DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- ŞEHİT ONBAŞI KEMAL ZEREN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI...

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İstanbul DHA

Van\'ın Başkale İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Kemal Zeren son yolculuğuna uğurlandı.

ANNESİ TABUTA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şehidin annesi Esme Zeren oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

5 KARDEŞİ YOLCU ETTİ

Şehidin 5 kardeşi de asker beresi takıp şehit kardeşlerini son görevlerini yaptı.

BAKAN EROĞLU DA KATILDI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, TBMM Başkanvekili CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever şehit cenazesine katıldı. Bakan Eroğlu, şehidin acılı babası Mehmet Zeren\'e destek olmaya çalıştı.

ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI

Şehit Uzman Onbaşı Kemal Zeren\'in cenazesi Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii\'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konuldu.

ÇENGELKÖY\'DE DEFNEDİLECEK

Şehidin cenazesi askeri törenle uğurlandı. Şehit Onbaşı Kemal Zeren\'in cenazesi Çengelköy Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

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- Cenazeden, çelenklerden detay

- Şehidin kardeşlerinden detay görüntüler

- Cenazeye katılanlardan detaylar

- Cenaze namazının kılınması

- Cenazenin uğurlanması

- Genel ve detay görüntüler

23.10.2017 - 16.37 Haber Kodu : 171023132

23.10.2017 - 16.16 Haber Kodu : 171023123

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(sesli güvenlik kamerası görüntüleri)

2- KADIKÖY\'DE KASKLI DEHŞET KAMERADA

- İşyeri sahibine kurşun yağdırdı

- Saldırı ve olay sırasındaki konuşmalar güvenlik kamerasına sesli olarak da yansıdı

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul, DHA

Kadıköy\'de motosiklet kaskı takan saldırgan girdiği iş yerinde dehşet saçtı. İş yeri sahibini kurşun yağmuruna tutan kasklı saldırganın saçtığı dehşet güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kadıköy\'de geçtiğimiz Ağustos ayında öğle saatlerinde meydana geldi. Pencere doğrama işi yapan Bahadır Olgun, ofisinde çalıştığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Motosiklet kaskı ile yüzünü gizleyen bir kişi adres sorma bahanesiyle içeriye girdi. İş yeri sahibi Olgun\'a elindeki kağıdı gösterdikten sonra cebindeki tabancayı çıkartıp kurşun yağdırdı. Bahadır Olgun\'un bacaklarına çok sayıda ateş eden saldırgan 1 el de göğsüne ateş etti. Saldırgan kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülen işyeri sahibinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olaydan kısa süre sonra 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde şüphelinin silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi olmadığı belirlendi. Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

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//SESLERİ DE KAYDEDEN GÜVENLİK KAMERASI)

-Saldırganın işyerine gelişi

-İş yeri sahibinin çalışması

-Saldırganın adres sorması

-Cebinden tabancayı çıkartması

-Ateş etmesi

-İşyeri sahibinin yaralanması

-Saldırganın kaçışı

-Çevredekilerin işyerine gelişi

-Genel ve Detay



23.10.2017 - 16.13 Haber Kodu : 171023118

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(ÖZEL)

3- PANİKLEYEN SÜRÜCÜ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

- O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

* Fatih\'te ara sokaklarda yolu şaşıran bir sürücü, ortalığı birbirine kattı. Aracın altında kalmaktan kurtulan bir kişi, sürücüye hesap sormak için yanına yaklaştı.

* Panikleyen sürücü gaza basında, camdan tutan bu kişi sürüklenerek yere düştü. Araç ise bir otelin duvarına çarparak durabildi.

