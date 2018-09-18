DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

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1- ERDOĞAN: ÇOK CİDDİ BİR ULUSLARARASI KUŞATMA ALTINDAYIZ. BUNA DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

* \"Evlatlarımızın çoğu bedenen sınıftalar ancak zihnen başka yerdeler. Zira çok ciddi bir uluslararası kuşatma altındayız. Buna dikkat etmemiz gerekiyor\" dedi.

* \"Biz diğer alanlarda olduğu gibi eğitim konusunda önümüze çıkarılan engellere aldırmadık. Meseleye ideolojik at gözlüğüyle bakan çevrelerin kışkırtmalarına prim vermeden reform çalışmalarımızı devam ettirdik\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Evlatlarımızın çoğu bedenen sınıftalar ancak zihnen başka yerdeler. Zira çok ciddi bir uluslararası kuşatma altındayız. Buna dikkat etmemiz gerekiyor\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabataş Erkek Lisesi\'nde 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yanı sıra, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı.

Törende bir konuşma yapan Erdoğan, \"2018-2019 eğitim-öğretim yılı yeni bir doğuşun, yeni bir şahlanışın arefesinde olan Türkiye\'nin daha büyük atılımlara imza atmasına vesile olacak. Yeni yönetim modeli sayesinde etkin ve sorun çözme kapasitesi artan bakanlıklar bu dönemde hayata geçirecekleri reform ve çalışmalarla Türkiye\'nin önünde yeni ufuklar açacak\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bu yıl Kabataş Lisesi\'nde özellikle binde 2 gibi yüksek oranda seçkin bir öğrenci kalitesini almış olmak, yakalamış olmak, Kabataş Lisesi\'nin geleceğe yönelik ne gibi umutlar vaat ettiğini ortaya koyması bakımından çok çok önemli. Türkiye\'nin geleceğinde Allah ömür verirse ben de bakacağım \'filanca Cumhurbaşkanı acaba Kabataş\'tan mı çıktı?\', veya \'filanca bakanlar veya herhangi bir kurumun başında Kabataş\'tan mı mezun olanlar, ta o konuşmayı yaptığım gün orada öğrenci olanlardan var mı\' diye arayacağım\" şeklinde konuştu.

\"BİZDEN ÖNCEKİ HÜKÜMETLERİN GÖSTERMESİ GEREKEN KARARLILIĞI BİZLER GÖSTERDİK\"

Erdoğan, \"İnsanı merkeze alan, insanı, eşrefi mahlukat yani yaratılmışların en şereflisi olarak gören bir medeniyetin temsilcileri olarak iktidara geldiğimiz ilk günden beri eğitim öğretim konusuna önem ve öncelik veriyoruz. Sadece öğretim yeterli değildir. Biz eğitim ve öğretimi bütünleştirmek suretiyle geleceğe yürüyeceğiz. Sadece öğretim, ama pratiği yok, eksik... Onun için teoriyle pratiği birleştirmek suretiyle geleceğe yürümemiz lazım. O bakımdan bu çok önem arz ediyor. 2002\'de göreve geldiğimizde ülkemizi üzerinde yükselteceğimiz 4 sütunu, eğitim, sağlık, adalet, emniyet olarak ifade etmiştik. Böyle ilan ettik. Bu anlayışla eğitim sistemimizin eksikliklerin gidermek, çağın gerektirdiği bir yapıya kavuşmasını sağlamak, birikmiş sorunlarına çözüm bulmak için son 16 yılda büyük adımlar attık. Eğitim-öğretim gibi vatandaşın hayatını doğrudan ilgilendiren konularda reformlara imza atmak sadece vizyon değil aynı zamanda cesaret işidir. Bizden önceki hükümetlerin göstermesi gereken kararlılığı bizler gösterdik\" diye konuştu.

Erdoğan, \"Diğer meselelerde olduğu gibi bu meselede de asla \'böyle gelmiş böyle gider\' kolaycığına kapılmadık. Kimi güç odaklarının hışmını üzerimize çekme pahasına bu alanda köklü reformlar gerçekleştirdik\" dedi.

