DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- YANAN JETE İLK MÜDAHALE ANLARI

Haber: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı\'nda yanan jete ilk müdahale anları böyle görüntülendi. Görüntülerde alev topuna dönen uçağa itfaiyenin müdahale ettiği görülüyor. O görüntüler çevredekiler tarafından çekilip sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Alev topuna dönen jet

-İtfaiyenin müdahalesi

DHA FEED

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2- YANAN UÇAĞIN PİLOTU O ANLARI ANLATTI

\"Durduramadık uçağı, lastik patladı\"

\"Yolcuları kurtarmaktan başka bir şey hissetmedik\"

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı\'nda yanan jetin pilotu Muzaffer Kütük, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki tedavisinin ardından ailesi ve yakınları ile birlikte dışarı çıkan Kütük, \"Durduramadık uçağı. Şükür herkes kurtuldu. Lastik patladı. Hepimiz iyiyiz\" dedi. Bir muhabirin \'O an ne hissettiniz\' sorusuna Muzaffer Kütük, \"Uçağı kurtarmaktan, yolcuları kurtarmaktan başka bir şey hissetmedik\" diye cevap verdi. Öte yandan aynı kazada yaralanan 2. Pilot Mehmet Metin Turan\'ın tedavisi sürerken, hostes Duygu Doğançay\'ın ise sabah saatlerinde taburcu edildiği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Kütük\'ün kapıdan çıkışı

-Yakınları

-Konuşması

-Arabaya binmesi

-Arabada soruları yanıtlaması

-Aracın ayrılması

-Genel ve detaylar

22.09.2017 - 13.31 Haber Kodu : 170922089_

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3- \"İSTİFA ETTİ\" İDDİALARI TARTIŞILIRKEN TOPBAŞ\'TAN MESAJ

Haber: Özgür ALTUNCU - İstanbul (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hakkında istifa ettiği yönündeki iddialar tartışılırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden haber merkezlerine \"Dr. Kadir Topbaş\'ın Mesajı\" başlığıyla fotoğraflı bir mesaj gönderildi.

FOTOĞRAFLI MESAJ

Elektronik posta mesajı, saat 15.25\'de gönderildi. Mesajda, İBB\'nin ve Topbaş\'ın son dönemde gerçekleştirdiği etkinlikler fotoğraflarla anlatıldı. Mesajda yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın fotoğrafının altına \"Malazgirt Zaferinin 946\'ıncı yıl dönümünü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılımıyla törenle Muş\'ta gerçekleştirdiğimiz görgemli bir törenle kutladık\" denildi. Hasanpaşa Gazhanesini şehre yeniden kazandırıyoruz başlığıyla Topbaş\'ın törendeki bir fotoğrafı da paylaşıldı. Alibeyköy Fidanlığı\'ndaki inceleme gezisinden de yine fotoğraflı olarak bahsedildi. Son ve en dikkat çekici mesaj Kadir Topbaş\'ın fotoğrafıyla birlikte verildi.

TOPBAŞ: ONUR VE MUTLULUK DUYUYORUM

Mesajda Topbaş\'ın ağızından \"Sevgili istanbullular her ay hayatınızı kolaylaştıracak ve aynı zamanda hemşehrilik ilişkisiyle aşığı olduğumuz bu kenti, daha yaşanılır ve çağdaş düzeye çıkaran yeni hizmetlerimizle sizlerin karşısına çıkmaktan onur ve mutluluk duyuyorum\" diye yazıldı.

Görüntü Dökümü:

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-İBB\'den gönderilen fotoğraflı mesaj

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4 CHP\'LİLERDEN \"TOPBAŞ İSTİFA ETTİ\" İDDİASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

* CHP Milletvekilleri Barış Yarkadaş,

\" Kadir Topbaş yakın çevresinde bulunan 3 arkadaşına \'Tayyip Bey benim beklememi istiyor. Biraz daha bekleyeceğim; ama 5 Ekim\'e kadar onlara süre veriyorum\' dedi \"

* CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat,

\"Kadir Topbaş yönetiminin, AK Parti yönetiminin İstanbul\'u yönetemez noktaya gelmesinin dün bir örneğini yaşamış olduk\"

