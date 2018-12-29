DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- AK PARTİ İSTANBUL ADAYINI AÇIKLIYOR (1)

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK / Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu\'nda saat 14.00\'da düzenlecek tören için hazırlıklar tamamlandı. Aday tanıtım toplantısı için çok sayıda partili, spor salonuna geldi. Spor salonu çevresinde ve içinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Salona girmek isteyenler tek tek güvenlik noktalarından içeri alınıyor.

Görüntü dökümü

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-Sinan Erdem Spor salonu

-Kalabalığın kapıda beklemesi

-Arama noktaları

-Toplantı salonundan detaylar

-Genel ve detaylar

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2- YILBAŞINI GEÇİRMEK İÇİN AKIN AKIN TÜRKİYE\'YE GELİYORLAR

* ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA YILBAŞI YOĞUNLUĞU...

Haber-Kamera: Enver ALAS - / İSTANBUL,DHA

Yeni yılı farklı ülke ve şehirlerde karşılamak isteyen yolcular, Atatürk Havalimanı\'nda yoğunluğa neden oldu. Özellikle yeni yıla İstanbul\'da girmek isteyen yabancıların sayısındaki artış dikkat çekerken, pasaport sırasında uzun kuyruklar yaşandı. Yabancı turist sayısındaki artışa vurgu yapan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği(TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, \"Taksim ve Sultanahmet bölgesindeki otellerin doluluk oranları yüzde 90\'ları bulmuş durumda. Bu bölgedeki oteller, yabancı turistlere yönelik özel yılbaşı programları hazırladılar\" bilgisini verdi.

Atatürk Havalimanı\'da hem geliş hem gidiş katında yeni yıl yoğunluğu yaşanıyor. Zaman zaman pasaport bankoları ve kontuarlarda kuyruklar oluşurken, geliş katındaki pasaport noktasında yabancı turistlerin yoğunluğu dikkat çekti. 2016 ve 2017 yıllarında turizmde yaşanan büyük düşüşün ardından bu yıl turizmde yüzler yeniden gülerken bu durumun yılbaşı kutlaması için İstanbul\'a gelen turist sayısında da artışı beraberinde getirdiği öğrenildi. Başta Orta Doğu, Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanından rezervasyon yaptıran turistler İstanbul\'a dünden itibaren gelmeye başladı. Tatili İstanbul\'da geçirecek olan yabancı turistler havalimanında yaptıkları açıklamalarda oldukça heyecanlı olduklarını dile getirdiler.

\"BOĞAZI GEZMEK VE İZLEMEK ÇOK GÜZEL OLACAK.

Alman Schöbel ailesi ise yeni yıla ailece İstanbul\'da girmenin kendileri için çok heyecanlı olacağını dile getirdi. Küçük oğlu ile birlikte kameralara açıklamalarda bulunan Katja Schöbel, \"Yeni yıla İstanbul\'da girmek istiyoruz. Boğazı gezmek, izlemek çok güzel olacak. İstanbul çok hoş bir yer, farklı ve güzel bir kültürü var. Buranın insanlarını, yiyeceklerini seviyorum. Bir hafta ailece tatilimizi İstanbul\'da geçireceğiz. Yeni yılda dünyada barış diliyorum. Bence aile ve arkadaşlar çok önemli; para veya iş değil\" diye konuştu.

\"İSTANBUL\'DA OLMAK ÇOK HEYECAN VERİCİ\"

Tunus\'tan annesi, babası ve kız kardeşi ile birlikte yeni yılı İstanbul\'da karşılamak için gelen Nadia Embarek ise \"Yeni yılı İstanbul\'a geçirmek için ailemle geldik. Umarım eğlenceli zaman geçiririz ve herşey bizim için güzel olur. İstanbul\'a ilk kez geliyorum ve her yeri gezmek istiyoruz. Sonra belki zamanımız olursa Bursa\'yı da ziyaret edebiliriz. Türkiye çok güzel bir ülke ve burada olmak çok heyecan verici\" ifadelerini kullandı.

GİDİŞLERDE DE SORUN YOK

Öte yandan yeni yıla farklı ülkelerde girmek isteyen isteyen yolcular da sabah saatlerinden itibaren havalimanına geldiler. Kontuarlarda ve pasaport kontrollerinde zaman zaman yoğunluk oluşurken, havalimanı çalışanlarının çabasıyla terminallerdeki yolcu akışında ve seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadı.

