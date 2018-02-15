DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- EMİNE ERDOĞAN: ZEYTİN DALI HAREKATI\'NDAN SONRA 500 BİN KİŞİNİN AFRİN\'E DÖNMESİ BEKLENMEKTEDİR

* Emine Erdoğan,

\"Yaklaşık 7 yıldır kadınları evsizliğe, çocukları babasızlığa, insanları vatansız bırakmaya mecbur bırakan bir dünya düzeniyle karşı karşıyayız. Evet, yer kürenin bir devrime ihtiyacı var. İnsanlığı düştüğü yerden kaldıracak bir vicdan devrimi yapmak durumundayız\"

\"Zeytin Dalı Harekatı\'ndan sonra da 500 bin kişinin Afrin\'e dönmesi beklenmektedir\"

Haber-Kamera: Enver ALAS -İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı\'nın temel amacının bölgede güven ve istikrarı sağlamak olduğunu belirterek, \"Güven ve istikrar sağlandığında yeni mülteci akınları duracak, Suriyeli kardeşlerimiz inşallah ülkelerine dönebileceklerdir. Fırat Kalkanı Harekatı neticesinde 140 binden fazla mülteci Cerablus\'a dönmüştür. İnşallah Zeytin Dalı Harekatı\'ndan sonra da 500 bin kişinin Afrin\'e dönmesi beklenmektedir\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, Suriye\'ye yönelik insani yardım bağışlarının geliştirilmesi, sivil toplum desteğinin artırılması ve yeni iletişim kanallarının oluşturulmasını amaçlayan \'VATAN 6. Konferansı\'na katıldı. Konferansa, İstanbul Valisi Vasip Şahin\'in eşi Şeyma Şahin ile AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi) ve Türk Kızılayı yetkilileri, Suriyeli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Birleşmiş Milletler yetkilisinin de aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.

AFAD ve Türk Kızılayı himayesinde düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Emine Erdoğan, din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın, kanayan yaralara şifa bulmaya çalıştıklarını, şifanın da insan onurunu yeniden ayağa kaldıracak ahlaki bir dönüşümde olduğunu söyledi.

\"İNSANLIĞI DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALDIRACAK BİR VİCDAN DEVRİMİ YAPMAK DURUMUNDAYIZ\"

Suriye\'de sorunların temelinin ne siyasi ne de politik olduğunu söyleyen Erdoğan ahlaki bir meseleyle karşı karşıya olduklarını kaydetti. Erdoğan, \"Yaklaşık 7 yıldır kadınları evsizliğe, çocukları babasızlığa, insanları vatansız bırakmaya mecbur bırakan bir dünya düzeniyle karşı karşıyayız. Evet, yer kürenin bir devrime ihtiyacı var. İnsanlığı düştüğü yerden kaldıracak bir vicdan devrimi yapmak durumundayız. Uluslararası kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve devletler olarak alarm çalan sorunlar etrafında buluşmalıyız\" diye konuştu.

\"150 BİNDEN FAZLA MÜLTECİ ÇOCUĞUN KAYIP BİR NESİL OLMASINA ASLA GÖZ YUMAMAYIZ\"

Emine Erdoğan, \"Bir zamanlar evinde, mahallesinde, şehrinde ülkesinde huzur içinde yaşayan Suriyeli kardeşlerimin bugün farklı coğrafyalara göç etmek zorunda kalmasına, ben bir anne olarak razı olamıyorum. Bireyler, sivil toplum kuruluşları ve devletler olarak yapacaklarımız olmalı. Türkiye Cumhuriyeti üzerine düşen sorumluluklarını tüm boyutlarıyla yerine getirme çabasındadır. Her şeyden önce 5-6 yıldır 4 milyona yakın mülteci kardeşimizi ülkemizde misafir ediyoruz. Gerek kamplarımızda gerekse de sivil toplum kuruluşlarımızın, vatandaşlarımızın çabalarıyla dayanışma içindeyiz. Devletimizin açtığı kamplarda kadınlar ve çocuklar için tüm ihtiyaçlar düşünülmüş durumdadır. Uluslararası kurumların ifadesiyle, \'Türkiye dünyada benzeri olmayan şartlar tesis ediyor\'. Kadınlara mesleki edinme kursları açıyor, mülteciler için istihdam alanlarını artırıyor. Türkiye olarak tüm dünyada ezber bozan bir insani yardım faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde doğan 150 binden fazla mülteci çocuğun kayıp bir nesil olmasına asla göz yumamayız\" dedi.