\"HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ POLİTİKALAR BELLİ KESİMLER TARAFINDAN SÜREKLİ ENGELLENMEK İSTENDİ\"

\"Özellikle tek tipçi, yasakçı, öğrencinin tekamülü yerine formatlanmasını esas alan eski eğitim öğretim mantalitesini bir daha geri gelmemek üzere rafa kaldırdık\" diyen Erdoğan, \"Eğitim öğretim sistemimizi komplekslerinden kurtararak çok daha özgürlükçü, çok daha demokratik, çok daha sorgulayıcı bir yapıya kavuşturduk. Bilhassa uzun yıllar ihmal edilmiş olan eğitim-öğretim altyapısının güçlendirilmesi ve standartlarının yükseltilmesi noktasında ciddi çabalar harcadık ancak gerek altyapı, gerek içerik konusunda hayata geçirdiğimiz politikalar belli kesimler tarafından sürekli engellenmek istendi. Fatih projesinden seçmeli derslere, imam hatiplerin orta kısımlarının açılmasından, 4+4+4 sistemine karşı attığımız her adım anlamsız bir inatla bir dirençle karşılaştı. Bu direnç asla milletimizden, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizden gelmedi. Daha çok eğitim öğretim konusunu, ideolojik çekişmelerinin aracı haline getiren çevrelerden geldi. Eğitim öğretimin millileşmesine, milletin kadim değerleri, talepleri ve ihtiyaçlarıyla barışmasına karşı en güçlü tepkiyi eğitim öğretimi tekellerinde gören bu kesimler gösterdi. Dün olduğu gibi bu günde zaman zaman aynı çevrelerin çağ dışı tepkileriyle karşılaşıyoruz ama biz bunlara aldırmadan yolumuza devam kararlılığıyla yürüyoruz\" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, \"Biz diğer alanlarda olduğu gibi eğitim konusunda önümüze çıkarılan engellere aldırmadık. Meseleye ideolojik at gözlüğüyle bakan çevrelerin kışkırtmalarına prim vermeden reform çalışmalarımızı devam ettirdik. Allah\'a hamdolsun bu konuda önemli başarılara imza attık\" dedi.

\"VASIFLI ÖĞRETMEN OLMADAN, VASIFLI GENÇLİK YETİŞTİREMEZSİNİZ\"

Göreve geldiklerinde 526 bin olan öğretmen sayısını, 605 bin 450 yeni öğretmen atamasıyla 920 binin üzerine çıkardıklarını belirten Erdoğan, \"Niye? Çünkü öğretmen olmadan hele hele vasıflı öğretmen olmadan, vasıflı gençlik yetiştiremezsiniz\" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Ben inanıyorum ki şu anda Kabataş\'tan konuşuruz ama tüm Türkiye bizi dinliyor ve tüm Türkiye\'de de elinde satırla dolaşan gençlik değil, elinde bilgisayarıyla, kitabıyla, kalemiyle dolaşan bir gençlik olarak ben karşımda sizi görüyorum. Siz farklısınız onun için de yeniden büyük Türkiye\'nin imarında sizlerin hamuru, sizlerin bu noktadaki adeta bir nakkaş, bir mimar özelliği içinde oradaki harcı çok büyük fark tesis edecek\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erkeklerin okuduğu kadar kızlarında okumasını istediklerini, bu nedenle eşiyle birlikte Şanlıurfa\'da bir süreç başlattıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl okul kitaplarının basılmasını bazı kesimlerin provoke ettiği ancak Milli Eğitim Bakanlığı\'nın devreye girmesiyle bu kitapların basılarak eğitim-öğretim yılına yetiştirildiğini de ifade etti.

\"BUGÜN SINIFLARIMIZDAKİ TEMEL SORUN DİKKAT VE KONSANTRASYON EKSİKLİĞİDİR\"

Erdoğan, \"Bugün sınıflarımızdaki temel sorun dikkat ve konsantrasyon eksikliğidir. Evlatlarımızın çoğu bedenen sınıftalar ancak zihnen başka yerdeler. Zira çok ciddi bir uluslararası kuşatma altındayız. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu durumu değiştirecek derse, okuldaki aktiviteleri en üst düzeye çıkaracak yenilikleri süratle uygulamaya koymalıyız. Mesleki eğitimle iş hayatını birleştirecek projelere ivme kazandırmalıyız\" diye konuştu.

