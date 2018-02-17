DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- TBMM BAŞKANI KAHRAMAN: (TAKSİM KIŞLASI) ORASI BİR TARİH MÜZESİ HALİNE GELMELİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,

\"Bir Taksim kışlamız... Tarihi bir cinayettir; anıt cinayetidir. İhya edilmeli. Orası bir tarih müzesi haline gelmeli. Tarihi yaşatmalıyız, ruh vermeliyiz\"

\"Bakanlığım sırasında da makamıma Hereke halı sermiştim. Gelene gidene Hereke halının propagandasını yapıyorum. Halıda çok iyiydik. Hereke halı, dünyaca bir markaydı. Şimdi onu ihya ediyoruz\"

Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ - İSTANBUL DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, \"Tarihimiz müze olmalı. Bir Taksim kışlamız...Tarihi bir cinayettir; anıt cinayetidir. İhya edilmeli. Orası bir tarih müzesi haline gelmeli. Tarihi yaşatmalıyız, ruh vermeliyiz\" dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Dolmabahçe Sarayı\'nda sarayın sofra kültüründen padişahların özel eşyalarına kadar toplam 612 parça tarihi eserin sergileneceği, 1. Hazine Sergi Salonu\' ve \'2. Hazine Sergi Salonu\'nun açılışını yaptı.

Açılış törenine Kahraman\'ın yanı sıra TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Milli Saraylar Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Yıldız, İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürü Coşkun Yılmaz ile akademisyenler ve davetliler katıldı.

Törende konuşan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Osmanlı\'nın büyük bir cihan imparatorluğu olduğunu, imparatorluğun mazisiyle övünülmesi gerektiğini söyledi. Kahraman, Dolmabahçe Sarayı\'nda altı padişahın yanı sıra Cumhuriyet döneminde Atatürk ve İsmet İnönü\'nün de sarayı kullandığını belirtti.

\"ÇALIŞKANLIĞI BIRAKMAMALIYIZ\"

Kahraman, \"Osmanlı\'dan itibaren bizde olan bir mekandayız. Topkapı Sarayı\'nın mahzenlerinde, depolarında da bir çok tarihi eser var. Onlar sahip çıkma noktasında tembel olduğumuz zamanlar oldu, çalışkan olduğumuz dönemler oldu. Çalışkanlığı bırakmamalıyız \"dedi.

Tarihi mekanların sahiplerinin çok olduğunu ve bu alanda bir tıkanıklık olduğunu aktaran İsmail Kahraman, \"Bir kısmına TBMM olarak biz sahibiz. Kültür Bakanlığı bir kısmına sahip, Vakıflar Genel Müdürlüğü bir kısmına sahip. Sorumlu, yetkili belli olmalı. Bakarsınız bunlar tek elde toplanır. Toplanırsa da doğru olur. Ama bunu seven, benimseyen bir kadronun elinde olmalıdır. Tarih şuuruna sahip bir kadronun elinde olması lazım\" diye konuştu.

\"BİZİM TARİHİMİZ ESKİ, BİZ 1923\'LERDEN BAŞLAMADIK\"

TBMM Başkanı Kahraman, \"Bizim tarihimiz eski, biz 1923\'lerden başlamadık. 1299\'dan da başlamadık. Bizim Selçuklumuz, Alparslanımız, 1071\'imiz var. Köklü bir ağacız biz. Bu ağacın dallarını, gövdesini, meyvelerini hep inceleyip ortaya çıkarmalıyız. Biz bir cihan devletiyiz. Kökleri olan bir devletiz. Tarihimiz müze olmalı. Bir Taksim kışlamız... Tarihi bir cinayettir; anıt cinayetidir. İhya edilmeli. Orası bir tarih müzesi haline gelmeli. Tarihi yaşatmalıyız, ruh vermeliyiz\" ifadelerini kullandı.

\"ANITLAR, ABİDELER MİLLETLERİN, DEVLETLERİN TAPULARIDIR\"

Tarihi mekanların korunmasının önemine vurgu yapan Kahraman, \"Tarihe sahip çıkacaksınız, tarihe ihanet etmeyeceksiniz ki gelecek günler de size ihanet etmesin. Anıtlar, abideler milletlerin, devletlerin tapularıdır. Göz bebeği gibi korunmalıdır\" ifadelerini kullandı.

