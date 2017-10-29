DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- EYÜPSULTAN BELEDİYESİ ÖNÜNDE HAYVANSEVERLERDEN PROTESTO...



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

Eyüpsultan Belediyesi tarafından, ilçedeki köpeklerin yasalara aykırı şekilde toplandığı iddiaları üzerine bir grup hayvansever belediye önünde protesto gösterisi düzenledi. Bu sırada eylemcilerin önüne geçen bir köpek belediye binasına doğru havlamaya başladı. Hayvanseverler köpeğe sevgi gösterisinde bulundu.

Eyüpsultan Belediyesi ekiplerinin, yaklaşık bir hafta önce, şikayet üzerine sağlık kontrolleri yapılarak sokaklara bırakılan kulağı küpeli köpekleri topladığı iddiaları ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler hayvanseverleri ayaklandırdı. Göktürk Hayvan Sevenler Derneği ile Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu üyeleri, bugün öğle saatlerinde Eyüpsultan Belediyesi önünde toplandı. Ellerinde \'Diren Pati\', \'Vicdanları olanlar yaşananlara göz yummayın\', \'Sokaktaki kayıplarımız nerede?\' yazılı dövizler bulunan grup belediye binası önünde sık sık slogan attı. Eylem sırasında polis de belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

\"VİCDANA AYKIRIDIR\"

Kalabalık adına basın açıklaması yapan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Şebnem Aslan şunları söyledi:

\"Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerdeki bir konuşmasında \'Medeniyet, sokak hayvanlarına şefkatle davranılması demektir\' şeklindeki beyanatı, tüm belediyelere bu konudaki görüşünü açıklamış ve bu yönde davranılması talimatını vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanının Genel Başkanı olduğu AK Parti\'nin mensubu olan Eyüpsultan Belediyesi ve Belediye Başkanı Remzi Aydın ise, son günlerde gerçekleştirdiği eylemler ile kanunu çiğnemekle kalmamış aynı zamanda Cumhurbaşkanının beyanlarına da aykırı davranmıştır. Bardağı taşıran son damla belediye ekipleri tarafından birkaç gündür kanuna aykırı ve aralıksız olarak gerçekleştirilen

\'Sokak hayvanı toplama eylemleridir\' Yapılan toplamalar hem kanuna, hem ahlaka, hem de vicdana aykırıdır.\" dedi.

EYLEM ANINDA İLGİNÇ GÖRÜNTÜ

Eylem anında kameralar tarafından ilginç de bir görüntü kaydedildi. Grup slogan atarken bir köpek de belediye binasına doğru havlamaya başladı. Alkışlanan köpeğe hayvanseverler sevgi gösterisinde bulundu. Havyanseverler eylemin ardından olaysız dağıldı.

\"BELEDİYEMİZLE HİÇBİR İLGİLİ BULUNMAYAN GÖRÜNTÜLER\"

Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Turan Koçer konuyla ilgili belediye binasında basın açıklaması yaptı.

Koçer, yaşananların manipüle edildiğini söyleyerek \"Sosyal medyada insanları manipüle eden, belediyemizle ilgili hiçbir ilgisi bulunmayan görüntüler yayınlanarak adeta vicdanlar sömürüldü. İnsanlar tahrik edildi. Belediyemiz tarafından toplanarak öldürülmüş bir tane bile hayvan yoktur. Bu düşünülemez bile. Sokak hayvanları bize emanet. Biz onlara merhametle hizmet vereceğiz. Biz onlara en iyi hizmet koşullarını sağlayacağız. Kesinlikle ve kesinlikle bir yanlışlık varsa bunu her zaman için düzeltiriz. Fakat şu an yürütülen kampanya gerçek bir eksiklik, gerçek biir yanlışlık üzerine yürütülmüş değil. Fransa\'dan ölmüş köpeklerin fotoğrafları yayınlanarak, internet ortamında çok rahatlıkla bulunabilecek manipülatif görüntüler sanki Eyüpsultan\'daymış gibi sunularak kampanya yürütülmekte. İnsanlarımızın vicdanı sömürülmekte. Merhamet duyguları sömürülmekte\" dedi.