\"EĞİTİMLE İLGİLİ ALMAMIZ GEREKEN MESAFENİN FARKINDAYIZö

Milli Eğitim Bakanı Selçuk ise \"Eğitimle ilgili almamız gereken mesafenin farkındayız. Ben öğretmen Ziya Selçuk olarak biliyorum; eğer Cumhurbaşkanımızın iradesi varsa biz eğitimde çok ciddi yol alırız. Eğitim ihraç edilebilir ama ithal edilemez bir kurumdur. Baskın olana toplumlar eğitimi ihraç eder. Ama eğitimi ithal ederseniz tohumlarınız bozulur. Bizim orijinal özgün bir eğitim sistemi kurma ihtiyacımız var\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan\'ın konvoyunun gelişi

- Erdoğan\'ın konvoyunun çıkışı

- Detaylar



18.09.2018 - 12.29 Haber Kodu : 180918081

18.09.2018 - 12.30 Haber Kodu : 180918082

18.09.2018 - 12.36 Haber Kodu : 180918083

18.09.2018 - 12.34 Haber Kodu : 180918085

18.09.2018 - 12.36 Haber Kodu : 180918087

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2- ULAŞTIRMA BAKANLIĞINDAN 3. HAVALİMANINDAKİ İŞÇİ EYLEMİNE AÇIKLAMA

Haber: Sinan BİLGİLİ-İstanbul DHA

Ulaştırma ve Altyapı bakanlığı, 3. havalimanındaki işçi eylemiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada \"Çalışanların sağlığı ve rahat çalışma koşullarına sahip olması için Bakanlığımız da çalışma ve denetimlerine devam etmektedir\" denildi.

\"3. Havalimanı\'nda yaşanan olaylar ve gelinen nokta ile ilgili kamuoyuna açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur\" ifadeleriyle başlayan açıklama şöyle devam etti:

Türkiye Cumhuriyeti\'nin en büyük projesi olan ve dünyanın gıpta ile izlediği 3.Havalimanı inşaatında yaşanan işçi olayları Bakanlığımız tarafından da titizlikle ve yakından takip edilmektedir. Temeli atılırken \"Bu havalimanını yapamayacaklar\", daha sonra da Gezi eylemlerinde \"Havalimanı inşaatını durdurun, yapmaktan vazgeçin\" denildi. Bugün ise açılışına sayılı günler kala aynı çevreler \"havalimanını 29 Ekim\'de açamayacaklar\" iddiası ile milletimizin moralini, çalışanların motivasyonunu bozma gayreti içinde oldukları gözlemlenmektedir. İsmi ne olacak ile başlatılan tartışmalar daha sonra servis olayını gerekçe göstererek bazı marjinal grupların yer aldığı, HDP ve CHP\'li bazı milletvekillerinin de destek verdiği bir provokasyona dönüştürülerek farklı bir noktaya çekilmek istenmiştir.

Yaşanan bu durum, sadece Türkiye\'nin gözbebeği olan projemiz için değil, tüm Türkiye için üzüntü vermiştir. Bu proje Türkiye\'nin gurur projesidir ve durdurmaya, engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Milletimize söz verdiğimiz gibi 29 Ekim 2018 Günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın teşrifleri ile hizmete açılacaktır. Söz konusu olayın gerçekleştiği ilk andan itibaren İGA\'nın tüm yönetim kademesi tarafından, iddia edilen sorunların araştırılması ve varsa bir sorun çözümü için çok yoğun bir mesai harcanmıştır.

\"SORUNLARIN GİDERİLMESİ İLE İLGİLİ KENDİLERİNE DE TALİMAT VERMİŞTİR\"

İGA yönetimi; sorun ve taleplerini dinlemek üzere çalışanlarla hızlıca bir araya gelmiş; yapılan görüşme sonucu, sorun yaşandığı tespit edilen noktalarda vakit kaybetmeden somut adım atılmaya başlanmıştır. Bu görüşmenin ardından İGA ivedilikle bünyesindeki taşeron (500\'e yakın firma) firma patronlarıyla bir araya gelmiş ve sorunların giderilmesi ile ilgili kendilerine de talimat vermiştir.