İsmail Kahraman, konuşmasında geçmişte Sultanahmet Camii\'nin taşınmasına yönelik Alman arkeologların öncülüğünde bazı çalışmaların yapıldığını ve bazı resmi kurumlardan da gerekli izinlerinde alındığı aktararak, buna dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından izin verilmediğini anlattı. Kahraman, \"Taksim kışlasını tarihi şuuru, mantalitesi sakat olanlar yıktı. Neden tarihimize sahip çıkmayacağız! Çıkacağız, çıkmalıyız ve korumalıyız\" dedi.

MAKAMINA YAPTIRDIĞI 52 METREKARELİK HEREKE HALISINA YÖNELİK ÇIKAN HABERLER

TBMM\'deki Başkanlık makamına yaptırdığı 52 metrekarelik Hereke halısıyla ilgili basında çıkan haberleri anımsatan İsmail Kahraman, \"Bakanlığım sırasında da makamıma Hereke halı sermiştim. Gelene gidene Hereke halının propagandasını yapıyorum. Halıda çok iyiydik. Hereke halı, dünyaca bir markaydı. Şimdi onu ihya ediyoruz\" şeklinde konuştu.

Kahraman, \"Hereke halısı dokunması için 30 tezgahı bulacağız. Şu anda faal olarak 17\'yi bulduk. Şimdi halıyı yeniden ihya ediyoruz. Nisan sonrası yünlü de ipekli de sipariş alacağız. Tarihi yaşatalım ki tarihe mal olalım\" dedi.

AFRİN OPERASYONU

Türkiye\'nin geçmişte Lüksemburg\'tan 1 milyon dolar borç istediğini bugün ise büyük ve güçlü bir devlet olarak, borç verir duruma geldiğini vurgulayan İsmail Kahraman, \"Büyük devlet olduğumuz için Afrin\'deyiz. Çevremizi emniyete almak için oradayız. Şehitlerimiz var. Az daha bu büyüklüğümüzü sonlandırmak isteyenler 15 Temmuz\'da bizi perişan ediyorlardı. Bir hainin, bir zalimin, bir zavallı kuklanın alet edilmesiyle; o FETÖ örgütüyle... Ama cenab-ı hak müsaade etmedi. Cumhurbaşkanımıza, hangi partiden olursa olsun hepsinin itimadıyla meydanlar parti farkı gözetmeden doldu ve demokrasiye sahip çıkıldı. Tarihe sahip çıkılır ve bir şuurumuz olursa kimse bize bir şey yapamaz\" dedi.

MÜZE YETKİLİLERİNDEN BİLGİ ALDI

Konuşmaların ardından İsmail Kahraman, açılış kurdelesini kestikten sonra beraberindekilerle 1. Hazine Sergi Salonu\'nu gezdi. Kahraman, sergilenen eşyalar hakkında müze yetkililerinden bilgi aldı.

1. VE 2. HAZİNE SERGİ SALONLARI ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU

TBMM Milli Saraylara bağlı tarihi mekânlardan Dolmabahçe Sarayı\'nda iki yeni salon, uzmanların uzun soluklu çalışmalar sonucunda açılışa hazır hale getirildi. 1. ve 2. Hazine Sergi Salonları olarak adlandırılan bu iki salonda, TBMM Milli Saraylar envanterinde bulunan ancak geziye açık alanlarda sergilenmeyen değerli eşyalar; padişahların ve hanedan üyelerinin kullandığı şahsi eşyalar, dönemin siyasi ilişkilerini aksettiren diplomatik hediyelerden bazıları, dini merasimlerde kullanılan değerli eserler, padişah ve hanedan üyeleri tarafından kullanılmış kılıçlar, yazı takımları ve mühürler, porselen ve altın yemek takımlarından müteşekkil bir ziyafet masası örneği ile Hereke Fabrikası\'nda dokunmuş Kabe örtülerinden örnekler ziyaretçilerle buluştu.

Görüntü Dökümü

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-Törene katılanlar

-Başkan Kahraman ve beraberindekiler

-TBMM Başkanı Kahraman\'ın konuşması

-Açılış kurdelesinin kesilmesi

-Sergi salonunun gezilmesi

-Yetkililerden bilgi alınması

-Genel ve detaylar

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2- DOLMABAHÇE SARAYI\'NIN ÖZEL SALONLARI İLK KEZ ZİYARETE AÇILDI

* Padişahların özel eşyaları ziyaretçilerle buluştu.

