DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- ARANIRKEN CESEDİ GÖMÜLÜ BAVULDA BULUNDU, ŞÜPHELİ YAKIN ARKADAŞI ÇIKTI

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) GEÇEN Haziran ayından beri Fatih\'te kayıp olan Mikail Erol\'un cesedi Tekirdağ\'da ormanlık bir alanda bavul içinde gömülü halde Mikail Erol\'u yakın arkadaşı Rıdvan A\'nın bıçaklayarak öldürdüğü, ormanlık alana gömdüğü ortaya çıktı. Rıdvan A. ile birlikte gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Fatih\'te günü birlik işlerde geçimini sağladığı öğrenilen 48 yaşındaki Mikail Erol akşam eve gelmeyince eşi, 2 Haziran\'da polise giderek bulunmasını istedi. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Mikail Erol\'ın Rıdvan A. ile görüştüğünü belirleyerek arkadaşı Yasin Ö. adlı arkadaşıyla görüştüğünü saptadı. Gözaltına alınan Yasin Ö\', Rıdvan A\'nın kendisini arayarak birini öldürdüğünü, para istediğini ve onun talebi üzerine de Necmi E. ve Gökhan G. ile Eminönü\'nde buluştuklarını söyledi. Buluştuktan sonra Eminönü\'nde bir işhanının 3. katına gittiklerini anlatan Yasin Ö. \" Rıdvan burada birini öldürdüğünü söyleyerek ağzı koli bandıyla bağlı bir çuvalı gösterdi. Kanepede kan izi vardı. Korkuya kapıldım üzerimde olan 70-80 TL para ve bir paket sigara verdim.\" dedi.

Polis Necmi E\'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Necmi E de küfürleşerme sonrası Rıdvan A\'nın Mikail Erol\'u 3-4 kez bıçakladığını, çuvala koyduğunu ertesi gün de cesedi taşımak için bavul getirdiğini söyledi. Polis Rıdvan A.\'nın cesedi bavula koyarak Tekirdağ Kumbağ Mahallesi\'ne taksiyle götürdüğünü, gece taksiden inip bavulu yol kenarına attğını, 3 gün sonra geri dönerek ormanlık bir alanda toprağa gömdüğünü belirledi. Kumbağ\'a gidilerek arama yapıldı ancak bir sonuç alınamadı. Tekirdağ Emniyeti\'ne bir ceset bulunursa kendilerine haber verilmesi istendi.

16 Kasım\'da Tekirdağ Emniyeti, İstanbul Emniyeti\'ni arayarak çoban köpeklerinin topraktan çıkardıkları bavulda ceset bulunduğunu bildirdi. Ekipler hemen Tekirdağ\'a giderek bavuldaki cesedin Mikail Erol olduğunu belirledi. İstanbul Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Adıyaman\'da düzenlediği operasyonda Rıdvan A\'yı gözaltına aldı.

İdddialara , Rıdvan A\'nın cezaevinde olan ağabeyi Kırgız eşine oturma izni alması için kardeşinden yardım istedi. Rıdvan A., Mikail Erol\'a bunu yapması için 2 bin dolar verdi ancak söz yerine getirilmedi. Rıdvan A, Mikail Erol\'u arayarak, \"Necmi E\'de para var gel onu ondan alalım.\" dedi ve Mikail Erol gelince de küfürleşmenin ardından onu bıçakladı. Cinayeti itiraf ettiği öğrenilen ile Necmi E., Gökhan G. ve Yasin Ö., adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin çıkışı

-Mikail Erol\'un fotoğrafı

20.11.2018 - 15.15 Haber Kodu : 181120144

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2- AMERİKALI KADIN YOLCUNUN ÖLÜMÜ DAVASINDA KARAR

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı\'nda 2013 yılında ABD vatandaşı transit yolcu siyahi kadın Tracey Lynn Brown\'u (48), yüzüstü yatırıp sırtına basarak ölümüne neden oldukları iddia edilen 12 polis ile bir havalimanı doktorunun yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, \"Zor kullanma sınırlarının aşılması suretiyle ölümle neticelenen yaralanmaya neden olma\" suçundan 4 sanığı 7 yıl 6\'şar ay hapis cezasına çarptırdı. 7 sanığın beraatine, bir sanığın ölmesi nedeniyle hakkındaki davanın düşürülmesine karar veren mahkeme heyeti, havalimanı doktoru olan sanığı da \"Taksirle bir kişinin ölümüne sebebiyet verme\" suçundan 12 bin 100 TL adli para cezası verilmesine hükmetti. Karar oy birliğiyle alındı.