Suriye\'deki soruna ilişkin Türkiye\'nin bir yandan da siyasi ve diplomatik alanda çalışmalar yaptığını anımsatan Emine Erdoğan, arabuluculuk çalışmalarıyla da mevcut çatışmaların önüne geçilmesi noktasında önemli bir rol oynadığını vurguladı.

ZEYTİN DALI HAREKATI

Emine Erdoğan konuşmasında Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'na da değinerek şunları söyledi:

\"Mehmetçiklerimiz terörle mücadele ediyor. Zeytin Dalı Harekatı\'nın temel amacı bölgede güven ve istikrarın sağlanmasıdır. Güven ve istikrar sağlandığında yeni mülteci akınları duracak, Suriyeli kardeşlerimiz inşallah ülkelerine dönebileceklerdir. Fırat Kalkanı Harekatı neticesinde 140 binden fazla mülteci Cerablus\'a dönmüştür. İnşallah Zeytin Dalı Harekatı\'ndan sonra da 500 bin kişinin Afrin\'e dönmesi beklenmektedir. Bu zor süreçte aslolan birlik ve beraberliğimizi korumaktır. Bu bölgeyi bir barış havzasına dönüştürmek bizlerin çabasıyla olacaktır. İnandığımız ortak din bize bunu emretmektedir. Bu topraklar müslümanların güçlü ve ortak iradesiyle huzurun vatanı olacaktır.\"

\"TÜRKİYE BU UĞURDA BÜYÜK BİR MÜCADELE VERİYOR\"

\"Vatan bizim için kutsaldır\" diyen Emine Erdoğan, \"Onu korumak da birinci sorumluluğumuzdur. Türkiye bu uğurda büyük bir mücadele veriyor. Bu süreçte maalesef şehitler veriyoruz. İçimiz yanıyor. Allah şehitlerimizi rahmetiyle kuşatsın, ailelerine, milletimize sabırlar nasip etsin\" ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından Emine Erdoğan\'a günün anısına bir plaket takdim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Konferansın açılışı

-Katılımcılar

-Açılış videosu

-Emine Erdoğan\'ın konuşması

-Plaket takdimi

-Genel ve detaylar



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(Geniş Haber)

2- SPİKER SUAT TUNA HUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber: Cansel KİRAZ - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

TRT\'nin eski spikerlerinden Tuna Huş, Karacaahmet Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Tuna Huş için Üsküdar\'daki Selami Ali Fahreddin Tivnikli Camii\'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Tuna Huş\'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile meslektaşları da katıldı.

\"SESİ HALA KULAKLARIMIZDA YANKILANIYOR\"

Bakan Kurtulmuş, Huş\'un eşi Berrin Huş\'a ve kızına başsağlığı dileğinde bulunduktan sonra, \"Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Tuna Huş Bey spikerliğiyle, Türkçe\'siyle, diksiyonuyla, efendiliğiyle, kişiliğiyle Türkiye\'de iz bırakmış olan, TRT camiasının önemli spikerlerinden birisi. Bizim gençlik yıllarımızın, çocukluk yıllarımızın o siyah beyaz televizyonların olduğu dönemlerde hakikaten son derece Türkçeye vakıf, mükemmel bir anlatımla televizyon haberlerini dinlediğimiz bir isim. Sesi hala kulaklarımızda yankılanıyor. Milletimizin başı sağ olsun\" dedi.

\"O HEP KALBİMİZDE YAŞAYACAK\"

Berrin Huş, \"Hepimizin başı sağ olsun. Tuna\'yı bugün uğurluyoruz o. Artık son noktamızı koyuyoruz. Çok sevilen bir insanmış. Hep aynı şeyi söylüyorum ama gerçekten her yerden, herkes sevgisini iletiyor. Bundan sonra onun için yapabileceğimiş şey; dualarımızı esirgemeyelim. O bizim hep kalbimizde yaşayacak. Hepimizin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun\" diye konuştu.

Tuna Huş\'un damadı Arda İşgören duyduğu üzüntüyü, \"Devlete hizmet etmiş, çok önemli bir kişiydi. Kaybettik, üzgünüz. Burada bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyoruz\" sözleri ile aktardı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Tuna Huş\'un tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına götürüldü.

