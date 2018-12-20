DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1-İSTANBUL - BEŞİKTAŞ\'TA APARTMAN GÖREVLİSİNİ ÖLDÜREN FİTNESS HOCASI YAKALANDI



Müslim SARIYAR- Özgür EREN/ İSTANBUL, (DHA)

BEŞİKTAŞ\'ta apartman görevlisi Nefise Dolapçı\'nın boğazını keserek öldüren fitness hocası İbrahim Y., Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak\'taki binada dün meydana gelen olayda, Nefise Dolapçı (48), bina sakinlerinin şikayeti üzerine gürültü yapmaması konusunda uyardığı fitness hocası İbrahim Yener tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Cinayetin ardından çalışmalara başlayan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Yener\'i yakaladı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği\'ne götürülen İbrahim Yener ifadesinin ardından savcılığa sevkedilecek.

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(ÖZEL)

2-TIP ÖĞRENCİSİ GENÇ AVM\'DE 4\'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

Ersan SAN / İSTANBUL DHA

Bakırköy\'de bulunan bir alış veriş merkezi(AVM)\'nin 4\'üncü katta olan yemek katından beton zemine düşen 19 yaşındaki tıp öğrencisi Baturay Serper hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bakırköy\'de bulunan bir AVM\'de meydana geldi. İddiaya göre, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 1\'inci sınıf öğrencisi Baturay Serper(19), henüz belirlenemeyen bir şekilde 4\'üncü katta bulunan yemek katından beton zemine düştü.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Baturay Serper\'i yaralı olarak AVM\'nin hemen yanındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Serper, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, Serper\'in düştüğü noktada olayın hemen ardından temizlik yaptırdıkları iddiasıyla AVM yetkilileri hakkında tutanak tuttu.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekipleri

-AVM\'den detaylar

-Hastaneden detaylar

-Görgü tanığıyla röp.

20.12.2018 -17.06- Haber Kodu : 181220195

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(GENİŞ HABER)

3-MURAT ÖZDEMİR\'İN İŞKENCE ETTİĞİ PAPAĞAN ÖLDÜ

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Katıldığı televizyon programındaki yemek yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir\'in kötü muamelede bulunduğu, sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi olduğu tespit edilen \'Bahtiyar\' isimli papağan, kurtarılamadı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi\'nden Prof.Dr. Serhat Özsoy, papağanın ölüm nedenini belirlemek için patolojiye gönderildiğini, uzun süreden bu yana iyi beslenememiş ve zayıf düşmüş olabileceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1\'inci Bölge Müdürlüğü görevlileri,Özdemir\'in, sosyal medya hesabında evindeki bir papağana yaptığı kötü muamelenin görüntülerini paylaşması üzerine harekete geçmişti. Gözaltına alınan ve adliyede serbest bırakılan Murat Özdemir\'e ait \'Bahtiyar\' isimli kanat ve ayağında kırıklar bulunduğu belirlenen papağan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1\'inci Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi\'ne götürüldü. Sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi tespit edilen aynı zamanda aşırı stres altında olduğu belirlenen papağan dün ameliyata alındı.

Yabani Hayvan Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Özsoy, şiddet gören ameliyat ettikleri papağının baş ve gözlerinin üzerinde darbeye bağlı kızarıklık ve morluklar tespit edildiğini, bir bacağındaki dizinde çıkık görüldüğünü ifade ederken, \"Yaklaşık 1 saat süren ameliyat oldu, diz eklemini yerine yerleştirdik. Şimdi kendisine gelebilmesi için besleme, serum, antibiyotik, ağrı kesiciler veriyoruz. Ilık, sessiz bir yerde Bu tedavi devam edecek\" demişti.

Görüntü Dökümü:

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-Papaganın dün çekilen görüntüleri

20.12.2018 - 16-34-Haber Kodu : 181220186

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4- ALTINLARLA KAÇAN KUYUMCU VE 2 OĞLU YAKALANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL (DHA) SANCAKTEPE\'de kuyumculuk yapan baba ve iki oğlu, güvenlerini sağladıkları 62 kişiden \"saklamak için\" aldıkları 1.5 milyon lira değerindeki altını alıp kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekipleri baba ve oğlunu Bahçelievler\'de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, şube çıkışında \"Tehdit ediliyorduk o yüzden saklandık\" dedi.

