaçak yapıların yıkımı için ise Anıtlar Kurulu\'ndan karar çıkması bekleniyordu. Kararın çıkmasıyla yıkım da başlamış oldu. Osmanlı padişahlarından Sultan 1\'inci Ahmet\'in eşi Kösem Sultan tarafından kervansaray kompleksi olarak inşa ettirilen, günümüzde Eminönü Mercan\'da yer alan Büyük Valide Han ve Sağır Han\'ın ortasında yükselen bin 500 yıllık Eirene kulesi, bir süredir define avcılarının hedefi olmuştu.

Görüntü Dökümü:

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(HAVADAN)

-Ekiplerin yıkıma başlaması

-Detaylar

(AKTÜEL)

-Kaçak yapıların görüntüsü

-Belediye ekibi ve esnafın tartışması

-Yıkıma başlanması

-Turistlerin yıkımı izlemesi

-Tekstil atölyesi

-Tekstil atölyesinde çalışanlar

-Yıkımı yapılan kaçak yapıların son hali

-Genel ve detaylar

02.01.2019 -14.08- Haber Kodu : 190102102

02.01.2019 -14.51- Haber Kodu : 190102114