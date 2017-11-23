DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

(aktüel görüntüyle)

1- KILIÇDAROĞLU: 2019\'DA İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ ALACAĞIZ

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul (DHA)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi\'nin Gürpınar\'daki Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi\'nde kadınlarla bir araya geldi. Kadınların kendisine yönelttiği soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, \"Size sözüm söz, 2019\'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ni alacağız\" dedi.

\"CUMHURİYETE VE ATATÜRK\'E BORÇLUYUM\"

CHP\'nin elitlerin partisi olmakla suçlandığını ancak kendisinin Anadolu\'nun ücra bir köşesinde doğan çocuklu bir ailenin okuyan tek ferdi olarak CHP\'ye Genel Başkan olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu,\" Bütün bunları Cumhuriyete ve Atatürk\'e borçluyum\" dedi.

İSTANBUL\'U DÜNYA MARKASI YAPACAĞIZ

Beylikdüzü\'nde yaşamayı Avrupa\'da yaşamaya benzeten bir kadına yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \" Aynı hak Sultanbeyli\'de yaşayan kardeşlerimizin de hakkı. Esenler\'de yaşayan kardeşlerimizin de hakkı. Size sözüm söz, 2019\'de İstanbul Büyükşehir\'i alacağız. İstanbul\'u bir dünya markası yapacağız\"diye konuştu. Hiç kimsenin kimliğiyle, inancıyla yaşam tarzıyla uğraşmayacaklarını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, \" Kadına toplumda gerekli değeri ve önemi vererek, İstanbul\'u bir dünya merkezi haline getireceğiz\"dedi.

ŞAHSİ HİÇBİR DERDİM YOK

Kendisi için normal bir hayatın artık bittiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, \" Evi de arada bir ziyaret ediyorum. Hanımla arada bir de konuşuyoruz. O da çalışıyor. Ben de çalışıyorum. O da aynı dertleri taşıyor. Ben de aynı dertleri taşıyorum. Sizin dertleriniz gibi. Benim şahsi hiçbir derdim yok. Çok şükür çocuklar büyüdü. Elleri ekmek tutuyor. Oğlan da askerden gelecek İnşallah, onun da eli ekmek tutarsa bizim derdimiz yok. Parayla, pulla benim ilişkim de yok. Benim tek ilgim var. Bu ülkede hiç bir çocuk yatağa aç girmesin. Herkesin işi olsun, herkesin aşı olsun. Benim isteğim bu\"şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET NET 2000 TL OLMALI

Asgari ücret net 1500 lira olsun önerisinin çok tartışıldığını hatırlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Kıyameti kopardılar. \'Parayı nereden bulacaksın\' diye. Ben parayı bulacağım arkadaş sana niye dert ? Sen yap 1500. Yapamadılar. Ama bugün bizim bütün belediyelerimizde asgari ücret en az net 1500 liradır. Bir belediye bunu yapıyor da, Türkiye Cumhuriyeti niye yapamasın ?Önümüzdeki 2018\'de asgari ücreti net, 2000 lira olması lazım\" ifadesini kullandı.

\"HİÇ ENDİŞEM YOK\"

Salonda bulunan bir kadın emekli öğretmen CHP\'nin ne zaman iktidar olacağını sorduktan sonra, CHP Genel Başkanını kürsüye çıkarak yanaklarından öptü. CHP\'nin birlikte çalışmaları halinde iktidar olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, \" O bakımdan görev anneler, size düşüyor. Çocuğunuz işsizse 2019\'da sandığa gideceksiniz. Geliriniz yeteri kadar yoksa, 2019\'da sandığa gideceksiniz. \'Güzel bir kentte yaşamak istiyorum\', \'Sokaklarında, caddelerinde huzur içinde gezmek istiyorum\' diyorsanız 2019\'da sandığa gideceksiniz. Faiz belasından ne zaman kurtulacağız diyorsanız, 2019\'da sandığa gideceksiniz. Ne yapacağız ?Oyumuzun artık rengini değiştireceğiz. Artık kim işsizi, ev kadının düşünüyorsa, onun mutfağını, tenceresini düşünüyorsa, kadına şiddetin engellenmesini istiyorsa, bunun tek adresi var. O adres CHP\'dir. Ne zaman iktidar olacağız ? Birlikte çalışarak, 2019\'da İstanbul dahil, Mersin dahil. Adana dahil. Balıkesir dahil. Bursa dahil. Büyükşehirleri de alacağız. Hiç endişem yok\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Salondan detaylar

- Emekli öğretmenin Kılıçdaroğlu\'nu öpmesi

- Kılıçdaroğlu\'nun açıklamaları

- Detaylar

DHA FEED

23.11.2017 - 17.02 Haber Kodu : 171123131

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2- KADIKÖY\'DE 4. KATTAKİ DAİRE ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA)

Kadıköy Bostancı\'da 4 katlı bir binanın 4. Katında saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.. Yangının çıktığı Gümüşçü Sokak\'taki binaya Maltepe Erenköy ve Kadıköy\'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken evde bulunan bir kadın dumandan hafif şekilde etkilendi. Yanan dairenin alev alev yanması bir mahalle sakini tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Dairenin alev alev yanması ( Cep Telefonu Kameras)

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Bir vatandaşla röp

-Yangını seyreden vatandaşlar

-Genel ve Detay

23.11.2017 - 16.15 - Haber Kodu : 171123114

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3- ÜNİVERSİTELİLERDEN NATO\'YA HAYIR EYLEMİ

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ-İSTANBUL-DHA

Marmara Üniversitesi öğrencileri NATO\'nun skandal tatbikatini protesto etti.

Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi\'nde toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, dev Türk bayrağı açarak yürüyüş düzenlendi. \"NATO\'ya Hayır, Tam Bağımsız Türkiye\" yazılı pankart açan grup, sloganlar da attı. Grup yürüyüşün ardından bir basın açıklaması yaptı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Özgür Bursalı, \"Türkiye bağımsızlığı ve bütünlüğü için ne zaman bir adım atsa karşısında ABD ve NATO\'yu bulmaktadır. Bu iş kişi meselesi değil vatan meselesidir. Türkiye\'nin tüm kesimleri tek yürek olarak bu duruma karşı durmaktadır. Bizlerde okuldaki tüm görüşten arkadaşlarımızla siyasi ayrılıkları bir kenara bırakarak Türkiye\'nin milli sorununda tek yumruk olarak bir araya geldik\" dedi. Grup basın açıklamasının ardından sloganlar atarak dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun görüntüsü

-Fakülte içinde yürüyüşten görüntü

-Açılan türk bayrağı

-Pankart ve dövizlerden görüntü

-Slogan atmaları

-Basın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

23.11.2017 - 15.45 - Haber Kodu : 171123102

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4- FATİH\'TE KAFELERE DENETİM; SİLAHLAR VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRLDİ

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA

Fatih\'te kafelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Kasım Salı günü ilçede bulunan kafelerde denetim yaptı. Polis baskını sırasında bir kafenin ofis kısmında masanın bölmelerine gizlenmiş 6 tabanca, pompalı tüfek, 110 mermi ve fişek ile 30 gram kokain ele geçirdi. Ekipler A.Y. ve A.A.G.\'yi gözaltına aldı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekiplerin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

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-Polis ekiplerinin arama yapması

-Ekiplerin masayı açması

-Masanın içinden çıkan silahlar

-Genel ve detaylar

23.11.2017 - 15.48 - Haber Kodu : 171123103

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5- YOLCU RAHATSIZLANDI, THY UÇAĞI VARŞOVA\'YA ACİL İNİŞ YAPTI

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

OSLO-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları (THY)\'na ait yolcu uçağı, yolculardan birinin rahatsızlanması sonucu Varşova\'ya acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları\'nın Oslo-İstanbul seferini yapan TK1752 sefer sayılı Airbus 321 tipi uçağı 141 yolcusu ile havalandıktan bir süre sonra, uçakta bulunan yolculardan biri rahatsızlandı. Rahatsızlanan yolcuya ilk müdahale uçakta yapılırken, kaptan pilot Polonya\'nın başkenti Varşova\'ya acil iniş kararı aldı. Hava trafik kontrolörleriyle irtibata geçen THY pilotu, Varşova Chopin Havalimanı\'na acil iniş yaptı. Rahatsızlanan yolcu daha sonra refakatçisiyle birlikte uçaktan indirilerek hastaneye götürüldü. 141 yolcusu bulunan THY uçağı İstanbul seferini tamamlamak üzere Varşova Havalimanı\'ndan havalandı.

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6- AVUKATA FETÖ\'DEN 5 YIL 10 HAPİS...

Kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca\'nın avukatlarından Doğan Akkurt, \"silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan çıktığı ilk duruşmada 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Doğan Akkurt, cezaevinden getirildi.

\"RİCA ÜZERİNE HİDAYET KARACA\'NIN AVUKATLIĞINI YAPTIM\"

Savunmasını yapan sanık Akkurt, FETÖ\'ye üye olmadığını sadece bir rica üzerine Hidayet Karaca\'nın avukatlığını üstlendiğini söyledi. Sanık Akkurt, savcılık aşamasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadesinin de dikkate alınmasını istedi. Cumhuriyet savcısı ilk duruşmada esas hakkındaki mütalaasının mahkemeye sundu. Akkurt\'un \"silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDIRILMASINI İSTEDİ

Sanığın avukatları da söz alarak, müvekkillerinin bu örgütle ideolojik bir bağının bulunmadığını, söz konusu örgütün devlete ve millete karşı gerçek yüzünü anlayınca tüm ilişkisini kestiğini belirtti. Soruşturma aşamasında müvekkilinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdiğini ancak savcının bu ifadeyi yüzeysel bularak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmamasını sağladığını iddia etti. Müvekilinin etkin pişmanlıktan yararlandırılmasını isteyen sanık avukatı müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.

ETKİN PİŞMANLIKTAN CEZA YARI ORANINDA DÜŞÜRÜLDÜ

Son söz sorulan sanık Akkurt da önce tahliyesini sonra da beraatini talep etti. Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Akkurt\'un \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifade ve sanığın duruşmadaki iyi halini göz önüne alan heyet, sanığa verilen cezayı 5 yıl 10 ay hapis cezasına düşürdü. Heyet, sanığın tutuklu kaldığı süreyi de dikkate alarak tahliyesine de karar verdi.