62 KİŞİNİN ALTINI VARDI

Sancaktepe\'nin Eyüpsultan Mahallesi\'nde yaklaşık 5 - 6 yıldır kuyumculuk yapan E.E. (55) ve oğulları O.E. (26) ile A.E. (33)\'ya iddialara göre mahalleli çok güveniyor ve evdeki altınlarını getirip o kuyumcunun kasasında saklıyordu. Bu yolla mahalleden yaklaşık 62 kişi toplamda 1.5 milyon lira değerindeki altınlarını kuyumcuya getirip saklaması için teslim etti.

ŞİKAYETLER PEŞ PEŞE GELDİ

12 Aralık günü altınını almak isteyen ve gittiğinde kuyumcunun kapalı olduğunu gören bir kişinin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. Bu sırada şikayetler peşpeşe gelmeye başladı iddialara göre baba ve oğulları altınları alıp kayıplara karışmıştı.

\"TEHDİT EDİLDİK\"

Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri önceki gün adreslerini tespit ettiği baba ve iki oğlunu yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden E.E. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken şube çıkışında \"tehdit edildik o yüzden saklandık\" diye bağırdı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin sevki

20.12.2018 -15.48- Haber Kodu : 181220168

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5-PENDİK\'TE KAMYONET DEVRİLDİ; 1 YARALI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-Melih OKUMUŞ / İSTANBUL, (DHA)

Pendik\'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan Orhanlı Gişeler yönüne giden bağlantı yolunda meydana geldi. Gökhan Önek\'in yönetimindeki 34 GBA 56 plakalı kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Sürücü Önek araçta sıkıştı. Kazayı görenler durumu itfaiye ve ambulans ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Marmara Üniversitesi Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Devrilen Kamyondan görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Detaylar

20.12.2018 - 17.23-Haber Kodu : 181220200

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6-POLİS MEMURUNUN EVİ SOYULDU, ŞÜPHELİLER UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI



Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) AVCILAR\'da bir polis memurunun evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin kaldığı otel odasında 2 kilo 215 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

14 Aralık\'ta meydana gelen hırsızlık olayında bir polis memurunun evi soyuldu. Evde bulunan beylik tabancası ve cüzdanını alan hırsızlar olay yerinden kaçtı. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışma kapsamında, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını belirleyen polis, şüpheli 2 kişinin kullandığı aracı dün Bahçelievler\'de durdurdu. Araçta bulunan Rehber T. ve Mazlum T. gözaltına alındı.

OTEL ODASINDA EŞOFMANA SAKLI UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Polis yaptığı incelemede şüphelilerin Fatih\'te bir otel odası kiraladıklarını belirleyince otele baskın düzenledi. Şüphelilerin odasında bulunan Metin T. ve Emrah Z. de gözaltına alındı. Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramada, eşofman içine saklanmış 2 kilo 215 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Ele geçirilen uyuşturucu

20.12.2018 -15.24- Haber Kodu : 181220159

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7-YENİKAPI\'DA ŞÜPHELİ VALİZ FÜNYE İLE PATLATILDI

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Hüseyin ÇOŞKUN/İSTANBUL,(DHA)

Yenikapı Metro İstasyonu çıkışı yürüyen merdivenlerin yanına bırakılan valiz polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan valizden battaniye çıktı. Olay saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Yürüyen merdivenlerin yanında valizi gören metro görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler valizin etrafına güvenlik şerit çekerek önlem aldı. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, özel kıyafetlerini giyerek şüpheli valizi fünye ile patlattı. Valizden battaniye çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ve bomba imha ekiplerin çalışması