POLİS: M.Ö: HATA YAPTIĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Mütalaaya karşı beyanları sorulan sanık M.Ö. mütalaayı kabul etmediğini belirterek, \"Adli Tıp Kurumu raporunda da belirtildiği üzere benim yaptığım uygulama hastanın ölümüne sebebiyet vermemiştir. Hastayı sakinleştirmek amacıyla bir uygulama yaptım. Hata yaptığımı düşünmüyorum. Beratimi istiyorum\" dedi.

POLİS F.A.: BEN ZOR KULLANMA YETKİMİ AŞMADIM

Sanık F.A. da mütalaaya katılmadığını belirterek şunları söyledi: \"Şahsa yapılan ilk zor kullanma esnasında ben olay yerinde bulunmuyordum. Ben odaya girdiğimde şahıs kelepçeli olarak yerde yatıyordu. Ben de şahısa sorduğumda olayları anlattı. Sağlık ekibi fenalaşmasından dolayı değil sakinleşmesinden dolayı çağrılmıştı. Tanık beyanlarında da şahsın uçaktayken bile aykırı davranışları sebebiyle psikyatrist çağrılmış ve şizofren olduğu teşhisi koyulmuş. Bilirkişi raporunda da kamera görüntülerindeki kişilerin tam teşhis edilemediği belirtilmiştir. Ben zor kullanma yetkimi aşmadım. Beraatimi istiyorum.\" Sanık M.U ise \"Beraatimi talep ediyorum\" dedi.

POLİS S.Ö:OLAY TARİHİNDE HASTANEDEYDİM

Diğer polis memuru da S.Ö. de olay tarihinde hastanede olduğunu, görev yerinde döndüğünde yabancı uyruklu kadının yerde kelepçeli yattığını, nabzının da atmadığını gördüğünü söyledi. S.Ö. \"Hemen doktora haber verdim. Ambulansla hastaneye giderken, eskortluk ettim. Bu olay nedeniyle psikolojim bozuldu. Maktülün hayatını kurtarmaya yönelik eylemlerde bulundum. Zor kullanma sınırlarını aşmadım. Beraatimi talep ediyorum\" diye konuştu.

7 SANIĞIN BERAATLERİNE KARAR VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan A.Y., U.T.,U.T., Ç.Ç., N.Y. , A.E.E. ve M.E.\'nin \"Zor kullanma sınırlarının aşılması suretiyle ölümle neticelenen yaralanmaya neden olma\" suçunu işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini, suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

BİR SANIK HAKKINDAKİ DAVA DÜŞTÜ

Sanık M.K. hakkında da aynı suçtan dava açıldığını ve sanık M.K.\'nın 9 Eylül 2017 yılında öldüğünün anlaşıldığını belirten mahkeme heyeti, sanık M.K. hakkındaki davanın düşürülmesine hükmetti.

HAPİS CEZASI PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Sanıklardan havalimanı doktoru M.Ö. hakkında \"Taksirle bir kişinin ölümüne sebebiyet verme\" suçundan \"iyi hal\" indirimi de uygulayarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanık M.Ö. hakkında verilen hapis cezasının sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu ve yargılama süresince duyduğu pişmanlığı da dikkate alarak 12 bin 100 TL adli para cezasına çevirdi. Sanık hakkında verilen adli para cezasının 24 ay taksitle ödenmesine hükmeden mahkeme heyeti, taksitlerden birinin ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapsi çevrileceğini belirtti. Öte yandan mahkeme heyeti, sanık M.Ö.\'nün hekimlik mesleğinin hak ve yetkisinin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğünü aykırılık sebebiyle suçun işlenmesinden dolayı 3 ay süreyle bu hak ve yetkilerinin kullanmasının yasaklanmasına hükmetti.

