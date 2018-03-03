DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1 - ARNAVUTKÖY\'DEKİ ÖĞRENCİ SERVİSİ KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN GENÇ KIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Mehmet İlkay ÖZER - İSTANBUL DHA

Arnavutköy\'de dün meydana gelen öğrenci servisi kazasında hayatını kaybeden İrem Öztürk, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam üzeri Arnavutköy, Eski Edirne Asfaltı Caddesi\'nde otomobille çarpışan servis minibüsünün yol kenarındaki vincin ayağına çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada lise öğrencileri İrem Öztürk ve Rümeysa Aslan hayatını kaybederken 12 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybeden lise son sınıf öğrencisi İrem Öztürk için Hadımköy, Hadımbaba Camisinde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine İrem\'in ailesi, komşuları ve Arnavutköy Anadolu Lisesi\'nden arkadaşları katıldı. Cenaze töreninde İrem\'in annesi Zeliha, babası İrfan ve abisi İsa taziyeleri kabul etti. Baba İrfan Öztürk uzun süre kızının tabutuna sarıldı.

\"İYİ BİR ÜNİVERSİTE İSTİYORDU\"

Dil sınıfında okuyan ve bu yıl üniversite sınavına hazırlanan İrem\'in sınıf arkadaşı Buse Ayar, \"Üniversiteye hazırlanıyorduk. Çok çalışıyordu. İngilizcede net sayısını yükseltmişti. Kazanın olmadan önce derste şakalar yapıyorduk. Okul çıkışında kazanın haberini alınca hastaneye gittik\" dedi. İrem Öztürk cenaze namazının ardından, Hadımköy Mezarlığı\'na defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeye gelenler

-Arkadaşlarından detaylar

-Sınıf arkadaşı Buse Ayar ile röportaj

-Arkadaşları ile röportaj

-Babasının tabuta sarılması

-Annenisin taziyeleri kabul etmesi

-Cenaze namazı

-Cenazenin omuzlanıp, taşınması

-Genel ve detaylar

03.03.2018 - 17.26 Haber Kodu : 180303138

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2 - İSTANBUL\'DA LODOS DİREK DEVİRDİ, DALGALAR 1 METREYİ BULDU

- Kartal\'da lodosun hızı 104 km\'yi buldu.

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ İSTANBUL DHA

İstanbul\'da lodos ve yağmur etkili oldu. Silivri\'de dalgalar 1 metreye kadar yükselirken, Bahçelievler\'de de şiddetli rüzgarın etkisiyle aydınlatma direği devrildi.

Silivri\'de oluşan dalgalar sahilde demirli tekneleri beşik gibi salladı. Vatandaşlar ise zaman zaman yürürken zor anlar yaşadı. Öte yandan Bahçelievler\'de bir pankartın asılı olduğu aydınlatma direği rüzgarın şiddetiyle devrildi.

RÜZGARIN HIZI 104 KM OLDU

Kentte rüzgarın hızı 104 kilometreye ulaştı. Meteoroloji\'den alınan bilgiye göre Kartal /Aydos\'ta rüzgarın hızı 104 kilometre olarak ölçüldü. Tuzla Aydınlı\'da lodos 99 kilometre hızla eserken Beykoz\'da 87.5 kilometre olarak ölçüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Silivri sahilden görüntü

-Teknelerden görüntü

-Dalgalardan görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Devrilen aydınlatma direği

-Diğer detaylar

03.03.2018 - 16.08 Haber Kodu : 180303119

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3-(ek görüntüyle)- MARMARA\'DA FIRTINA DENİZ SEFERLERİNDE AKSAMALARA NEDEN OLUYOR

* Üsküdar-Eminönü vapur seferi ile İDO ve BUDO\'nun bazı seferleri iptal edildi.

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBIL-DHA

Marmara Denizi\'ndeki fırtına nedeniyle İDO ve BUDO\'nun bazı seferleri ile Üsküdar-Eminönü vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. İskeleye gelenler, görevliler tarafından ve anonslar yapılarak uyarıldı. Üsküdar sahilde yürüyüş yapanlar ise fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Denizde oluşan dalgalar kıyıyı vurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün yaptığı uyarıda, \"Marmara denizinde rüzgarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor\" demişti.

