DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- CHP İSTANBUL İL BAŞKANI CANPOLAT: 5 İLDE OPERASYON HAZIRLIĞI VAR

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA - Güven USTA / İstanbul DHA

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi\'nin görevden alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Canpolat, \"İdari soruşturma yapılmasına karşı değiliz. Hukuk kuralları içerisinde yapılacak soruşturmalara biz hayır demeyiz. Eğer bir belediyemizde yolsuzluk varsa, biz gereğini yaparız\" dedi.

Canpolat, \"Aydın\'da, Adana\'da, Ankara\'da, İzmir\'de ve İstanbul\'un birçok belediyesinde operasyon yapma hazırlıkları olduğunu biliyoruz. Bu operasyonlar, siyasi operasyonlardır. Bizi yıldıramazsınız\" diye konuştu. Canpolat, \"Arkadaşlarımız İBB meclisinde belki birtakım eylem kararları alacaklar\" diye konuştu.

İBB\'de CHP Meclis Grubu\'nda konuşan CHP İl Başkanı Canpolat, şunları söyledi:

\"Son günlerde partimize yönelik iktidar tarafında, özellikle İçişleri Bakanı tarafında, her gün kamuoyunda tartışmaya açılan CHP belediyelerin başarısını gölgelemek isteyen, siyasi bir saldırıyla karşı karşıyayız. Özellikle referandumda İstanbul\'daki belediye başkanlarımızın başarısı, belediye başkanlarımızın bulunduğu ilçelerdeki referandumda \"hayır\" oyunun yüksek çıkması, AK Parti\'li belediyelerin de oylarının düşük çıkması, kısaca İstanbul\'da yaklaşık 5 milyon oyun \"hayır\" çıkmasının bedelini AK Parti çok içine sindirmiş değil. Bu bedeli CHP\'li belediyelere ödetmek için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını biliyoruz.\"

İDARİ SORUŞTURMA YAPILMASINA KARŞI DEĞİLİZ

\"Biz CHP\'li belediyelerin soruşturulmasına, idari soruşturma yapılmasına asla karşı değiliz. Ellerinizi savcılardan, hâkimlerden çektiğiniz gün, talimatla soruşturmaktan vazgeçtiğiniz gün, belediyelerimizle ilgili yapacağınız her türlü idari soruşturmanın arkasında oluruz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk kuralları içerisinde yapılacak soruşturmalara biz hayır demeyiz. Ama ne yazık ki biz öyle olmadığını biliyoruz.\"

CHP\'Lİ BELEDİYELER ETKİSİZ HALE GETİRİLMEK İSTENİYOR

\"Bundan 3 ay önce İstanbul\'da AKP\'nin 20 FETÖ\'cü belediye başkanı olduğunu söylemiştim. Hayır diyemediler, dava açamadılar. Bir kısmını görevden aldılar. Diğer kısmını el altından etkisiz hale getirerek, pasif hale getirmenin mücadelesini veriyorlar. Buna karşılık daha çok CHP\'li belediyeleri, kendi halkıyla bütünleşmiş, özgürlüğün, mutluluğun, sevgi ortamının olduğu belediyeler olduğunu kendileri yapmış oldukları çalışmalarda ortaya koymuşlardır. Bu başarıyı nasıl etkisiz hâle getirebiliriz çalışması içine girmeye başladılar. Bunu Ataşehir Belediyemizde uyguladılar. Bahsettikleri 6 gerekçenin 4\'ünde, beraat etmiş, 2\'sinin de soruşturulmasına İçişleri Bakanı kendisi izin vermemiş ve her seferinde müfettişlerin raporları hazırlanmış.\"