Huş\'un tabutuna Bakan Kurtulmuş da omuz verdi. Tuna Huş, Karacaahmet Mezarlığı\'na defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeye katılanlar

-Cenaze töreni

-Eşi Berrin Huş\'un konuşması

-Damadının konuşması

-Numan Kurtulmuş\'un konuşması

-Numan Kurtulmuş\'un cenazeyi omuzlaması

-Genel ve detaylar

15.02.2018 - 14.25 - Haber Kodu : 180215112

15.02.2018 - 14.58 - Haber Kodu : 180215122

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(Ek Görüntüyle Geniş Haber)

3- DOLMABAHÇE SARAYI ÖNÜNDE MOTOSİKLET ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hakan KAYA - Özgür EREN - Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA

Beşiktaş\'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet önünde seyreden kamyonete çarptı. Yerde sürüklenen motosiklet bir süre sonra alev alev yandı.

Kaza, Beşiktaş Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe Sarayı önünde meydana geldi.

Anıl Özışık\'ın kullandığı motosiklet Beşiktaş istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden kamyonete çarptı. Motosiklette bulunan iki kişi yola savrulurken yerde sürüklenen motosiklet daha sonra alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan motosiklet itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Motosikletin alev alev yanması

-Yanan motosiklete müdahale

-Motosiklet sürücüsünden görüntü

-Genel ve detaylar

15.02.2018 - 14.56 - Haber Kodu : 180215120

15.02.2018 - 15.08 - Haber Kodu : 180215125

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4- ŞİŞLİ\'DE YANGIN: YÜKSELEN DUMAN PANİĞE NEDEN OLDU(2)

Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - Hakan KAYA / İSTANBUL

Şişli\'de yapımı devam eden 2 katlı binada yangın çıktı. Yükselen alevler çevrede paniğe neden oldu.

Yangın saat 15.00 sıralarında çıktı. Yıldızposta caddesinde bulunan 2 katlı inşaat halindeki binada henüz belirlenemeyen nedenle tahta kalıplar yandı. Binada yangın çıktığını gören işçiler, yangına müdahale etti. Bir yandan da olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Mecidiyeköy ve Beşiktaş itfaiye ekipleri yangına su ve köpük sıkarak müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Mecidiyeköy çevresinde yoğun duman oluştu.

Yangın nedeniyle Yıldız Posta Caddesi\'nin bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Görüntü Dökümü:

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Yanan inşaattan görüntü (cep telefonu)

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Yangının söndürülmesi

Oluşan dumanlardan görüntü

Trafiğe kapanan yoldan görüntü

Genel ve detaylar

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5- TACİZCİNİN DİLİNİ ISIRIP KOPARMIŞTI... MAHKEME SALONUNDA YÜZ YÜZE GELDİLER

* Sanık üniversite öğrencisi M.O. ,

\"Kız arkadaşım zannettim\"

\"Gözlerini kapatarak ona sürpriz yapmak istedim ve dudağından öptüm. 5-10 saniye geçtikten sonra benim dilimi ısırdı. Dilimi ısırdığında bir parça koptu ve bir miktar kan fışkırdı\"

Haber: Serpil KIRKESER - Kamera: İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta 2016 yılının Mart ayında zorla öpmek istediği E.O. (28) tarafından dili koparılan tutuksuz sanık M.O. (19) \"Nitelikli cinsel saldırı\"suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada savunmasını yaptı.

İlk kez hakim karşısına çıkan üniversite öğrencisi M.O. \"Şikayetçi E.O.\'yu kız arkadaşım zannettim. Gözlerini kapatarak ona sürpriz yapmak istedim ve dudağından öptüm. 5-10 saniye geçtikten sonra benim dilimi ısırdı. Dilimi ısırdığında bir parça koptu ve bir miktar kan fışkırdı. Atletimde kan olmuştu.O acıyla gözlerinden elimi çektim. Onun olmadığını fark edince de oradan kaçarak uzaklaştım\" dedi.

Sanık M.O. şikayetçinin saçlarını kız arkadaşına benzettiğini söylemesi üzerine söz alan şikayetçi E.O. da \"Hava soğuk olduğu için o gün kafamda bandana ve boynumda da atkı vardı. Saçlarım topluydu ve görünmüyordu. Saçlarımı görmesi imkansız. Ayrıca beyefendi kapşonluydu. Kimse gecenin saat 22.00\'nda o şekilde sevgilisine sürpriz yapmaz\" diyerek tepki gösterdi.



