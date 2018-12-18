DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1 - İSTANBUL HAVALİMANI\'NDA TAŞINMA TOPLANTISI



İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı\'ndan İstanbul Havalimanı\'na planlanan büyük taşınma öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan başkanlığında toplantı yapılıyor.

İstanbul Havalimanı\'nda saat 15.00\'da başlayan toplantıya Bakan Turhan\'ın yanı sıra Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü Funda Ocak, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA üst düzey yetkilileri ve diğer ilgililer katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Mehmet Cahit Turhan gelişi

-Terminalden görüntüsü

-detay görüntüler

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2- METEOROLOJİ\'DEN KAR UYARISI

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL DHA

Meteoroloji, İstanbul için kuvvetli yağış ve kar uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

İstanbul\'da halen hafif olarak görülen sağanak yağışın, bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, yarın akşam saatlerine kadar (18.12.2018 18.00 - 19.12.2018 20:00) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte metrekareye 24 saatte 30-50 kg arasında yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yarın Avrupa yakasının yüksek kesimleri ile batısında yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ile fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Görüntü Dökümü:

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-Bugün İstanbul\'dan yağmur görüntüleri

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3- İSTANBUL\'UN ARDINDAN MARMARA\'NIN BATISI İÇİN KAR UYARISI

Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHA - METEOROLOJİ, İstanbul\'un ardından Marmara\'nın batısı için kar uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"Yapılan son değerlendirmelere göre; halen yağmur şeklinde devam eden yağışların, bugün akşam saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve zamanla Tekirdağ çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor. Yarın akşam saatlerine kadar yer yer 3-8 cm , Tekirdağ\'ın batısıyla, Çanakkale\'nin doğu kesimlerinde 10-20 cm civarında örtü bırakması beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır\" denildi.

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4- TAKSİCİ CİNAYETİ ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Bayrampaşa\'da taksi şoförü Nihat Elçi\'yi başından vurarak öldürmekten aranan, gözaltına alındığı Ankara\'dan İstanbul\'a getirilen şüpheli Mehmet A., sorgusunun ardından adliye sevk edildi. Şüphelinin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Bayrampaşa, Terazidere mahallesi, Çifte havuzlar caddesinde 27 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen olayda taksi şoförü Nihat Elçi, otomobiline müşteri olarak binen bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Ticari araç içinde bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olay sırasında başından vurulan Nihat Elçi hayatını kaybederken, saldırgan olay sonrasında kaçarak ortadan kaybolmuştu.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlatılmıştı. Yapılan incelemeler sonucu şüphelinin izi Ankara\'da bulundu. Ailesi tarafından televizyonda yayınlanan görüntüler sonucu teşhis edilen şüpheli dün gece polis ekipleri tarafından Ankara\'da yakalandı.

TAKSİCİNİN CÜZDANI TELEFONU VE SİLAH BULUNDU

Şüphelinin sorgusu getirildiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Poliste yapılan sorgusunda suçunu itiraf eden şüpheli, olayda kullandığı silahı Bakırköy sahiline giderek denize attığını söyledi. Bunun üzerine polis dalgıçlar tarafından şüphelinin silahı attığını söylediği yerde dalış yaparak arama yaptı. Yapılan arama sonucu olayda denizde bir tabanca bulundu. Tabanca incelemek üzere Kriminal polis laboratuvarına gönderildi. Öte yandan taksici Nihat Elçi\'ye ait gasp edilen cüzdanı ve cep telefonu ise Davutpaşa\'da bir üniversite bahçesinin dış duvarı yanına gömülmüş olarak bulundu.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Poliste verdiği ifadesinde amacının ablasından boşanan eniştesini öldürmek olduğunu söyleyen Mehmet A. \" O gece eniştemin yanına gitmek için taksiye bindim. Amacım taksiyi ele geçirip cinayet işlemeye gitmekti. İlk üç takside kamera olduğunu görünce cinayet işlemekten vazgeçtim. Daha sonra dördüncü taksiye bindim. Ancak onda da kamera olduğunu gördüm. Ama yine de olayı gerçekleştirmeye karar verdim. Amacım taksiyi alıp eniştemi öldürmeye gitmekti. Ancak şoförü vurunca araç kaza yaptı. Ben de araçtan inerek kaçtım.\" dedi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli adliyeye sevk edilirken \"Amacım taksiciyi öldürmek değildi. Ben aslında eniştemi öldürecektim. Olayın gaspla bir ilgisi yok. Pişmanım \" dedi.



