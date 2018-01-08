DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

(Geniş haber)

1- AYDIN BOYSAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber: Taner YENER - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Ulus\'taki evinde cuma günü organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren mimar, yazar ve gazeteci Aydın Boysan (97) için Teşvikiye Camii\'nde tören düzenlendi. Boysan daha sonra Ortaköy Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Teşvikiye Camii\'ndeki törene Boysan\'ın oğlu Burak ve gelini Mine Boysan,CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Akif Hamzaçebi, Gülay Yedekçi, Şişli Belediye Başkanı Hayrı İnönü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ali Müfit Gürtuna, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Rutkay Aziz, Bedri Baykam, Mustafa Alabora, Suna Selen, Altan Öymen, Yazgülü Aydoğan\'ın da aralarında bulunduğu iş, sanat, medya dünyasından çok sayıda isim meslektaşları ve sevenleri katıldı. Boysan\'ın ailesi avluda taziyeleri kabul etti.

RAHMİ KOÇ: ONUNLA BİR YERDE BERABER OLMAK TANSİYONU DÜŞÜRÜR

Rahmi Koç, \"Bildiğiniz gibi içkiyi de severdi, güzel de yazı yazardı. Onunla yemekte, bir yerde beraber olmak insanı gençleştirir, tansiyonunu düşürür, ömrünü uzatırdı. Allah geride kalanlara uzun ömürler versin \" dedi.

RAKIDA ÖTV\'YE KARŞIYDI

Aydın Boysan\'ın son yüzyılın tanığı olduğunu ifade eden Sezgin Tanrıkulu, \"Çok iyi bir mimar ve meslek insanıydı. Onun yanında çok iyi bir muabbet insanıydı. Türkiye\'nin bütün sorunlarına duyarlı bir insandı. Çevresi ile barışık vicdan sahibiydi. Rakı muabbetlerinin mabediydi kendisini saygı ile anıyorum. Son olarak şunu söyleyeyim rakıda ÖTV\'ye (Özel Tüketim Vergisi) karşıydı.\" dedi.

Aydın Boysan\'ın Münir Özkul gibi Türk Halkı\'nın gönlünde taht kurmuş büyük bir aydın olduğunu söyleyen Bedri Baykam da, \"Büyük bir aydın büyük bir insandı. Kendi mesleği olan mimarinin yanı sıra edebiyatımıza sosyal yaşamımıza nükdedanlığıyla, kalemiyle çok şeyler kattı. Rakı içme adabıyla yazdığı yazı Türk yaşam kültürünün bir parçası olarak sonsuza dek hatırlanacak. Allah tüm sevenlerine sabır versin. Yıllar geçsene hiç unutulmayacak bir İstanbul aydını ve İstanbul büyüğüydü\" dedi.

İSTANBUL BİR RENGİNİ KAYBETTİ

Rutkay Aziz ise Boysan\'ı geç tanıdığından yakınarak, \"Onu daha önce tanımayı çok isterdim. Ondan öğrenecek, onu dinleyecek çok daha güzel şeyler olacaktı. Yine de son 4-5 yıldır güzel birlikteliklerimiz oldu. Tabiki biz Aydın beyi kaybettik ama bence İstanbul bir rengini kaybetti. Aydın bey Atatürk Cumhuriyetinin de yetiştirdiği en önemli en önemli değerlerden bir tanesiydi. Hem mimar, hem yazar hem de bir düşünür olarak onu çok özleyeceğiz\" dedi.

BAŞBAKAN YILDIRIM VE CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU ÇELENK GÖNDERDİ

Aydın Boysan\'ın naaşı öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından alkışlar eşliğinde cenaze aracına konuldu. Törene, Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim çelenk gönderdi. Boysan\'ın cenazesi Ortaköy Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze töreni

-Cenazeye katılanlar

-Röpler.

- Basbakan gönderdiği çelenk detay

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2- FATİH GÜRSUL HAKKINDA GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

\'Başdanışmanlık\' yapması Fatih Gürsul\'un cezasında artırım sebebi oldu

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

FETÖ\'nün kriptolu haberleşme programı Bylock\'u kullandığı gerekçesiyle 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun eski baş danışmanlarından Fatih Gürsul\'un da yargılandığı FETÖ\'nün İstanbul Üniversitesi\'ndeki akademik yapılanmasıyla ilgil davanın gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda Gürsul hakkında, \"Sanığın ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi\'nin genel başkan baş danışmanı olarak görev yapması, bulunduğu konumun örgüte sağlayabileceği yarar ve sanığın bu kapsamdaki etkinlik imkanı da temel cezada arttırım yapılmasında dikkate alınmıştır\" denildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ\'nün İstanbul Üniversitesi\'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin aralarında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu\'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul\'un da bulunduğu 10 sanığa \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan verdiği cezanın gerekçeli kararını açıkladı. 21 sayfadan oluşan gerekçeli kararda, sanıkların Bylock\'a kez kez erişim sağladıkları anlatılarak Fatih Gürsul\'un cep telefonunun internet hattı üzerinden 11 Ağustos 2014 - 30 Ocak 2015 tarihleri arasında 28 bin 66 kez \"ByLock\"a erişim sağladığı belirtildi. Gerekçeli kararda, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Gürsul hakkında şu ifadelere yer erildi;