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş\'ın, tekrar görüşülmek üzere meclise iade ederek veto ettiği 5 imar değişikliği dosyası dün İBB Meclisi\'nde kabul edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, bugün bu konuyla ilgili CHP Milletvekilleri Barış Yarkadaş, Sezgin Tanrıkulu, CHP İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever ve CHP\'li Meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Buradaki görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Cemal Canpolat, \"Bugünkü basın toplantımızın nedeni İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nde dün yaşanan krizle ilgilidir. Kadir Topbaş yönetiminin, AK Parti yönetiminin İstanbul\'u yönetemez noktaya gelmesinin dün bir örneğini yaşamış olduk. Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde 5 dosya daha önce Büyükşehir Belediyesi\'ne gelen dosyalardır. Bu dosyalar Cumhuriyet Halk Partisi grubu tarafından reddedilmiştir. Bunların bir kısmı mahkemelere intikal etmiş; ama daha sonra AK Parti grubunun oylarıyla geçmesine rağmen Büyükşehir Belediye Başkanı teknik nedenlerden dolayı tekrar büyükşehir grubuna iade etmiştir. Dün iade edilen bu 5 dosya tartışılma yerine AK Parti grubu bir gün önceden Kadir Topbaş\'ın dışında belediye Meclis üyelerini arayarak Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı\'na davet ediyor. AK Parti Meclis üyelerini ararken yanlışlıkla bizim birkaç meclis üyemizi de arıyorlar. Konunun çok önemli olduğunu, Kadir Topbaş\'a rağmen toplanıp bu dosyaların geldiği gibi geri iade edilmesini söylüyorlar. Biz öyle öğrenmiş olduk. Cumhuriyet Halk Partisi grubu net tavır koyarak bu yolsuzlukla iç içe olan dosyaları reddetmiştir\" diye konuştu.

\"İSTANBUL\'DA BELEDİYE BAŞKANI YOK\"

\"İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul\'da yönetilmiyor. İstanbul\'da Belediye Başkanı yok. İstanbul\'un kararları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vermiyor\" diyen Canpolat, \"Bu kavga ortaklar arasında kavgadır. Bu kavganın en büyüğü AKP\'nin daha önce birlikte yola çıktığı FETÖ kavgasıyla başlayan, bu kavganın rant kavgasına dönüştüğü bir kavgadır. Bu rantçılara karşı Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Belediye Başkanları, İstanbul grup yönetimi, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları genel merkezimizle birlikte İstanbul halkının emeğini sonuna kadar savunacağız. Bu yolsuzlukların hesabını birlikte soracağız\" şeklinde konuştu.

YARGIYA TAŞINACAK

İl Başkanı Canpolat ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş\'ın vetosuna karşın Meclis\'ten geçen bu 5 dosya için mahkemeye gideceklerini söyledi.

İSTİFA İDDİASI...

Kadir Topbaş\'ın istifa ettiğini iddia eden CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, \"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 15 gün önce 5 imar dosyasını geri yolladı. AKP\'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri de geri gönderilen bu dosyaların üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan aynen meclise getirdi. Dün bu kriz artık su yüzüne çıktı. Çünkü Kadir Topbaş kendisine rağmen meclise bu dosyaların getirileceğini öğrenince İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin meclis toplantısına katılmadı. Eğer katılmış olsaydı kendisinin bypass edildiğini görücek ve kamuoyunun önünde istifa etmek zorunda kalacaktı. Dün AKP\'nin belediye meclis üyeleri hülle yaparak, yeterli sayı olmadığı halde bu dosyaları Kadir Topbaş\'ı bypass ederek geçirdiler. Kadir Topbaş bu 5 dosyanın kendisine rağmen geçirilmesi üzerine ABD\'de bulunan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a istifa ettiği mesajını yolladı. Erdoğan bu bilgiyi aldıktan hemen sonra Kadir Topbaş\'a \'İstifa etmesin, beklesin, geliyorum\' talimatını verdi. Bunun üzerine Kadir Topbaş yakın çevresinde bulunan 3 arkadaşına \'Tayyip Bey benim beklememi istiyor. Biraz daha bekleyeceğim; ama 5 Ekim\'e kadar onlara süre veriyorum\' dedi. Kadir Topbaş böylece hem AKP grubuna hem AKP Genel Merkezi\'ne bir anlamda rest çekti\" dedi.