BİR YOLSUZLUK VARSA BİZ HESABINI SORARIZ

\"Bütün bunlara rağmen, belediye başkanımızdan hangi belgeyi istediniz de başkanımız size o belgeyi vermedi? Hangi müfettişi gönderiniz, çalışmasına engel olundu? Sadece Ataşehir\'de mi? 14 belediyemizin 14\'ünde de her gün müfettişlerle karşı karşıyayız. Daha dün Kartal Belediyemizde 23 tane müfettiş vardı. Her gün bir belediyemiz onlarca müfettiş ile karşı karşıya. Belediyede çalışanlardan fazla müfettişle karşı karşıya olduğumuz bir dönem yaşıyoruz. Adeta baskı, zulüm ve iktidarın sopası altında belediyelerimiz hem halka hizmet götürüyor, öbür tarafta da belediyelerimizin başarılarını gölgelemenin önüne geçmeye çalışıyor. Boşuna uğraşmayınız, veremeyeceğimiz hesap yoktur. Eğer varsa bir belediyemizde olumsuzluk, yolsuzluk, biz gereğini yaparız. Yapmaya hazır bir partiyiz.\"

SADECE ESENYURT\'TA 18 BİN KAÇAK YAPI VAR

\"Siz kendi belediyelerinize bakınız. Siz İBB Başkanı\'nı niye görevden azlettiniz, onun hesabını halka veriniz. Siz yıkım kararı olan onlarca binanın hesabını verin. Sadece Esenyurt\'ta 18 bin kaçak inşaatın olduğunu kendileri biliyor. Raporları mevcuttur. Hangi işlemi yaptınız? Zeytinburnu\'nda mahkeme kararına rağmen, İstanbul\'un siluetini bozan bina ile ilgili hangi işlemi yaptınız?

CHP\'ye, belediye başkanlarına gözdağı vererek, görevden el çektirerek, her gün bir belediye başkanı ile ilgili kendi yandaş medyanızda soruşturma açılıyor diye tartıştırarak siz İstanbul\'u yeniden alacağım, diyorsanız yanılıyorsunuz. Sizin faşist yöntemlerinize karşı CHP\'li belediye başkanlarını, kadrolarını, özellikle Genel Başkan\'ımıza yönelttiğiniz alçakça saldırılar karşısında CHP dimdik ayaktadır. Bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz.\"

AYDIN, ADANA, ANKARA, İZMİR VE İSTANBUL\'DA OPERASYON HAZIRLIĞI VAR

\"Düşünebiliyor musunuz? Bir ülkenin devleti temsil eden İçişleri Bakanı, ana muhalefet partisinin liderini, belediye başkanlarını tehdit ediyor. Bu referandumdan önce biz Cumhurbaşkanı\'nın tarafsız olmasını istiyorduk. Ülkemiz dışarıda uluslararası sermayenin kuşatması altında. Ülkemize diz çöktürülmek istenen bir dönemde, bu ülkenin geleceğini, birlikteliğini sağlayacak olan devlettir. Devletin başında da cumhurbaşkanı vardır. Cumhurbaşkanı, siyasi partinin genel başkanı olunca nasıl toparlayıcı olacak? Nasıl bir araya getirip bütünleştirecek? Kendi yolsuzluklarınızı örtbas etmek için Aydın\'da, Adana\'da, Ankara\'da, İzmir\'de ve İstanbul\'un birçok belediyesinde operasyon yapma hazırlıkları olduğunu biliyoruz. Bu operasyonlar, siyasi operasyonlardır. Bizi yıldıramazsınız. Biz sizin yolsuzluklarınıza karşı mücadele edeceğiz.\"

İBB CHP GRUBU\'NDAN EYLEM SİNYALİ

\"Önümüzdeki günlerde büyükşehir grubumuz sizin yolsuzluklarınızı teker teker açıklayacak. Arkadaşlarımız İBB meclisinde belki birtakım eylem kararları alacaklar. Onu kapalı grup toplantımızda tartışacağız. Yarından itibaren 14 belediyemizin olduğu yerde partililerimiz, seçmenlerimiz kendi seçtikleri belediye başkanlarına sahip çıkacaklar. Sahip çıkmaya devam edeceğiz. Biz belediye başkanlarımızı AKP\'ye yedirmeyeceğiz.\"

Görüntü Dökümü:

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-Canpolat\'ın açıklamaları

-Detaylar

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2- REİNA KATLİAMI DAVASI BAŞLADI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Ortaköy\'deki eğlence merkezi Reina\'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov\'un da bulunduğu 51\'i tutuklu 57 sanığın yargılaması Silivri\'de başladı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda yapılan duruşmada 48\'i tutuklu 3\'ü tutuksuz 51 sanık hazır bulundu. Duruşma salonuna önce tutuksuz üç sanık alındı. Bu sanıkların kimlik tespiti yapıldıktan sonra tutuklu sanıklar içeriye alındı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov diğer sanıklardan farklı olarak jandarmaların arasında salona getirilerek en öndeki sanık kürsüsüne oturtuldu. Masharipov\'un yanına ve arkasına jandarmalar oturtuldu. Aralarında Masharipov\'un eşi Zarina Nurullayeva\'nın da bulunduğu 4 tutuklu kadın sanık ise son olarak duruşma salonuna getirildi. Yaşanan terör saldırısında yaralanan bazı müştekiler de duruşmaya katıldı. Duruşma sanıkların kimlik tespitiyle devam ediyor.

Ortaköy\'de Yılbaşı gecesi Reina\'da gerçekleştirilen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş 79 kişi ise yaralanmıştı. Hazırlanan İddianamede saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov hakkında, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\", \"39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme\", \"79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme\", \"Silahlı terör örgütüne üye olma\", \"Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma\" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Duruşma salonu çevresinden görüntüler

-Masharipov\'un Esenyurt\'ta yakalandığı operasyon

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3- AYASOFYA\'DA EZAN OKUYUP NAMAZ KILDILAR

Haber: İstanbul DHA

Ayasofya Müzesi\'ne giren bir grup önce ezan okudu ardından namaz kıldı.

İstanbul Alperen Ocakları üyesi bir grup, dün Ayasofya Müzesi\'ne girdi. Turistlerin içeride dolaştığı sırada gruptaki bir kişi, ezan okumaya başladı. Bunun üzerine görevliler o kişiye müdahalede bulundu. Grubun diğer üyeleri ise tekbir getirip müze içinde namaza durdu. Grup ikindi namazını Ayasofya\'da kıldı. Ayasofya\'da yaşananlar amatör kameraya yansıdı.

Namazın ardından grup üyeleri, polis merkezine götürüldü. Grup üyeleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ezan okuyan kişi

-Ezan okuyana müdahale eden görevliler

-Müze içinde namaz kılanlar

11.12.2017 - 15.07 - Haber Kodu : 171211098

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4- NİŞANTASI\'NDA PARKTA TECAVÜZ İDDİASI

- Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

Nişantası\'nda D.S. adlı kadın parkta tecavüze uğradığını söyleyerek polise şikayetçi oldu. Polis, park çevresindeki 100 kameranın 90 saatlik görüntüsünü inceleyerek şüpheli F.A\'yı yakaladı.

Olay 1 Aralık gecesi meydana geldi. D.S. arkadaşlarıyla Nişantaşı\'nda gittiği bardan saat 04.30 sıralarında ayrıldı. 42 yaşındaki D.S.\'nin iddiasına göre, taksiye binmek için Cevahir Caddesi\'nden otobüs duraklarına doğru yürürken yanına yaklaşan bir kişi bıçakla tehdit etti.

Elindeki bıçağı D.S.\'ye dayayan kişi, \"yürümeye devam et\" dedi. Kadının iddiasına göre, 19 Mayıs Mahallesinde bir parka geldiklerinde de bıçaklı kişi, tehditte tecavüz etti.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kadının şikayeti üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Olayın yaşandığı bölgedeki 100 kameradan 90 saatlik görüntü toplandı. İzlenen görüntülerde şüphelinin F.A olduğu belirlendi. 31 yaşındaki F.A., olaydan 6 gün sonra gözaltına alındı. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kamera kayıtlarında, F.A.\'nın D.S. ile yürüdüğü görülüyor. Parka girildikten 1 dakika sonra F.A parktan çıkıyor ve farklı bir noktadan tekrar parka giriyor.

Sorgulanan F.A, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye gönderilen şüpheli F.A. tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri

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5- BEBEK ARABASINDAKİ ÇANTAYI BÖYLE ÇALDILAR

Haber: İstanbul DHA

Fatih\'te Azerbaycanlı kadının bebek arabasındaki çantası, yanına adres sorma bahanesi ile yaklaşan 4 kadın tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık sonrası şüpheliler kısa sürede gözaltına aldı.

