DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- ŞEHİDİN CENAZESİ HELALLİK İÇİN BABA OCAĞINA GETİRİLDİ

*Şehidin ve ailesinin Türk bayrakları ile donatılan evininin önünde ailesinden ve mahalle sakinlerinden helallik alındı.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Şengüler YEŞİL, İSTANBUL (DHA)

Ağrı\'da el bombasının kazaen patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Semih Korkut\'un cenazesi baba ocağına getirildi.

Ağrı\'nın Doğubeyazıt İlçesi Kozluk Karakolu\'nda dün el bombasının kazaen patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Semih Korkut\'un cenazesi İstanbul\'a getirildi. Florya\'da bulunan askeri havalimanına getirilen şehidin cenazesi Zeytinburnu Telsiz Mahallesi\'nde bulunan baba ocağına götürüldü. Şehidin ve ailesinin Türk bayrakları ile donatılan evininin önünde helallik alındı. Bu sırada şehidin 4 yıllık eşi ve annesinin ayakta durmakta zolandığı görüldü. Evinin önünde okunan duaların ardından Şehit Uzman Çavuş Semih Korkut\'un naaşı ikindi vakti cenaze namazı kılınmak üzere Zeytinburnu Merkezefendi Camii\'ne götürüldü. Şehit Korkut, Edirnekapı Şehitliği\'ne defnedilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin askeri havalimanından çıkışı

-Cenazenin baba ocağına gidişi

-Şehidin evinin önü

-Baba ocağından helallik alınması

-Genel ve detaylar

08.07.2018 - 14.03 Haber Kodu : 180708062

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2- (havadan görüntülerle) \"15 TEMMUZ HAFIZA MÜZESİ\"NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

*Müzede, darbe girişimi gecesi yaşananlar tüm yönleriyle anlatılarak, 250 şehidin ve gazilerin hatıraları yaşatılacak.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Ali AKSOYER - Harun UYANIK / İstanbul DHA

Açılışına sayılı günler kalan \"15 Temmuz Hafıza\" müzesinde hummalı çalışma sürüyor. Müzede, darbe girişimi gecesi yaşananlar tüm yönleriyle anlatılarak, 250 şehidin ve gazilerin hatıraları yaşatılacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nün Anadolu Yakası ayağında, 15 Temmuz Şehitler Makamı\'nın yanında yapımına 13 Mart\'ta başlanan ve 15 Temmuz\'da kısmen ziyarete açılması planlanan müzede darbe girişimi gecesi yaşananlar tüm yönleri anlatılacak.

1500 metrekarelik alana inşa edilen müzenin etrafından 15 bin metrekarelik yeşil alan bulunacak. Proje içerisinde, müze binasına bitişik olarak 180 metrekarelik bir mescit ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Müdürlüğü de yer alacak. Ağustos ayının sonunda tamamen açılması planlanan müzede, darbe girişimi gecesi yaşananlar tüm yönleriyle anlatılacak, 250 şehidin ve gazilerin hatıraları yaşatılacak. Müzenin alt katında dünya darbeler tarihi ile sebepleri, sömürgecilik ve kolonyalizm tarihi ile ilgili bilgilendirmeler yapılacak.

Görüntü Dökümü:

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- MÜZENİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

- AKTÜEL GÖRÜNTÜ

- Çalışmalardan görüntüler

- Müze inşaatı

- Müzenin giriş kapısı

- Projenin fotoğrafı

- Detaylar



08.07.2018 - 13.36 Haber Kodu : 180708059

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3 - EMNİYET KEMERİ SAYESİNDE TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ BABA VE 2 ÇOCUĞUNUN BURNU BİLE KANAMADI

Haber-Kamera: Taner YENER - Murat SOLAK/İSTANBUL DHA

Bakırköy\'de meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu takla atan otomobilde bulunan baba ve 2 çocuğunun burnu bile kanamadı. Kaza 11.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Caddesi Fuar dönüşü kavşağında meydana geldi. İddalara göre Suriye uyruklu Cuma Ramadan ve iki çocuğunun da içerisinde bulunduğu 34 MR 0713 plakalı otomobil, Yeşilköy istikametine giderken virajı dönmek isteyen Salih Bilen\'in idaresindeki 34 VH 4517 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Ramadan\'nın kullandığı otomobil refüjde bulunan yön tabelasına çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından yaralanan Salih Bilen\'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada takla atarak kullanılamaz hale gelen otomobilde bulunan Cuma Ramadan ve iki çocuğu emniyet kemerlerinin takılı olması nedeniyle şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle şok geçiren iki çocuğu babası teselli etti. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak götürüldü.