Dört yılı aşkın bir süredir havalimanı şantiyesinde çalışmalar devam etmektedir. Giderek artan ve nihayetinde 36 bin çalışana ulaşan İstanbul Yeni Havalimanı şantiyesi, orta büyüklükte bir ilçe nüfusuna sahiptir.

Bu büyüklükteki şantiyede kuşkusuz çalışanların temizliğinden, sağlığına, içme suyundan yemeğine kadar büyük bir organizasyon gerekmektedir. İGA yönetimi de bunu büyük bir başarı ile sürdürmektedir.

\"BAKANLIĞIMIZ DA ÇALIŞMA VE DENETİMLERİNE DEVAM ETMEKTEDİR\"

Bunun yanı sıra İstanbul Yeni Havalimanı projesinde görev alan, mavi ya da beyaz yaka ayrımı olmadan tüm çalışanların yediği yemekler, işçilerin geri bildirimleri üzerine hassasiyetle incelemeler yapılmakta ve kalitesi test edilmektedir. Ancak bir eksiklik olmaması amacıyla Bakanlığımız, yemekhanelerin, yatakhanelerin de diğer sosyal yaşam alanlarının bir kez daha gözden geçirilmesini istemiştir.

Servis konusu ile ilgili olarak sefer sayılarının artırılması ve bekleme alanlarının düzenlemesi konusunda daha titiz davranılacaktır. Servis bekleyen işçilerin rahatı için çadır ve üstü kapalı bekleme alanları oluşturulacaktır.

Çalışanların sağlığı ve rahat çalışma koşullarına sahip olması için Bakanlığımız da çalışma ve denetimlerine devam etmektedir.

Görüntü Dökümü:

-Olayla ilgili arşiv görüntü



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(geniş haber)

3- İŞ KULELERİ ÖNÜNDE HAREKETLİLİK

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Taner YENER - Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Levent\'te bulunan İş Kuleleri önüne gelen bir kişi elindeki silahla 2 el ateş etti. Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen kişi, polise teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre otomobiliyle saat 14.30 sıralarında Levent, Menekşe Sokak üzerindeki İş Kuleleri önüne gelen bir kişi, arabasını yol üzerine park ederek yanındaki tüfekle etrafa ateş etti. Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen kişi, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Levent Polis Merkezi\'ne götürüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri yerdeki tüfek ve çanta üzerinde inceleme yaptı, tüfek polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

Olay yerinden görüntü

Olay yerindeki güvenlik şeridi

Yerdeki tüfek

Polis ekiplerinin çalışmaları

Olay yeri inceleme ekiplerinin tüfeği incelemesi

Saldırganın geldiği otomobil

Otomobildeki not

Genel ve detaylar

18.09.2018 - 14.40 Haber Kodu : 180918126

18.09.2018 - 14.53 Haber Kodu : 180918132

18.09.2018 - 15.21 Haber Kodu : 180918138

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4- ŞİŞLİ\'DE DÖVİZ BÜROSUNU SOYAN 2 KİŞİ GEMLİK\'TE BÖYLE YAKALANDI

Haber-Kamera Kemal ALEMDAĞ, GEMLİK (Bursa), (DHA)

İstanbul\'da iki gün önce maskeli ve silahlı girdikleri döviz bürosundan 300 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çalan 4 soyguncudan yabancı uyruklu ikisi Bursa\'nın Gemlik ilçesinde gözaltına alındı. İki soyguncunun polis ekipleri tarafından yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişli ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan döviz bürosu, 15 Eylül\'de silahlı 4 kişi tarafından soyuldu. Güvenlik kamerasına da yansıyan soygunda maskeli 4 soyguncudan 2\'si içeri girerken, 2 kişi ise cadde üzerinde önlem alıyor. Yaklaşık 1 dakika içerisinde gerçekleştirilen soygunda 300 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çalan soygunculardan biri havaya ateş açtıktan sonra otomobille olay yerinden kaçtılar.