TUTUKSUZ SANIK DURUŞMAYA KATILDI

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen 3. duruşmada tutuksuz sanık M.O. ve şikayetçi E.O. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Olaydan 2 yıl sonra duruşma salonunda ifade veren sanık M.O., şikayetçiyle duruşmada ilk kez yüz yüze geldi. Mahkeme Başkanı Nedim Akalın, sanık M.O. hakkında hazırlanan iddianameyi okudu ve sanık M.O.\'dan savunmasını yapmasını istedi. Geçen celse gelmediği için hakkında zorla getirme kararı bulunan sanık M.O. kimlik tespitinde bekar olduğunu ve üniversite öğrencisi olduğunu söyledi.

SANIK : KIZ ARKADAŞIM ZANNETİM DUDAĞINDAN ÖPTÜM. HANFENDİDEN ÖZÜR DİLİYORUM

Sanık M.O. olay günü Esenyurt Meydan durağında indiğini ve şikayetçi E.O.\'yu kız arkadaşı zannettiğini belirterek, \"Gözlerini kapatarak ona sürpriz yapmak istedim ve dudağından öptüm. 5-10 saniye geçtikten sonra benim dilimi ısırdı. O acıyla gözlerinden elimi çektim. Onun olmadığını fark edince de oradan kaçarak uzaklaştım. Aileme de durumu ifade ettim. Esenyurt Devlet Hastanesi\'ne gittim. Öğrenciyim, tedavim halen devam etmektedir. Ben hanımefendiden özür diliyorum. Çünkü herhangi bir art niyetim yoktu suçlamaları kabul etmiyorum. Göğüslerine ve bacaklarının arasına dokunmadım. Ben o acı ile oradan uzaklaştım. Kız arkadaşımın fotoğrafını da isterseniz size gösterebilirim. Suçsuzum beraatime karar verilsin\" dedi.

OLAY YERİNİN NE KADAR KALABALIK OLDUĞUNA DAİR KEŞİF YAPILMASI TALEP EDİLDİ

Sanık avukatı Etem Kağan Çelik, \"Müvekkilin, kız arkadaşının fotoğrafına bakıldığında şikayetçi E.O.\'ya benzediği açıktır. Şikayetçinin anlattığı gibi cinsel saldırının devam etmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kendisi şu anda öğrencidir. Tedavisi devam etmektedir. Şikayetçiden şu an da huzurda özür dilemiştir. Suç işleme kastı yoktur. Biz olay yerinin ne kadar kalabalık olduğuna dair keşif yapılmasını ayrıca şikayetçinin çenesinin uyuşuk olduğunu beyan etmesi neden ile de bu hususta uzman bilirkişi raporu aldırılamasını talep ediyoruz. Kişide yanılma vardır. Suç işleme kastı yoktur, sanığın beraatine karar verilmesini talep ederiz\" ifadelerini kullandı.

\"DİLİMİ ISIRDIĞINDA BİR PARÇA KOPTU\"

Şikayetçi E.O.\'nun avukatı Zehra Şahin Yeşil de \"Müvekkilim oradan uzaklaşmaya çalıştığında üzerinde kan olması sebebiyle civardakiler polis çağırmıştır. Sanığın bahsettiği süre daha uzun olabilir mi? Sanık neden müvekkillimin ailesine para teklif etmiştir?\" sorularının sanık M.O.\'ya sorulmasını istedi.

Sanık M.O da \"Dilimi ısırdığında bir parça koptu ve bir miktar kan fışkırdı. Atletimde kan olmuştu. Öpme olayı 5-10 saniyeden fazla sürmedi. Ben kesinlikle şikayetçinin ailesine para teklif etmedim\" diye cevap verdi.

SANIĞIN TUTUKLANMASINI TALEP EDİYORUZ

Avukat Zehra Şahin Yeşil, \"Müvekkilimin neyini kız arkadaşınıza benzettiniz?\" şeklindeki sorusuna sanık M.O., \"Saçlarını benzettim\" diye cevap verdi. Bunun üzerine Avukat Zehra Şahin Yeşil de, \"Olay 15 Mart\'ta gerçekleşmiştir. Kış günü Esenyurt gibi bir yerde hava soğuktur. Olay günü müvekkilin saçları açık değildir. Kış olması nedeniyle kafasında bandana ve atkısı vardı. Saçları açık değildi. Sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz\" dedi.