Olay geçtiğimiz perşembe günü akşam saat 17.30 sıralarında Aksaray\'da mydana geldi. Laleli\'de alışveriş yaptıktan sonra bebek arabasındaki çocuğu ile birlikte yolda ilerleyen Azerbaycan uyruklu M.P.\'nin yanına, adres sorma bahanesi ile biri çocuk 4 kişi yaklaştı. Şüphelilerden biri, M.P.\'ye adres sorarken, 2 kadın bebek arabasının alt gözündeki çantayı çalarak uzaklaştı. Bir müddet sonra çantasının çalındığını fark eden Azeri kadın, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelilerin eşkalini belirledi. Hırsızı yakalamak için çalışma başlatan polis, olayın failleri olduğu ileri sürülen 3 kadını yanlarındaki çocukla birlikte taksiye binerken yakaladı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anının görüntüsü

-Şüphelilerin yakalanması

11.12.2017 - 14.16 - Haber Kodu : 171211085

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(ölen kişinin fotoğrafıyla)

6- BEYKOZ\'DA UÇURUMDAKİ OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Beykoz\'da uçurumdaki otomobilin sürücüsü ölü bulundu.

Olay, Beykoz Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Beykoz Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sabah saatlerinde caddede ilerleyen sürücüler, yaklaşık 100 metrelik uçurumda çalışır durumda farları yanık bir aracı fark etti.

Sürücüler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Güçlükle araca ulaşabilen sağlık ekipleri, sürücü koltuğundaki bankacı Salih Şahin\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sahin\'in cansız bedeni polisin incelemesinin ardından Paşabahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mahmut Şevketpaşa Mahalle Muhtarı Kemal Ökmen, \"Sabah saatlerinde arkadaşlar beni arıyor. Aşağıda farları yanan bir araç olduğunu söylediler. Ben de polise ve sağlık ekiplerine haber verdim. Arkadaşlar aşağı indiğinde sürücünün hayatın kaybettiğini söyledi\" diye konuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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ek görüntü

-Ölen kişinin fotoğrafı

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-Uçurumdaki aracın görüntüsü

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Polis ekiplerinin çalışması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Cenazenin araçtan çıkarılması

-Cenaze torbasına konması

-Uçurumdan caddeye çıkarılması

-Cenaze aracına konması

-Röp.

-Genel ve detay görüntüler

11.12.2017 - 10.16 - Haber Kodu : 171211020

11.12.2017 - 10.49 - Haber Kodu : 171211028

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7- ÖLDÜRÜLEN ÜNLÜ YÖNETMENİN CENAZESİ ADLİ TIP\'TAN ALINDI

Haber:İbrahim AKTÜRK Kamera:Murat SOLAK/İstanbul,(DHA)

Şile\'deki evinde öldürülen ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun\'un cenazesi Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı.

Uzun\'un cenazesi, sabah saatlerinde Yenibosna\'daki Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Uzun\'un cenazesi ailesine teslim edildi. Cenaze Zincirlikuyu Mezarlığı\'nın gasilhanesine götürüldü. Mustafa Kemal Uzun\'un cenaze namazının, yarın öğlen namazının ardından Teşvikiye Camii\'nde kılınacağı, daha sonra defnedilmek üzere memleketi Balıkesir Gönen\'e götürüleceği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Adli Tıp Kurumu\'ndan detay görüntü

-Cenazenin çıkışından görüntü

-Detaylar

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8- THY UÇAKLARINA KAR ENGELİ; BRÜKSEL\'E İNEMEDİLER



Haber: İbrahim YILDIZ / İstanbul DHA

Avrupa\'da etkili olan yoğun kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkiliyor. Türk Hava Yolları\'nın İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan Brüksel seferini yapan iki uçağı yoğun kar yağışı nedeniyle Brüksel Havalimanı\'na iniş yapamadı. Türk Hava Yolları\'nın iki uçağı olumsuz hava koşulları nedeniyle Düsseldorf Havalimanı\'na iniş yapmak zorunda kaldı. Bu arada Türk Hava Yolları ve Atlasglobal Havayolları\'nın İstanbul-Amsterdam seferlerinde kar yağışı nedeniyle 5 saatlik bir gecikme meydana geldi.



