DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- BEYOĞLU\'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA HAREKETLİ DAKİKALAR (1)

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL DHA

Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi\'nde uyuşturucu operasyonu hareketli anlara sahne oldu. Özel harekat polisinin desteğiyle yapılan operasyonda kapılar \"koçbaşı\" ile kırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan görüntüler

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2- BAHÇELİEVLER\'DEKİ DEHŞET ANLARI KAMERADA

BAHÇELİEVLER\'DE BİR İŞYERİNDE TÜP PATLADI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ / İstanbul DHA

Bahçelievler Zafer Mahallesi\'nde oksijen tüpünden aktarma yaparak piknik tüpünü doldurmaya çalışan 1 kişi, o sırada yaşanan tüp patlamasının ardından alevlerin içinde kaldı. Elbiseleri tutuşan kişi can havliyle kendini dışarı attı. Alevleri çevredeki vatandaşlar söndürdü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Beyaz eşya tamircisi olduğu öğrenilen yaralı iş yeri çalışanı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

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(GENİŞ HABER)

3- KADIKÖY\'DE İNŞAATTA KURTARMA OPERASYONU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de bir inşaatta görevli kontrolör denetleme yaptığı sırada yaklaşık 10 metreden inşaat alanına düştü. İtfaiyenin ve sağlık ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu görevli kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kurtarma çalışmaları nedeniyle kapanan caddedeki tramvay seferleri normale döndü

Olay, saat 14.30 sıralarında Bahariye Caddesi üzerinde bir inşaatta meydana geldi. İddialara göre, inşaatta görevli kontrolör Ercan Ortaç denetleme yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metreden inşaat alanına düştü. Olayı gören işçiler hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İtfaiye ekipleri, inşaat alanına inerek yaralıyı sedyeye bağladı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yaralı, vinç yardımıyla inşaat alanından çıkartıldı.

TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU

Bahariye Caddesi kurtarma çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Tramvay seferleri bir süre durduruldu. İnşaat alanından kurtarılan Ercan Ortaç ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kurtarma çalışmalarını sona ermesinden sonra tramvay seferleri normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-İnşaat alanından görüntü

-Düşen görevlinin görüntüsü

-Kurtarma çalışmalarından görüntü

-Görevlinin kurtarılması

-Ambulansa konması

-Tramvaydan görüntü

-Genel ve detay görüntüler



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4- SANCAKTEPE\'DE DÜŞEN ASKERİ HELİKOPTERİN ENKAZI KALDIRILDI

Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE\'de 4 askerin şehit düştüğü, 1 askerin yaralandığı helikopter kazasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Helikopterin düştüğü Fırtına Sokak\'ta kaza kırım ekibi tarafından incelemeler yapıldı. Daha sonra vinç yardımı ile helikopterin gövde kısmı TIR\'a yüklendi. Gövdeden koparak sokağın karşı tarafına düşen kuyruk kısmı ve diğer parçaları görevliler tarafından taşınarak vincin arka tarafına konuldu. Bu arada helikopterin yakıt bulaşan kısımlarına itfaiye tarafından köpük sıkıldı. Helikopterin düştüğü alan belediye ekiplerince temizlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Helikopterin gövdesinin TIR\'a yüklenmesi

-Helikopterin kuyruk kısmının vinçe yüklenmesi

-Diğer parçaların görevlilerce taşınması

-Yakıt bulaşan parçalara köpük sıkılması

-Alanın belediye ekiplerince temizlenmesi

-Genel ve detay görüntüler

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5- GASPÇI ÖNCE MİNİBÜS SONRA TAKSİYLE KAÇMIŞ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş\'ta oyuncak tabancayla girdiği marketten 14 bin lira çalan gaspçının önce minibüse ardından da taksi binip giderken trafiğe takılıp indiği daha sonra ise yaya olarak kaçtığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Gaspçı Bursa\'da yakalandı.

Olay, 16 Kasım Cuma günü saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Abbasağa Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncak tabanca ile cadde üzerindeki bir markete giren şüpheli, çalışan İbrahim Ç.\'yi silahı doğrultarak etkisiz hale getirdi. Para dolu çantayı alarak hızla kaçan şüpheli izini kaybettirdi.

TRAFİĞE TAKILMIŞ

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gaspçıyı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polisler, gaspçının önce minibüse ardından taksiye binerek kaçtığını belirledi. Şüphelinin taksideyken, trafiğe takıldığı için taksiden acele bir şekilde inerek, 200 lira verdikten sonra ve yaya olarak kaçtığı görüntülere ulaştı.

BURSA\'DA YAKALANDI

50 güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen ekipler, gaspçının Bursa\'ya gittiğini belirledi. Şüpheli Murat A.\'nın (22) Bursa Osmangazi\'deki bir evde kıskıvrak yakaladı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan Murat A., olayı sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Şüphelinin kaçış anları

-Minibüsteki görüntüsü

-Araç değiştirmesi

-Aktüel kamera

-Adliyeye sevk edilmesi

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(ÖZEL)