Olayın ardından çalışma yapan polisler şüphelilerin 2\'sinin Rus vatandaşı Khalik B. ile Ermenistan vatandaşı Gevorg A. olduğunu ve Bursa\'ya kaçtıklarını belirledi. Bunun üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Gemlik ilçe Emniyeti ile birlikte çalışma yapan ekipler şüphelilerin Gemlik\'te bir otelde kaldıklarını belirledi. Zanlıları takibe alan polis, otelden çıkmaları üzerine operasyon düzenledi. İki şüpheli İskele Meydanı\'nda bir çay bahçesinde otururken yakalandı. Şüphelilerin polis ekiplerince yakalanma anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Gözaltına alınan şüphelilerin kaldıkları otel odasında 37 bin 600 TL, 4 bin 561 Dolar, 7 bin 630 Euro, 10 bin Suudi Riyali, 1700 Katar Riyali, 500 Danimarka Kronu, 50 bin Irak Dinarı, 2 bin dirhem, 200 manat ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler Gemlik Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilirken, ele geçirilen para ve malzemeler valizlerle İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Zanlıların görüntüleri

-Soygundan görüntüler

18.09.2018 - 13.09 Haber Kodu : 180918099

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(ek bilgilerle)

5- \"AÇIKGÖZLER\" OPERASYONUNDA 10 TUTUKLAMA

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Kadıköy-Pendik hattında \"Kahyalık adı altında minibüs şoförlerinden zorla para aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 27 kişiden 10\'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında suç örgütü lideri V.A. ile kardeşi E.A., da bulunuyor.

Kadıköy-Pendik hattında \"Kahyalık\" adı altında minibüs şoförlerinden zorla para toplayan liderliğini V.A\'nın yaptığı \'Açıkgözler\' olarak bilinen gruba yönelik operasyonda şebeke lideri V.A. ve kardeşi H.A.\'nın da aralarında bulunduğu 27 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 kişiden 3\'ü emniyet sorgularının ardından serbest bırakılırken 24\'ü adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcı, ifadelerini aldığı şüphelilerden 4\'ünün serbest bırakılmasına karar verdi. Savcı, 10\'unun adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılması, 10 şüphelinin de \"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak\" ve \"Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma\" suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk etti.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulayan mahkeme, aralarında suç örgütü lideri V.A ile kardeşi E.A\'nın da bulunduğu 10 şüphelinin de \"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak\" ve \"Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma\" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Operasyonla ilgili görüntüler

18.09.2018 - 12.12 Haber Kodu : 180918069

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6- LEVENT\'TEKİ İŞ KULELERİ\'NİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

İstanbul DHA

Türkiye İş Bankası\'nın 2000 yılında açılan Levent\'teki İş Kuleleri havadan görüntülendi

Görüntü Dökümü;

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-İş Bankasının havadan görüntüleri

18.09.2018 - 14.10 Haber Kodu : 180918117

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7- ERDOĞAN\'IN KILIÇDAROĞLU\'NA AÇTIĞI 500 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASINA BAŞLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \"Man Adası belgeleri\"ne ilişkin olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 500 bin liralık manevi tazminat davasına başlandı. Kılıçdaroğlu\'nun avukatının reddi hakim talebi mahkeme tarafından reddedildi. Man Adası belgelerine ilişkin sonuçlanan 3 davada Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve yakınlarına toplam 698 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Avukatı Ferah Yıldız ile Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Avukatı Serap Azizoğlu katıldı. Davalı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Avukatı Celal Çelik, dün dosyaya yolladığı dilekçe ile mahkeme hakimi Memun Kılıç için reddi hakim talebinde bulundu. Davacı Erdoğan\'ın Avukatı Ferah Yıldız, reddi hakim talebinin reddine karar verilmesini istedi.

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Duruşmaya katılan davalı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Avukatı Serap Azizoğlu, mahkeme hakimi Memun Kılıç\'ın davaya nesnel ve objektif

bakamayacağını düşündüklerini belirterek reddi hakim talebinde bulundu ve bu yönde prosedürün işletilmesini istedi.