TAKSİM VE SULTANAHMET\'TEKİ OTELLERİN DOLULUK ORANLARI YÜZDE 90\'LARI BULDU

Turistlerin yeni yıl için Türkiye\'yi tercih etmelerini değerlendiren TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, başta İstanbul olmak üzere Türkiye\'de birçok turizm destinasyonuna yoğun talep olduğunu belirtti. DHA\'ya konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Bağlıkaya, \"Kapadokya, Kuşadası, Antalya, otellerine yönelik yoğun ilgi söz konusu. Özellikle Avrupalı turistlerin ilgisinin tekrar İstanbul\'a dönmesi sevindirici bir gelişme\" bilgisini verdi. Dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin İstanbul\'da yeni yıla gireceklerini aktaran Bağlıkaya şunları söyledi: \"Avrupa\'dan, Latin Amerika\'dan, Uzakdoğu\'dan, Balkanlardan, Ortadoğu\'dan gelen turistler İstanbul\'da özellikle Taksim ve Sultanahmet bölgesindeki otellerde yoğunlaşıyor. Taksim ve Sultanahmet bölgesindeki otellerin doluluk oranları yüzde 90\'ları bulmuş durumda. Bu bölgedeki oteller yabancı turistlere yönelik özel yılbaşı programları hazırladılar. İstanbul için Japon turistlerden Iraklılara, Yunanlılardan Arjantinlilere kadar birçok farklı ülkeden misafiri yılbaşı eğlencesi için ülkemizde ağırlayacağız. Bu yıl, İspanya, Almanya, İtalya ve Latin Amerika ülkelerinden İstanbul otellerine yoğun talep var. Acentalarımızdan aldığımız bilgilere göre özellikle İspanya, Meksika, Arjantin ve Latin Amerika\'dan gelen rezervasyonlarda geçen yıla oranla ciddi bir artış yaşanıyor. Latin Amerika ve İspanya pazarından 4 günlük paketlerle gelen turistler yılbaşına ağırlıklı olarak İstanbul\'da girecek. Ancak bu pazarlardan gelenlerin bir kısmı yılbaşına Kapadokya\'da girmeyi tercih ediyor. İstanbul ve Kapadokya\'yı tercih edenler 6 gecelik paketlerle geliyorlar. 4 gecelik paketlerle gelenler yılbaşına İstanbul\'da girmeyi tercih ederken 6 gecelik paketlerle gelenler Kapadokya\'yı tercih ediyorlar. İspanya, Meksika, Arjantin ve Latin Amerika\'dan gelenler ağırlıklı olarak İstanbul\'da yılbaşına girmeyi tercih ediyorlar. Kuşadası\'na ise Balkan ülkelerinden büyük ilgi mevcut. Bölgeye 4 gün, üç gecelik paketlerle Romanya, Bulgaristan, Makedonya\'dan rezervasyon yapılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Geliş katında yaşanan yoğunluk

-Turist yolcuların pasaporttaki görüntüleri

-Pasaportta yaşanan yoğunluk

-Sırada bekleyenler

-Pasaporttan geçen turistler

-Turistler ile röp (ÖZEL)

-Nadia Embarek ile röp (ÖZEL)

-Alman Katia Schöbel ile röp (Özel)

-Libyalı Fouad Mustapha ile röp

-Turitlerin terminalden çıkışları

-Terminal içindeki yoğunluk

-Gidiş katında yaşanan yoğunluk.

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(EK BİLGİLERLE)

3- AVANAK AVNİ HEYKELİ BULUNDU; 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

* Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu,

\"Kadıköy kendi evladını kazanmış gibi oldu, geri döndü. Heykel atölyeye gidecek. Bakımı yapılacak ve en kısa zamanda yerine konulacak\"

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA

Ünlü karikatürist Oğuz Aral\'ın yarattığı karakterlerden Avanak Avni\'nin Kadıköy\'de çalınan heykeli bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken heykel belediye ekiplerine teslim edildi.Olay, 2 hafta önce Hasanpaşa Mahallesi, Kurbağalıdere Caddesi\'nde gece saatlerinde meydana gelmişti. Ünlü Karikatürist Oğuz Aral\'ın yarattığı karakterlerden biri olan Avanak Avni\'nin heykeli, yerinden sökülerek çalınmıştı. Heykelin çalındığını fark eden belediye görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu heykeli çalan kişi tespit edildi. Yağma, hırsızlık, uyuşturucu, tehdit ve hakaretten sabıkası bulunan Gökmen T., yunus ekipleri tarafından dün akşam Şişli\'de gözaltına alındı. Avanak Avni heykeli de Gökmen T.\'nin otorduğu belirliten binanın girişinde bulundu. Kadıköy Hasanpaşa polis merkezine getirilen şüpheli yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Bulunan heykel belediye ekiplerine teslim edildi.