Bir basın mensubunun \"O görüntülerdeki sizin personeliniz değil mi?\" sorusuna Koçer, \"Personel değil değil. Karma veriliyor. Bizim ekiplerimizin görüntüleriyle başka şeyler karıştırılarak veriliyor. Bizim ekiplerimizin de görüntüleri yayınlanıyor. Ancak manipülatif şekilde yayınlanıyor. Kötü ve vahşi bir görüntüyle birlikte veriliyor bazen. Bazen de olmayan bir şey kesilerek ardına ölü bir hayvan görüntüsü konu olarak bu hayvan Eyüpsultan Belediyesi\'nin ekiplerince öldürüldü diyerek veriliyor\" şeklinde cevap verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun görüntüsü

-Belediye binası

-Köpeğin havlamaları

-Atıla sloganlar

-Köpeğe yapılan sevgi gösterileri

-Kendi köpekleriyle gelen hayvanseverler

-Çelenklerin görüntüsü

-Yapılan açıklama

-Belediye Başkan Yardımcısının açıklamaları

-Grubun dağılması

-Genel ve detaylar

-Yapılan açıklama

-Belediye Başkan Yardımcısının açıklamaları

-Grubun dağılması

-Genel ve detaylar

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2- KADIKÖY\'DE ÖLDÜRÜLEN KADIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA

Kadıköy\'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Kadıköy\'de dün aracıyla ilerleyen 62 yaşındaki Selva Sağlam Yılmaz, kendisinden 23 yaş küçük kocası tarafından başından silahla 2 kurşunla vuruldu. Olay yerinde yaşamını yitiren Yılmaz için bugün Üsküdar Şakirin Camii\'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Yılmaz\'ın yakınları katıldı. Selva Sağlam Yılmaz, burada kılınan cenaze namazının ardından Küplüce Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeye katılanlar

-Taziyeler

-Dua edilmesi

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin götürülmesi

-Genel ve Detay

29.10.2017 - 16.37 - Haber Kodu : 171029136

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3- (ÖZEL)

ŞİŞLİ\'DE PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Şişli\'de patenli iki gencin, bir taksinin arkasına tutunarak ilerlemesi yürekleri ağza getirdi.

Şişli, Halaskargazi Caddesi\'nde ellerinde Türk bayrağı bulunan iki genç, hızla ilerleyen bir taksiye tutunarak yolculuk yaptı. Patneli gençlerin kendilerini ve diğer sürücüleri tehlikeye attıklarının farkına varmadan yaptıklarını bu yolculuk taksi durana kadar devam etti.

\"BİZİ OSMANBEY\'E BIRAKIR MISINIZ AĞABEY?\"

İki kişi daha sonra kendilerini görüntüleyen kişinin bulunduğu otomobile yöneldi. Gençlerden biri \"Bizi Osmanbey\'e bırakır mısınız ağabey?\" diyerek araca tutundu. Gençler, olumsuz yanıt alınca da kaldırımdan patenle yolculuklarını sürdürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Patenli gençlerin taksiye tutunarak ilerlemeleri

-Gençlerin başka araca yönelmeleri

-Uyarılara aldırış etmemeleri

-Genel detaylar

29.10.2017 - 17.19 - Haber Kodu : 171029151

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4- 94 MOTOSİKLETLE CUMHURİYETİN 94. YILI KUTLANDI

Haber: Ümit TÜRK - Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

AK Parti İlçe Teşkilatı, Cumhuriyetin 94. yılı kutlamaları çerçevesi 94 motosikletliyle ilçe tutu attı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 94. yılı nedeniyle gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında AK Parti Şişli İlçe teşkilatı, 94 motosikletliyle birlikte ilçe turu attı. Türk bayraklarıyla Mecidiyeköy\'deki ilçe binası önünde bir araya gelen motosikletlilere AK Parti İlçe Başkanı Ömer Faruk Günday\' da üstü açık klasik bir otomobille eşlik etti. Şişli\'nin ara sokaklarında dolaşan motosiklet kortejinin turu Halaskargazi Caddesi üzerindeki Atatürk Evi önünde son buldu. Etkinliği düzenleyen AK Parti Şişli İlçe Başkanı Günday korteje katılan motosikletlilere madalya verdi. Günday yaptığı açıklamada, \"Cumhuriyetin 94\'üncü yıl dönümü kutlu olsun. Cumhuriyet bayramımızı büyük bir çoskuyla kutluyoruz. İlçe binamızın önünden 94 motosikletle Şişli\'nin sokaklarını dolaşacağız. Atatürk Evi\'nde korteji bitireceğiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Motosikletlilerin Türk bayraklarıyla Şişli\'de toplanması

-İlçe Başkanı Günday\'ın konuşması

-Motosikletlilerin Şişli\'deki turu

-Kortejden detaylar

-Kortejin Atatürk Evi\'nin önüne gelmesi

-İlçe başkanı Günday\'ın motosikletlilere madalya vermesi

-Genel ve detay görüntüler