ŞİKAYETÇİ: SAÇLARIM TOPLUYDU VE GÖRÜNMÜYORDU

Söz alan şikayetçi E.O. da \"Hava soğuk olduğu için o gün kafamda bandana ve boynumda da atkı vardı. Boğazlı bir kabanım vardı. Bandanam ve atkım nedeniyle saçlarımın o sarkan şekilde olması mümkün değildir. Saçlarım topluydu ve görünmüyordu. Saçlarımı görmesi imkansız. Ayrıca beyefendi kapşonluydu. Kimse gecenin saat 22.00\'da o şekilde sevgilisine sürpriz yapmaz\" ifadelerini kullandı.

KIZ ARKADAŞININ FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ

Mahkeme Başkanını Akalın\'ın sorması üzerine sanık M.O. da duruşmada kız arkadaşının fotoğrafını cep telefonundan açarak gösterdi.

Sanık avukatı Ethem Kağan Çelik de \"Sanki Alaska\'dan bahsediyorlar, bahsettikleri yer İstanbul\'un bir ilçesi olan Esenyurttur. Abartıldığı gibi bir durum yok. Olay 15 Mart\'ta gerçekleşiyor ve ilk baharın başlangıcıdır. Şu an Şubat ayındayız ve ben bu şekilde giyindim. Abartıldığı gibi o kadar sıkı giyilecek bir hava yoktur. O günkü meteroloji raporunu istiyoruz\" diye konuştu.

KIZ ARKADAŞI BİR SONRAKİ DURUŞMADA HAZIR EDİLECEK

Sanık M.O.\'nun tutuklanma talebini reddeden mahkeme heyeti sanık M.O.\'nun kız arkadaşının duruşmada hazır edilmesine karar verdi. Diğer talepleri de reddeden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Esenyurt\'ta 14 Mart 2016 tarihinde şikayetçi E.O. Cumhuriyet Meydanı alt geçiciden bulunan otobüs durağında indi ve meydana çıkmak için merdivenlere yöneldi. Bu sırada M.O., arkadan yaklaşarak E.O.\'nun gözlerini elleriyle kapattı ardından öpmek istedi. Bu sırada E.O. , M.O.\'nun dilini ısırarak kopardı. Bir süre daha da tacizine devam eden M.O. ardından koşarak olay yerinden uzaklaştı. Şüpheli M.O. emniyetteki ifadesinde şikayetçi E.O.\'yu kız arkadaşına benzettiğini, sürpriz yapmak amacı ile arkasından yaklaşarak gözlerini kapattığını belirterek, atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtti. Şüpheli M.O.\'nun şüphelinin cinsel davranışlarla müşteki E.O.\'nun vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği belirten Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, M.O. hakkında \"Cinsel saldırı\" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istedi.

GÖREVSİZLİK KARARIYLA BAKIRKÖY AĞIR CEZA MAHKEMESİ\'NE GÖNDERİLDİ

Büyükçekmece 16\'ncı Asliye Ceza Mahkemesi de iki duruşma yapıldı, sanık duruşmalara katılmadı. Şikayetçi avukatın da talebini karara bağlayan mahkeme, görevsizlik kararı verdi ve dosyayı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderdi. Mahkeme gerekçeli kararında,M.O. hakkında her ne kadar cinsel saldırı suçundan dava açılmışsa da eylemin nitelikli cinsel saldırı suç tipine uyma ihtimalinin bulunduğu, eylemin nitelikli cinsel saldırı suçunu oluşturup oluşturmadığı yolunda delilleri takdir ve tartışmanın ağır ceza mahkemesine ait olduğunu belirtti. M.O. \"Nitelikli cinsel saldırı\" suçundan 12 yıldan az olmamak hapis cezası isteniyor.

Görüntü Dökümü:

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Olayla ilgili arşiv görüntü

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6 - FETÖ MEDYA YAPILANMASI DAVASI\'NDA SON SAVUNMALAR TAMAMLANDI

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile akademisyen Mehmet Altan\'ın da aralarında bulunduğu 6\'sı tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Hafta boyunca devam eden davada, sanık avukatları da son savunmalarını yaptı. Davanın yarın görülecek celsesinde mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül getirildi. Sanık Nazlı Ilıcak ise Bakırköy Kapalı Cezaevi\'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman ve avukatlar da duruşmada hazır bulundu. Sabah saat 09.45 sıralarında başlayan duruşmada, sanık avukatlarının müvekkilleri için esas hakkındaki son savunmaları alınarak tamamlandı. Duruşma yarına ertelendi.



