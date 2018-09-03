DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- (ÖZEL) ÇİFTLİK BANK\'IN FİRARİ CEO\'SU AYDIN\'IN LÜKS YAŞAMINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER



Haber: Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL DHA

\'Çiftlik Bank\' ile 80 bin kişiden dolandırdığı 500 milyon TL\'nin üzerinde parayla yurtdışına kaçan, \'Tosuncuk\' lakaplı Mehmet Aydın\'ın lüks yaşamına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Dubai\'de bir kadınla lüks bir mekanda görüntülenen Aydın\'ın 90 bin lira hesap ödediği öğrenildi.

Mobil oyun oynayarak para kazanma vaadiyle yola çıkan ve kısa sürede çok sayıda üye toplayan \'Çiftlik Bank\' isimli sanal saadet zinciri, Türkiye\'nin en büyük çiftliklerini kurma iddiasıyla gösterişli etkinlikler düzenlemişti. Şikayetler üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan incelemeler sırasında şirketin 25 yaşındaki CEO\'su, \'Tosuncuk\' lakabıyla da bilinen Mehmet Aydın, yaklaşık 80 bin kişiden topladığı 500 milyon TL\'nin üzerinde parayla yurtdışına kaçmıştı. Uruguay\'a kaçtığı öne sürülen firari CEO Mehmet Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.



DUBAİ\'DE 30 BİN DİRHEM HESAP, 20 BİN DİRHEM BAHŞİŞ

CEO Mehmet Aydın\'ın dolandırdığı paraları nasıl harcadığını gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Dubai\'nin en lüks mekanlarından birinde görülen Aydın\'ın yanında bir kadın olduğu ve garsonların kendileriyle özel olarak ilgilendiği görülüyor. Garsonların sunduğu içkiyi içen Aydın ve beraberindeki kadının, oldukça keyifli oldukları görüntülere yansıyor. Aydın\'ın masada toplam 90 bin TL\'ye tekabül eden, 30 bin dirhem hesap, 20 bin dirhem bahşiş ödemesi yaptığı öğrenildi.



KIBRIS\'TA KUMAR OYNAMIŞ

Ortaya çıkan bir diğer görüntü ise, şirketin paraları kaçırdığı ilk yer olarak düşünülen Kıbrıs\'tan. Firari CEO\'nun kaçtığı ilk günlere ait olduğu ait olduğu öğrenilen görüntülerde Mehmet Aydın, Kıbrıs\'ın en büyük kumarhanelerinden birinde poker oynuyor.



LÜKS ARABA KOLEKSİYONU YAPMIŞ

Firari CEO Aydın\'ın, Uruguay\'da çekildiği öne sürülen, Ferrari ile kırmızı ışıkta beklediği ve daha sonra otomobiliyle adeta şov yaparak uzaklaştığı anlara ait görüntüler konuşulmuştu. Lüks otomobil merakı olan Aydın, Ferrari\'nin yanı sıra çok sayıda lüks araç almış.



AĞABEY HONGKONG\'TA

Kardeşiyle birlikte yurtdışına kaçan ağabey Fatih Aydın ise ülke ülke geziyor. Aydın, Hong Kong\'ta çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıyor.



Görüntü Dökümü:

------------------------

- Aydın\'ın Dubai\'de lüks bir mekanda eğlendiği görüntüler

- Aydın\'ın eğlendiği kadın ile birlikte çekildiği fotoğraf

- Aydın\'ın Kıbrıs\'ta kumar oynadığını anlara ait görüntüler

- Lüks otomobillerin fotoğrafları

- Bir otomobil ruhsatı

- Eşinin parmağındaki pırlanta yüzük fotoğrafı

- Mehmet Aydın (ARŞİV)

03.09.2018 - 14.06 Haber Kodu : 180903105

================

2- (ÖZEL) 9 AYLIK HAMİLE KADIN KENDİNİ ASTI



*Anne karnındaki bebek de hayatını kaybetti

Haber/Kamera: Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de, 3 çocuk annesi, 9 aylık hamile Seher Özayyıldız (28) isimli bir kadın, sabaha karşı evinde kendini asarak intihar etti. Genç kadının ölümü yakınlarını yasa boğarken, cenazenin hastaneden çıkarılışı sırasında fenalık geçirenler oldu.

Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece\'de yaşayan Seher Özayyıldız, 05.00 sıralarında evinde kendini asarak intihar etti. Genç kadının eşi, uyandığında fenalık geçirdi. Komşuların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan müdahalelere rağmen, intihar eden annenin karnındaki çocuk da kurtarılamadı. Özayyıldız\'ın cansız bedeni çevrede bulunan özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.



YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ, GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Genç kadının ölüm haberini alan yakınları, hastaneye akın etti. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu onlarca kişi hastane önünde gözyaşı dökerek feryat etti. Özayyıldız\'ın yasa boğulan yakınlarından fenalık geçirenlerin olduğu da görüldü. Gözyaşı döken kadınlardan birinin, \"O benim çocukluk arkadaşımdı, yengemdi\" şeklindeki sözleri dikkat çekti. Cenazenin hastaneden çıkarılarak cenaze aracına konulduğu anlarda yaşanan acının boyutu biraz daha arttı. Genç kadının intiharıyla ilgili polis soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:

---------------------

- Hastanenin önünde bekleyen yakınlar

- Gözyaşı döken, feryat eden insanlar

- Cenazenin hastaneden çıkarılışı

- Kadının fotoğraflar

- Evden görüntü

- Genel ve detay görüntüler



03.09.2018 - 14.37 Haber Kodu : 180903111

=============

3- ÇALDIKLARI OTOMOBİLLERLE DEMİR KAPIYI BÖYLE KIRIP KAÇTILAR

*Hırsızlık anı kamerada

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

İstanbul\'da bir firmanın sıfır kilometre otomobilleri depoladığı alana giren 3 hırsız, içeride bulunan 3 yeni otomobili çalarak kaçtı. Sahanın girişindeki demir kapıyı otomobille çarparak kıran ve kaçan 3 şüpheliden ikisi polis tarafından yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olay sırasında hırsızları gören güvenlik görelisi ve yanındaki köpeğin aksi istikamete kaçtığı görülüyor.

Olay Tuzla, Orhanlı, Katip Çelebi Caddesi üzerinde 29 Ağustos 2018 tarihinde meydana geldi. Bir otomobil firmasının sıfır kilometre araçlarını depoladığı alana giren 3 şüpheli anahtarları üzerinde bulanan üç yeni otomobili çaldı. Öndeki otomobilin demir kapıya çarparak kırmasıyla şüpheliler çaldıkları otomobillerle birlikte kaçtı.

GÜVENLİKÇİ AKSİ İSTİKAMETE KAÇTI

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olay sırasında kapıya gelen otomobilleri gören özel güvenlikçinin kulübesinden çıkarak yanındaki köpekle birlikte aksi istikamete uzaklaştığı görüldü. Özel güvenlikçinin haber vermesi üzerine gelen polis çalınan otomobillerin peşine düştü.

POLİS ÖNCE OTOMOBİLLERİ DAHA SONRA ŞÜPHELİLERİ YAKALADI

Oto hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından başlatılan soruşturmada çalınan lüks otomobillerin sahte plaka ve belgelerle satılmaya çalışıldığı tespit edildi. Farklı adreslere park edildiği belirlenen otomobiller bulanarak takibe alındı. Polis önceki gün yaptığı operasyonda olaya karışan Ramazan Ö.(31)\'yü gözaltına aldı. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen diğer şüpheli İsmet Y. ise Kocaeli\'nde yakalandı. Şüphelilerden Ramazan Ö.\'nün daha önceden 30 kez polis tarafından yakalandığı belirlendi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-GÜVENLİK KAMERASI