4 SANIK, 7,5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, diğer sanıklar H.T., M.A., F.A ve S.Ö.\'nün \"Zor kullanma sınırlarının aşılması suretiyle ölümle neticelenen yaralanmaya neden olma\" suçundan \"Haksız tahrik\" ve \"İyi hal\" indirimleri de uygulayarak 7 yıl 6\'şar ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Karar oybirliğiyle alındı.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Tracey Lynn Brown isimli ABD vatandaşı kadının, Chicago\'ya gitmek üzere Özbekistan\'ın başkenti Taşkent\'ten THY uçağı ile Atatürk Havaalanı\'na geldiği belirtiliyordu. Brown\'ın 4 Nisan 2013 sabahı 06.45\'te havalimanına indiği, 13 saat boyunca havaalanının dış hatlar geliş terminalinin bulunduğu bölümde beklemeye başladığı belirtilen iddianamede, 21.48 sıralarında Pasaport Kontrol Amirliği\'ne ait kısım odasına girdiği, polislerle tartıştığı, ardından da polisler tarafından dışarıya çıkarıldığı belirtiliyordu. Dışarıya çıkarılan kadının 5 Nisan 2013 sabahı saat 04.00\'da geri geldiği, kısım odasının diyalog camından içeri girmeye çalıştığı, bilgisayarlar ve evrakları dağıtmaya başlaması üzerine polisler tarafından durdurulmaya çalışıldığı, bu sırada elindeki makas ile bir polis memurunu kolundan yaraladığı bilgisine yer verilen iddianamede, saldırgan tavırlar sergilemesi nedeni ile kelepçelenerek ön izleme ve sevk odasına götürüldüğü belirtiliyordu. Maktulün burada kelepçelerinden kurtularak saldırgan tavırlarını sürdürmesi üzerine polisler tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirildiği, polislerin kadının sırtına dizleri baskı uyguladığı belirtilen iddianamede, fenalaşması üzerine ilk müdahalenin havaalanı doktoru tarafından yapıldığı, ardından da hastaneye kaldırıldığı anlatılıyordu. Kadının hastaneye kaldırıldıktan 13 gün sonra 18 Nisan 2013 tarihinde öldüğü hatırlatılan iddianamede, Adli Tıp Kurumu\'ndan gelen raporda, \"Kişinin ölümünün, göğüs ve boyun bölgesine uzun süreli bası uygulaması sonucu meydana geldiği\" tespitine yer verildiği hatırlatılıyordu. İddianamede, maktulü etkisiz hale getirmek için yüzüstü yere yatırarak sırtına basmak suretiyle nefessiz kalmasına neden olan 12 polis memuru için \"Zor kullanma yetkisini aşarak ölüme neden olma\" suçundan 12 yıldan 16 yıla, havaalanı doktoru için de, \"Taksirle ölüme neden olma\" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyordu.

Görüntü dökümü:

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-Arşiv görüntüler

20.11.2018 - 14.08 Haber Kodu : 181120126

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3- METEOROLOJİ\'DEN YAĞIŞ UYARISI

İstanbul DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye\'nin Orta Akdeniz\'den gelen yağışlı sistemin etkisine gireceğini açıkladı.

Meteoroloji\'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

-Yurdumuz halen Orta ve Doğu Karadeniz\'de devam eden yağışlara ilave olarak, bu gece saatlerinden sonra Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yarın batı bölgelerde görülecek olan yağışların, Cumartesi gününe kadar tüm yurtta etkili olduktan sonra hafta sonunda ülkemizi terk etmesi bekleniyor.

-Yurt genelinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk havanın etkisiyle Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz\'de Pazar gününe kadar hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların söz konusu bölgelerde mevsim normalleri civarı ve yer yer 2 ila 4 derece altına düşmesi bekleniyor.

Çarşamba; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu\'nun kuzeyi, Karadeniz ile Hatay, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz\'in iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Perşembe; Ülke genelinde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz\'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu\'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Hatay, Osmaniye, Giresun, Hakkari, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır\'ın güney ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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4- SUUDİ ARABİSTAN KONSOLOSLUĞUNDA GAZETECİLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA)

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın öldürüldüğü Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde yerli ve yabancı basın mensuplarının bekleyişi sürüyor. Cemal Kaşıkçı 2 Ekim\'de konsolosluğa girmiş ve bir daha çıkamamıştı. Suudi yetkililerce, Kaşıkçı\'nın konsoloslukta öldürüldüğü açıklanmıştı.