-Valizin fünye ile patlatılması

-Genel ve detaylar

20.12.2018 - 15.53-Haber Kodu : 181220170

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8-ŞİŞLİ\'DE ECZANE İŞLETMECİSİ ÇALIŞANINI ŞİŞEYLE YARALADI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Şişli\'de bir eczane işletmecisi hırsızlıkla suçladığı çalışanı darp edip şişeyle yaraladı. Yaralı baygın halde hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Merkez Mahallesi Abidei Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir eczanenin işletmecisi, çalışanı Hakan D.\'yi ürün ve para hırsızlığıyla suçlayıp darp etti. İkili arasında çıkan kavgada işletmeci, Hakan D.\'yi kırık şişe camıyla yaraladı. Can havliyle eczaneden kaçan Hakan D. yan taraftaki bir restoranın ikinci katına kaçarak saklandı. Restoran çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalede bulundu. Baygın olduğu gözlenen Hakan D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis, Serhat isimli eczane işletmecisini gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Eczane işletmecisinin arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi, \"Eczacı teknisyenlerinin yaptıkları hırsızlıkları iyi çekin, hiçbir eczacı eczanesini kimseye teslim etmesin, dükkanına kendisi baksın. Tanıdığımız işe aldığımız insan eczaneyi batak durumuna getirdi\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Yaralının restorandan sedye ile çıkarılması

-Ambulansa taşınması

-Polisin gözaltına aldığı eczane işletmecisi

-İşletmecinin arkadaşı ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

20.12.2018 - 17.27-Haber Kodu : 181220203

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9-O ÖĞRETMEN HAKİM KARŞISINDA

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Tuzla\'da bir okulda 12 yaşındaki kız öğrenci S.B.\'ye yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında 39 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan öğretmen G.E.\'nin yargılanmasına başlandı. Savunmasını yapan öğretmen G.E., suçlamaları kabul etmedi. Duruşmada dinlenen S.B.\'nin babası Ayhan B., durumu öğrenen okulun rehber öğretmeninin olayı örtbas etmeye çalışmakla suçladı. S.B.\'nin avukatı da duruşmada, görüştüğü S.B.\'nin kendisine psikolojisinin bozulduğu için duruşmaya gelmek istemediğini söylediğini belirtti.

İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz yargılanan öğretmen G.E. ile avukatı katıldı. Mağdur S.B.\'nin annesi Selda B. ve babası Ayhan B. ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunmasını yapan sanık G.E., \"Mağdur benim sınıfımda öğrenci değil. Kendisi ile hiç muabbetim de yok. Şikayetten önce birebir tanımıyordum. Bana suç isnat etmesi için bir neden göremiyorum. Mağdur sınıfıma geldiğinde kendisine sarılmadım, omuzuna dokundum. 4 çocuk ittiğimi söylüyor, itmiş olabilirim çünkü kızmıştım. Kesinlikle sarılma yok. Kendi öğrencilerim bile bana böyle bir şey söyleyemez\" dedi. Bu şikayet üzerine okul ile ilişkisinin kesildiğini söyleyen G.E., suçlamaları kabul etmeyerek beraatine karar verilmesini istedi.

MAĞDURUN BABASI OKULUN REHBER ÖĞRETMENİ SUÇLADI

Mağdur S.B.\'nin babası Ayhan B., okulun rehber öğretmeni G.B.\'nin kızına bu olayı kendi aralarında hallederek kapatmaları telkininde bulunduğunu öne sürdü. Ayhan B., \"Rehber öğretmeni G.B. kızıma \'kızım bu olayı kapatalım kimse duymasın. Biz bu olayı kendi aramızda konuşacağız. Senin de adın çıkmasın\' demiş. Sanığı dinlediler mi bilmiyorum, bize bildirmediler\" dedi.

AVUKAT: PSİKOLOJİ BOZULDUĞU İÇİN DURUŞMAYA GELMEDİ

Müşketilerin Avukatı Ozan Şen, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, \"Mağdur ile bizzat ben görüştüm. Psikolojisinin etkilendiğini, duruşmaya gelemeyeceğini, bir sonraki duruşmaya katılabileceğini söyledi. Bir sonraki duruşmada kendisini hazır edeceğiz\" dedi.