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

Fatih\'te yolu şaşıran sürücü otel duvarına çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 07.30 sıralarında meydana geldi. 43 yaşındaki Erdoğan Aydemir kullandığı otomobili ile Vatan Caddesi\'ne çıkmaya çalıştı. Yolu şaşıran Aydemir, bir kişiye ezmek üzereyken son anda direksiyonu kırdı. Aracıyla yoluna devam eden sürücü yolunu yine şaşırınca tekrar aynı yere geldi. Aydemir\'in aracının altında kalmaktan son anda kurtulan kişi, hesap sormak için aracın yanına geldi. Paniğe kapılan sürücü gaza bastı. Kolu camda asılı kalan kişi, araçla birlikte sürüklenerek yere düştü . Otomobil ise bir otelin duvarına çarptı. Yere düşen kişi kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaldırımdaki beton duba aracın hızını azaltınca kaza ucuz atlatıldı. O sırada otelin lobisinde bir kaç kişinin olduğu öğrenildi. Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Kaza anı

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Olay yeri

-Otelden görüntü

-Otomobilden görüntü

-Detaylar

23.10.2017 - 16.11 Haber Kodu : 171023117

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4 - KOÇ HOLDİNG\'TEN \"KAPI ÇALANA AÇILIR\" SERGİSİNE SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

\"Kapı Çalana Açılır\" sergisine dün gerçekleşen saldırılarla ilgili Koç Holding açıklama yaptı.

\"SOSYAL MEDYADA İTİBARSIZLAŞTIRMA KAMPANYASI DÜZENLENMİŞ\"

Yapılan yazılı açıklamada, \"Ülkemizden ve dünyadan 24 sanatçının 1700\'lerden günümüze geniş bir döneme yayılan ve bir kısmı Türkiye\'de ilk kez sergilenen 30 yapıtını bir araya getiren \'Kapı Çalana Açılır\' sergisine önce sosyal medyada yanlış ve manipülatif bilgiler üzerinden itibarsızlaştırma kampanyası düzenlenmiş, daha sonra da bu saldırılar fiili bir şekle dönüşmüş ve pazar günü küçük bir grubun saldırısı yaşanmıştır. Sanat severlerin yakından bildiği gibi, dünyanın dört bir yanında eski yapıt ve saraylar, tarihi mekânlar, sergilere ev sahipliği yapmakta, sanatın dönüştürücü, sorgulayan, anlam katan gücünü kitlelerle buluşturmaya aracılık etmektedir. 28 Eylül\'de ziyarete açılan \'Kapı Çalana Açılır\' sergisi de bunun bir örneği olup, 19. yüzyıl yapısı olan Abdülmecid Efendi Köşkü bu sergi dolayısıyla ilk kez ziyarete açılmış ve geçmişin izlerini taşıyan tarihi bir mekân ziyaretçilerle buluşmuştur. Sergi, kapılarını açtığı günden bu yana 15 bine yakın sanatseveri ağırlamış ve gördüğü ilgi üzerine ziyaret süreleri uzatılmıştır\" denildi.

\"KUTSAL ZİYARET MEKÂNI OLARAK HİÇ KULLANILMAMIŞTIR\"

Açıklamada, \"Sosyal medyada sürdürülen haksız kampanyanın fiili bir saldırıya dönüşmesi nedeniyle kamuoyunun sergi ve mekânı hakkında bilgilendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır;

1- Serginin yapıldığı Abdülmecid Efendi Köşkü inşa edildiğinden bu güne kadar ibadethane veya kutsal ziyaret mekânı olarak hiç kullanılmamış olup, özel bir mülktür.

2- Kamuoyuna \'mihrap\' diye lanse edilen bölüm aslında şöminedir ve yönü güneybatıdır. Tüm kamuoyunun bileceği gibi mihrabın yönünün kıbleye dönük olması gerekir ve kıble güneydoğu yönündedir\" ifadeleri yer aldı.

Yazılı açıklama şöyle devam etti:

\"Bu sergi nedeniyle toplumun kutsal değerlerine saldırılıyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılmasının hiçbir dayanağı yoktur. Koç Topluluğu inanç özgürlüğüne ve tüm inançların kutsallarına sonuna kadar saygılıdır. Toplumsal kalkınmanın en önemli unsurlarından biri düşünce özgürlüğü ve bunun en etkili mecralarından olan kültür ve sanattır. Kendisine hitap edeni sanat olarak görüp, etmeyeni hayal gücü ve aşırılıklar üzerinden tehdit ve baskı unsuru olarak kullanmaya çalışmak, sığ bir yaklaşımdan öteye gidemez ve kabul edilemez\"

Görüntü Dökümü:

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-Yaşanan olaylara ilişkin sosyal medyada paylaşılan yeni görüntüler

23.10.2017 - 09.56 - Haber Kodu : 171023012