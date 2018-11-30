DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- TEM\'DE 7 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA (2)

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHA

TEM Otoyolu Edirne istikameti Metris mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 7 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kaza 14.30 sıralarında meydana geldi. Bir aracın aniden fren yapması sonucu 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Zincirleme kazada bazı araçlar birbirinin üstüne çıktı. Kazaya karışan bir kamyonetin sürücüsü başından yaralandı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçları kaldırma çalışması devam ediyor

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Kaza yapan araçlar

-Yaralının görüntüsü

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2- YENİDEN GÖRÜLEN ERGENEKON DAVASINDA SAVCIDAN MÜTALAA (1)

Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA

Yargıtay\'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan 235 sanıklı Ergenekon davasında mütalaasını açıklayan savcı,

\'Ergenekon Silahlı Terör Örgütü\'nün varlığının kanıtlanamadığını belirtti. Savcı, 26 sanık hakkında ceza istedi. Sanıklardan Alparslan Arslan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Mahkeme, savunmaların hazırlanması için duruşmayı 27 Aralık\'a ertelediğini açıkladı

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

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3- AVCILAR\'DA \"ÖĞRETMENİ DÖVMEK İÇİN OKULU BASTILAR\" İDDİASI

Alper KORKMAZ - İhsan DÖRTKARDEŞ - İSTANBUL DHA

Avcılar\'da öfkeli bir velinin kendisi ile tartışan öğretmenden intikam almak için yakınları ile birlikte okula gererek binaya zarar verdiği öne sürüldü.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Yeşilkent Mahallesi\'ndeki Leyla Bayram İlkokulu\'nda öğretmen B.S. okula giderken otomobilini korna çalarak yol istedi. Bu sırada çocuklarını okula götüren Erol Y. adlı veli yol vermedi. Bunun üzerine öğretmen ile veli arasında tartışma çıktı. İddiaya göre veli otomobilden inerek öğretmene vurmak istedi. Öğretmen B.S. de veliye karşılık verdi. Öğretmen okula giderken, öfkeli veli bir grup yakınına haber vererek tekrar okula geldi. Okuldaki görevlileri tartaklayarak içeri girmeye çalışan grubu gören görevli kapıyı kaparak polise haber verdi. Ancak, öfkeli veli ve yakınları kapıyı kırarak içeri girdi. Okulun giriş camını kırarak binada bazı eşyalara zarar veren Erol Y. ve beraberindekiler öğretmeni bulamadı. Grup okuldan ayrıldı.

Şikayet üzerine polis olayla ilgili soruşturmaya başlanırken, \'Devlet malına zarar vermek\' suçundan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. Velinin de öğretmenden şikayetçi olduğu ve darp raporu aldığı öne sürüldü.

Görüntü Dökümü;:

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(güvenlik kamerasından)

-Grubun okula giriş

-Okulun içindeki görüntüleri

-Hareketlilik

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(geniş haber)

4- PENDİK\'TE KUYUMCUDA KANLI SOYGUN GİRİŞİMİ

- Saldırganların kaçış anı kamerada

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA

Pendik\'te pompalı tüfekli soyguncular bir kuyumcu dükkanında soygun girişiminde bulundu. Kuyumcuyu yaralayan saldırganlar bir şey alamadan kayıplara karıştı.

Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Kulaç Sokak üzerinde bulunan bir kuyumcuya öğle saatlerinde pompalı tüfekle giren 2 kişi soygun girişiminde bulundu. Direnin kuyumcu Sunay Erdoğan\'ı bacağından yaralayan şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralı kuyumcu ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptı. Kaçan saldırganların bir şey alamadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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Kuyumcudan görüntü

-Polis ekipleriden görüntü

-Olay yeri inceleme ekipleriden görüntü

-Vatandaşlarla röp

-Kuyumcunun kardeşi Tuncay Erdoğan ile röp

-GÜVENLİK KAMERASI

-Soyguncuların kaçışı

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(Ek bilgi ve görüntülerle)

5- SARIYER\'DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ; BİR EV HASAR GÖRDÜ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul, (DHA) -

Sarıyer Maden Mahallesi\'nde bir binanın istinat duvarı çöktü.