Mahkeme, okulun rehber öğretmeni G.B.\'nin de aralarında bulunduğu 3 tanığın dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

DURUŞMA ÖNCESİ BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Duruşma öncesi basın açıklaması yapıldı. 15 Mayıs 2018 tarihinde 1. sınıf öğretmeni olan G.E.\'nin 12 yaşındaki kız öğrenciyi sınıfa çağırarak cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen açıklamada, bu tür suçların cezasız kalmaması istendi.

OKUL YÖNETİMİNİ ÖRTBAS ETMEKLE SUÇLADI

12 yaşındaki kızın babası da kısa bir konuşma yaptı. Konuşmakta zorlandığını söyleyen Ayhan B., \"Kızımın öğretmeni olmayan öğretmen kızımı nöbetçi olduğu gün sınıfa çağırıp ağıza alınmayacak kelimeler söylüyor, hareketlerde bulunuyor. Çocuğum bu konuyu okulda rehber öğretmenine bildirmesine rağmen okul idaresi bunu örtbas etmek için çocuğuma bu konuyu kimseyle paylaşmamasını, gerekeni yapacaklarını söylemiş\" dedi. Çocuğunun akşam annesine anlatması üzerine durumu öğrendiğini söyleyen Ayhan B., \"Söz konusu olan bir çocuk. Hep çocuk mu bunun zararını görecek. Bu çocuk 12 yaşında, buna musallat olan 26-27 yaşında. Bu adam 3-4 aylık bir öğretmen\" dedi.

\'KIZIM ARTIK DIŞARIYA ÇIKAMIYOR\'

12 yaşındaki S.B.\'nin annesi de kısa bir açıklama yaptı. Adalet istediğini söyleyen anne Selda B., \"12 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatı söz konusu. Bilgi kirliliği yüzünden kızımı suçluyorlar, iftira diyorlar, kendilerini temize çıkarmak istiyorlar. Kızım artık dışarıya çıkmıyor. Benim kızım evin içinde babasına yaklaşmıyor. Biz çocuğumuzu psikologa götürüyoruz ama çocuğum babasından uzak duruyor. Dışarıya çıkamadığı için, insanlardan laf yediği için babasından bile uzak duruyor. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. 12 yaşındaki bir kız çocuğun hayatıyla oynamasınlar\" dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, mağdur S.B.\'nin okulda 7. sınıf öğrencisi olduğu, sanık G.E.\'nin de aynı okulda öğretmen olduğu, S.B.\'nin öğretmenin isteği üzerine sınıfı açtığı, sınıfta kimsenin olmadığı anlatılıyor.

Sanığın sınıfta kolundan tutarak S.B.\'yi kendisine doğru çektiği kaydedilen iddianamede, öğrencinin itiraz ettiği ancak sanığın cinsel istismar içerikli davranışlarını sonlandırmadığı, sınıfa üç öğrencinin girmesi ile sanığın davranışını sonlandırdığı savunuluyor.

Sanığın öğleden sonra mağdur S.B.\'yi öğrencilerin bulunduğu sınıfa çağırdığı belirtilen iddianamede, sanığın çıkmak isteyen S.B.\'nin gitmesine izin vermediği, cinsel tacize yönelik davranışlarda bulunduğu belirtiliyor. Mağdurun sütleri dağıtmak için sanığın sınıfına gittiği sırada da cinsel istismara maruz kaldığı ifade edilen iddianamede, sanığın sorgusunda suçlamaları kabul etmediği belirtiliyor.

İddianamede, sanık G.E. için, \"Gözetim yükümlülüğü altında bulunan çocuğun zincirleme cinsel istismarı\" suçundan 15 yıldan 39 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Açıklamadan genel ve detay görüntü

Yazılı açıklamanın okunması

Baba Ayhan B\'nin. konuşması

Anne Selda B.\'nin konuşması

Annenin gözyaşlarını silmesi

20.12.2018 -14.37- Haber Kodu : 181220144

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10- METROBÜSTE ŞOFÖRE SALDIRI DAVASINDA BARİYERLERİN SAĞLAMLIĞI SORULACAK

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

Kadıköy\'de şemsiye ile metrobüs şoförüne saldırarak metrobüsün kaza yapmasına ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesi ile hakkında 68 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Murat Akbulut\'un yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, bir mağdur avukatının talebi üzerine İETT\'ye yazı yazarak, olaydan sonra metrobüs hatlarının bariyerlerini güçlendirip güçlendirmediğinin sorulmasına karar verdi.

İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına, \"Olası kastla kasten yaralanma\", \"Kamu malına zarar verme\", \"Olası kastla mala zarar verme\" suçlarından 68 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanık Murat Akbulut ve avukatı ile metrobüs şoförü Recai Türkoğlu ve bazı şikayetçiler katıldı.

AVUKAT METROBÜS BARİYERLERİNİN YETERLİ GÜVENLİĞE SAHİP OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ

Murat Akbulut\'un şemsiyeli saldırısı ile yoldan çıkan metrobüsün çarptığı araçlardan birinin sahibi Utku Cemal Ünlü\'nün avukatı Hüseyin Altay, metrobüsün, metrobüs hatlarını çevreleyen bariyerlerin dışına çıkmaması gerektiğini savundu. Avukat Altay, metrobüs yolunu çeviren bariyerlerin yeterli güvenliğe sahip olup olmadığının, olaydan sonra bariyerlerde güçlendirme çalışması yapılıp yapılmadığının mahkeme tarafından araştırılmasını istedi.Sanık Murat Akbulut\'un avukatı da olayda müvekkilinin kusur durumunun tespiti için olay yerinde keşif yapılmasını istedi.

MAHKEME BARİYERLERİN GÜÇLENDİRİP GÜÇLENDİRİLMEDİĞİNİ SORMAYA KARAR VERDİ

Mahkeme, İETT Genel Müdürlüğü\'ne yazı yazılarak, olay sonrasında metrobüs hatlarının bariyerlerinde güçlendirme yapılıp yapılmadığının sorulmasına karar verdi. Mahkeme, sanık avukatının olay yerinde keşif yapılması yönündeki talebinin de İETT\'ye yazılan yazının yanıtının gelmesinden sonra değerlendirilmesine karar verdi.

Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 Eylül 2016 tarihinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına doğru seyir eden metrobüs şoförü Recai Türkoğlu\'nun Acıbadem durağında, metrobüste yolcu olarak bulunan Murat Akpınar ile tartıştığı belirtiliyor.

Murat Akpınar\'ın tartışma üzerine şoföre şemsiye ile müdahale ettiği belirtilen iddianamede, müdahale ile yoldan çıkan aracın karayoluna girerek başka araçlarla çarpıştığı, bu çarpışmanın etkisi ile metrobüsteki ve çarptığı araçlarda bulunan 17 kişiyi yaraladığı, bazı araçların da hasar gördüğü belirtiliyor.

Yaralı 17 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, şüpheli Murat Akpınar için, \"Olası kastla kasten yaralama\", \"Kamu malına zarar verme\", \"Olası kastla mala zarar verme\" suçlarından 17 yıldan 68 yıl 9 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

Görüntü Dökümü:

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Olaya ilişkin arşiv görüntü

20.12.2018 -15.58- Haber Kodu : 181220173

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11-OYUNCU İLE SUNUCU SEVGİLİSİNİN DARP DAVASI KARARA BAĞLANDI

-OYUNCU TOLGA PANCAROĞLU TEHDİT SUÇUNDAN 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ALDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Sunucu sevgilisi Eda Küçük\'ü darp ettiği iddiası ile 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Tolga Pancaroğlu, \"Tehdit\" suçundan 7 ay 15 gün hapis, \"Hakaret\" suçundan da 3 bin 360 lira adli para cezasına çarptırıldı. \"Basit yaralama\" suçundan beraatine karar verilen Pancaroğlu\'nun aldığı hapis ve para cezaları 5 yıl süre ile ertelendi.

İstanbul Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın karar duruşmasına, \"Tehdit\', \"Hakaret\" ve \"Kasten yaralama\" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan Tolga Pancaroğlu ile \"Tehdit\" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan Adem İlker Durguner kaıldı. Diğer sanık Deniz Evin\'in katılmadığı duruşmada müşteki Eda Pera Küçük ve avukatı da hazır bulundu



TANIK ZORLA TAKSİYE BİNDİRİLDİĞİNİ GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Tanık olarak dinlenen Aykan Suat İpek, müşteki Eda Para Küçük\'ü tanıdığını belirterek, işyerinden dışarıya çıktığı sırada tesadüfen sanık Tolga Pancaroğlu\'nu zorla taksiye bindirdiğini gördüğünü söyledi.