Bu durum karşısında ve Yargıtay\'ın gerek ilk derece mahkemesi olarak gerekse temyiz mercii olarak verdiği ve ByLock programının kullanılmasını FETÖ/PDY terör örgütüne üyelik suçu açısından kesin ve yeterli delil sayan kararları nazara alınarak sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu yönünde mahkememizde kanaat oluşmuş ve TCK\'nun 314/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanığın üyesi olduğu terör örgütünün yapısı ve faaliyetleri, devlet yönetimini silahlı kalkışma ile ele geçirmeye yönelik nihai amacı ve bu amaç doğrultusunda silahsız sivil insanları öldürmeyi dahi göze alabilen tehlikeli yapısı nazara alınarak maddede öngörülen cezanın asgari haddinden ayrılınarak temel ceza tayin edilmiştir. Sanığın ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi\'nin genel başkan baş danışmanı olarak görev yapması, bulunduğu konumun örgüte sağlayabileceği yarar ve sanığın bu kapsamdaki etkinlik imkanı da temel cezada arttırım yapılmasında dikkate alınmıştır

Görüntü Dökümü:

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-Gürsul\'un arşiv görüntüsü

08.01.2018 - 14.07 - Haber Kodu : 180108100



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3- OKUL ÇEVRELERİNDE UYUŞTURUCU DENETİMİ...

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Kağıthane\'de okulların çevresinde narkotik polisleri denetim yaptı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Mobil Okul Timleri\'nden oluşan 100 polis, Kağıthane\'de bulunan okulların çevrelerinde denetim gerçekleştirdi. Şüpheli görülen kişilerin üstleri arandı, kimlik kontrolü yapıldı. Okul çevresindeki kafeler de aramalar gerçekleştirildi. Gültepe Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tuncay Otay, polisin denetimlerinden memnun olduklarını dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinin görüntüsü

-Polisin üst araması yapması

-Kafelerde yapılan aramalar

-Kimlik kontrollerinden görüntüler

-Okul müdürünün açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

08.01.2018 - 14.14 - Haber Kodu : 180108104

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(Geniş Haber)

4- UÇAĞA YANLIŞLIKLA BİNDİĞİNİ SÖYLEYEN KAÇAK YOLCU ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR / İstanbul DHA

Onur Havayolları\'nın saat 09.00\'da İstanbul\'dan Antalya\'ya uçacak olan Airbus A 320 tipi yolcu uçağına kaçak olarak binen 28 yaşındaki Türk vatandaşı R.K, kabin ekibi tarafından fark edildi. R.K, Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali\'nden bileti olmamasına rağmen uçağa kadar bindi. İstanbul Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali\'nde sabah saatlerinde 28 yaşındaki Türk vatandaşı R.K. bileti olmamasına rağmen güvenliği geçerek arındırılmış salona girdi. R.K güvenlikten geçtikten sonra Onur Hava Yolları\'nın yer hizmetlerini gerçekleştiren Çelebi Yer Hizmetleri görevlilerini de atlatarak bileti olmadan uçakta boş bir koltuğa oturdu. 8Q222 sefer sayılı uçaktaki kaçak yolcuyu Onur Havayolları kabin ekibi uçakta yaptığı yolcu sayımı sırasında ortaya çıkardı.

Uçağa gelen polis R.K\'yı gözaltına aldı. Onur Havayolları uçağı yaşananlardan dolayı bir saat 16 dakika gecikmeli havalanırken R.K., polis tarafından Atatürk Havalimanı İç Hatlar Büro Amirliği\'ne götürüldü ve ifadesi alındı. Polis eşliğinde İç Hatlar Terminali\'nden Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü\'ne götürülen R.K yüzünü kapatırken basın mensuplarının \" Uçağa nasıl bindin ? \' sorusuna \' Yanlış oldu. Yanlış. \" diye cevap verdi.

R.K., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-R.K\'nin görüntüsü

08.01.2018 - 13.01 - Haber Kodu : 180108067

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5- İSKİ ÖNÜNDE \"TAŞERON\" EYLEMİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Taşeronlara kadro verilmesi ile ilgili kanunun çıkmasıyla işçiler bağlı bulundukları işyerlerine başvurulara başladı. Kendilerine kadro verilmediğini belirten İSKİ\'nin taşeron işçileri de İSKİ Genel Müdürlüğü önünde toplandı. Kendilerine de kadro verilmesini isteyen işçiler muhatap bulamamaktan yakındı.