Bugün ise şiddetli yağış uyarısı var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"Bugün İstanbul\'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, il genelinde yer yer kuvvetli (20-40 Kg/m2) olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir\" denildi.



İDO ve BUDO\'nun iptal edilen seferleri şunlar:

İDO SEFERLERİ

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 16:30

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 14:30

Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 15:00

Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 14:00

Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 13:00

Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 18:00

Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 17:00

Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 16:00

BUDO SEFERLERİ

13:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

15:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)



Görüntü Dökümü

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EK GÖRÜNTÜ

-Vapur iskelesi

-Vapurdan görüntü

-Deniz

-Kızkulesi

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-İskeleden görüntü

-İskeleye gelen vatandaşlardan görüntü

-Vatandaşlardan röp

-Yapılan anonslar

-Kız kulesinden görüntü

-Kıyıya vuran dalgalardan görüntü



03.03.2018 - 12.19 Haber Kodu : 180303048

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4 - ŞEHİR HATLARI\'NIN SEFER SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI, EK SEFERLER GELDİ

Haber: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları, 5 Mart Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere bazı hatlara yeni seferler eklerken, bazı hatların da sefer saatlerini değiştirdi.

ADALAR\'A 2 EK SEFER

İBB Şehir Hatları yolculardan gelen talep üzerine, Adalar için 2 ek sefer koydu. Hafta içi ve cumartesi günlerinde, saat 05.15\'te Büyükada\'dan hareket edecek vapur, tüm adalara uğrayarak Bostancı\'ya, oradan da 07.05\'te dönüşe geçerek yine tüm adalara uğrayacak ve Eminönü\'ne geçecek.

KADIKÖY-BEŞİKTAŞ\'A EK SEFER

Bir başka değişiklik ise Kadıköy-Beşiktaş hattında yapıldı. Mevcut tarifede sadece Cuma ve Cumartesi günleri yapılan seferler, 5 Mart\'tan itibaren her gün yapılacak. Ayrıca saat 22.15\'teki Kadıköy-Beşiktaş seferi her gün yapılacak.

İSTİNYE-ÇUBUKLU HATTINDA SEFER SIKLIĞI ARTTI

İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattında ise hafta içi ve cumartesi günü tarifeleri için günlük 8 sefer eklendi. Saat 12.00 ile 15.00 arası 30 dakikada bir olan sefer sıklığı, 20 dakikada bire; saat 20.00 ile 21.00 arası 30 dakikada bir olan sefer sıklığı 15 dakikada bire çıkarıldı.

Haliç hattında ise hafta içi ve Cumartesi günleri saat 07.00\'de Üsküdar\'dan Eyüp yönüne, saat 08.00\'de Eyüp\'ten Üsküdar yönüne olmak üzere yeni seferler eklendi.

KARAKÖY-BOSTANCI HATTININ SEFER SAATLERİ DEĞİŞTİ

Karaköy-Bostancı hattında ise 17.25 olan sefer saati 17.45, 18.15 olan sefer saati 18.35, 19.05 olan sefer saati ise 19.25 olarak değişti.

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5 - SİLİVRİ\'DE \"CİNSEL İSTİSMAR\" PROTESTO EDİLDİ...

Haber - Kamera: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Silivri bir araya gelen grup, çocuklara yönelik cinsel istismarı protesto etti, ardından gökyüzüne siyah balon bıraktı. Silivri sahilde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının da aralarında bulunduğu grup, çocuk istismarına tepki gösterdi. Ellerinde

\"Çocuk susar, sen susma\" yazılı pankart açan grup, \"Susma haykır, istismara hayır\" şeklinde slogan attı. Grup adına Eğitim-Sen Silivri Başkanı Caner Erdoğan basın açıklamasını okudu. Açıklamanın ardından düdük çalan grup, yanlarında getirdikleri siyah balonları da gökyüzüne bıraktı. Grup açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

Görüntü dökümü:

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-Açıklamadan görüntü

-Toplanan gruptan görüntü

-Pankartlardan görüntü

-Sloganlardan görüntü

-Genel ve detaylar

03.03.2018 - 17.34 Haber Kodu : 180303142



