DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- (geniş haber)- KAVURMACI: KADİR TOPBAŞ\'IN ADI FETÖ İLE YAN YANA GETİRİLMEK İÇİN FIRSAT OLUŞTURULDU

*İşadamı Ömer Faruk Kavurmacı,

\"Terör örgütü FETÖ üyesi değilim.Örgütün propagandasını yapmadım. Pensilvanya\'ya gitmedim. Fotoğraf çektirmedim. Devletimin her zaman yanında oldum, olmaya da devam edeceğim\"

\"Aile şirketlerim terör örgütü FETÖ\'ye finans sağladığı iddia edildi. İlgisi ve alakası olmayan kayınpederim Kadir Topbaş\'ın adı da terör örgütü FETÖ ile yan yana getirilmek için adeta bir fırsat oluşturuldu\"

\"Bu yargılamalarda tüm gerçekler ortaya çıkacaktır. Toplum vicdanı arkasına gizlenenler, beni karalamak isteyenlerin umudu boşa çıkacaktır. Damadı FETÖ\'cü diye bana ve aileme iftira atıldı. Kendimi ifade edemeden suçlu ilan edildim\"

\"Tahliye edildim. Kaçtığım haberleri yapıldı. Tutuklanıncaya kadar bu haberler devam etti. Rızanur Meral hakkında bir tek yazı yazılmazken, hesap sorulmazken konuşmayı alkışlamayan benden hesap sorulmasını anlamadım. Adeta günah keçisi ilan edildim\"

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

FETÖ\'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 21\'i tutuklu 86 sanık hakkında açılan davanın 9. duruşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş\'ın damadı tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı savunmasını yaptı.

Kavurmacı, 1 Mart 2014\'te TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu\'nda hükümeti alenen tehdit ettiği belirtilen Rızanur Meral\'in açılış konuşmasına ilişkin, \"TUSKON Genel kuruluna katıldım. Rızanur Meral\'in konuşmasını ayağa kalkmayarak alkışlamayarak, protesto ettim\" dedi.

TÜM SUÇLAMALARI REDDEDİYORUM

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan duruşmada savunmasını yapan işadamı Ömer Faruk Kavurmacı mal varlıklarına el konulduğunu, şirketlerine kayyum atandığını, hakkındaki suçlamalara da tek tek cevap vereceğini söyleyerek, \"Tüm suçlamaları reddediyorum\" ifadelerini kullandı.

\"FETÖ ÜYESİ DEĞİLİM\"

\"Terör örgütü FETÖ üyesi değilim\" diyen sanık Kavurmacı, \"Örgütün propagandasını yapmadım. Pensilvanya\'ya gitmedim. Fotoğraf çektirmedim. Devletimin her zaman yanında oldum, olmaya da devam edeceğim\" dedi.

52 yıl önce kurulmuş, 4200 çalışanı olan, 500 adet perakende satış mağazası olan ve yıllık 1 milyon cirosu bulunan bir şirketin yönetim kurulu başkanı olduğunu söyleyen sanık Kavurmacı şunları söyledi: \"FETÖ\'ye finans sağlamadım. Şahsi mal varlığım bulunmamaktadır. Hanlarım, yatlarım, katlarım olsun istemedim. Kazancımı ülkemizin hizmetine sundum, istihdam imkanı sağladım. Kazandığımızı yatırıma dönüştürdük, hep daha fazla üretim ve istihdam için çalıştık. Kayıt dışı bir tek işlemim bulunmamaktadır. 2013-2015 yılları arasında vergi denetimlerinde eksiklik ve usulsüz bir tek işleme rastlanılmamıştır. Gerek vergi dairesi, MASAK raporlarında da terör örgütü FETÖ /PDY ile işbirliğime rastlanılmamıştır. Suç sayılacak işleme rastlanılmamıştır\"

\"KADİR TOPBAŞ\'IN ADI FETÖ İLE YAN YANA GETİRİLMEK İÇİN FIRSAT OLUŞTURULDU\"