Tanığın ifadesini kabul etmediğini beyan eden Tolga Pancaroğlu, tanığın iddia ettiği olayın meydana geldiği sokağın Türkiye\'nin en kalabalık sokağı olduğunu belirterek, \"Bu iddia maddi gerçeklikle uyuşmamaktadır\" dedi.



PANCAROĞLU HAKARET VE TEHDİT İÇERİKLİ MESAJLARI KABUL ETTİ

Müştekiye yolladığı hakaret ve tehdit içerikli mesajları kabul ettiğini beyan eden Pancaroğlu, \"Yaralama iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum. Bu alınan rapor içeriği ve dinlenen tanık beyanları ile sabittir. Hakaret ve tehdit içerikli mesajları kabul ediyorum, fakat bunları müştekinin ağır tahriki ile yazdım. Beraatimi ve talep ediyorum\" dedi.

Müşteki Eda Pera Küçük de olayın geceyarısı meydana geldiğini belirterek, \"Bahsedilen sokak canlı bir sokaktır, doğrudur. Ancak olay gece 00.00 sıralarında oldu. Bu saatte sokak tenhadır. Fiziki olarak kendisine karşı koymama olanak yoktur\" dedi.



BERAATİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEDİ

Son sözü sorulan Pancaroğlu, beraatine karar verilmesini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme, Tolga Pancaroğlu\'nu, \"Tehdit\" ve \"Hakaret\" suçlarından suçlu, \"Basit yaralama\" suçundan ise suçsuz buldu.

Tolga Pancaroğlu, mahkeme tarafından \"Tehdit\" suçundan 7 ay 15 gün hapis, \"Hakaret\" suçundan da 3 bin 360 lira adli para cezasına çarptırıldı. \"Basit yaralama\" suçundan beraat eden Pancaroğlu\'nun hapis ve para cezaları 5 yıl süre ile ertelendi.



DİĞER İKİ SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme, sanıklar Adem İlker Durguner ve Deniz Evin\'in beraatine karar verdi.



İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Eda Küçük ile şüphelilerden Mustafa Tolga Pancaroğlu\'nun arkadaş oldukları, ayrıldıktan sonra defalarca tartıştıkları, 19 Ekim 2017 tarihinde şüpheli Tolca Pancaroğlu\'nun müşteki Eda Küçük\'ü basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde darp ettiği belirtiliyor. Tolga Pancaroğlu\'nun 2017 yılı içinde müştekiye yolladığı SMS\'lerde hakaret ve tehdit ettiği savunulan iddianamede, şüpheliler İlker Durgunar\'in ve Deniz Evin\'in de müştekiyi tehdit ettiği iddia ediliyor.

İddianamede Tolga Pancaroğlu için, \"Tehdit\", \"Basit yaralama\" ve \"Sesli ve görüntülü ileti ile hakaret\" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla, diğer iki şüpheli için de \"Tehdit\" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.



EDA PERA KÜÇÜK\'TEN KARARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Karardan sonra kısa bir basın açıklaması yapan Eda Pera Küçük, Tolga Pancaroğlu\'nun kendisine yönelik \"Tehdit\" ve \"Hakaret\" suçlarından ceza aldığını hatırlatarak, \"Mahkeme 5 yıl denetim süreci verdi. Bu süre içerisinde başka bir kadına bu tür eylemleri olursa her iki suçun cezasını birlikte çekecek. Mahkeme dayak suçuyla ilgili ispat edemediğimiz nedeniyle olacak beraat kararı vermiştir. Kararın bu kısmını temyiz ediyoruz. Bozulacağına inancımız tamdır\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Eda Pera Küçük\'ün adliyede kısa açıklaması

20.12.2018 -16.53- Haber Kodu : 181220190