\"AKILALMAZ BİR UZLAŞMAZLIK SÖZ KONUSU\"

CHP İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever de, \"3,5 yılın sonunda artık Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin Büyükşehir Meclis grubuyla, Belediye Başkanı arasında akılalmaz bir uzlaşmazlık söz konusudur. Ve bu, bütün belediye çalışmalarına da büyük ölçüde yansımıştır. Burada yapılan bütün imar hataları il başkanımızın nezaretinde kurduğumuz izleme komitesi tarafından incelenerek İstanbul\'a karşı işlenmiş suçların büyük bir bölümü yargıya taşınmıştır. 5 bin imar dosyasının içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bizim yarısından fazlasında bizim ret oyumuz vardır\" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Basın toplantısından detay

-Sırasıyla konuşmalar

-Genel ve detaylar

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5- ANNE, KIZ BOĞAZLARI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Suriye\'nin önde gelen muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat, Üsküdar\'daki evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. Anne,kızın boğazlarından büyük bir bıçakla bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Evden bir şey alınmadığı belirlenirken, anne kızın öldürüldükten sonra evin salonuna yanyana yatırıldığı üzerlerine bir toz döküldükten sonra battaniye örtüldüğü tespit edildi. Cesetlerin üzerine dökülen tozun ne olduğu araştırılıyor. Polis, evde bulunan iki cep telefonu, bilgisayar ve hard diskleri cinayetle ilgili bir ipucu bulmak için inceleme altına aldı. Olay Asayiş Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri tarafından ortak olarak soruşturuluyor.

BOĞAZLARINDAN BÜYÜK BİR BIÇAKLA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞLER

Polis tarafından olayla ilgili açılan geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemede kapıda herhangi bir zorlama izine rastlanmazken anne, kızın boğazlarından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Katil veya katillerin olayda oldukça büyük bir bıçak kullandığı iki cesedinde boğaz bölgelerinde geniş yaralar açtığı öğrenildi.

CESETLERİN ÜZERİNDE BULUNAN DETERJAN BENZERİ TOZUN NE OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan cesetlerin evin salonunda yanyana yatırıldığı ardından üzerine bir toz dökülerek battaniye ile örtüldüğü tespit edildi. İlk anda deterjan olduğu düşünülen beyaz tozun tam olarak ne olduğunun tespit edilmesi için incelemenin sürdüğü belirtildi.

EVDEN BİR ŞEY ALINMAMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evde yapılan incelemede 3 gün önce meydana geldiği tahmin edilen cinayetin ardından katil yada katillerin evden bir şey almadıkları öğrenildi. Evde bulunan anne kıza ait cep telefonları, bilgisayar ve 10\'un üzerinde hard disk cinayetle ilgili bir ipucu bulunma ihtimaline karşılık inceleme altına alındı. Öte yandan evde yapılan parmak izi incelemesiyle evde bulunabilecek muhtemel yabancı parmak izleride aranıyor.

10 GÜN ÖNCE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEHDİT EDİLMİŞ

Polisin yaptığı incelemede Orouba Barakat\'ın yaklaşık 10 gün önce sosyal medya hesabı üzerinden bir tehdit aldığını tespit etti. Orouba Barakat\'ın yakınlarının bildiği tehdit olayının Tunus aksanı ile yazan bir kişi tarafından yapıldığı öğrenildi. Ancak Orouba Barakat\'ın bu tehditle ilgili Emniyet güçlerine herhangi bir müracaatının olmadığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün titizlikle yürüttüğü soruşturmayı Asayiş şube müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak olarak soruşturduğu katil veya katillerin yakalanması için çalışmaların çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Anne ve kızının fotoğrafları