\"KADIKÖY KENDİ EVLADINI KAZANMIŞ GİBİ OLDU\"

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da heykelin önemli olduğunu belirterek, \"Kadıköy kendi evladıı kazanmış gibi oldu, geri döndü. Heykel atölyeye gidecek. Bakımı yapılacak ve en kısa zamanda yerine konulacak. İnsanlar arayıp soruyorlardı. Buranın yıllardır yaşayan bireyi gibiydi\" ifadelerini kullandı ve emniyet güçlerine teşekkür etti.



Görüntü Dökümü:

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-Heykelin görüntüsü

-Belediye ekiplerine verilmesi

-Şüphelinin görüntüsü

-Polis otosuna bindirilmesi

-Polis merkezinden görüntü

-Şüphelinin heykelle birlikte fotoğrafı

-Kadıköy Belediye Başkaı Nuhoğlu\'nun konuşması

-Heykel ile poz vermesi

-Arşiv

-Genel ve detaylar

29.12.2018 - 11.14 Haber Kodu : 181229046



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4- İSTANBUL\'DA YILBAŞI GECESİ AĞIR TONAJ YASAĞI



Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yılbaşı tedbirleri kapsamında 7 ilçeye 24 saat boyunca kamyon, TIR ve beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişini yasakladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"Yılbaşı tedbirleri ile alakalı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde 31 Aralık Pazartesi günü sabah saat 08.00\'den 1 Ocak Salı günü sabah 08.00\'e kadar kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişi yakalanmıştır\" denildi.

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5- İSTANBUL\'DA YENİ YILDA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR BELLİ OLDU

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı önlemleri kapsamında Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy\'e çıkan yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, \"Pazartesi günü Beyoğlu İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar saat 15.00\'dan, Taksim Meydanı\'na çıkan cadde ve sokaklar ile diğer yollar saat 19.00\'dan, Beşiktaş ilçesindeki yollar 15.00\'dan, Şişli ilçesindeki yollar saat 16.00\'dan, Kadıköy ilçesindeki yollar saat 17.00\'dan itibaren tedbirlerin sona ermesine kadar kapatılacaktır\" denildi.

Açıklamada, trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle sıralandı:

BEYOĞLU\'NDA KAPATILACAK VE ALTERNATİF YOLLAR

İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yollara girişler saat 15.00 itibariyle kapatılacak. Saat 19.00 itibariyle ise Mete Caddesi - İnönü Caddesi trafiğe açık olup, Sıraselviler Caddesi\'ne giriş kapatılacak. Sıraselviler Caddesi\'nden İstiklal Caddesi\'ne bağlanan yollar kapatılacak. Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan istikametine trafik akışı Kazancı Yokuşu\'na yönlendirilecek. Refik Saydam Caddesi\'nden Asmalı Mescit Caddesi\'ne giriş-çıkış kapatılacak. Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri trafiğe kapatılacak. Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak\'tan İstiklal Caddesi\'ne gidiş istikameti kapatılacak. Meşrutiyet Caddesi trafiğe kapatılacak, Mumhane Caddesi - Maliye Caddesi kesişimi, Necatibey Caddesi - Maliye Caddesi kesişimi, Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokak - Kılıç Ali Paşa Caddesi Kesişimi, Odun Meydanı Sokak - Kemankeş Caddesi kesişimi, Denizciler Sokak - Kemankeş Caddesi Kesişimi, Yuva Sokak - Kemankeş Caddesi Kesişimi, Arapoğlan Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Vekilharç Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Kanarya Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Gece Kuşu Sokak - Mumhane Caddesi, Sakızcılar Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Hamam Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Topçu Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Lamartin Caddesi Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Şehit Muhtar Bey Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Aydede Caddesi - Taksim Dolapdere Caddesi, Ana Çeşmesi Sokak trafiğe kapatılacak.



ALTERNATİF YOLLAR

Galata Köprüsü\'nden gelen sürücülerin Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi\'ni kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü\'nden gelen sürücülerin Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi\'ne yönlendirilecek.



ŞİŞLİ\'DE KAPATILACAK VE ALTERNATİF YOLLAR

Mim Kemal Öke Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Atiye Sokak, Altın Sokak, Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak, Bronz Sokak trafiğe saat 16.00 itibariyle kapatılacak.



ALTERNATİF YOLLAR

Teşvikiye Caddesi, Bayıldım Caddesi ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecek.