Yazılı ve görsel basında ve sosyal medyada kendisinin FETÖ\'cü ilan edildiğini ve iftira atıldığını belirten Kavurmacı, \" Aile şirketlerim terör örgütü FETÖ\'ye finans sağladığı iddia edildi. İlgisi ve alakası olmayan kayınpederim Kadir Topbaş\'ın adı da terör örgütü FETÖ ile yan yana getirilmek için adeta bir fırsat oluşturuldu. Bu yargılamalarda tüm gerçekler ortaya çıkacaktır. Toplum vicdanı arkasına gizlenenler, beni karalamak isteyenlerin umudu boşa çıkacaktır. Damadı FETÖ\'cü diye bana ve aileme iftira atıldı. Kendimi ifade edemeden suçlu ilan edildim\" diye konuştu.

MAHKEME BAŞKANI: ALGIYA DEĞİL OLGUYA BAKARIZ

Kavurmacı savunmasında \"Medyada gerçekle ilgisi olmayan suçlamalarda bulunuldu. Toplum vicdanlarında mahkum edilmem için yapıldı\" demesi üzerine mahkeme başkanı Ali Öztürk, Basının manşetleri bizi ilgilendirmez. Algıya değil olguya bakarız\" diyerek sanığın savunmasına devam etmesini istedi.

\"ADETA GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLDİM\"

9 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiğini söyleyen Kavurmacı, \"Tahliye gerekçelerinden biri olan sağlık konusu medyada tek gündem haline getirildi. Epilepsi hastasıyım. İçerde tutuklu kaldıktan 21 gün sonra epilepsi krizi geçirdim. 2 defa hastaneye kaldırıldım. Halen ilaç kullanıyorum. Tahliye edildim. Kaçtığım haberleri yapıldı. Tutuklanıncaya kadar bu haberler devam etti. Rızanur Meral hakkında bir tek yazı yazılmazken, hesap sorulmazken konuşmayı alkışlamayan benden hesap sorulmasını anlamadım. Adeta günah keçisi ilan edildim\" dedi.

\"RIZANUR MERAL\'İ AYAĞA KALKMAYARAK, ALKIŞLAMAYARAK PROTESTO ETTİM\"

Kavurmacı, 1 Mart 2014\'te TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu\'nda hükümeti alenen tehdit ettiği belirtilen Başkan Rızanur Meral\'in konuşmasına da değinerek, \"TUSKON Genel kuruluna katıldım. Rızanur Meral\'in konuşmasını ayağa kalkmayarak alkışlamayarak protesto ettim. Rıza Nur Meral\'in hükümeti alenen tehdit ettiği konuşmayı önceden bilmiyordum\" dedi. Kavurmacı ayrıca söz konusu 1 Mart 2014\'te TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu\'na ilişkin kendisiyle ilgili 2 dakikalık görüntüyü izletmek istedi. Mahkeme Başkanı Öztürk de yargılama usulünde böyle bir şey olmadığını gerekirse bilirkişi tarafından söz konusu görüntülerin inceletilebileceğini söyledi.

ZENGİNER\'İN İFADESİNE DEĞİNDİ

Tutuklu işadamı Mehmet Zenginer\'in geçtiğimiz günlerde verdiği ifadesinde, \"Orada alkışlamayan kimse yoktu\" şeklinde ifade verdiğini hatırlatan sanık Kavurmacı, \"Zenginer ile aramda 7 kişi vardı. Herhalde bir yanlışlık var. Alkışlayıp, alkışlamadığımı görmesi mümkün değil\" diye konuştu.

\"İHANETİ ALKIŞLAMADIM AMA TUTUKLUYUM\"