Olay Eski Zekeriyaköy Caddesi\'nde meydana geldi. 5 katlı binanın istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü. Çöken istinat duvarı bir evin duvarında hasar meydana getirdi. Duvarı hasar gören evde bulunan 5 yaşındaki Çınar Çetin ve babaannesi Seher Çetin büyük korku yaşadı. Babaanne ile torun yara almadan kurtuldu. İstinat duvarının çöktüğünü öğrenince iş yerinde evine dönen baba Şenol Çetin

eşi Arife Çetin\'in olayı haber verdiğini belirterek, \"Çökme sırasında çocuğum yatakta uyuyordu. Sabah saat 08.00 civarıydı. Sese uyanmışlar, deprem oluyor sanmışlar\" dedi. İstinat duvarındaki çökmenin ardından bir kedinin yavrularını aradığı görüldü. Kedi daha sonra yavrularını buldu.

Belediye ekipleri çöken istinat duvarı çevresinde önlem aldı, kum torbaları yerleştirdi. Binada ve çevrede yaşayanlar ise tedirgin olduklarını belirtti.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜLER

- Alınan önlemlerin görüntüsü

- Çevre sakinleri ile röportaj

- Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

- Çöken istinat duvarı

-Çocuk odasında yıkılan duvar

- Çocuğun babası ile röportaj

- Yatakta bulunan oyuncak

- Görgü tanığı ile röportaj

- Yavrularını arayan kedi

- Olay yerindeki zabıta ekipleri

- Detaylar

30.11.2018 - 13.16 Haber Kodu : 181130105

30.11.2018 - 10.47 Haber Kodu : 181130044

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6- SÜLEYMANİYE\'NİN YENİLEME PROJESİNİN TEMELİ ATILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,

\"Kendi tarihimizi bir plan çerçevesinde il bütününde yapacağız. Tüm ilçelerimiz o plana uyarak bu dönüşümü gerçekleştireceğiz\"

Haber: İstanbul DHA

Süleymaniye\'de yıpranan tarihi ve kültürel varlıkların yenilenerek korunmasını amaçlayan Süleymaniye yenileme projesi 1. etap temel atma töreni yapıldı. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Katar Diar CEO\'su Abdulla Al-Attayah, milletvekilleri, belediye başkanları, yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki olan KİPTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin temel atma töreninde konuşan Bakan Kurum, kentsel dönüşümle ilgili strateji planı çizdiklerini ve bu plana göre hareket ettiklerini söyledi. Bakan Kurum, \"Aslında stratejimiz belli. Ecdadın bıraktığı eserleri yeniden ihya etmek... Kendi tarihimizi bir plan çerçevesinde il bütününde yapacağız. Tüm ilçelerimiz o plana uyarak bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. 700 bağımsız birim ve 2 milyar 900 milyon lira maliyetle yapıyoruz bu projeyi. Artık ülkeler değil şehirler yarışıyor. İstanbul zaten dünyanın göz bebeği. Bu projeyle bunu sürdürecektir\" diye konuştu.

\"BİZİM TEKRAR KÜLTÜRÜMÜZLE BARIŞMAK DEMEK\"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise \"Süleymaniye aslında yeniden inşa projesi değil. Yeni bir şehir inşa etme projesi. Eskiden burada var olan bir Süleymaniye semtini inşa etme projesi. Bunun içinde yapıların yapılması, şehircilik anlayışının oturtulması, var olan komşuluk hukukunun, semt anlayışının yeniden canlandırılması var. Hepimiz adına Süleymaniye\'nin en önemli proje olduğunu düşünüyorum. Bizim tekrar kültürümüzle barışmak demek\" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından dua edildi. Duanın ardından Bakan Kurum ve İBB Başkanı Uysal, butona basarak temel atma törenini başlattı.

SÜLEYMANİYE PROJESİ

Yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıklarını yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması amacıyla Bakanlar Kurulu Kararı ile Süleymaniye, Hacıkadın, Kalenderhane, Molla Hüsrev, Hoca Gıyaseddin, Sarıdemir, Yavuz Sinan ve Demirtaş mahallelerinden oluşan alan Süleymaniye yenileme alanı olarak belirlendi. 39 ayrı yapı adası, 733 ayrı parsel, 101.866,83 m² toplam yüzölçümüne sahip olan projede 330 tescilli parsel, 378 tescilsiz parsel ve 25 adet anıt eser (camii, sarnıç, çeşme vb) bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kurum\'un konuşması

-Uysal\'ın konuşması

-Dua edilmesi

-Temel atma töreni

-Çalışmalardan görüntü

-Süleymaniye animasyonu

-Detaylar