İSKİ\'ye çalışan taşeron işçiler 3 günlük iş bırakma eylemi başlattı. Kendilerinin kadroya alınmadığını belirten bir grup işçi, Eyüpsultan\'daki İSKİ Genel Müdürlüğü önünde toplanarak kadro istedi. Kanal ve su arıza işlerine bakan işçiler kendilerine muhatap bulamamaktan yakındı. Taşeron işçi Mehmet Yavaş \"Bugün buraya toplanmamızın amacı sayın Cumhurbaşkanımız bütün taşeronlara kadro veriliyor dedi. Şuan burada İSKİ\'de çalışan işçilere kadro yok. Asıl işi biz yapıyoruz ve bu haktan biz de yararlanmak istiyoruz. Çaycısına, temizlikçisine, çöpçüsüne kadro varsa bakım onarımda çalışan biz de kadro istiyoruz. Biz kanal işi, bakım onarım ve her türlü arıza işlerini yapan çalışanlarız. 7-24 çalışan işçiler olarak biz de kadro istiyoruz.Bunun için kendi aramızda 3 günlük iş bırakma eylemi yapıyoruz.Siyasi yetkililerden bir açıklama olana kadar buradayız\" dedi.

İşçi Mustafa Akay da \"İstanbul\'da 185 su ve kanal arızasına bakan hiç kimseye kadro yok.Bize bir açıklama yapan da yok. Şebeke Müdürlüğüne kağıt veriyoruz. Biz kabul etmeyiz. Genel Müdürlüğe götürün diyor. Genel Müdürlüğe gidiyoruz. O da biz kabul etmeyiz. Kime götürürseniz götürün diyor. Biz şuan bir muhattap bulamıyoruz\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

İSKİ Genel Müdürlüğü önünde bekleyen işçiler

İşçiler ile röp.

Genel ve detaylar



08.01.2018 - 14.26 - Haber Kodu : 180108107

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

6 RAMİ GIDA TOPTANCILARI HALİ BAŞAKŞEHİR\'E TAŞINIYOR

Haber: Ali AKSOYER İSTANBUL,(DHA)

RAMİ Gıda Toptancıları Hali esnafı için Başakşehir\'de çarşı inşa ediliyor. TOKİ tarafından başlatılan projenin 2019 yılı Nisan ayında tamamlanması planlanıyor.

1986 yılından bu yana geçici olarak faaliyet gösteren Rami Gıda Toptancıları Hali esnafı için Başakşehir\'de modern bir çarşı inşa ediliyor. Şahintepe Mahallesi Kanal İstanbul yakasında yapılacak olan çarşı, 322 bin metrekare alana inşa edilecek.

Kapalıçarşı\'nın içinde bin 70 adet dükkan, 990 toptancı dükkanı, banka, restorant, kafeterya gibi ihtiyaçlar için 120 ticari dükkan ile 65 TIR\'ın aynı anda park edebileceği toplam bin 300 araç kapasiteli kapalı ve açık otopark bulunacak. Yeni halde ayrıca mescit ve bir sosyal tesis de yer alacak. Hal projesinin 2 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

PROJENİN KURA ÇEKİMLERİ GERÇEKLEŞTİ

Uzun yıllardır hayali kurulan projede esnaf için kura çekimi de gerçekleşti. Toplam bin 70 dükkanın yer alacağı halde esnafın dükkan açacağı alanlar belli oldu.

AVRUPA\'NIN EN BÜYÜK KAPALI ÇARŞISI

Projenin kapsamı ile ilgili bilgi veren İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği (İGTOD) Başkanı Mustafa Karlı, \"Proje kapsamında 580 dönümlük bir alan var. Bunun 322 dönümü kullanım alanı, 114 dönüm inşaat alanı ve 94 dönüm dükkan inşaat alanı. Bu anlamda Avrupa\'nın en modern ve en büyük Kapalıçarşı\'sını yapıyoruz. Bunun gibi bir projenin Türkiye\'de bir örneği yok. Gerçekten Türkiyemize ve İstanbulumuza yakışır bir tesis inşa ediyoruz. Ayrıca burada faaliyet gösterecek olan bütün üyelerimiz özel mülkiyet sahibi olacaklarö dedi.

Yapılan Kapalıçarşı\'nın ulaşım noktasında da İstanbul\'un en rahat yerinde olduğu belirten Karlı, önümüzdeki yıllarda yeni yerlerine kavuşacak olan esnafa hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Görüntü Dökümü;:

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HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE

-Şu anki halin görüntüsü

-Taşınacak alanın havadan görüntüsü

08.01.2018 - 14.53 - Haber Kodu : 180108109

08.01.2018 - 14.55 - Haber Kodu : 180108110