Görüntü Dökümü;

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-Zanlının adliyeye sevki

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(Ek görüntüyle)

5- AVM\'DEKİ SPOR SALONUNDA YANGIN

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK - İSTANBUL DHA

Güngören\'de bulunan AVM\'nin spor salonunda çıkan yangın söndürüldü.

AVM\'nin içinde bulunan spor salonunun soyunma odası ve saunasında saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yaptığı müdahale sonucu yangın söndürüldü. Duman tahliyesi yapılırken itfaiyenin çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiye ekipleri

-Detaylar

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(geniş haber)

6- HALKALI\'DA SU BASAN HASTANENİN ÇOCUK SERVİSİ BOŞALTILDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Küçükçekmece Halkalı\'da bulunan özel bir hastanenin, çocuk acil bölümünde bulunan su borusunun patlaması nedeniyle servisi su bastı. Serviste kalan hastalar, başka servislere sevk edildi.

Olay saat 11.50 sıralarında Merkez Mahallesi, İstanbul Caddesi\'nde bulunan bir özel hastanede meydana geldi. Hastanenin çocuk acil bölümünde bulunan su borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Çocuk acilde bulunan yoğun bakım servisini su bastı. Burada tedavi gören çocuk hastalar başka servislere sevk edildi. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri su tahliyesi için çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından çocuk acil bölümünü basan sular itfaiye tahliye edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hastane

-İtfaiyenin gelişi

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-İtfaiyenin gidişi

-Detaylar

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7 - MURAT ÖZDEMİR\'İN İŞKENCE YAPTIĞI PAPAĞAN TEDAVİ ALTINA ALINDI

İstanbul DHA

Murat Özdemir\'in işkence yaptığı papağan tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan Murat Özdemir\'in çektiği videodaki papağan yetkililer tarafından teslim alındı.

Veterinere götürülen papağan tedavi altına alındı. Papağanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Papağanın görüntüleri

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8-İSTANBUL POLİSİNDEN ÖĞRENCİLERE \'GÜVENLİK\' EĞİTİMİ

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul polisi, öğrencilere \'Kişisel güvenlik\', \'Güvenlik alanları\', \'Güvenli internet kullanımı\' ve \'Genel trafik kuralları\' konularında eğitim vermeye başladı.

İstanbul Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 900 öğrenciye \'Kişisel güvenlik\', \'Güvenlik alanları\', \'Güvenli internet kullanımı\' ve \'Genel trafik kuralları\' konularında eğitim verdi. Ekipler İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın talimatıyla ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim vermeye başladı. 5-11 Aralık tarihleri arasında Şişli Mustafa Sarıgül Ortaokulu, Üsküdar İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Üsküdar Deniz İş İlkokulu\'nda eğitim gören toplam 900 öğrenciye \'Kişisel güvenlik\', \'Güvenlik alanları\', \'Güvenli internet kullanımı\' ve \'Genel trafik kuralları\' konularında sunum yapılarak, öğrenciler bilgilendirildi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis memurun çocuklara eğitim vermesi

-Çocuklardan görüntü

-Genel ve detaylar

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9- FATİH\'TE İTFAİYECİ İNTİHAR ETTİ

Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)

Fatih\'te Beyoğlu İtfaiye İstasyonunda görevli itfaiye eri Selim Y. (44), annesinin yaşadığı evin bodrum katında intihar etti.

Olay Mevlanakapı Mahallesi Mimar Acem Cami Sokak\'ta meydana geldi. Evli ve iki çocuk babası itfaiye eri Selim Y. sabah saatlerinde annesinin Fatih\'teki evinin bodrum katında apartman sakinleri tarafından ölü halde bulundu. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak çalışma başlattı. Selim Y.\'nin ölüm haberini alan meslektaşlarının üzgün olduğu görüldü. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

\"ÇOK NEŞELİ, KONUŞKAN, HÜRMETKAR BİRİYDİ\"

Mahalle sakini Nuray Ayhan, \"Çok iyiydi. 15 yıldır aynı binada oturuyorduk. Sorunsuz biriydi. İtfaiye eriydi. Çok neşeli, konuşkan, hürmetkar biriydi. İntihar etmesi için nasıl bir sebep oldu? Bilemiyorum. Bodrum katında bulmuşlar. Dün gece eve gelmemiş. Ailesi aramaya çıkmış. Sabah bulmuşlar. Evli ve iki çocuğu vardı \" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Mahalle sakinlerinden görüntü

-Röp