BEŞİKTAŞ\'TA KAPATILACAK VE ALTERNATİF YOLLAR

Beşiktaş ilçesindeki yollar saat 15.00 itibariyle trafiğe kapatılacak. Bebek Arnavutköy Caddesi, Francalacı Caddesi\'nden Bebek Arnavutköy Caddesi\'ne inen Mumhane Sokak, Bakkal Sokak, Tekkeci Soka, Dubaracı Sokak, Beyazgül Caddesinin 1. Bebek Arnavutköy Caddesi inişi, Satışmeydanı (Kireçhane Sokak), Arnavutköy Deresi Sokak trafiğe kapatılacak.

ALTERNATİF YOLLAR

Muallim Naci Caddesi üzerinden Ortaköy istikameti, Cevdet Paşa Caddesi üzerinden Baltalimanı istikameti, Cevdet Paşa Caddesi üzerinden İnşirah Caddesi devamı ile Bebek Yokuşundan Nispetiye Caddesi istikameti kullanılacak.



KADIKÖY\'DE KAPATILCAK VE ALTERNATİF YOLLAR

Osmanağa, Caferağa ve Caddebostan Mahallelerindeki yollar saat 17.00 itibariyle trafiğe kapatılacak.

Söğütlüçeşme Caddesinden Bestekar Dilhayat Sokağına giriş, General Asım Gündüz Caddesi\'nden Kırtasiyeci Sokağına giriş, General Asım Gündüz Caddesinden Serasker Caddesi\'ne giriş, General Asım Gündüz Caddesi\'nden Nailbey Sokağı\'na giriş. General Asım Gündüz Caddesi\'nden Nazmi Bey Sokağı\'na giriş, General Asım Gündüz Caddesi\'nden Sakız Gülü Sokağı\'na giriş, General Asım Gündüz Caddesi\'nden Dr. İhsan Ünlüer Sokağı\'na giriş, General Asım Gündüz Caddesi\'nden Şair Latifi Sokağı\'na giriş, Dr. Esat Işık Caddesi\'nden Badem Altı Sokağı\'na giriş, Badem Altı Sokak\'tan Ruşenağa Sokağı\'na giriş, Badem Altı Sokak\'tan Dalga Sokağı\'na giriş, Badem Altı Sokak\'tan Moda Caddesi\'ne giriş, Badem Altı Sokak\'tan Fırıldak Sokağı\'na giriş, Badem Altı Sokak\'tan Gürbüztürk Sokağı\'na giriş, Badem Altı Sokak\'tan Cemal Süreyya Sokağı\'na giriş, Mühürdar Caddesi\'nden Damga Sokağı\'na giriş, Mühürdar Caddesi\'nden Albay Faik Sözener Caddesi\'ne giriş, Albay Faik Sözdener Caddesi\'nden Misbah Muayyes Sokağı\'na giriş, Albay Faik Sözdener Caddesi\'nden Muvakkithane Caddesi\'ne giriş noktaları trafiğe kapatılacak. Operatör Cemil Topuzlu Caddesi\'nden Caddebostan İskele Sokağı\'na giriş, Şehit Kadir Yıldırım Sokaktan Caddebostan İskele Sokağı\'na giriş, Ogün Sokağı\'ndan Caddebostan İskele Sokağı\'na giriş, Demirağa Sokak\'tan Caddebostan İskele Sokağı\'na giriş, Selin Sokaktan Caddebostan İskele Sokağı\'na giriş, Bağdat Caddesi\'nden Caddebostan İskele Sokağı\'na giriş noktaları trafiğe kapatılacak.



ALTERNATİF YOLLAR

General Asım Gündüz Caddesi, Dr. Esat Işık Caddesi, Mühürdar Caddesi, Albay Faik Sözdener Caddesi, Söğütlüçeşme Caddesi, Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi, Kazım Özalp Sokak, Ogün Sokak istikametlerine yönlendirilecek.

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6- HÜRKUŞ-C KENDİ KORUMA SİSTEMLERİ İLE UÇUŞTA



İSTANBUL, (DHA)- Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanan Hürkuş uçağının silahlı modeli Hürkuş-C\'nin uçuş görüntüsünü paylaştı. Uçağın kendi koruma sistemleriyle beraber ilk uçuşu oldu. Sosyal medya hesabından Demir, \"Hürkuş eğitim uçağı olma yanında, silahları ve korunma sistemleriyle yakın hava desteği görevlerine de hazır hale geliyor\" açıklamasını yaptı. Hürkuş-C, pilot eğitim ihtiyacının yanı sıra; hafif taarruz ve silahlı keşif görevlerinin, düşük maliyet ve yüksek hassasiyetle yapılabilmesi için geliştiriliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Demir\'in paylaştığı görüntüler