İki çocuğuyla kazayı yara almadan atlatan Cuma Ramadan, \"Kemerimiz takılıydı. Çocukların kemeri de takılıydı. Çocuklar arkada oturuyordu. Emniyet kemerini bilinçli olarak sürekli takıyoruz\" dedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Kazaya karışan araçlardan görüntü

-Kazayı yara almadan atlatan Cuma Ramadan ve iki çocuğundan görüntü

-Genel ve detaylar

08.07.2018 - 14.05 Haber Kodu : 180708063



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4 - ÇOCUKLARA LABAROTUVAR İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER



Haber - Kamera: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, DHA

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) üyeleri, çocuklara yönelik yeni nesil öğrenme platformu \'maker\' laboratuvarı yapılabilmesi için bağış toplamak amacıyla bisikletle İsveç\'in Göteborg şehrinden Almanya\'nın Hamburg kendine kadar bisikletle 800 kilometre pedal çevirdi.Çoğunluğu doktorlardan oluşan 30 kişilik TGEV üyesi \'Umuda Pedal\' projesi kapsamında çocuklar için 1-8 Temmuz tarihleri arasında Göteborg\'dan Hamburg\'a uzanan bir rotada bisikletle 800 kilometre yol kat etti. Yeni nesil öğrenme platformlarından birisi olan \'maker\' laboratuvarı yapılması için fon oluşturmayı amaçlayan üyeler, etkinliğin ardından bugün Türkiye\'ye döndü. Proje kapsamında şu ana kadar 140 bin lira bağış toplanarak Bakırköy\'de bulunan Ferit Aysan Eğitim Parkı\'nda kurulacak \'maker laboratuvarı\'(maker-lab) için kaynak oluştu.

ORTAK PROJEDE BULUŞTUK

Atatürk Havalimanı\'nda basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, \"Vakfımız 23 yıldır Türkiye\'nin dezavantajlı bölgelerinde ihtiyaç sahibi çocuklara nitelikli eğitim dersleri veriyor. Bunu yaparken de çeşitli kaynak değiştirme projeleri hayata geçiriyor. \"Umuda pedal Grubu\" da birkaç yıl önce bir araya gelmiş, çeşitli sosyal sorumluluk projeleri konusunda pedal çeviren bir grup. Bu sene ortak bir projede buluştuk o da çocuk ve eğitim. Türkiye\'den 30 kadar bisikletçi, aralarında tıp doktorları, iş insanları, serbest meslek sahiplerinden oluşan bir grup bisiklet sever, her yıl düzenlenen bu etkinliğe katıldılar\" dedi.

140 BİN TL BAĞIŞ TOPLANDI

Öğrenciler yararına bir tür teknoloji laboratuvarı kurulması için gerekli fonu toplamayı başardıklarını ifade eden Tosyalı, \"Hedefimiz 100 bin liraydı. Tabii kuracağımız teknoloji laboratuvarı \'Makerler\' olarak bilinen çocukların objelere, teknolojik cihazlara dokunarak öğrenebildikleri bir laboratuar. Cuma akşamı 140 bin lira seviyesindeydi. Kampanya devam ediyor. Daha da üstüne çıkabiliriz. Bu bir pilot uygulama olacak. Bunu ilk olarak vakfımızın Bakırköy\'deki Ferit Aysan Eğitim Parkı\'nda kuracağız. Sanırım yıl sonuna kadar hayata geçiririz diye tahmin ediyorum\" diye ifade etti.

DR: YILDIRIM: AMACIMIZA ULAŞTIK GURURLUYUZ

TGEV gönüllüsü olarak yarışmaya katılan Uzman Doktor Gül Yıldırım, \"Umuda Pedal Ekibi olarak yolculuğumuza çıkmadan önce çok heyecanlıydık, çünkü çocukların eğitimlerine katkıda bulunmak adına bu yolculuğu gerçekleştirdik. Çok zor anlar yaşadık, çok zor geçirdiğimiz günler oldu.. Ancak, bizim gücümüz, çocukların eğitimlerine katkıda bulunmak düşüncesiyle motivasyonumuz buradan geldi. Amacımıza ulaştık. Çok mutluyuz ve gururluyuz\" şeklinde konuştu. Doç. Dr. Yasemin Bölükbaşı ise \"Bisiklet binmek benim çocukluğumun en iyi anılarındandı. Bugün de bu yaşa geldiğimde o anıları yeniden canlandırıp tekrar bisiklete bindim. Bu bisiklete binme sonucunda da çocuklar için çok güzel bir laboratuvar yapma hedefine ulaştık. Şu anda da bağışlarımız çok iyi gidiyor. Bundan sonra laboratuvarımızı açıp çocuklarla eğitime devam edeceğiz\" dedi.

Görüntü dökümü:

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TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı Röp.

Diğer üyelerle yapılan roplar

Detay görüntüler

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5 - SICAK HAVADAN BUNALANLAR SAHİLE AKIN ETTİ

Haber - Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA

Sıcak havadan bunalan İstanbullular haftasonu serinlemek için sahil kenarlarına akın etti. Emirgan ve Yeniköy sahili vatandaşların en çok tercih ettiği alanlar oldu. Sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyenlerin bazıları kendilerini boğazın serin sularına bıraktı, bazıları da gölgelik alanda oturarak serinlemeyi tercih etti. Serinlemek için denize atlayan bir kişi ise akıntıya kapılınca denizden çıkamadı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen deniz polisleri genci can simidi atarak denizden çıkardı.

Görüntü Dökümü:

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-Emirgan ve Yeniköy sahilinde denize atlayanlar

-Gölgelik alanda dinlenenler

-Emirgan\'da denize giren genci deniz polislerinin kurtarması

-Deniz polisinden görüntü

-Güneşlenen insanlardan görüntü

-Genel ve detaylar