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-Olay yerinden görüntü

-Polisin incelemesi

-Araçlarının görüntüsü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Olay yeiri incelem ekiplerinden görüntü

-Aracı incelemeleri

-Binadan ayrılmaları

-Binadan görüntü

-Komşuları ile röp

-Genel ve detay görüntüler



22.09.2017 - 09.40 Haber Kodu : 170922025

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(GENİŞ HABER)

6- MİSS TURKEY 2017 GÜZELİNİN TACI \"15 TEMMUZ\" PAYLAŞIMI NEDENİYLE GERİ ALINDI

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)

MISS Turkey 2017 organizasyonu yetkilileri, Miss Turkey World güzeli seçilen Itır Esen\'in tacını geri aldı. Esen\'in tacının, sosyal medya paylaşımları arasında görülen bir tweet\'i nedeniyle alındığı açıklandı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi\'ndeki Grand Pera Emek Sahnesi\'nde dün gerçekleşen organizasyonda Miss Turkey World güzeli seçilen Itır Esen\'in sosyal medya paylaşımları arasında görülen bir tweet\'i inceleyen organizasyon yetkilileri, paylaşımın Esen tarafından yapıldığı kanaatine vardı. Esen\'in tacının geri alınacağını açıklayan Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, \"Üzülerek duyuruyoruz ki bu tweetin Itır Esen tarafından atıldığı kanaatine varılmıştır. Kuruluş amacı Türkiye\'yi dünya çapında tanıtmak ve imajına katkıda bulunmak olan Miss Turkey Organizasyonu\'nun böyle bir paylaşımı kabul etmesi mümkün değildirö ifadesini kullandı. Itır Esen\'in tacının, 15 Temmuz ile ilgili çirkin bir paylaşımı nedeniyle alındığı öğrenildi.

Itır Esen\'in tacının geri alınmasının ardından jüri puanlamasına göre ikinci olan Aslı Sümen\'in birinci, puan sıralamasında üçüncü olan Pınar Tartan\'ın ikinci, dördüncü sırada olan Yasemin Çoklar\'ın ise üçüncü olduğu bildirildi.

Yeni sonuçlara göre Türkiye\'yi Çin Halk Cumhuriyeti\'nde düzenlenecek \"Miss World\'de\' Aslı Sümen\', Amerika Birleşik Devletleri\'nde yapılacak \"Miss Universe\'de\" Pınar Tartan, Polonyo\'da gerçekleştirilecek \"Miss Supranational\'da Yasemin Çoklar temsil edecek.



Görüntü Dökümü:

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-Yarışmacıların podyumda yürümesi

-Yarışmacıların konuşmaları

-Taç töreni

-Yarışmadan detaylar

22.09.2017 - 12.25 Haber Kodu : 170922072



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7- ÖMER TURAN GÖZALTINA ALINDI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Gazeteci Ömer Turan dün akşam İstanbul\'da gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün gece Ömer Turan\'ı evinde gözaltına aldı. Turan, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Ömer Turan\'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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8- İSTANBUL\'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI : 7 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Bahçelievler\'de bulunan bazı işyerlerinde bulunan gizli bölmelerde gümrük kaçağı ürünler bulunduğunu belirleyerek çalışma başlattı.

Polis ekipler dün iki ilçede bulunan 12 işyerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 1\'i yabancı uyruklu toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 231 kilo 500 gram nargile tütünü, 3 bin 258 puro, 2 bin 415 paket sigara tütünü, 6 bin 995 paket sigara kağıdı, 25 elektronik sigara, 150 elektronik nargile, 100 elektronik sigara likidi, 480 kaçak cep telefonu, 2 bin 500 kaçak yollardan getirilen stres çarkı ele geçirildi. Polis ekipleri gözaltına aldığı 1\'i yabancı uyruklu toplam 7 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatılarak para cezası verildi. Kaçak nargile tütünleri ve sigara kağıtlarının bulunması polis kameraları tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin aramaları

-Ekiplerin kaçak ürünleri ele geçirmesi

-Sigara kağıtlarının görüntüsü

-Genel ve detaylar

22.09.2017 - 13.37 Haber Kodu : 170922091