Haber- Kamera: Enver ALAS, Cansel KİRAZ - İSTANBUL DHA

Dolmabahçe Sarayı, 1. ve 2. Hazine Sergi Salonları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman tarafından açıldı. TBMM Milli Saraylara bağlı tarihi mekanlardan Dolmabahçe Sarayı\'nda, Milli Saraylar envanterinde bulunan ancak geziye açık alanlarda sergilenmeyen değerli eşyalar ziyaretçilerle buluştu.

Sergi salonlarında; Baccarat veya Bohemia kristalinden yapılmış dekoratif eserler, padişahlar için özel üretilen sofra takımları, padişahların ve hanedan üyelerinin kullandığı şahsi eşyalar, dönemin siyasi ilişkilerini aksettiren diplomatik hediyelerden bazıları, dini merasimlerde kullanılan eserler, padişah ve hanedan üyeleri tarafından kullanılmış kılıçlar, yazı takımları ve mühürler sergileniyor.

TOPLAM 612 ESER SERGİLENİYOR

Osmanlı döneminde, \'Mabeyn Kileri\' olarak kullanılan mekan, 1.Hazine Sergi salonu olarak düzenlendi. Salonda, 6 padişah ve haneden üyeleri tarafından kullanılan ve sofra adabı ile ilgili adet ve geleneklerin tanıtıldığı toplam 383 eser sergileniyor.

Salonda 2. Abdülhamid\'in porselen ve altın takımları, yabancı misafirlere hazırlanan bir ziyafet masası örneği burada de bulunuyor.

1. Hazine Salonu\'nda sergilenen eserler; kahve sunum töreni ile ilgili stil takımı, stil puşidesi, murassa zarf ve fincanlar; çay ikramında kullanılan porselen ve altın çay takımları ile tatlı ikramında bulunan billur ve murassa şerbet kupaları ve aşurelikler.

2. HAZİNE SERGİ SALONU

Sarayın yapıldığı tarihlerde Hünkar Dairesi Kileri (Kilar-ı Hass) olarak bir diğer mekan ise 2. Hazine Sergi salonu olarak düzenlendi. Son dönem Osmanlı saraylarında yaşamış padişahların ve hanedan mensuplarının kullandığı şahsi eşyalar, dini merasimlerde kullanılan ve siyasi ilişkileri yansıtan toplam 229 eser burada sergileniyor. Sergi salonunda, özel günlerde ve gündelik yaşamda kullanılmış kılıçlar, yazı takımları, mühürlerin yanı sıra dini merasimlerde kullanılan gülabdan, buhurdan, zemzem sürahileri yer alıyor. Hereke Fabrikası\'nda dokunmuş Kabe-i Muazzama ve Ravza-i Mutahhara örtülerinin örnekleri de sergide öne çıkan eserler arasında bulunuyor.

ZİYARET GÜN VE SAATLERİ

1. ve 2. Hazine Sergi Salonları, pazartesi ve perşembe hariç 09.00 ila 16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Görüntü Dökümü

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-TBMM Başkanı İsmail Kahraman\'ın sergiyi açması

- İsmail Kahraman\'ın sergiyi gezmesi

-1. Hazine Sergi Salonu\'nda sergilenenler

-Kahve takımları

-Kadeh takımları

-Altın çay takımları

-Baccarat veya Bohemia kristalinden yapılmış dekoratif eserler

-2. Hazine Sergi Salonu\'nda sergilenenler

-Kabe-i Muazzama ve Ravza-i Mutahhara örtüleri

-Padişahların özel tıraş takımları

-Kılıçlar, mühürler,

-Genel ve detaylar

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3- \"KOLSUZ AGOP\" SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Prof. Dr. Agop Kotoğyan, Kumkapı\'daki Meryem Ana Kilisesi\'ndeki cenaze töreninin ardından Zeytinburnu\'ndaki Balıklı Ermeni Mezarlığı\'na defnedildi.