TUSKON\'A ticaret amaçlı üye olduğunu, TUSKON Genel Başkanı Rızanur Meral ile birkaç gezi dışında herhangi bir arkadaşlığının olmadığını belirten Kavurmacı, \"2015 yılında başlatılan soruşturmada Meral\'in kimlerle irtibatlı olduğu tepsit edilmiştir. Rızanur Meral ile görüşmede bulunmadığım ortadadır. TUSKON üyeliğimin FETÖ üyeliğiyle eş tutulması yasaya aykırıdır. TUSKON\'dan resmi olarak ayrılan ben tutukluyken, isifasını sözlü olarak beyan edenler tutuksuz olarak yargılanmaktadır. Genel kurulan 1000 kişi katıldı. Hangi kriterlere göre soruşturma yapıldı bilmiyorum. Ancak şu anda 21 tutuklu 86 sanık olarak karşınızdayız. İhaneti alkışlamadım ama tutukluyum. Bir kısım tutuksuz yargılanıyor. İhaneti gördüm ve Noter aracılığıyla 2014 yılının Haziran ayında istifamı ettim. Nerede nasıl istifa ettiği belli olmayanların tahliyelerine karar verildi\" şeklinde konuştu.

\"ÖDENEN PARALAR TAZMİNAT VE MAAŞLARDIR\"

FETÖ ile irtibatlı olan kişilere elbise satılması nedeniyle şirktetlerine el konulmasının izah edilebilir bir durum olmadığını söyleyen Kavurmacı, iddianamede de 2 çalışanına da ödediği maaşlar nedeniyle suçlandığını söyledi. Söz konusu 2 çalışanın FETÖ üyesi olduğunun iddia edildiğinin , bu kişilerin ne şekilde işe alındığını ve ne şekilde iş aktinin fesh edildiğini bilmediğini, ancak ödenen paraların tazminat ve maaşları olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın çağrısıyla 2 oğlunu Fatih Kolejinden aldığını ve başka okula naklinin yaptırdığını söyleyen Kavurmacı, \"Okula ödenen 13 bin 600 TL\'de 2013-2014 yılına ait okul taksidi parasıdır. Bu bile FETÖ ile irtibatlı olmadığımın delilidir\" dedi.

\"İLK İSTİFASINI SUNAN BENİM\"

Kavurmacı savunmasını şu sözlerle tamamladı: Tüm mal varlıklarıma el konulmuştur. Devletimden ve milletimden kaçıracağım tek kuruşum yoktur. Ben bu milletin bir ferdiyim. Gelirim yok. Yaşam hakkımız elimizden alındı. Tüm deliller toplanmıştır. Şüpheli işlem yoktur. Çekilmez hal alan tedbir kararlarının ve kayyum kararlarının kaldırılmasını talep ediyorum. FETÖ üyesi değilim. Bylock kullanmadım. Bylock\'u tutuklandıktan sonra öğrendim. 17-25 Aralık\'dan sonra iki oğlumu da Fatih Koleji\'nden aldım. Eğitim hayatımda FETÖ\'nün yurtlarında kalmadım, okullarında okumadım. Digitürk iptal işlemi gerçekleştirmedim. 2014 yerel seçimlerinde şirketimin önce cephesine Başbakanımızın ve Kadir Topbaş\'ın fotoğraflarını astım. AK Partiyi destekledim.Rızanur Meral\'i alkışlamadım. TUSKON\'dan ilk resmi olarak istifasını sunan benim. 15 Temmuz\'dan sonra kaçmadım. Milletimin hizmetinde kalmayı tercih ettim. Pasaportum alınmamasına rağmen pasaportumu emniyete giderek teslim ettim. Vatanını seven, milletini seven bir neferim öylede kalacağım. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim\"

MAHKEME BAŞKANI ÖZTÜRK: AHMET SAİT KAVURMACI NEDEN KAÇMA İHTİYACI HİSSETTİ?

Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, \"Sen yargıya güveniyorsun, Ahmet Sait Kavurmacı neden kaçma ihtiyacı hissetti?\" diye sorması üzerine sanık Kavurmacı, \"Uzun bir süredir görüşmüyordum\" diye cevap verdi.

MAHKEME BAŞKANI ÖZTÜRK: NEDEN 1-2 GÜN İÇİNDE REFLEKS VERMEDİN?

