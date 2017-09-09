DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- (Geniş Haber) D-100\'DE ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkii Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2\'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralı çocuklardan birinin durumunun ağır...

D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkii Edirne istikametinde saat 14.30\'da 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazazedelerin yardımına ilk olarak Mecidiyeköy Metrobüs durağında bekleyen vatandaşlar koştu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2\'si çocuk 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan ve yara almadan kurtulan lüks aracın kadın sürücüsü kaza yerinde uzun süre gözyaşı döktü.

\"DURUMU AĞIRDI\"

Kazaya karışan sürücülerden biri, \"Öndeki araç durdu telefonla oynuyormuş. Bu önüme kırdı ben ben de ona vurdum kaçamadım. Arabada ikisi arkada biri önde 3 çocuk vardı. Öndeki başını çarpmış kafa tramvası vardı durumu ağırdı\" diye konuştu.

TRAFİK AKIŞI 1 ŞERİTTEN SAĞLANABİLDİ

Bu arada kaza nedeniyle trafik akışı 1 şeritten sağlanabildi, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. 4 aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan araçlar

-Yerde yatan yaralılar

-Kaza yerinde polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları

-Kaza yapan araçtan inen ve ağlayan çocuklar

-Kazaya karışan lüks araç sürücüsü kadının hıçkırarak ağlaması

-Yaralının sedye ile ambulansa taşınması

-Kaza yapan sürücüler ile röportajlar

-Araçların çekiciye alınması

-Genel ve detay görüntüler

09.09.2017 - 14.48 - Haber Kodu : 170909106

09.09.2017 - 15.08 - Haber Kodu : 170909120

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2- HDP EŞ BAŞKANI KEMALBAY: BU TOPLUMUN GELECEĞİNİ KADINLAR BELİRLEYECEK



Haber: Ezgi ÇAPA - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul DHA

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP Kadın Meclisi Sözcüleri Besime Konca ile Dilan Dirayet Taşdemir, kadın kimliğine yönelik saldırıları ve kadın sorunlarını üzerine konuşmak üzere kadın gazetecilerle bir araya geldi. Beyoğlu Kaktüs kahvede yapılan toplantıda konuşan Serpil Kemalbay, kadınların bedeni, kimliği üzerinden saldırılara maruz kaldıklarını belirterek, \"Sistemlerin kadınların bedeni, kimliği üzerinden kendilerini tanımlama, inşa etme, onların üzerine basarak yol almak gibi bir alışkanlıkları ve kolaycılıkları var. Bunu için de en çok kadınlar saldırı altında. Ne giydiğimizden, nasıl yaşadığımıza, nasıl çalıştığımıza kadar bütün alanlarda bir saldırı altındayız\" dedi.

Şu anda cezaevinde olan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ\'ın milletvekilliği ve parti üyeliğinin düşürülmesinin ardından görevi devralan Kemalbay, \"Eş Genel Başkanlarımıza, yerel yönetimlerde görev yapan belediye eş başkanlarımıza, siyaset kurumumuza yapılan saldırının altında yatan bir sebep de kadınların eşit temsil mekanizmasına yönelik aldığı roldür. Çünkü kadınların siyasete eşit katılımı egemen sistemi en çok korkutan şey\" diye konuştu.

Bütün kadınların ortak sorunlar etrafında bir araya gelebileceklerini vurgulayan Kemalbay, \"Yaşamın her yerinde kadınların iradesini ortaya koymaları açısından, daha demokratik, katılımcı, laik bir toplum inşa etmek istiyoruz, şimdi ise geriye gidiyor\" ifadesini kullandı.

Kemalbay, \"Eş başkanlarımız, vekillerimiz, partililerimiz tutuklansa da, rehin alınsa da onların özgürlüklerine kavuşuncaya kadar mücadelemiz sürecek. Bu toplumun geleceğini kadınlar belirleyecek\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Programdan detay

-Kemalbay\'ın konuşması

-Genel ve detaylar

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3- AYNI EVDEN İKİ OTOMOBİL ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

Haber-Kamera. Ali AKSOYER / İstanbul DHA

Çatalca ve Tekirdağ\'da yazlıkçıların evlerine dadanan bir hırsız polis tarafından gözaltına alındı. Çatalca\'da bir eve girerek aldığı kontak anahtarlarıyla aynı evden iki otomobil çalan şüphelinin çok sayıda sabıkası olduğu öğrenildi. Şüpheliyle birlikte çaldığı 3 lüks otomobil ele geçirildi.

AYNI EVDEN İKİ OTOMOBİLİ SIRAYLA ÇALMIŞ

Çatalca ve Marmara Ereğlisinde peşpeşe üç lüks otomobilin hırsızlar tarafından çalınması üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturmada Çatalca\'da bir eve giren ve 50 bin liralık ziynet eşyası çalan hırsızın evde bulduğu kontak anahtarlarını alarak önce bir otomobili daha sonrada diğer otomobili sırayla çaldığı belirlendi. Güvenlik kamera görüntülerinden eşkali belirlenen hırsızı yakalamak için bölgede pusu kuran Oto hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri şüpheli Serkan T.\'yi başka bir eve girmeye çalışırken susüstü yakaladı.

3 LÜKS ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan şüpheli Serkan T. nin yakalandığında kullandığı lüks aracı ise Tekirdağ\'dan bir hafta önce çalmış olduğu ortaya çıktı. Oto Hırsızlık Büro amirliği ekiplerince yakalanan şüphelinin çaldıkları araca yine sahte plaka ve çalıntı plaka takarak gezdiğini belirtti. Polis şüpheliyle birlikte toplam 3 adet çalıntı lüks otomobil ele geçirdi.

Öte yandan soruşturma sırasında şüpheli Serkan T.\'nin daha önceden 20 kez hırsızlık suçundan polis tarafından yakalandığı ve hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin emniyetten çıkışı

-Genel ve detaylar

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4- POLİS, KAYIP KIZI \'SMS\' İLE ARIYOR

Haber: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

İstanbul\'da 8 Eylül tarihinde esrarengiz bir şekilde kaybolan Aynur Y.\'yi polis \'SMS\' ile arıyor. \"Kayıp Alarmı\" projesi kapsamında Kayıp Çocuk başlığı ile atılan mesajda kızı görenlerin 155 polis imdat telefonuna mesaj atmaları istendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 8 Eylül tarihinde kaybolan 15 yaşındaki bir çocukla ilgili vatandaşlara SMS attı. Kayıp Çocuk başlıklı resimli SMS\'te kayıp Aynur Y. 1.65 boyunda 65 kiloğram, Beyaz Tenli, siyah saçlı, Kahverengi gözlü olarak tarif edildi. Kaybolduğunda üzerinde siyah kapşonlu hırka, lacivert tişört, yeşil eşofman altı, lacivert spor ayakkabı olduğu belirtildi.

\"Kayıp Alarmı\" koduyla geçilen mesajta Aynur Y.\'yi görenlerin mutlaka 155 polis imdat telefonuna yada en yakın polis birimine bilgi vermeleri istendi.

\"KAYIP ALARMI PROJESİ NEDİR?\"

Kayıp kişilerin bulunması için yapılan bu çalışma 2014 yılından bu yana sürüyor. Projenin amacı Kayıp şahısların eşkal bilgilerinin ve fotoğrafının, kaybolduğu bölgede bulunan telefon kullanıcılarına SMS veya MMS olarak gönderilmesi ve aynı zamanda sosyal medyada yayınlanması sağlanarak kayıp şahısların en kısa sürede ve en az zararla bulunması. Sistemin facebook ve twitter adresleride bulunuyor.