Türkiye\'nin yetiştirdiği en önemli cildiye uzmanlarından \"Kolsuz Agop\" olarak tanınan Prof. Dr. Agop Kotoğyan için Kumkapı\'daki Meryem Ana Kilisesi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Kotoğyan\'ın ailesi, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Ermeni Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan ile aralarında meslektaşları, arkadaşları, öğrencilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

KALABALIK KİLİSENİN DIŞINA TAŞTI

Tören öncesi Agop Kotoğyan\'ın eşi Suzan, oğlu Garen, kızı Darphin Kotoğyan ve diğer aile fertleri kilise girişinde taziyeleri kabul etti. Aileye başsağlığı dileğinde bulunanların oluşturduğu kuyruk kilisenin önündeki sokağa taştı.

Episkopos Sahak Maşalyan\'ın yönettiği cenaze töreninin ardından Kotoğyan, Zeytinburnu\'ndaki Balıklı Ermeni Mezarlığı\'nda toprağa verildi. 79 yaşındaki Prof. Dr. Agop Kotoğyan, geçtiğimiz salı günü İstanbul\'da vefat etmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Ailenin taziyeleri kabulu

-Kilisenin dışına taşan kalabalık

-Düzenlenen tören

-Cenazeye katılanlar

-Genel ve detaylar

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(ek bilgilerle)

4- D-100\'DE KAZA: TIR DEVRİLDİ, TANKER REFÜJE ÇIKTI

Haber: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Silivri\'de lastiği patladığı belirtilen TIR devrildi. Arkadan gelen akaryakıt tankerinin sürücüsü TIR\'a çarpmamak için direksiyon kırınca refüje çıktı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolunun Ankara istikameti bir süre ulaşıma kapandı.

D-100 Karayolu Silivri Kınalı mevkiindeki kaza saat 13.45 sıralarında meydana geldi. 31 SY 224 plakalı TIR ön sağ lastiği patlayınca devrildi. Bu sırada arkadan gelen akaryakıt tankeri TIR\'a çarpmamak direksiyon kırınca orta refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken yola motorin döküldü. Kaza nedeniyle yol İstanbul istikametine trafiğe kapandı. Ulaşım yan yoldan sağlanırken yolda temizleme ve araç kaldırma çalışmaları yaklaşık 3 saat sürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Kazayla ilgili görüntüler

-İBB kamerası görüntüleri

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5 - TV PROGRAMINDA ANLATTIKLARI CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Sultangazi\'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülen Sabri Altunbaş\'ın cinayet zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Arif Ü. adliyeye sevk edildi.

Sultançiftliği\'nde 21 Ocak\'ta evinin önünde av tüfeğiyle saldırıya uğrayan Sabri Altunbaş (41), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, ailesinin bir süre önce bir televizyon programına katılarak kayıp olduğunu belirttiği Safiye Ü.\'nün bulunduktan sonraki ifadesi cinayeti çözdü.

TELEVİZYON PROGRAMINDA ANLATTI

Safiye Ü. katıldığı televizyon programında, başkalarıyla ilişkileri olduğunu eşinin bu nedenle cinayet işlemiş olabileceğini söyledi.

Polis, Safiye Ü.\'nün yakınlarının da ifadelerine başvurdu. İfadeler doğrultusunda öldürülen Sabri Altunbey\'in Safiye Ü. ile ilişkisi olduğu tespit edildi. Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, Safiye Ü.\'nün kocası Arif Ü.\'nün Kastamonu\'nun Cide ilçesinde bir köyde saklandığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli yakalanarak İstanbul\'a getirildi. Polisteki ifadesinde Altunbey\'i öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilen Arif Ü. adliyeye sevk edildi. Arif Ü. ile birlikte kardeşi Recep Ü.\' de adliyeye gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Detaylar

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6- TAKSİM CAMİSİNİN KUBBESİ YÜKSELİYOR

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Taksim Meydanı\'nda inşaası devam devam eden caminin ana kubbesinin yapımına başlandı.

Taksim\'de 17 Şubat 2017\'de temeli atılan caminin inşaatı sürüyor. Caminin ana taşıyıcıları tamamlandı. İki küçük kubbesi inşa edilen caminin ana kubbesi ve minarelerin yapımına başlandı. Taksim Meydanı\'ndaki caminin silueti belirgin bir hal aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Camiden görüntü

-Kubbe ve minareler

-Çalışmalar

-Taksim Meydanı

-Detaylar

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