Mahkeme Başkanı Öztürk, \"TUSKON\'dan ne zaman istifa ettin. Ali Rıza Nur Meral\'in konuşmasında \'İnlerine gireceğiz\' diyor. Senin birinci derecede yakının, siyasetin içinde yakınların var. Rızanur Meral\'in konuşmasının düzeyini eğitim durumuna göre anlayacak durumdasın. Neden 1-2 gün içinde refleks vermedin?\" diye sordu. Sanık Kavurmacı da , \"Sözlü olarak beyanda bulundum, dilekçe verdim. Kurulda konuşacağız\' dediler. Yerel seçimler vardı. Polemik olmasın, onlar beni çıkarsın diye bekledim. Haziran da ben çıktım\" şeklinde yanıt verdi.

\"REKLAM HİZMETİ BEDELİ\"

Mahkeme Başkanı Öztürk, \"MASAK raporuna göre Zaman Gazetesi FEZA A.Ş.\'ye 6 bin 481 bin TL para transferi tespit edilmiş\" demesi üzerine Kavurmacı, \"Reklam hizmeti bedeli\" diye cevap verdi. Mahkeme Başkanı Öztürk, \"Belli bir şekilde seçilmiş yayın organı mı?\" diye sorması üzerine sanık Kavurmacı, \"Bizde kesinlikle öyle bir şey yok\" diye yanıt verdi.

\"BENİM BULUNDUĞUM TOPLANTILARDA DİLE GETİRİLMEDİ\"

Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, \"TUSKON üyesisin. Bir takım himmet, bağış, zekat gibi mali hareketler var, görüyoruz. İşadamına zekat, bağış yapmak dinen uygun değil. Derneklere para girişleri görünüyor. BU konular toplantılarda gündeme geldi mi?\" diye sordu. Sanık Kavurmacı, \"Benim bulunduğum toplantılarda gündeme gelmedi\" diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Öztürk, \"7 Renk Dergisi\'ne 156 bin liralık ödeme yapılmış. Bu ödeme nedir?\" diye sorması üzerine sanık Kavurmacı da \"Bu para 3 yıllık reklam bedelidir\" diye cevap verdi. Mahkeme Başkanı Öztürk, \"Bu parayla bu dergi kökten satın alınır\" diye cevap verdi. Duruşma Kavurmacı\'nın hakimlik ve savcılık ifadelerinin okunmasıyla devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kavurmacı\'nın arşiv görüntüleri

06.12.2017 - 10.26 - Haber Kodu : 171206026

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2- KULLANDIĞI MİNİBÜSLE 2 ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN 13 YAŞINDAKİ R.A\'YA 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ (1)



Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: İstanbul DHA

Babasına ait minibüsle Sancaktepe\'de yaptığı trafik kazasında 4 ve 9 yaşlarında iki çocuğun ölümüne bir çocuğun da yaralanmasına neden olan 13 yaşındaki R.A., \'Taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak\" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler

06.12.2017 - 15.38 - Haber Kodu : 171206148

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3- KILIÇDAROĞLU\'NUN DA YER ALDIĞI FOTOĞRAF SORUŞTURMA DOSYASINDA...

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Türkiye\'den ABD\'deki davaya sahte delil ve belge götürdüğü iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan CHP Eski Milletvekili Aykan Erdemir\'in soruşturma dosyasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun da yer aldığı bir fotoğraf girdi.

Soruşturma dosyasına giren ve Amerika\'da Türk-Amerikan Birliği (TAA) temsilcileri ile görüşmesi sırasında çekildiği belirtilen fotoğrafta,

Kılıçdaroğlu ve Erdemir\'in yanı sıra FETÖ\'ye yakın isimler olduğu belirtilen Kemal Öksüz, Faruk Taban, Emre Çelik gibi isimler bulunuyor. Söz konusu fotoğrafın 17-25 Aralık soruşturmasından 13 gün önce ABD\'de yapılan bir toplantı sonrası çekildiği, toplantıya aracılık edenin de hakkında yakalama kararı çıkarılan ve mal varlığına el konulan Erdemir olduğu iddia edildi.

AK PARTİLİ VEKİLİN SAVCILIĞA SUNDUĞU DOSYADA DA VAR...