6- HOLLANDALI FUTBOLCU WİEL\'İN DOLANDIRILMASI DAVASI

- MAHKEMELER ARASINDA UYUŞMAZLIK ÇIKTI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Fenerbahçe\'nin eski futbolcusu Hollandalı Gregory Kurtley Van der Wiel\'i, toplamda 3 milyon 165 dolar ve 743 bin euro alarak dolandırmakla suçlanan ünlülerin menajeri Ümit Akbulut ve ortağı Sinan Siner hakkındaki davada, asliye ve ağır ceza mahkemeleri arasında görev uyuşmazlığı oluştu. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi\'nin suçun 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi öngören \"Nitelikli dolandırıcılık\" kapsamında kaldığı gerekçesiyle dosyaya görevsizlik vermesi üzerine, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi de suçun 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören \"Basit dolandırıcılık\" kapsamında kaldığını belirterek \"karşı görevsizlik kararı\" verdi. Mahkemeler arasında oluşan görev uyuşmazlığının çözümü için dava dosyasının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi\'ne gönderilmesine karar verildi.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ümit Akbulut ve Sinan Siner katılmadı. Şikayetçi Gregory Kurtley Van Der Wiel\'i ise avukatı temsil etti. Sanıklar Ümit Akbulut ve Sinan Siner\'e işyerinde çalışan işçisine duruşmanın tebliğ edildiği tutanağa geçti. Söz alan sanık Ümit Akbulut\'un avukatı, müvekkilinin şu anda Almanya\'da yaşadığını, sağlık sorunlarıyla gelemediğini belirtti. Ayrıca karşı görevsizlik kararı verilerek dosyanın yeniden asliye ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

SAVCI DA KARŞI GÖREVSİZLİK TALEP ETTİ

Bunun üzerine esas hakkındaki mütalaa veren duruşma savcısı, şikayetçi futbolcu Wiel\'in imaj danışmanlık hizmeti amacıyla sanıklarla tanıştığı, sanıkların eylem ve fikir birliği içerisinde hileli hareketlerle şikayetçiyi kandırarak menfaat temin ettiklerinden dolayı \"dolandırıcılık\" suçundan dosyanın Uzlaştırma Bürosu\'na gönderildiğini, ancak tarafların uzlaşmamaları üzerine asliye ceza mahkemesine iddianame düzenlendiğini belirtti. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi\'nin ise suçun TCK\'nin 158/1-f ve 158/2. maddesinde (3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngören) belirtilen \"Nitelikli dolandırıcılık\" olduğu kanaatiyle görevsizlik kararıyla dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdiği anlatılan mütalaada, sanıklar hakkında daha önce \"Nitelikli dolandırıcılık\" suçundan takipsizlik kararı verilmiş ve kesinleşmiş olduğu, ayrıca sanıkların eylemlerinin TCK 157/1. maddesinde belirtilen \"Basit dolandırıcılık\" kapsamında kaldığı belirtilerek dosyaya karşı görevsizlik kararı verilmesi ve görev uyuşmazlığının çözülmesi için dosyanın Bölge Adliye Mahkemesi\'ne gönderilmesi talep edildi.

WİEL\'İN AVUKATI: AMAÇ AKLANMAK DEĞİL, YARGILANMAMAK

Şikayetçi Gregory Kurtley Van Der Wiel\'in avukatı, \"Banka yoluyla yaptığımız 4,5 milyon dolarlık havale sözkonusu. Amaç aklanmak değil, yargılanmamak. Biz mahkemenizin görevli olduğunu düşünüyoruz. Mütalaaya katılmıyoruz\" dedi. Sanıkların avukatları ise mütalaa yönünde karar verilmesini talep ettiler.

GÖREV UYUŞMAZLIĞINI BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ÇÖZECEK

Mahkeme heyeti, mütalaaya uyarak asliye ceza mahkemesinin görevsizlik kararına karşı görevsizlik kararı verdi. Heyet, görev uyuşmazlığının çözülmesi için dosyanın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi\'ne gönderilmesine hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, şikayetçi futbolcu Wiel\'in 2016 yılında Fenerbahçe\'de oynadığı ve imaj danışmanlığı hizmeti sunan isimler aradığı, sanıkların dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather ile fotoğraflarını görmesi üzerine bu şahıslarla sosyal medya üzerinde tanıştığı, daha sonra da menajeri ile birlikte sanıklarla Tarabya Oteli\'nde görülştükleri belirtildi. Sanık Ümit Akbulut\'un Tarabya Oteli\'nin sahibi olduğunu ve diğer sanık Sinan Siner\'i de ortağı olarak tanıttığı, ayrıca sanık Ümit Akbulut\'un İçişleri Bakanı\'nın da amcası olduğunu söylediği, kendisine Türkiye\'nin tanıtımı için para verdiğini, bu şekilde dünyaca tanınan kişileri Türkiye\'ye getirdiğini, bu kapsamda ünlü boksör Floyd Mayweather\'ın getirebileceklerini söylediği ifade edildi. İddianameye göre, Wiel\'e kendisine ait olduğunu söylediği lüks siteden, 4 villa sattığından bahisle toplam 3 milyon 165 dolar ve 743 bin euro para aldığı kaydedildi. Sanık Ümit Akbulut\'un, kendilerinden şüphelenerek parasını geri isteyen Wiel\'i, \"Ortada ev filan yok. Tüm ödemeler imaj çalışması için yapıldı. Para falan yok. Burası Türkiye. Benim ne kadar güçlü olduğumu görürsün. Bir telefonla on kişiyi öldürtebilirim\" diyerek tehdit ettiği öne sürüldü. Sanıklar Ümit Akbulut ve Sinan Siner\'in \"Dolandırıcılık\" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar ve \"Tehdit\" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 1,5 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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7- ENERJİ GEMİSİNDE PATLAMA

İSTANBUL (DHA)

Endonezya\'da bulunan enerji gemisinin kazan dairesinde patlama meydana geldi. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen Karadeniz Holding\'e ait \"Karadeniz Power ship\"e ait bir enerji gemisindeki patlamada şans eseri yaralanan ve ölen olmadı. Patlamanın ardından tesisin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Patlamanın kazan dairesinde olduğu belirtildi.

Görüntü dökümü:

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-Patlama anı

-Gemiden dumanların yükselmesi

-Genel ve detaylar