Görüntü dökümü:

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-Başkonsolosluktan detaylar

-Bayrak

-Dışarıda bekleyen gazeteciler

-Genel ve detaylar

20.11.2018 - 13.53 Haber Kodu : 181120120

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5- BABAANNE İLE TORUNUNUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE 14 YIL 2 AY HAPİS

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

Ümraniye\'de nişanlandığı gece alkollü araç kullanırken Fatma Kalender (68) ve torunu Ahmet Yiğit Kalender\'e (11) çarparak ölümlerine neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Emrah Bozdemir, \"Bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak\" suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Emrah Bozdemir (33), müştekiler ve tarafların avukatları katıldı. Karar vereceğini söyleyen mahkeme başkanı Emrah Bozdemir\'e son sözlerini sordu. Yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu söyleyen Emrah Bozdemir, \"Ölenlere rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum\" dedi. Olaydan sonra olay yerinden kaçmadığını savunan Emrah Bozdemir, \"Yardımcı olmak için araçtan indim. Görüntülerde vardır. Allah izin verseydi evli olacaktım, kader diye bir şey var\" dedi.

14 YIL 2 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme, Emrah Bozdemir\'i, \"Taksirle 2 kişinin ölümüne neden olmak\" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın suçunu bilinçli taksirle işlediğine hükmeden mahkeme, cezayı 14 yıl 2 aya çıkardı. Sanığın cezasında iyi hal indirimi yapmayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Emrah Bozdemir\'in yönetimindeki aracın 7 Nisan 2018 tarihinde taşıt yolu içinde bulunan Fatma Kalender ile torunu Ahmet Yiğit Kalender\'e çarparak ölümlerine neden olduğu belirtildi.

Şüpheli Emrah Bozdemir\'in 215 promil alkollü araç kullandığı, Karayolları Trafik Kanunu\'nun 7, Karayolları Trafik Kanunu\'na bağlı yönetmeliğin de 8 maddesini ihlal ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelinin, \"Bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak\" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

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6- BOSTANCI METROSUNDA KADINA HAKARET DAVASI: SANIK İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Bostancı metro istasyonunda Kerime P. isimli kadına hakaret ettiği gerekçesi ile 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Atınç M.\'nin yargılanmasına devam edildi. Sanık Atınç M., iddiaları kabul etmezken küpe taktığı için Kerime P.\'nin kendisine laf söylediğini öne sürdü.

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya tutuksuz yargılanan sanık Atınç M. ve Avukatı Ayşe Koçak ile şikayetçi Kerime P. ve avukatı İsa Mesih Şahin katıldı.

SANIK SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Savunmasını yapan sanık Atınç M., suçlamayı kabul etmediğini belirterek, \"Müştekiye yönelik herhangi bir tükürme ve sinkaflı sözüm yoktur. Olay günü asansörden ikinci kişi olarak iniyordum. Telefonla ilgileniyordum. Müştekiyi görmedim. Telefonla ilgilenirken homurdanırcasına \'saçına, küpelerine bak. Saçını uzatmış\' dedi. Ben de kendisine dönerek \'sen kendine bak, bana niye karışıyorsun\' dedim. Kesinlikle iddianamede yazılı sözleri söylemedim. Herhangi bir siyasi görüşüm yoktur, kimsenin yaşam tarzı beni ilgilendirmez\" dedi. Benim annem ve kız kardeşim vardır, bende kadına şiddete karşıyım\" dedi.

Olaydan sonra müştekiyi takip ettiği yönündeki iddiayı da kabul etmeyen Atınç M., beraatine karar verilmesini istedi.

SANIĞIN AVUKATI MÜVEKKİLİNİN OLAYDAN SONRA İŞİNİ KAYBETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Sanığın Avukatı Ayşen Koçak, müvekkilinin bu olaydan sonra işini kaybettiğini belirterek, \"Saçını ve sakalını kesmek zorunda kalmıştır. Küpelerini de çıkarmıştır. Bunun tek nedeni müşteki ve vekillerinin sosyal medyada başlattıkları kampanyadır\" dedi.