Öte yandan geçen hafta AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Külünk bu suç duyurusu dilekçesiyle birlikte 66 sayfalık bir dosyayı da savcılığa vermişti. Dosya içerisinde Aykan Erdemir soruşturması dosyasına giren ve Kılıçdaroğlu\'nun da yer aldığı fotoğraflar yer almıştı. Külünk, savcılığa yaptığı suç duyurusunda Kılıçdaroğlu\'nun söz konusu belgeleri savcılığa teslim etmediği takdirde evinde, iş yerinde ve CHP genel merkezinde arama yapılmasını talep etmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Dosyaya giren fotoğrafı

06.12.2017 -15.39 - Haber Kodu : 171206147

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4- ZAFER BİRYOL YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Eski futbolcu Zafer Biryol, savcılığın itirazı sonrasında çıkartılan yakalama kararı kapsamında yeniden gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında eski futbolcu Zafer Biryol, 17 Kasım\'da Bylock kullandığı iddiasıyla İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Biryol, 28 Kasım\'da sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Zafer Biryol\'un serbest bırakılmasına itiraz etmesi sonucu yakalama kararı çıkartıldı. Biryol , İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün yeniden gözaltına alındı. Zafer Biryol, Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Biryol\'un arşiv görüntüsü

06.12.2017 - 14.14 - Haber Kodu : 171206116

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5- 2 METRELİK DUVARDAN CAMİ AVLUSUNA ATTIĞI GENÇ KIZA TECAVÜZ EDEN SANIĞIN CEZASI ONANDI

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: İstanbul DHA

İstinaf Mahkemesi, Şişli\'de üniversite öğrencisi A.Ç.\'yi 2 metrelik duvardan cami avlusuna atarak belini kıran ve tecavüz eden Moğolistan vatandaşı Tuvshınbayar E.\'ye verilen 26 yıl 8 aylık hapis cezasını onadı.

İstinaf Mahkemesi, öğrenci değişim programı Erasmus ile Almanya\'dan Türkiye\'ye okumaya gelen Türk vatandaşı A.Ç.\'yi (22) 2 metrelik duvardan cami avlusuna attıktan sonra tecavüz eden Moğolistan vatandaşı Tuvshınbayar E.\'ye verilen 26 yıl 8 aylık hapis cezasına ilişkin İstinaf başvurusunu dosya üzerinden inceleyerek karara bağladı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, dosya üzerinden yaptığı incelemede İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin sanığa, \"Nitelikli cinsel saldırı\", \"Nitelikli yağma\", \"Nitelikli kasten yaralama\" ve \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçlarından verdiği toplam 26 yıl 8 aylık hapis cezasının hem sanık hem, mağdur hem de dosyaya katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından istinaf edildiğini hatırlattı.

İstinaf başvurusunu değerlendiren 20. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek, tarafların istinaf taleplerinin esastan reddine, yerel mahkeme kararının onanmasına hükmetti. Kararda, nitelikli cinsel saldırı suçundan tarafların Yargıtay\'a başvurma hakları bulunduğu belirtilerek, diğer üç suçtan kurulan hüküm yönünden ise kararın kesinleştiği kaydedildi.

ÜÇ SUÇTAN CEZASI KESİNLEŞTİ

Sanığın, \"Nitelikli cinsel saldırı\" suçundan aldığı 12 yıl 6 aylık hapis cezası 5 yıldan fazla olduğu için tarafların bu suç yönünden Yargıtay\'a gitme hakları bulunuyor. Sanığın, \"Nitelikli yağma\" suçundan aldığı 4 yıl 2 ay, \"Nitelikli kasten yaralama\" suçundan aldığı 5 yıl ve \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçundan aldığı 5 yıllık hapis cezaları, Yargıtay\'a başvuru için gerekli olan 5 yılın üzerinde olmadığından, bu suçlar yönünden verilen onama kararı kesinleşti.

NE OLMUŞTU?