-Hırsızların içeri girmesi

-Araçlara binmesi

-Kapıyı kırarak kaçmaları

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Emniyetten çıkışları

-Detaylar

03.09.2018 - 13.58 Haber Kodu : 180903103

=============

4- ÜNLÜ ARMATÖRÜN VİLLASINI SOYMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

Sarıyer\'de ünlü armatör Cerrahoğlu ailesine ait yalıda yaşanan hırsızlık teşebbüsü olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden Denizhan Y.(41) polis tarafından yakalandı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında güpegündüz meydana gelen olayda yalıya kapıyı kırarak hırsızlar, çaldıkları kasayı dışarı taşımışlar ancak son anda cuma namazından dönen çalışanın müdahalesi sonucu hırsızlığı gerçekleştiremeden kaçmışlardı. Polis olaya karışan biri kadın iki kişiyi daha yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.

HIRSIZLIK TEŞEBBÜSÜNDE FİLMLERİ ARATMAYAN SAHNELER

Yeniköy, Yalı sokak üzerinde 25 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen olayda ünlü armatör Cerrahoğlu ailesinin yaşadığı eve kimsenin olmadığı Cuma namazı saatinde giren hırsızlar evin altına üstüne getirdikten sonra çaldıkları kasayı dışarı taşımışlardı. Çaldıkları kasayı otomobillerinin bagajına koyan hırsızlar bu sırada cuma namazından dönen çalışanın müdahalesiyle karşılaşmışlardı. Biri kadın 4 kişilik hırsızlık çetesini durdurmak isteyen çalışanın müdahalesi üzerine şüpheliler kaza yapmış, ardından kasayı ve otomobillerini bırakarak havaya ateş ederek kaçmışlardı.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen olayın ardından şüphelileri yakalamak için Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatılmıştı. Polis yaptığı çalışmada kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerden birinin eski sabıkalılardan Denizhan Y. olduğunu belirledi. Polise daha önceden 27 kez geliş kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışmalarda polis 30 Ağustos günü Bakkalköy\'de bir oto yıkamacıya operasyon yaptı. Şüpheli Denizhan Y. gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheli Denizhan Y.\'nin bir çok dosyadan arandığı öğrenildi. Poliste verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Denizhan Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis olaya karışan biri kadın iki kişinin daha kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI:

-----------------------------------

-Hırsızların gelişi

-Eve girişleri ve dolaşmaları

-Çıkmaları

-Kaçmaya çalışmaları

-Çalışanın müdahalesi

-Yaşanan arbede

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Emniyetten çıkışı

-Detaylar

03.09.2018 - 14.26 Haber Kodu : 180903109

================

5- BOYA YAPARKEN BİRİNCİ KATTAN DÜŞTÜ

Haber: Müslim SARIYAR-İSTANBUL DHA

Bakırköy\'de işhanının birinci katında boya yapan işçi aşağı düştü. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bakırköy Meydan\'da saat 11.45 sıralarında meydana gelen olayda, bir işhanının birinci katında boya yapan Zekai Bakış (55), aşağı düştü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve ambulans ekibi sevkedildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi daha sonra gelen ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Bakış\'ın birinci kat balkonunu boyamak için çıktığı merdivenin devrilmesi sonucu aşağı düştüğü öğrenildi. Kollarında kırıklar olduğu belirtilen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Olay yeri

-Yerde yatan yaralı

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Ambulansa konulması

-Balkondan görüntü

-Detaylar

03.09.2018 - 13.40 Haber Kodu : 180903096



=============

6- FSM\'DE İNTİHAR GİRİŞİMİ; TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR -1

Haber: Murat DELİKLİTAŞ-İSTANBUL DHA

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde intihar girişimi nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Avrupa\'dan Anadolu yakasana geçiş istikametinde korkuluklara çıkan kişiyi polisin ikna çabası sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

İBB KAMERASI

-Trafik yoğunluğu

-Detaylar

03.09.2018 - 14.47 Haber Kodu : 180903113

=============