\'SANIĞIN BEYANLARI DOĞRU DEĞİLDİR\'

Söz alan sanık Kerime P., şikayetinin devam ettiğini belirterek, \"Sanığın beyanları doğru değildir, kamera görüntülerinde her şey bellidir. Üzerime de tükürmüştür. Olaydan etkilendim ve sanığın cezasını çekmesini istiyorum\" dedi.

Müşteki Kerime P.\'nin Avukatı İsa Mesih Şahin, sanık hakkında sosyal medyada herhangi bir lincin söz konusu olmadığını belirterek, \"Sanık sosyal medyada linç edildiğini düşünüyorsa neden şikayetçi olmamıştır\" dedi.

OLAYA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER İZLENDİ

Olay anına ilişkin görüntüler izlendi. Görüntülerin izlendikten sonra söz alan sanık, kadına şiddete karşı olduğunu belirterek, \"Benim annem ve kız kardeşim var. Ben de kadına şiddete karşıyım\" dedi. Sanık hakkındaki adli kontrol tedbirini kaldıran mahkeme, duruşmayı erteledi.

DURUŞMA ÖNCESİ BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), duruşmadan önce basın açıklaması yaptı. Açıklamayı, KADEM Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Canan Sarı yaptı. Davanın müştekisi Kerime P.\'nin işine gitmek için gittiği metroda asansörü beklerken tercih ettiği giyim tarzı nedeni ile fiziksel ve sözlü saldırıya uğradığını söyleyen Avukat Sarı, \"Kişisel hak ve özgürlüklere yönelik yapılan bu saldırı, birlikte yaşama kültürünü zedeleyen onur kırıcı ve kabul edilemez bir davranıştır\" dedi.

KADEM olarak Kerime P.\'ye karşı işlenen bu nefret suçunun karşısında olduklarını belirten Avukat Sarı, \"Farklı yaşam biçimlerine karşı işlenen her türlü şiddete karşı mücadelemize devam edeceğiz\" dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kerime P.\'nin 12 Mart 2018 tarihinde Bostancı Polis Merkezi\'ne başvurarak Atınç P.\'nin kendisine hakaret ettiği ve yüzüne tükürdüğü şikayetinde bulunduğu belirtiliyor.

Şüphelinin suçlamayı kabul etmediği, görüntü kayıtlarında şüphelinin, müştekiye tükürüp tükürmediğinin ya da hakaret edip etmediğinin tespit edilemediği belirtilen iddianamede, şüpheli Atınç M.\'nin, \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama\" ve \"Hakaret\" suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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KADEM adına açıklama yapan gurubun toplanması

Canan Sarı\'nın açıklama yapması

Açıklamadan genel ve detay görüntü



20.11.2018 - 14.29 Haber Kodu : 181120127

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7- FETÖ\'NÜN İNSAN KAYNAKLARI GRUBUNA OPERASYON: 15 GÖZALTI

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY\'nin insan kaynakları grubuna yönelik 10 ilde düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, geçmişte düzenlediği FETÖ operasyonları sırasında ele geçirilen dijital verilerin incelemesinden İstanbul\'da yaşayan kişilerin kimlik bilgilerinin şifreli şekilde yer aldığı belirlendi.

Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin cematin kullandığı www.iskare.net web sitesi üzerinden iş bulmak için kendilerine başvuran kişilerin siyasi, felsefi, dini görüşleri, ırk kökenleri ve sağlık durumlarına ait bilgilerin listesinin tuttulduğunu belirledi. TEM ekipleri, şüphelilere iş başvurusunda bulunan kişiler hakkında örgütte yönetici konumundaki kişiler tarafından puanlama yapılarak işe alım yapıldığını ve bu yöntemle örgüt içi eleman temin etmekte önemli bir veri tabanı oluşturulduğunu tespit etti.

10 İLDE 15 GÖZALTI

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde 10 ilde 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Yapılan eş zamanlı operasyonda 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 şüpheli Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. TEM ekipleri 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