Öğrenci değişim programı ile Almanya\'dan Türkiye\'ye gelen A.Ç., 23 Aralık 2016 tarihinde gece yarısı kaldığı öğrenci yurduna gittiği sırada Şişli\'de Moğolistan asıllı Tuvshınbayar E.\'nin saldırısına uğradı. Genç kızı 2 metrelik duvardan Osmanbey Cami\'sinin avlusuna atan Tuvshınbayar E., genç kızı sürükleyerek cami avlusunda bulunan kulübeye soktu. Mağduru darp ederek belini kıran Tuvshınbayar E. belinin kırılması sonucu bayılan mağdura tecavüz ettikten olay yerinden kaçtı. Mağdurdan aldığı cep telefonunu sokakta bir apartmanın girişine bıraktı. Yakalandıktan sonra tutuklanan Tuvshınbayar hakkında açılan dava, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüldü. Mahkeme 15 Mayıs 2017 tarihinde Tuvshınbayer\'i, \"Nitelikli cinsel saldırı\", \"Nitelikli yağma\", \"Nitelikli kasten yaralama\" ve \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçlarından 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Hem sanık, hem mağdur hem de davaya katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yerel mahkemenin bu kararını istinaf etmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler

06.12.2017 - 14.04 - Haber Kodu : 171206114

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6- KARGO FİRMASINA POLİS BASKINI; BİN KUTU KAÇAK HAMİLELİK SONLANDIRICI HAP ELE GEÇİRİLDİ



Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir kargo firması ve deposuna yaptığı operasyonda yasadışı yollardan getirilen hamilelik sonlandırıcı haplar, güneş gözlükleri, parfümler ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli\'de bir kargo firması ve deposuna baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda yasadışı yollardan Türkiye\'ye getirilen hamilelik sonlandıran bin 113 kutu hap, bin 150 güneş gözlüğü, 700 gözlük kutusu ile 172 parfüm ele geçirdi. Polis B.A.G.\'yi gözaltına aldı. B.A.G. hakkında \"Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında\" ve \"Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması\" suçları kapsamında işlem yapıldı.

Ekiplerin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

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-Polis ekiplerinin kargo firmasındaki çalışmaları

-Kargo poşetlerinden çıkan haplar

-Depoda bulunan güneş gözlükleri ve parfümler

-Genel ve detaylar

06.12.2017 - 14.48 - Haber Kodu : 171206133

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7- HDP\'LİLERDEN ADLİYE ÖNÜNDE FİGEN YÜKSEDAĞ\'A DESTEK AÇIKLAMASI

Haber-Kamera: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Ankara\'da yargılanan tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ\'a destek vermek için HDP İstanbul İl Örgütü üyeleri Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Grupta Alman Sol Parti üyeleri de yer aldı.

Alman Sol Parti üyesi Jörk Defian, Köln ile İstanbul\'un 1992 yılında kardeş şehir anlaşması imzaladıklarını hatırlatarak, \"O dönem Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanıydı. Ben kendisine sesleniyorum. O demokratik değerleri unutmamasını, sahip çıkmasını diliyor ve dile getiriyorum\" ifadesinde bulundu.

Daha sonra topluluk adına basın açıklamasını okuyan HDP İstanbul İl Eş Başkanı Esengül Demir, \"Milyon dolarlık rantlara sırtlarını dayayanların ellerini kollarını sallayarak dolaştıkları bir ülkede, sırtını yurtlarını savunanlara dayayan Figen Yüksekdağ\'ın cezaevinde olması adalet midir?\" diye konuştu. Basın açıklamasının yapıldığı anda bir kişi gruba bağırarak tepki gösterdi. Bu sırada kısa süreli gerginlik yaşandı. Araya sivil polisler girdi; o kişiyi grubun yanından uzaklaştırdı.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun adliye önünde toplanması

-Gruba tepki gösteren kişinin polis tarafından uzaklaştırılması

-Tepki gösteren kişiye vurmaya çalışan HDP\'liye polisin müdahalesi

-İki kişinin adliyenin polis merkezine götürülmesi

-Alman Sol Parti üyesinin konuşması

-Basın açıklamasının okunması

-Genel ve detay görüntüler

06.12.2017 - 14.13 - Haber Kodu : 171206115

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8- SULTANGAZİ\'DE İMAR PLANI PROTESTOSU

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

Yeni imar planını protesto eden Sultangazi Esentepe Mahallesi sakinleri belediye başkanı ile görüşmek istedi. Yaklaşık 3 saat süren bekleyişin ardından Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ile toplu olarak görüşmeyi başardı.