Mahkeme Hakimi Memun Kılıç, Avukat Celal Çelik\'in dün sunduğu dilekçe ile kendisini HSK\'ya 6 Temmuz 2018 tarihinde şikayet ettiğini, bu davanın ise şikayetten önce 15 Mart 2018 tarihinde açıldığını belirterek, davadan sonra yapılan şikayetin reddi hakim nedeni olamayacağını, mahkeme hakimi olarak kendisinin Kemal Kılıçdaroğlu ile önceye dayalı hiçbir husumetinin bulunmadığını gerekçe göstererek reddi hakim talebinin reddine karar verdi. Kılıçdaroğlu\'nun Avukatı Serap Azizoğlu, bu davaya bakmaya yetkili mahkemenin Ankara mahkemeleri olduğunu öne sürerek yetki itirazında bulundu. Mahkeme, davacının adresinin Üsküdar\'da olduğunu belirterek, yetki itirazının reddine karar verdi. Mahkeme Hakimi Memun Kılıç, uyuşmazlığın sulhe tabi olduğunu belirterek, tarafların sulh olup olmayacaklarını sordu. Her iki avukat da sulh olmayacaklarını bildirdiler. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için davayı erteledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DAVAYI AÇTI

Avukatı Ahmet Özel aracılığı ile İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi\'ne başvuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Mart 2018 tarihinde partisinin gurup toplantısında yaptığı konuşmada kendisine hakaret ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahkemeni, hakaret ettiğini öne sürdüğü Kılıçdaroğlu\'ndan 500 bin TL manevi tazminatın alınarak faizi ile kendisine ödenmesini talep etti.

ÜÇ DAVA KARARA ÇIKMIŞ KILIÇDAROĞLU TOPLAM 698 BİN TL TAZMİNATA MAHKUM EDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları, Kılıçdaroğlu\'nun Man Adası belgelerine ilişkin çeşitli tarihlerde çeşitli yerlerde yaptığı konuşmalarda kendilerine iftira yoluyla hakaret edildiğini öne sürerek manevi tazminat talepli davalar açtılar.

Bu davalardan 3\'ü geçtiğimiz aylarda karara bağlandı. Kılıçdaroğlu, bu davalarda Erdoğan ve yakınlarına toplam 698 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Sonuçlanan ilk dava, Kılıçdaroğlu\'nun 28 Kasım 2017 tarihinde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma nedeni ile İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi\'ne açılan dava oldu. Bu dava 7 Haziran 2018 tarihinde karara bağlandı. Mahkeme Kılıçdaroğlu\'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a 110 bin, oğlu Burak Erdoğan\'a 15 bin, eniştesi Ziya İlgen\'e 17 bin, kardeşi Mustafa Erdoğan\'a 25 bin, dünürü Osman Ketenci\'ye 10 bin, Mustafa Gökdoğan\'a da 20 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Erdoğan ve yakınları Kılıçdaroğlu\'nun 5 Aralık 2017 tarihinde Eşitlik ve Adalet Buluşması\'nda yaptığı konuşmada kendilerine iftira yoluyla hakaret edildiğini öne sürerek mahkemeye başvurdu. Davaya bakan İstanbul Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, bu davayı 13 Haziran 2018 tarihinde karara bağladı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu\'nun Erdoğan\'a 100, eniştesi Ziya İlgen\'e 17 bin, dünürü Osman Ketenci\'ye 15 bin, oğlu Ahmet Burak Erdoğan\'a da 10 bin TL manevi tazminatın ödenmesine hükmetti.

Sonuçlanan üçüncü dava İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi\'ne açılan dava oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları, Kılıçdaroğlu\'nun 21 Kasım 2017 tarihli parti grup toplantısında kendilerine iftira yoluyla hakaret edildiğini öne sürerek tazminat talebinde bulundular. 18 Temmuz 2018 tarihinde kararını veren mahkeme, davalı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun davacı Recep Tayyip Erdoğan\'a 150 bin, Özdemir Bayraktar\'a 60 bin, Esra Albayrak\'a 22 bin, Sümeyye Erdoğan Bayraktar\'a 22 bin, Necmeddin Bilal Erdoğan\'a 20 bin, Ahmet Burak Erdoğan\'a 16 bin, Mustafa Erdoğan\'a 15 bin, Sadık Albayrak\'a 14 bin, Ziya İlgen\'e 14 bin, Orhan Uzuner\'e 13 bin, Osman Ketenci\'ye 13 bin TL manevi tazminatı konuşma tarihi olan 21 Kasım 2017 tarihinden itibaren işleyecek olan faizi ile ödemesine hükmetti.