Sultangazi Kent Savunması üyeleri, Sultangazi Belediyesi önünde Esentepe Mahallesi\'nde bulunan arsaların bölgedeki yeni imar uygulaması olan parselasyon değişikliği ile metrekarelerinin azalacağı iddiasıyla eylem yaptı. Mahallelilerin de katıldığı eylemde \"Evimize Mahallemize Sahip Çıkıyoruz. Parselasyon Değişikliği Kararı Geri Çekilsin\" pankartı açıldı.

\"PARSELASYON DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİNİ İSTİYORUZ\"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak değişiklik kararının meclise gelmeden geri çekilmesini isteyen mahalleliler adına yapılan basın açıklamasında, \"Esentepe Mahallesi sakinlerinin arsalarında küçülmeler ve bölünmelerin gerçekleşecek. Bölünen ve küçülen arsalar değersizleştirilip, kullanım alanları kısıtlanacak. Bu parselasyon değişikliği , halkın evini gasp etmek ve barınma hakkımızı yok etmek anlamına gelmektedir. İtirazlarımızın ardından davalar açarak hukuki mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Sultangazi\'de özellikle Esentepe ve Gazi Mahallesinde var olan rant projeleri mahallelere yetince zarar vermektedir. Esentepe halkı olarak evlerimiz üzerinde dönen ranta izin vermeyeceğiz. Parselasyon değişikliğinin iptalini talep ediyoruz \" denildi.

\"KONFERANS SALONUNA ALINDILAR\"

Grup açıklamanın ardından dağılmadı. Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ile görüşmek istediklerini belirten mahalleli, belediye binasının önünde beklemeye başladı. Gruba, Altunay\'ın başka bir programı olduğu söylendi. Mahalleli, beklemeye devam edeceklerini belirtince, yetkililerce belediye binasında bulunan konferans salonuna alındı. Salonda bulunan Sultangazi Belediyesi başkan yardımcıları konuyla ilgili açıklama yaptı.

BAŞKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

Başkan Yardımcısı Hakan Ceylan, \"Sizlerin itirazlarınıza istinaden bu itirazlar değerlendirilerek, yeniden uygulanması yapılacak. Bu imar uygulamaları Sultangazi ilçemizde de geçmişte 80 yılların sonunda ve 90\'lı yıllarda yapılan imar uygulamalarında hepsinde problemlerle karşılaşılmıştır. Yapılan bu imar uygulamasıyla ilgili olarak herkesin istediği şekilde bir durumun oluşturulma imkanı zor. Bununla ilgili olarak sizlerin itirazlarınız sizlerin görüşleriniz sizlerin haklarınız korunmak suretiyle bir orta yol bulunarak bu işlem tamamlanacak. Uygulamayı Büyükşehir Belediyesi yapıyor. İtirazları göz önüne alarak değerlendirmelere devam edecek\" dedi.

BAŞKAN YAKLAŞIK 3 SONRA GELDİ

Soruları alacağını söyleyen Ceylan\'a salonda bulunanlar, \'Cahit Altunay\' ile görüşmek için geldiklerini belirterek soru sormadı.

Belediye başkan yardımcıları bir süre sonra salondan ayrılırken, eylemci grup dışarı çıkarak \'Halk Burada, Başkan Nerde\" sloganları attı. Vatandaşların ısrarı sonucu yaklaşık 3 saat sonra Belediye Başkanı Cahit Altunay konferans salonuna gelerek vatandaşların sorularını yanıtladı. Görüşmenin ardından grup üyeleri mahallelerine döndü.



Görüntü Dökümü:

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-Açılan pankart

-Atılan sloganları

-Basın açıklaması

-Mahallelinin salona alınması

-Ceylan\'ın açıklaması

-Vatandaşların salondaki görüntüsü

-Kahvaltı yapmaları

-Dışarıya çıkan mahalleli

-Sloganlar

-Cihat Altunay\'ın vatandaşlarla görüşmesi

-Genel ve detaylar

06.12.2017 - 15.36 - Haber Kodu : 171206146